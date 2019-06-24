МОСКВА, 24 июн /ПРАЙМ/. Французский бизнес, работающий в России, проявляет интерес к реализуемым сейчас в стране национальным проектам, сообщил журналистам первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько в преддверии визита главы кабмина Дмитрия Медведева во Францию.

"Французский бизнес, работающий в России, проявляет живой интерес к нашим национальным проектам. Об этом, в частности, свидетельствует регулярное участие французских компаний в ежегодном Петербургском международном экономическом форуме", — заявил Приходько.

Он добавил, что обсуждение различных аспектов российско-французского сотрудничества на недавнем заседании ПМЭФ прошло плодотворно и конструктивно. Французская делегация на нынешнем форуме оказалась по численности третьей, упомянул он — после китайской и американской.

Приходько также заявил, что Франция традиционно является одним из важных внешнеэкономических партнеров России, сейчас в стране работают свыше 500 компаний с французским капиталом. "Российско-французские отношения, несмотря на санкционное давление на Россию, продолжают развиваться", — сказал первый замглавы аппарата правительства.

Ведущей сферой двусторонних связей он назвал топливно-энергетический сектор — это лидер по объему и финансовым оборотам, но сильны позиции французских компаний и в автомобилестроении, фармацевтике и пищевой промышленности.