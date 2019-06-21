(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— У прямства есть свои плюсы — 20 июня президент России Владимир Путин провел прямую линию, и специальный корреспондент "Ъ" считает, что вторая ее часть была намного более интригующей и осмысленной, чем первая, и делает в связи с этим далеко, по крайней мере еще на один год, идущие выводы.

— Автобусы сбились с "Атласа" — Партнеры "Яндекса" и запущенного экс-главой "Яндекс.Автобусов" сервиса "Атлас" среди перевозчиков столкнулись с претензиями региональных властей. С начала года на Урале вынесли более ста постановлений о привлечении к ответственности за осуществление перевозок без маршрутных карт, арестовав почти 50автобусов. Изъятие транспорта в качестве наказания применяется редко, но в данном случае правомерно, считают юристы.

— Дело пахнет президентом — Спустя год после резкого роста цен на авиакеросин Владимир Путин потребовал от правительства разработать механизмы компенсации, как это уже было сделано по бензину и дизельному топливу. Также президент поручил снизить цены и на битум. Оба решения стали полной неожиданностью для Белого дома, которому теперь предстоит, по оценке экспертов и "Ъ", найти в бюджете около 50 млрд руб. в год компенсаций по авиакеросину и 7–8 млрд руб. по битуму. Источником средств может стать ФНБ. Меры призваны поддержать дорожное строительство и авиарынок, финансовая ситуация на котором приближается к критической.

— Канал имени Москвы дал новую течь — Как выяснил "Ъ", вопреки обещаниям речников навигация по каналу имени Москвы на северо-западе города в ближайшее время открыта не будет. Причина — в новой протечке в Тушинском тоннеле, вынудившей администрацию канала опять сбросить воду. Судовладельцы несут убытки, исчисляемые миллионами рублей в сутки. Перерезана поставка грузов в порт Коломна и Южный речной порт, а прогулочный флот потерял возможность переходить с севера в центр города и обратно.

— Право собственности признано негорючим — Президентский Совет по совершенствованию гражданского законодательства разгромил поправки Минэкономики об изъятии земель у собственников, нарушающих правила пожарной безопасности, за антиконституционность и потенциальную коррупционность. Разгромную реакцию поправкам Минэкономики готовят и в Госдуме. При этом уже действующий совершенно аналогичный закон об изъятии у собственников неиспользуемых сельхозземель возражений у юристов не вызывает.

— Частное потребление стабилизировалось — Вчера Росстат сообщил о росте реальных зарплат в мае на 2,8%, а розничной торговли — на 1,4%. Хотя оценки обоих показателей в апреле были заметно повышены, с учетом сезонности их динамика стабильна. На фоне стагнации зарплат и потребления в мае зафиксировано замедление темпов роста розничного кредитования и снижение объема депозитов граждан.

— Волшебный котел ограниченной емкости — Успех крупных благотворительных кампаний последнего десятилетия заставляет экономистов исследовать вопрос о том, ограничен ли совокупный "национальный альтруистический бюджет" и сокращают ли сверхуспешные благотворительные кампании то, что остается на долю остальных НКО. Оценки "бюджета на альтруизм" в обществе показывают, что в США в 2018 году он был заведомо выше 2% ВВП чистых благотворительных пожертвований. Достоверно известно, что благотворительные кампании увеличивают текущий общий "бюджет на альтруизм", но могут снижать его объем в будущем.

— Василий Бойко-Великий принял арест стоя — Басманный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО главу группы компаний "Вашъ финансовый попечитель" (ВФП) Василия Бойко-Великого и бывшего предправления банка "Кредит Экспресс" Аллу Кабанову. Экс-руководитель отдела кассовых операций банка Наталья Ципинова отправлена под домашний арест. Все они проходят по делу о хищении средств кредитного учреждения и его клиентов на общую сумму 180 млн руб. и $929тыс. Господин Бойко-Великий заверял суд, что не будет скрываться и что не имел отношения к управлению банков, где ВФП имел пакет акций, но суд не убедил.

— Мечеть не вредно — Мусульмане Свердловской области записали видеообращение к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором попросили построить соборную мечеть в Екатеринбурге. Напомним, в Екатеринбурге продолжается дискуссия о месте строительства православного собора Св.Екатерины: город готовится к опросу жителей после того, как в мае столкновения сторонников и противников строительства храма в сквере у Театра драмы потребовали вмешательства полиции. В Духовном управлении мусульман Екатеринбургской области заявили о провокационном характере требований тех представителей мусульманской общины, которые настаивают на конкретной площадке для строительства мечети. Путин, ранее предложивший провести в городе опрос о месте строительства православного храма, не касался во время прямой линии ни полемики вокруг его возведения, ни в целом конфессиональных вопросов.

— КоАП позвали в дорогу — Представители МВД России вчера обнародовали предложения по корректировке кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей. В частности, количество составов дорожных правонарушений может существенно сократиться, оформление их на дороге будет упрощено. Вместе с тем полиция предлагает расширить полномочия инспекторов, дав им возможность без суда ограничивать действие водительских прав. Наиболее радикальное предложение касается практики назначения административных арестов — от них предложено вовсе отказаться.

— На официальном портале произошла врачебная ошибка — Разработанный Следственным комитетом России (СК) законопроект об уголовной ответственности врачей, вводящий две новые статьи в УК РФ, появился вчера на федеральном портале нормативных правовых актов. Документ провисел насколько часов, а затем был снят. В СК "Ъ" пояснили, что на портале "по ошибке" оказался обсуждавшийся еще в 2018 году вариант, вызвавший критику среди медицинского сообщества, и в новом варианте изменятся положения об ответственности врачей — лишение свободы за врачебные ошибки не предусматривается.

— Безопасность восторжествовала в Уфе — В Уфе завершилась трехдневная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. За тем, как главы Совбезов, министры, дипломаты и эксперты три дня обсуждали сегодняшние и будущие угрозы — от террористов-одиночек до превращения людей в биороботов,— наблюдал корреспондент "Ъ". Один из его выводов: представители России и дружественных ей стран, с одной стороны, и стран Запада — с другой, послушали друг друга, но по большей части так и не услышали. Хотя то, что послушали, уже неплохо.

— "Борис, ты прав" — Гонка за пост лидера Консервативной партии Британии, который станет новым премьер-министром, идет к финишу. После прошедших на этой неделе во фракции тори раундов голосования число претендентов на кресло преемника Терезы Мэй сократилось до двух. В лидеры выбились экс-глава МИД Борис Джонсон и нынешний глава дипломатического ведомства Джереми Хант. Победа Бориса Джонсона сделает выход Британии из ЕС к 31 октября неизбежным, повышая риск развода с Брюсселем без соглашения. Его соперник пока не оставляет попыток убедить соратников выбрать "правильного премьера" и обещает договориться с Евросоюзом, избежав жесткого Brexit.

— Банкротство перешло границу Израиля — Как стало известно "Ъ", едва ли не впервые в истории Израиля Верховный суд этого государства разрешил рассмотреть дело о банкротстве своего же гражданина по заявлению банковской структуры другой страны. Речь идет об имеющем также российское гражданство Ицхаке Мавлоне, известным как Игорь Мавлянов,— объявленном в международный розыск МВД России бывшем совладельце ювелирной сети "Яшма Золото". Он оказался должен по невозвращенным кредитам российским банкам порядка 23 млрд руб. Сбербанк добился рассмотрения своих претензий к заемщику в Израиле.

— У телевизоров сложилась цифра — Переход на цифровое ТВ в России стимулировал продажи телевизоров низкого ценового сегмента. Они заняли почти 50% рынка, начав теснить крупнейшие бренды Samsung, LG и Sony, а поставки комплектующих для сборки таких устройств в Калининградской области удвоились. Однако из-за перенасыщения рынка уже в следующем году эксперты ожидают серьезного падения продаж.

— ЛУКОЙЛ ищет теплое место для сжижения — ЛУКОЙЛ может создать мощности по сжижению газа на своих месторождениях в Африке и начать торговлю СПГ. Первыми площадками могут стать Конго, где компания покупает долю в действующем блоке, и Камерун. Эксперты считают рынок СПГ хорошим вариантом для ЛУКОЙЛа с учетом собственного развитого трейдинга, но полагают, что компании нужна четкая стратегия развития зарубежных проектов.

— Суд проверит "Восточный" на вывод активов — Один из миноритариев банка "Восточный" подготовил иск против бывшего акционера Юниаструм-банка Артема Аветисяна. Истец говорит о выводе активов из этой кредитной организации перед присоединением Юниаструмбанка к банку "Восточный" и требует компенсации. Ответчики настаивают, что все сделки законны. Юристы видят перспективы иска, хоть и отмечают, что выиграть его будет сложно.

— Долги наши внешние — Минфин 20 июня провел неожиданное размещение еврооблигаций на $2,5 млрд. Фактические он воспользовался благоприятной рыночной конъюнктурой, сложившейся на долговом рынке после мягких действий Федеральной резервной системы (ФРС) США. В итоге министерство не только повысило ликвидность двух обращающихся выпусков, но и привлекло средства по рекордно низким ставкам. Как считают участники рынка, теперь Минфин может при необходимости сократить план заимствований внутри страны, пока выполненный лишь на 61%.

— Цифровизация "Статуса" — Регистратор "Статус" подготовил стратегию развития компании до 2023 года. Главная ее тема — цифровая трансформация. Предполагается, что усиление бизнеса в части IT, расширение линейки онлайн-услуг и практически полный переход на дистанционное обслуживание акционеров дадут "Статусу" конкурентное преимущество на постоянно сужающемся рынке. Вместе с тем эксперты полагают, что это направление должно быть дополнено и более агрессивными шагами, в том числе по поглощению конкурентов.

— "Русмолко" утекает в Сингапур — Сингапурская Olam International, которая стала основным владельцем Русской молочной компании ("Русмолко") в 2012 году, может выкупить оставшиеся 25% у основателя Наума Бабаева. Бизнесмен мог потерять интерес к этому бизнесу, решив сосредоточиться на своем основном проекте — крупнейшем производителе индейки "Дамате".

— У Capital Group появился семейный офис — Capital Group Павла Те решила развивать популярное на рынке недвижимости направление — коворкинги. Девелопер намерен в ближайшее время открыть в Москве более 20 тыс. кв. м гибких офисов под брендом Business Club. По данным "Ъ", заниматься новым проектом будет сын Павла Те Герман, у которого уже есть несколько девелоперских активов.

— Опросы покажут кино — Видеохостинг Rutube запустит онлайн-кинотеатр List. Его особенностью станет предоставление доступа к контенту без рекламы в обмен на прохождение опросов. Рекламодатели готовы платить за данные о пользователях, подтверждают участники рынка.

— Десять лет вне игры — Казино и залы игровых автоматов в России незаконны вне специальных зон уже почти десять лет — с 1 июля 2009 года. Под запрет тогда попал рынок объемом $3,6 млрд в год. Его основные участники переориентировались на другой бизнес или вывели его за границу, а резиденты легальных игорных зон зарабатывают в несколько раз меньше. Выиграли от запрета казино букмекеры и в меньшей степени организаторы лотерей, рынки которых в последние годы росли.

— "Это нормально судиться с конкурентами за технологии" — Единое регулирование оборота табака и электронных сигарет, на чем настаивает российский Минздрав, не нравится производителям. Они считают, что это негативно отразится на развитии инновационных продуктов, на разработку которых, например, только Philip Morris International (PMI) потратила более $6 млрд по всему миру. Главный исполнительный директор компании Андре Калантзопулос в интервью "Ъ" рассказал, как в других странах из-за законодательных ограничений PMI не может вывести на рынок IQOS и будет ли локализовано их производство в России.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Путин впервые высказался о риске закредитованности населения — Центробанк должен обратить внимание на риск закредитованности населения, потому что "нам не нужно надувать в экономике этих пузырей", сказал 20 июня во время прямой линии президент России Владимир Путин. Реальные располагаемые доходы состоят из доходов и расходов, один из существенных показателей расходов – выплаты по кредитам, отметил он. Банки предоставляют кредиты людям, условно говоря, под залог 40% зарплаты, сказал Путин. Это, конечно, чревато, прокомментировал Путин вопросы людей о том, почему они беднеют.

— Высокоскоростные магистрали освобождены от налогов — Минфин запланировал большие налоговые льготы для строителей и эксплуатантов высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). На них делается ставка в комплексном плане модернизации инфраструктуры, из федерального бюджета на ВСМ будет потрачено 200 млрд руб. за шесть лет.

— "Крайне странная прямая линия". Политологи об итогах общения Путина с народом — Президент Владимир Путин провел ежегодную прямую линию, в ходе которой он общался с россиянами в прямом эфире. Всего в ходе трансляции был озвучен 81 вопрос. Путин отвечал на них в течение чуть более четырех часов. Он поднимал разные темы: падение доходов россиян, отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, расходы на оборону, дело журналиста Ивана Голунова, закон об оскорблении государства, коррупцию в Россию и многое другое.

— Иран сбил американский беспилотник — Силы ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сбили принадлежащий ВМС США большой беспилотный летательный аппарат, созданный на базе разработанного для ВВС США самого большого в мире серийного беспилотника RQ-4 Global Hawk. По заявлению КСИР, беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана в районе Ормузского пролива в среду. Центральное командование США признало потерю аппарата этого типа, но заверило, что он находился в международном воздушном пространстве, а атака иранского зенитного ракетного комплекса была неспровоцированной. По сообщению иранского информагентства Tasnim, беспилотник был сбит из иранского мобильного зенитного ракетного комплекса 3rd Khordad, внешне подобного российскому ЗРК "Бук М1".

— ФРС США второй раз в этом году помогла России — Минфин в четверг, 20 июня, открыл книгу заявок на размещение долларовых еврооблигаций с погашением в 2029 и 2035 гг. Десятилетние бумаги министерство разместило на $1,5 млрд с доходностью 3,95%, а 16-летние – на $1 млрд с доходностью 4,3%, сообщил Минфин в четверг вечером. Спрос на бумаги превышал $7,5 млрд, рассказали "Ведомостям" два управляющих, получивших уведомление о размещении.

— Как Владимир Коган стал одним из самых известных бизнесменов — Умер основной владелец "Уралсиба" Владимир Коган, сообщил "Ведомостям" представитель банка. Ему было 56 лет, в 2019 г. российский Forbes оценил состояние Когана в $750 млн (140-е место). Больше года Коган серьезно болел: прошлой весной он перенес инсульт.

— "Перекресток" привлек на свой маркетплейс сеть зоомагазинов "Бетховен" — Онлайн-супермаркет "Перекресток" начнет продавать товары из крупной сети зоомагазинов "Бетховен", сообщили "Ведомостям" представители обеих розничных компаний.

— Котировки "Яндекса" взлетели после похвалы Путина — Котировки "Яндекса" резко выросли после разговора гендиректора компании Елены Буниной с президентом России Владимиром Путиным в ходе прямой линии 20 июня. Около 14.00 мск Бунина начала рассказывать Путину о долгих регуляторных процедурах, которые замедляют развитие беспилотных автомобилей "Яндекса", и напомнила о текущих тестированиях беспилотников. "Все это должно быть хорошо подготовлено", – ответил президент (цитаты по стенограмме с сайта Кремля). Владимир Путин также отметил, что "Яндекс" успешно конкурирует с Google, но "все-таки это тоже не без поддержки государства". Президент упомянул, что гордится "Яндексом". И акции начали расти.

— Следствие просит арестовать бизнесмена Бойко-Великого — Бизнесмен Василий Бойко-Великий задержан по уголовному делу по факту хищения денежных средства у банка "Кредит экспресс", сообщил Следственный комитет России (СК).

— Путин предложил снизить цены на авиабилеты — Авиакеросин может стоить дешевле, если правительство будет частично компенсировать нефтяным компаниям разницу между экспортными и внутренними ценами на авиатопливо, следует из заявлений президента России Владимира Путина. 30% цены авиабилета "Аэрофлота" – затраты на топливо, констатировал президент, в прошлом году эта составляющая цены авиабилетов выросла на треть, потому они и подорожали – на 9,5%.

— Ритейлер "Лента" покупает склад под производство полуфабрикатов — Один из лидеров российской продовольственной розницы – "Лента" приобретает складской комплекс на 70 000 кв. м в Тосненском районе Ленинградской области у ГК "Ориентир", рассказали "Ведомостям" представители сторон и консультанта сделки – компании Cushman & Wakefield. Сделка пройдет по схеме built-to-suit, т. е. девелоперу "Ориентир" предстоит возвести объект, а затем передать его в собственность ритейлера. При этом у "Ленты" есть возможность расширить склад до 80 000 кв. м – под это зарезервирована дополнительная территория, уточнили собеседники "Ведомостей".

— Банки рапортуют о снижении ставок семейной ипотеки ниже предписанных 6% — Льготная детская (семейная) ипотека запущена в 2018 г. Получить ее могут граждане, у которых родится второй или последующий ребенок в период с начала 2018 г. по конец 2022 г., при покупке квартиры в возводимой либо готовой новостройке. Такие семьи также получили право рефинансировать ранее взятые жилищные кредиты на условиях госпрограммы, если согласится банк. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости жилья, сумма – до 12 млн руб. для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн руб. в остальных регионах. Первоначально по условиям этой госпрограммы ипотеку выдавали под 6% годовых на первые три года кредитования (при рождении второго ребенка) или пять лет (при рождении третьего или следующего), далее ставка увеличивалась до уровня ключевой плюс 2% годовых.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Откройте, Путин — Владимир Путин ответил на 81 вопрос в ходе 17-й "Прямой линии". Ее особенностью стали проблемные репортажи корреспондентов, которые в прямом эфире комментировал президент. "РГ" публикует наиболее значимые моменты этой беседы.

— Тур с гарантией — Правительство утвердило правила работы информационной системы электронных путевок. Новый порядок продажи туров вступит в силу 26 июня. Сама система начнет работу после выбора ее оператора.

— Дело детское — Верховный суд России создал специализированный состав для рассмотрения семейных споров. Об этом сообщил судья ВС Игорь Юрьев. Около половины семейных дел, рассматриваемых судами, касается вопросов расторжения брака.

— Донбасс, сверхдержавы и дольщики — После прямой линии президент РФ Владимир Путин вышел к журналистам. Глава государства пообещал усовершенствовать процедуру предоставления гражданства украинцам и рассказал о реакции на доклады по сбитому малайзийскому Boeing.

— Урожай в процентах — На заседании кабмина обсудили итоги развития сельского хозяйства за 2018 год. Урожай зерновых составил 113 млн тонн, несмотря на неблагоприятные погодные условия, собран рекордный урожай овощей, отметил Дмитрий Медведев.

— Суммы прописью — Вместо множества квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг может появиться единый платежный документ в этой сфере. С такой законодательной инициативой выступили депутаты Госдумы.

— Все коды записаны — Минкомсвязь совместно со Сбербанком и экспертным сообществом подготовили проект Национальной стратегии развития искусственного интеллекта, его рассмотрит правительство, сообщил глава минкомсвязи Константин Носков на Международном конгрессе по кибербезопасности, организованном в рамках Global Cyber Week в Москве. Как уточнил министр, это будет отдельный федеральный проект по искусственному интеллекту в рамках национальной программы "Цифровая экономика".

— Правила вычитания — Каждый пятый пенсионер в России продолжает работать. Это почти вдвое меньше по сравнению с 2016 годом. Аналитики видят причину в прекращении индексации пенсий работающим пенсионерам.

— Пошли на повышение — Первый этап программы по повышению заработной платы сотрудникам основного производства запустила "Почта России". С 1 мая в среднем на 20% выросли зарплаты 48 тысяч сотрудников отделений в 17 регионах РФ.

— Забыли про санкции — Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, объединила страны, которые практически не общаются в двустороннем формате. Об этом в четверг заявил журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, подводя итоги десятого международного форума, в котором участвовали представители 119 государств.

— Включите свет в музее Зои Космодемьянской — Житель Одинцово обратился в "РГ" с вопросом, почему в музее Зои Космодемьянской нет света. В дирекции объяснили перебои с электричеством переводом музея в статус филиала "Ново-Иерусалимского выставочного комплекса".

— Подложные кредиты — Вчера в столице Следственный комитет задержал Василия Бойко-Великого, предпринимателя с неоднозначной репутацией.

— Когда хитрят букмекеры — Более двух лет закон обязывает букмекерские конторы отчислять часть своих доходов на развитие спорта. Однако ожидаемых изменений во внебюджетном финансировании детско-юношеского и профессионального спорта так и не произошло. Букмекеры предпочитают тратить целевые средства там, где можно получить от них максимальную отдачу — то есть вкладываются главным образом в несколько премьер-лиг, взамен получая рекламу на популярных соревнованиях.

— Чисто английские убийства — Посольство РФ в Британии опубликовало предупреждение "Об угрозах нападений с применением холодного оружия в Лондоне". За последнюю неделю в разных районах столицы Соединенного Королевства было найдено пять жертв.

— Фемида невзлюбила Николя — Николя Саркози станет первым президентом Франции, оказавшимся на скамье подсудимых. Кассационный суд Парижа окончательно отклонил его ходатайство по делу, где экс-главу обвиняют в коррупции и оказании давления на следствие.

— Союзники воюют за историю — Ответы на вопрос, кто победил фашизм в 45-м, могут быть противоположны, хотя историческая правда одна. По каким темам общей истории наши историки будут искать консенсус с французами, рассказал "РГ" академик Александр Чубарьян.

— Не выдержал критики — Председатель Конституционного суда Молдавии Михай Поалелунжь подал в отставку.

— Проверка вулканом — Больше миллиона жителей итальянского региона Кампанья будут эвакуированы в другие части страны в случае извержения вулкана Везувий. С подписания соответствующего соглашения вчера стартовала программа подготовки к возможному извержению одного из самых небезопасных вулканов мира. Напомним, что Везувий является одним из трех действующих вулканов на территории Италии и единственным в континентальной Европе.

— Малыш и cancer — Печальную статистику детского рака можно изменить лишь объединением усилий разных специалистов. Каким образом, "РГ" узнала у замдиректора по научной работе Центра онкологии имени Н.Н. Блохина.

— Диагноз: равнодушие — Руководство "Дома радужного детства", возведенного на грант президента и пожертвования, бьет тревогу: первый в Западной Сибири хоспис для круглосуточного бесплатного пребывания тяжелобольных детей, причем вместе с родителями, из-за дефицита средств не может полноценно осуществлять свою миссию.

— Давление в online — Учеными разработано новое устройство для контроля артериального давления. В паре работают браслет на запястье и датчик, который крепится на грудь. Гаджет может передавать информацию на смартфон и напрямую лечащему врачу.

— Рецепт выпишет андроид — Российские конструкторы создали прототип робота, который способен давать медицинские рекомендации точнее, чем человек. Уже к концу года разработчики представят модель, которая будет проводить сложные медицинские анализы.

— Как я заработал этим летом — В стране стартовала летняя трудовая четверть. Закон позволяет работодателям заключить трудовой договор с подростком с 14 лет. Корреспонденты "РГ" выяснили, как собираются зарабатывать школьники в разных регионах России.

— Убрали урожай — купили мотоцикл — В алтайском крае подростки во время летних каникул не только благоустраивают пришкольные участки и делают ремонт в классах, но и наравне со взрослыми трудятся в поле. Около десяти тысяч школьников участвуют в акции "Пятая трудовая четверть".

— Жара или дождь — флаер в урну не выкинешь… — Один из самых верных способов найти в городе работу подросткам 15-17 лет — стать "промоутером" — то есть раздавать рекламные листовки, флаеры и прочую макулатуру. В среднем зарплата в Красноярске — 120 рублей в час, есть выше, есть ниже.

— Гусиное перо против гаджета — Старшеклассница Татьяна Горюнова уже четвертый год подрабатывает в историко-краеведческом музее поселка Дубовый Умет в Самарской области. Здесь каждый месяц могут обеспечить работой пять-шесть подростков.

— Старшеклассники рвутся в стройотряды — Новая тенденция — старшеклассники рвутся в стройотряды. Омское студенческое движение — одно из самых сильных в стране, привлекает школяров. И им идут навстречу.

— Хочется быть человеком-праздником — Аниматорское агентство в Азове Ростовской области второй год подряд приглашает ребят в качестве организаторов представлений для детей от двух до 15 лет. Какие-то особые требования к претендентам в организаторы праздников руководитель организации не предъявляет. Главное, чтобы школьники могли найти общий язык с заказчиками и их детьми.

— Давайте рождаться — Впервые за последние десять лет в 2018 году, по данным Росстата, россиян умерло больше, чем родилось. В чем выход из ситуации, рассказал эксперт Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

— Клянусь, все выучу! — В Таджикистане на три недели позже, чем в России, подходит к концу учебный год. И российские учителя, которые по межправительственному соглашению два года назад отправились в страну, подводят его итоги.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— "Я всё стараюсь отработать по полной" — Повышение доходов населения и решение социальных проблем россиян стали ключевыми темами "Прямой линии с Владимиром Путиным", которая 20 июня прошла в Гостином дворе. Программа продолжалась четыре часа восемь минут, за которые глава государства успел ответить более чем на 70 вопросов из 23 регионов страны. Всего в адрес прямой линии в этом году поступило 2,6 млн обращений. Их сбору не смогли помешать даже DDoS-атаки, зафиксированные во время эфира. Часть проблем обратившихся к российскому лидеру граждан была решена уже в ходе программы.

— Раскол раскола — Созванный 20 июня поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) подвел черту под ее участием в новой религиозной структуре — Православной церкви Украины (ПЦУ). Патриарх Филарет заявил, что не признает томос, предоставленный ПЦУ Константинополем, и сомневается в легитимности новой церкви. А УПЦ КП остается зарегистрированным государством органом, продолжает свою деятельность и будет развиваться. В Украинской православной церкви Московского патриархата к этим заявлениям отнеслись скептически, а экспертное сообщество считает, что решения поместного собора будут иметь определенные политические последствия.

— Распахнуть единое окно — В многофункциональных центрах (МФЦ) можно будет зарегистрировать брак, подать заявление в полицию, а также иск в суд, следует из презентации проекта реформы, подготовленной Минэкономразвития для правительства (есть у "Известий"). В целом МФЦ планируется передать все полномочия госорганов по взаимодействию с населением и бизнесом. Реформа предполагает, что приемные в госучреждениях будут ликвидированы, а в рамках МФЦ создадут специальный институт уполномоченного по правам заявителей. Это в значительной степени защитит граждан и предпринимателей от действий сотрудников госорганов, ущемляющих их права, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Однако структуры, у которых будут забирать полномочия, могут начать сопротивляться реформе, уверены они.

— В море волнуются — Закончилась многомесячная история пленных млекопитающих, находившихся с лета прошлого года в бухте Средняя в Приморье. В пресс-службе Минприроды РФ "Известиям" сообщили, что двух косаток и шесть белух выпустят в Охотское море, где их и выловили. В так называемой китовой тюрьме содержались 11 косаток и 87 белух. К моменту, когда на прямой линии президента стали обсуждать судьбу животных, большую часть из них уже погрузили в специальные контейнерные ванны. Об этом "Известиям" рассказал директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин. Согласно подготовленной институтом программе, научное сопровождение будет осуществляться и в период подготовки, и на пути следования в район выпуска. Также будет вестись мониторинг последующих миграций выпущенных животных. Однако некоторые ученые считают, что перевозка млекопитающих в Охотское море небезопасна для них.

— Детские особые — На выплаты новых пособий на детей от полутора до трех лет может потребоваться порядка 60 млрд рублей ежегодно. Это следует из расчетов членов Экспертного совета при правительстве России, сделанных для "Известий". С 2020 года семьи со средним доходом в два прожиточных минимума на каждого взрослого начнут получать выплаты на ребенка от полутора до трех лет в размере 10–11 тыс. рублей. Об этом в ходе прямой линии 20 июня заявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, это нововведение коснется 70% семей.

— "Горячих точек нет — полыхает весь передний край" — Владимир Путин во время прямой линии 20 июня напомнил о предвыборном обещании Владимира Зеленского остановить войну в Донбассе. Однако, по словам российского лидера, то, что сейчас происходит, — это уже "не комедия, а трагедия", ведь до сих пор этот регион находится под постоянными обстрелами и в режиме блокады. В Донецке из тяжелой артиллерии и минометов со стороны украинских ВФУ обстрелян центр одного из районов. Под огонь попали десять жилых домов, а также детская поликлиника и бассейн. Обстрелов подобного масштаба здесь не помнят с 2015 года. Специальный корреспондент "Известий" побывал в эпицентре событий.

— Утечка из экрана — Появился еще один канал утечки пользовательских данных — злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на телефон, а затем размещают ее в DarkNet. Об этом говорится в исследовании каналов инсайдерских сливов, которое провела компания по защите данных DeviceLock. По ее сведениям, одни из главных источников утечки информации о клиентах — банки, МФО и сотовые операторы. Столь простой способ вывода данных объясняется тем, что защитные DLP-системы чаще всего фиксируют скачивание баз на флешку или в облако, но не фотографирование экрана. В банках и МФО "Известиям" рассказали, что озабочены утечками персональных данных клиентов и делают все возможное для предотвращения сливов.

— "Над Москвой низко летели немецкие самолеты" — Завтра в стране День памяти и скорби — 78 лет назад началась Великая Отечественная война. Она принесла горе в каждую семью. Люди, пережившие войну, навсегда запомнили этот день — 22 июня 1941 года. Своими воспоминаниями они поделились с "Известиями".

— Великие дела — Предпринимателю Василию Бойко-Великому, обвиняемому в крупных хищениях из банка "Кредит Экспресс", грозит реальный срок, считают опрошенные "Известиями" юристы. Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы и штраф 1 млн рублей. По версии следствия, бизнесмен и еще шесть сотрудников банка, лишившегося лицензии в прошлом году, похитили более 180 млн рублей и $929 тыс. со счетов клиентов. Вчера суд отправил бизнесмена под арест на два месяца. Он своей вины не признает и считает, что таким образом на него пытаются оказать давление как на предпринимателя и общественного деятеля.

— Поедут в гору — Горные разведчики пересядут на "тайфунят": так в войсках называют высокопроходимые бронеавтомобили "Тайфун К-53949". Они предназначены для перевозки личного состава, а также установки целевого оборудования или систем вооружений. Главное достоинство "тайфунят" — безотказность работы на высотах свыше 4 тыс. м.

— На дне найдут — Противодиверсионные катера "Грачонок" получили уникальную многофункциональную систему, которая в режиме реального времени создает 3D-модель морского дна и позволяет увидеть под водой даже самый маленький предмет. Также она легко распознает водолазов-диверсантов (по снаряжению и экипировке), замаскированные мины и беспилотники.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Самое простое в моем положении — махать шашкой — Президент России Владимир Путин в 17-й раз ответил на вопросы россиян в прямом эфире. Его главные заявления—в материале РБК.

— Кредитные надои — Суд взял под стражу бизнесмена Василия Бойко-Великого по обвинению в хищении более 180 млн руб. и $929 тыс. Следствие считает, что он и его подельники получили доступ к средствам на депозитных счетах банка "Кредит-Экспресс".

— СК настаивает на вскрытии — Уголовный кодекс, считают в Следственном комитете, должен пополниться двумя новыми статьями — о ненадлежащем оказании медпомощи и сокрытии данных о ней. Врачи опасаются, что это приведет к резкому росту числа уголовных дел.

— Авиакеросин вольется в соглашение с нефтяниками — В соглашение с нефтяниками о стабилизации цен, которое было заключено в прошлом году, надо включить авиатопливо, чтобы сгладить эффект от роста цен, сказал президент. Минтранс предлагал направить на компенсации 22,5 млрд руб.

— Государство собирает цифровые подписи – L"Oreal, Unilever, X5 Retail Group и другие компании направили Дмитрию Медведеву письмо с критикой законопроекта о цифровой подписи. Бизнес опасается коллапса электронного документооборота. Против поправок выступил и Сбербанк.

— Железные аргументы против новых тарифов — Металлурги попросили правительство не поддерживать предложение РЖД повысить тарифы на перевозку железной руды. По их оценкам, дополнительные затраты отрасли достигнут 14 млрд руб. в год, что приведет к росту цен на стройматериалы.

— Минфин вдвое перевыполнил план займов — Минфин воспользовался благоприятным моментом и доразместил два выпуска евробондов на общую сумму $2,5 млрд. Годовой план по внешним займам уже в июне оказался перевыполнен почти вдвое.

— Цены делают по марке — Накануне введения обязательной маркировки сигарет крупнейшие операторы касс решили брать допплату за услуги по передаче кодов маркировки. Это может негативно повлиять на цены для потребителей, предупреждает оператор системы.

— "Уралсиб" потерял санатора — Владимир Коган был единственным частным санатором в российской банковской системе. Послеего смерти инвестора "Уралсиба" придется менять. Займут ли место Когана его наследники—неизвестно, но забирать банк ЦБ не собирается