МОСКВА, 17 июн /ПРАЙМ/. Президент РФ поручил правительству до 1 июля определить единственных исполнителей по подключению социально значимых объектов к сети мобильной связи и интернету с использованием инфраструктуры ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС), говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Поручения касаются всех регионов России, включая Крым и Севастополь.

Как пояснили РИА Новости в Минкомсвязи, речь идет о мультидиапазонной сети беспроводного широкополосного доступа для подключения социально значимых объектов. Она будет работать на основе технологии LTE как в диапазоне 450 МГц, так и других — 1,8 ГГц и 2,3-2,4 ГГц. "Планируется, что такая сеть будет особенно востребована фельдшерско-акушерскими пунктами, участковыми пунктами полиции и так далее — теми сотрудниками, которые часто находятся "в полях" и которым надо быть постоянно на связи", — сказали в министерстве.

Как говорится в поручениях, до 1 июля должны быть определены подрядчики по подключению объектов РТРС к сети связи общего пользования с использованием волоконно-оптических линий. В эти же сроки необходимо определить перечень видов социально значимых объектов, которые должны быть подключены к сети мобильной связи в рамках этого поручения. При этом выбранные подрядчики должны будут использовать телеком-оборудование преимущественно российского производства.

Также поручено до 1 сентября определить правила недискриминационного доступа операторов связи к инфраструктуре, создаваемой в рамках этих поручений.

В феврале газета "Коммерсант" сообщала, что Минкомсвязь предлагает отдать "Ростелекому" и Tele2 проект по созданию сети сотовой связи для социально значимых объектов общей стоимостью около 73 миллиардов рублей. За три года компании готовы подключить к интернету более 100 тысяч объектов с использованием инфраструктуры РТРС. Вице-премьер РФ Максим Акимов пояснял журналистам, что передача этого проекта "Ростелекому" и Tele2 обусловлена чисто технологическими причинами. В апреле Акимов на встрече с президентом РФ попросил назначить "Ростелеком" исполнителем работ по этому проекту.