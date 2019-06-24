ПЕКИН, 24 июн /ПРАЙМ/. Отдельные страны активно продвигают введение пошлин в отношении своих торговых партнеров, тем самым создавая серьезную угрозу для международной торговли, инвестиций и экономического роста, заявил на пресс-конференции в понедельник замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь.

"Мы все знаем, что мировая экономика в настоящее время сталкивается с серьезными вызовами, включая усиливающийся протекционизм и политику односторонних действий, что приводит к эскалации торговых трений по всему миру и замедляет темпы роста торговли и инвестиций. И в этот переломный момент международное сообщество надеется, что саммит G20 в Осаке вновь продемонстрирует единство и способность к действию", — заявил Ван Шоувэнь.

По его словам, "некоторые отдельные страны настаивают на протекционизме и политике односторонних действий, они злоупотребляют защитными торговыми мерами, вводят пошлины в отношении своих торговых партнеров, тем самым создавая серьезную угрозу для международной торговли, инвестиций и экономического роста".