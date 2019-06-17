БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июн /ПРАЙМ/. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что обратная связь между властью и бизнесом в РФ недостаточно эффективна, в качестве примера открытости власти он привел Великобританию.

"Есть вопросы, которые связаны с принимаемыми решениями, или конфликтами, разными мнениями — на них нужно четче отвечать. Вот этой обратной связи, этого чувства того, что происходит в реальной экономике и у предпринимателей, не всегда происходит. На съездах предпринимателей два-три раза в год дискутируются какие-то вещи и, может быть, 10-20% из того, что донесено до премьера, потом ложится в поручения, часть из них доходит до какого-то реагирования",- сказал Кудрин в эфире программы "Познер" на Первом канале.

Он отметил в качестве примера открытости власти Великобританию. "…Там премьер-министр должен приходить в правительство и выступать каждую неделю минимум один час. И вот на последней неделе Тереза Мэй — еще она была премьер-министром — ответила на 26 вопросов. Причем оппозиция имеет право задать как минимум шесть вопросов, а потом дальше как пойдет. Это каждую неделю в течение всего года и это публично, в прямом эфире всегда демонстрируется. У нас премьер выступает один раз в год, и вопросы ну там от своей фракции обычно готовятся", — заметил Кудрин.

По его мнению, ситуация, к примеру, с журналистом Иваном Голуновым недостаточно публично обсуждалась.

"Допустим, произошла ситуация по Голунову, журналисту, которого всем миром отстояли. Нужно и по этому вопросу подробнее объяснять, что происходит. Или происходят какие-то события в Ингушетии, по которым мы все тоже беспокоимся, там два субъекта задействованы. Это не местный вопрос, нужно более открыто об этом говорить", — высказался Кудрин.

Журналиста Ивана Голунова сначала задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии его уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции он попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.