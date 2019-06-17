ДАМАСК, 17 июн /ПРАЙМ/. Заключенный сирийскими властями с российской компанией контракт по инвестициям в порт Тартус является взаимовыгодным для обеих стран и поможет Сирии в условиях экономической блокады, заявил РИА Новости депутат парламента САР Хади Шараф.

"Данный контракт сбалансирован, справедлив и принесет пользу обеим странам: России нужен доступ к теплому морю, а Сирии нужны инвестиции. С этой точки зрения это взаимовыгодный контракт, который к тому же улучшит ситуацию с экономической блокадой, в которой оказалась Сирия", — сказал депутат.

"Это соглашение можно рассматривать как прогресс в экономическом развитии", — добавил Шараф.

Комментируя сообщения ряда СМИ о якобы негативных эффектах от данного контракта, он отметил, что их информация "ошибочна".

Депутат подчеркнул, что отношения между Дамаском и Москвой дружественные еще со времен СССР.

Парламент Сирии 12 июня одобрил законопроект о ратификации контракта между властями САР и российской компанией STG Engineering по инвестициям в сирийский порт Тартус.

Министр транспорта Али Хамуд в свою очередь сообщил, что в создание нового порта планируется вложить порядка 50 миллионов долларов, после чего производительность порта возрастет до 40 миллионов тонн вместо нынешних 12 миллионов. По его словам, все работающие в порту сотрудники останутся на своих местах, а доля иностранных сотрудников будет ограничена 15 процентами.

Хамуд также пояснил, что российская сторона сможет лишь инвестировать средства в порт, а владеть им будет сирийское правительство.

Хамуд заявил в апреле, что сирийские власти заключили инвестиционный контракт с российской компанией "Стройтрансгаз" сроком на 49 лет для расширения порта Тартус на Средиземном море. В 2017 году Россия и Сирия подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ.