МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Россиянки в основном ищут свадебные платья малых размеров: больше трети спроса приходится на платья размера S, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".

Аналитики "Авито" оценили спрос на платья на сервисе за пять месяцев текущего года и сравнили его с январем-маем 2018 года. "Российские невесты могут похвастаться стройностью: 38,1% спроса приходится на платья размера S, как и в прошлом году, этот размер лидирует во всех крупнейших городах", — сказали в компании.

На втором месте по популярности — платья размера M (24% в общем спросе по РФ), на третьем — XS (10,9%). При этом, продолжает "Авито", за год по стране сильнее всего увеличился спрос на самые большие и самые миниатюрные платья.

"Размер XXL стали покупать на 23,3% чаще, максимально интерес невест вырос в Иркутске, где спрос на большие платья за год вырос почти в четыре раза. Самый маленький размер (XS) выбрало на 19,9% больше россиянок, причем активнее всех были миниатюрные невесты Новосибирска, где спрос вырос почти в два раза", — указали в сервисе.