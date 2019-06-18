ВЛАДИВОСТОК, 18 июн /ПРАЙМ/. Чукотка с начала года почти вдвое увеличила объемы добытого природного газа – до 28,5 миллиона кубометров, сообщает правительство региона.

"По состоянию на 1 июня добыча природного газа составила 28,5 миллиона кубических метров, что почти вдвое больше уровня прошлого года. Объемы добычи обусловлены потребностями Анадырской газомоторной ТЭЦ и переводом одного котлоагрегата теплоэлектростанции на использование природного газа", — говорится в сообщении.

Кроме того, за пять месяцев в регионе добыто 62,7 тысячи тонн бурого угля, что больше уровня аналогичного периода прошлого года на 22,8%. Рост добычи вызван потребностями основных предприятий-потребителей ОАО "Шахта Угольная". Якорный резидент ТОР "Чукотка" — ООО "Берингпромуголь" — на месторождении "Фандюшкинское поле" получил с начала года почти 173 тысячи тонн каменного угля, что составляет 84% от уровня аналогичного периода 2018 года. Также на Чукотке с начала года добыли 8,6 тонны золота и чуть более 44,5 тонны серебра.