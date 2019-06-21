МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/. Российские туроператоры будут возвращать туристам стоимость туров в Грузию, которыми те не смогут воспользоваться, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Собеседник агентства рассказала, что, по приблизительным подсчетам, в Грузию приобрели туристические пакеты не более 10 тысяч россиян. Часть из них уже оплачены полностью, часть только забронированы.

"Пока не будут сняты рекомендации, туроператоры будут возвращать туристам стоимость перелёта и наземного обслуживания. Потом турбизнес уже будет разбираться с авиакомпаниями, у которых они заранее выкупали места. Смогут ли авиакомпании эти деньги вернуть — это станет предметом сложных переговоров", — прокомментировала ситуацию Тюрина.

По её мнению, предлагать другие направления для отдыха тем, кто уже не может отправиться в Грузию, туроператоры уже не будут, так как туры формировались на основе регулярных, а не чартерных перелетов.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о мерах по обеспечению национальной безопасности РФ, который касается Грузии. Указом российским авиакомпаниям запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии с 8 июля 2019 года, а туроператорам и турагентам на время запрета перелетов рекомендовано не продавать туда туристические путевки.