МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что ему не надоело быть президентом России.

"Нет. Иначе я бы не стал баллотироваться на этот срок", — сказал Путин в ответ на вопрос, не надоело ли ему быть президентом.

Путин одержал победу на выборах президента в 2018 году с большим отрывом от конкурентов, получив 76,69% голосов. За действующего главу государства, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали 56 миллионов 430 тысяч 712 россиян.