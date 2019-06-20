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БРЮССЕЛЬ, 20 июн /ПРАЙМ/. Саммит ЕС принял политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России, поскольку не видит прогресса в выполнении Минских соглашений по Донбассу, сообщил в четверг представитель Европейского совета, высшего руководящего органа ЕС.

"Санкции против России единогласно продлены еще на полгода из-за недостаточного невыполнения Минских соглашений", — сообщил представитель Евросовета.

Действующие санкции истекают 31 июля. Они касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. В марте 2015 года ЕС привязал их действие к полному выполнению Минских соглашений.

"Решение о продлении санкций было принято после того, как (президент Франции Эммануэль) Макрон и (канцлер Германии Ангела) Меркель проинформировали европейских руководителей о ситуации с выполнением Минских соглашений", — пояснил журналистам на полях саммита источник, знакомый с ходом обсуждений.

Процедурное решение и документальное оформление их продления обеспечит министерский Совет ЕС в течение одной-двух недель.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.