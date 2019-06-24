МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что проверка грузинского вина в РФ никак не связана с вынужденными мерами, которые были приняты Москвой для безопасности россиян в связи с ситуацией в Грузии. Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии из-за ухудшения качества

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что ведомство усилило контроль за алкогольной продукцией из Грузии, поступающей на территорию РФ. Основание — ухудшение его качества.

"К безопасности это не имеет никакого отношения. Здесь нет никакого политического конфликта, здесь превентивные меры, дабы обеспечить безопасность наших сограждан. Роспотребнадзор выполняет свои функции — проверяет качество поставляемой в нашу страну продукции во многих странах на постоянной основе. То же самое делают во многих странах с нашей продукцией", — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь.

Напомним, что 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, который накладывает запрет для российских авиакомпаний осуществлять воздушные перевозки россиян из России в Грузию с 8 июля. Туристическим операторам и агентам было рекомендовано не продавать путевки в эту страну.

Правительство получило поручение обеспечить возвращение россиян из Грузии на родину.

В Ассоциации туроператоров России рассказали, что в настоящее время в Грузии находится порядка 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.

По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.

Столицу Грузии — Тбилиси — 20 июня захлестнули акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.