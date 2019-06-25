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КОММЕРСАНТ

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— "Платон" — поднятие растяжимое — Проезд по федеральным трассам подорожает в два этапа — Индексация тарифов системы "Платон", давно откладывавшаяся и намеченная на 1 июля, будет незначительной: на 14 коп. с 1 июля и еще на 16 коп. с 1 февраля 2020 года. Наряду с этим вариантом, по данным "Ъ", с перевозчиками обсуждалась возможность полного отказа от индексации в июле с ростом тарифов в феврале 2020 года на 30 копеек.

— "Недопустимо, когда заказчик предписывает, какое мнение он хочет получить" — Ярослав Кузьминов рассказал "Ъ" о роли Высшей школы экономики в политике и образовании — Высшая школа экономики (ВШЭ) в последние несколько недель оказалась в эпицентре нескольких скандалов, связанных, в частности, с выдвижением кандидатов на предстоящие 8 сентября выборы в Мосгордуму. Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов рассказал корреспонденту "Ъ" о сложностях предвыборного периода и о том, как изменится в ближайшем будущем российская система образования.

— Ради софтвенной безопасности — Отечественные разработчики ПО опасаются локализации конкурентов — Разработчики отечественного софта выступили против преференций продуктам Cisco, Oracle, SAP и Schneider Electric, которые лоббируют их клиенты из числа госкорпораций. Зарубежные производители софта готовы локализоваться в России по аналогии с автомобильной промышленностью. Но включение их программного обеспечения (ПО) в реестр для госзакупок сократит до минимума российскую долю в госсекторе, опасаются отечественные разработчики.

— Лотереи вытянули счастливый билет — Их выручка растет благодаря партнерским проектам — Выручка от лотерей в России по итогам 2019 года достигнет 58 млрд руб., ожидают их распространители. Рынок растет на 20–30% в год, в том числе благодаря партнерствам с федеральными сетями ритейла, где лотерейные билеты становятся импульсивной покупкой.

— Премьеры вспомнили про "два плюс два" — Как Дмитрий Медведев и Эдуар Филипп восстанавливали российско-французский диалог — Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил в понедельник французский Гавр для переговоров с главой правительства Франции Эдуаром Филиппом. Это первая встреча премьеров после замораживания межправительственного взаимодействия в 2014 году. Итогами закрытых переговоров главы правительств поделились на совместной пресс-конференции. По словам Дмитрия Медведева, приостановка взаимодействия была "ошибкой", французская сторона готова сделать первый шаг навстречу: господин Филипп анонсировал возобновление в сентябре формата сотрудничества "два плюс два".

— Тишина любит деньги — Наличие сбережений в России уменьшает инфляционные ожидания, но не в кризис — Банк России подтвердил расхождения в инфляционных ожиданиях между населением РФ, имеющим сбережения, и теми, у кого накоплений нет: последние уверенно оценивают и текущую инфляцию, и будущую выше, чем их более предусмотрительные сограждане. Впрочем, как показывают расчеты ЦБ, в кризисные моменты разница в оценках становится нулевой.

— В России рассмотрели обычную экономику — Политика привносит в нее больше волатильности, чем цена нефти — Работа главы Стокгольмского института переходных экономик (СИПЭ) "Макроэкономика России — пристальный взгляд на рост, инвестиции и неопределенность" Торнбьера Бекера обнаруживает, что популярность Владимира Путина как президента России прямо зависит от темпов экономического роста. Сам же рост в РФ в первую очередь зависел от капитальных инвестиций, качество и объем которых определялись поступлениями иностранных вложений. Потоки инвестиций, в свою очередь, определялись с 2000 года не "реформами институтов на бумаге", а во многом внешней политикой РФ, которая, по мнению автора статьи, и являлась основным источником макроэкономической волатильности в стране.

— Тарифы идут в рост — Мониторинг мировой торговли — Страны G20 с середины октября 2018 года по середину мая 2019 года ввели 20 новых торговых ограничений, в том числе повышение пошлин, запреты на импорт и ограничения экспорта.

— У главы Ингушетии разладилось с обществом — Юнус-Бек Евкуров досрочно покидает свой пост — Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил в понедельник в обращении в эфире республиканского телевидения о своем намерении досрочно покинуть пост. По его словам, к такому решению он пришел, осознавая "свою ответственность за отсутствие единства в народе, взаимопонимание между властью и обществом".

— Предпринимателей выводят из оргпреступности — Статью 210 УК РФ предложено не применять по экономическим преступлениям — В Госдуме инициировали внесение изменений в ст. 210 УК РФ об организации преступного сообщества. Предлагается исключить возможность применения этой статьи, если речь идет о большинстве преступлений экономической направленности — мошенничестве, присвоении или растрате, незаконной банковской деятельности, злоупотреблении полномочиями и целом ряде других. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он направлен на "создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования", в том числе от избрания судами самой суровой меры пресечения в виде ареста.

— Демографии вырыли яму — В России не хватает мер поддержки рождаемости, указывают общественники — Российскому правительству необходимо менять политику в демографии, так как принимаемых мер недостаточно для устойчивого естественного прироста населения страны. К такому выводу пришли представители Общественной палаты (ОП) РФ и Института научно-общественной экспертизы. Они подготовили специальный доклад совместно со специалистами РАНХиГС и членами экспертного совета при президенте РФ. Среди рекомендаций — необходимость повышения в четыре раза финансирования нацпроекта "Демография" и ориентир на более высокий суммарный коэффициент рождаемости.

— Госслужбе указали на повышение — Правительство реформирует систему оплаты труда и найма чиновников — Опубликованный вчера указ президента "Об основных направлениях развития госслужбы" требует от правительства в 2020–2021 годах изменить структуру зарплат чиновников, повысив в ней постоянную часть оклада. На это пойдут средства, сэкономленные на проводимом Минфином сокращении госаппарата. Однако помимо улучшения оплаты труда госслужащих ждут ужесточение найма, аттестации и требований к профессиональному развитию.

— В состоянии наркотического обвинения — За посылку из Гонконга преподаватель из США провел 20 месяцев в московских СИЗО — Как стало известно "Ъ", следователи и оперативники УМВД по Западному округу Москвы, необоснованно преследовавшие журналиста "Медузы" Ивана Голунова, оказались замешаны еще в одном скандальном расследовании.

— Картель с проспекта Фрунзе — Шесть компаний уличили в сговоре на миллиард — В Томске Следственный комитет России расследует картельный сговор в медицине. По данным управления Федеральной антимонопольной службы и следствия, шесть компаний—поставщиков медизделий, которые фигурируют в уголовном деле, за три года приняли участие почти в полутора сотнях аукционов на общую сумму свыше 1 млрд руб., махинации с ценами на электронных торгах принесли им доход в размере более 50 млн руб. С претензиями в свой адрес компании не согласны: выводы томского управления ФАС, которые легли в основу дела, они обжаловали.

— "Мы выталкиваем людей в ПНИ" — Члены СПЧ рассказали, почему люди оказываются в психоневрологических интернатах — Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обсудил соблюдение прав человека в российских психоневрологических интернатах (ПНИ).

— Помещения Общества глухих рассматривают в суде — Президента ВОГ обвиняют в хищениях 300 млн — Как стало известно "Ъ", Хамовнический райсуд Москвы приступил к рассмотрению материалов скандального уголовного дела о масштабных хищениях во Всероссийском обществе глухих (ВОГ).

— Америка ударила по аятолле — Новые антииранские санкции введены на фоне переговоров России, США и Израиля — Вашингтон в понедельник ввел новые санкции против Тегерана, при этом одними только экономическими мерами не ограничился. США собирают коалицию, которая может противостоять иранской угрозе. Президент Дональд Трамп дал понять, что у США есть две "красные линии" — это ядерная программа Ирана и его поддержка террористов по всему миру. В том, что Тегерану доверять не стоит, американцы при поддержке израильтян пытаются убедить и Россию. Иранское присутствие в Сирии — основная тема двухдневных переговоров секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Иерусалиме с коллегами из Израиля и США.

— Дмитрий Козак ищет истину в Днестре — Российский вице-премьер размораживает отношения с Молдавией — Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий отношения с Молдавией, второй раз за этот месяц отправился в Кишинев.

— Отельеры бронируют льготы — Гостиничный бизнес просит снизить НДС до 7–10% — В рамках новой стратегии развития туризма гостиничный бизнес рассчитывает на уменьшение налоговой нагрузки и внутренний спрос. Так, "Опора России" предложила Минэкономики снизить НДС для отельеров до 7–10%, а также отказаться от затрат на создание центра по развитию туризма, который должен продвигать страну среди иностранцев.

— Голосам банковских клиентов расширяют диапазон — Биометрическим данным найдут новое применение — 1 ноября стартует расширенный пилотный проект по использованию биометрии. Планируется, что данные граждан — образцы лица и голоса — будут использоваться в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО), колл-центрах, отделениях банков и банкоматах.

— ФАТФ взяла курс на криптовалюты — Цифровым активам рекомендовано ужесточение регулирования — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием средств (ФАТФ) обновила свои рекомендации в части регулирования цифровых активов. Поправки ужесточают контроль за деятельностью провайдеров криптовалютного рынка. Так, регуляторам рекомендуется вводить обязательное лицензирование таких площадок, а также лиц, занимающихся P2P-торговлей криптовалютами. Кроме того, биржи должны наладить обмен информацией о клиентах, а также препятствовать трансакциям лиц, находящихся под санкциями.

— Инвестдоходная пауза — ПФР предложил освободить от потерь накопления будущих пенсионеров — Пенсионный фонд России (ПФР) предлагает ввести мораторий на изъятие инвестиционного дохода при досрочных переходах граждан между страховщиками. В прошлые годы на этом россияне потеряли более 120 млрд руб. Год назад против подобного годового срока инвестирования выступали в ЦБ, однако сейчас регулятор не уточнил свою позицию.

— Baring Vostok доставит еду — Фонды инвестировали в торговую платформу основателя "Вкусвилла" — У Baring Vostok и основателя "Вкусвилла" Андрея Кривенко появился новый совместный проект. Фонды, владеющие более 12% этой сети, вложились в платформу бизнесмена по торговле продуктами "Тилси", которая уже сотрудничает с сетью "Перекресток".

— В ЦБ наметился отток вкладчиков — Банки сокращают объемы средств на депозитах регулятора — Объем депозитов российских банков в ЦБ резко пошел на спад, опустившись ниже 1 трлн руб. В последний раз на таком уровне они были осенью 2017 года. Помимо сезонного фактора, связанного с выплатой налогов, банкам приходится учитывать и регуляторные требования. В частности, депозиты в ЦБ теперь не относятся к высоколиквидным активам, их заменили облигации Банка России, объем которых достиг исторического максимума.

— Биткойн поддержали со всех сторон — Очередной максимум валюте обеспечили Fidelity и Facebook — В понедельник стоимость биткойна обновила шестнадцатимесячный максимум, закрепившись выше уровня $11 тыс. Исторический максимум обновил объем открытых позиций фьючерсных контрактов на цифровую валюту. Институциональные инвесторы наращивают вложения в криптоактивы, поскольку видят интерес к ним со стороны таких компаний, как Facebook.

— Авторынок пошел под уклон — Производители прогнозируют падение продаж по итогам года — Крупнейшие российские автопроизводители и ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) пересмотрели прогнозы по продажам на 2019 год в сторону пессимистичных, вплоть до двукратного падения. Они просят у правительства возобновить программы поддержки спроса на фоне падения рынка в последние месяцы. Но действовавшие программы, например, в легковом сегменте, из-за ограничений по стоимости приобретаемого автомобиля направлены в основном на АвтоВАЗ, продажи которого стабильны и без субсидирования спроса.

— Evraz затормозил на французских рельсах — Покупка завода British Steel маловероятна — Интерес Evraz к французскому рельсовому заводу British Steel, о котором пишет FT, вряд ли завершится сделкой. Стороны так и не перешли к предметным переговорам, говорят источники "Ъ", знакомые с ситуацией, Evraz лишь поступало предложение рассмотреть покупку актива. Аналитики, опрошенные "Ъ", считают, что актив интересен с точки зрения расширения экспорта, но Evraz могла не устроить стоимость завода.

— На все руки кластер — ОСК объединяет астраханские верфи — Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) соберет астраханские верфи в кластер. Его возглавит глава местного филиала центра судоремонта "Звездочка", экс-гендиректор "Северной верфи" Алексей Селезнев. В кластер войдут "Лотос", "Красные баррикады" и либо Судостроительный завод имени III Интернационала, либо Астраханское судостроительное производственное объединение. В ОСК рассчитывают, что кластер будет выпускать до 12 судов "река—море" в год. Эксперты согласны, что объединение — единственный способ сохранить профильный потенциал региона, но сомневаются в осуществимости этих планов.

— У киберзащиты просел госбюджет — Объем рынка отстает от прошлогодних показателей — Госзакупки в сфере информационной безопасности (ИБ) в первом полугодии 2019 года снизились на 12 млрд руб., следует из данных компании "Информзащита". Аналитики связывают это с регуляторными изменениями и рассчитывают, что до конца года закупки выйдут на прошлогодний уровень. Других драйверов роста бюджетов госорганов на ИБ, кроме законодательных новшеств, пока нет, констатируют эксперты.

— "36,6" добирает лекарства — Сеть возобновляет отношения с "Протеком" — Один из крупнейших в России поставщиков лекарств "Протек", входящий в группу Вадима Якунина, может снова начать отгрузки для аптечной сети "36,6". Дистрибутор не работал с ней более четырех лет из-за долгов по договорам поставок. Возобновление отношений могло потребоваться прежде всего "Протеку", который стал терять в продажах из-за ужесточения политики в отношении контрагентов.

— "Это могла бы быть здоровая конкуренция" — Блицинтервью — Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Мытенков — о локализации зарубежного софта.

ВЕДОМОСТИ

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— Правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на бензин — Но к подорожанию топлива это не приведет, уверены чиновники и нефтяники — 1 июля истекает срок действия соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о контроле цен на бензин и дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках.

— Матвиенко согласилась продолжить работу в Совете Федерации — Снова стать сенатором от Петербурга ей предложил Беглов — Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил действующему спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко стать сенатором от Петербурга в случае его победы на сентябрьских выборах.

— Санкции США потребовали принятия стратегии военно-технического сотрудничества России — Ее предварительный вариант обсудили в Кремле — Изменение обстановки для экспортеров российских вооружений после усиления санкций требует изменений в системе военно-технического сотрудничества (ВТС), они будут закреплены стратегией ВТС. Первое обсуждение нового документа на высшем уровне состоялось в понедельник на комиссии по ВТС, ее председатель – президент Владимир Путин.

— Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров решил уйти в отставку — Он объяснил решение конфликтом в ингушском обществе — Переизбранный главой Ингушетии осенью 2018 г. Юнус-Бек Евкуров объявил о намерении досрочно подать в отставку.

— Кредиты – не главная причина падения реальных располагаемых доходов, считает ЦБ — Ранее на эту причину ссылались чиновники и президент — На прошлой неделе президент России Владимир Путин впервые обратил внимание на риск закредитованности населения и призвал ЦБ разобраться. Высокими расходами на выплаты по кредитам он объяснял падение реальных располагаемых доходов населения.

— Как американские компании обходят пошлины на импорт из Китая — Даже законные лазейки не исключают риск — Американские компании все чаще просят юристов найти лазейки в законодательстве, чтобы не платить или хотя бы уменьшить пошлины на импорт товаров из Китая, пишет Financial Times. Особой популярностью пользуется лазейка, позволяющая не платить пошлины на товары стоимостью менее $800. Три года назад власти США увеличили этот порог с $200. Но применять ее можно только к одной поставке на клиента в день.

— Президент Renaud Cointreau: Шампанское стоит дешевле, чем должно — Представитель знаменитой алкогольной династии Жан-Пьер Куантро рассказывает, как построил собственную компанию и конкурирует с кузенами из Remy Cointreau — Жан-Пьер Куантро получил диплом юриста по коммерческому праву и начал карьеру аудитором в группе Ernst & Young, потом работал финансовым менеджером в косметической компании Elizabeth Arden. Однако затем гены семьи Куантро, которая производит ликеры с середины позапрошлого века, взяли верх, и в 1980 г. Жан-Пьер присоединился к фамильному бизнесу.

— Роспотребнадзор заявил, что усилит контроль за качеством алкоголя из Грузии — Импортеры уверяют: проверки идут в обычном режиме — Крупнейшие импортеры вина пока не получали от Роспотребнадзора никаких рекомендаций или ограничений в связи с усилением контроля за качеством грузинской алкогольной продукции, сообщили "Ведомостям" председатель совета директоров виноторговой компании МБГ Ирина Фомина, представители Simple и Alianta Group. Представитель компании "Лудинг" от комментариев отказался.

— Автопроизводители и дилеры ожидают падения продаж автомобилей в 2019 г. — Они просят о дополнительной государственной поддержке отрасли — "АвтоВАЗ" ухудшил прогноз российского рынка автомобилей на 2019 г. В начале года компания рассчитывала, что он вырастет на 5% до 1,9 млн легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV). Теперь ожидает падения примерно на 3% до 1,75 млн шт., рассказал вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Ян Птачек.

— Альфа-банк отсудил у структур экс-владельца банка "Югра" 17 млрд руб. — На очереди еще два иска на общую сумму 23,3 млрд руб. — Арбитражный суд Москвы 20 июня удовлетворил иск Альфа-банка к восьми связанным с бывшим владельцем банка "Югра" Алексеем Хотиным структурам на 16,8 млрд руб., говорится в картотеке арбитражных дел.

— Обязательства универмага "Цветной" перед Сбербанком выкупит Bonum Capital — Группа подала единственную заявку на участие в торгах — Единственным участником торгов, на которые были выставлены права требования к компаниям, владеющим универмагом "Цветной", стал "Бонум менеджмент", сообщил "Ведомостям" представитель Российского аукционного дома (РАД).

— Россияне продолжают охотно покупать Huawei — Разрыв отношений с Google за месяц не повлиял на продажи бренда — 19 мая стало известно, что пользователи гаджетов Huawei могут остаться без сервисов Google: корпорация объявила, что может ограничить поставки софта, железа и техническую поддержку китайского производителя. За прошедший месяц этот анонс не снизил российские продажи смартфонов Huawei и суббренда Honor, следует из данных розничных сетей, опрошенных "Ведомостями", – они сравнивали как динамику по двум месяцам подряд (до объявления Google и после), так и аналогичные периоды 2019 и 2018 гг.

— Девелопер "Эталон" сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛа — Компания выкупила долю в проекте у своего партнера – группы ЛСР — Группа "Эталон" стала единственным владельцем и оператором одного из крупнейших проектов редевелопмента в Москве, "ЗиЛ-юг", – комплексного освоения территории Завода имени Лихачева (ЗиЛ). Ее дочерняя структура, "Лидер-инвест", приобрела у группы ЛСР Андрея Молчанова 50% компании "Развитие", владеющей правом на реализацию проекта, сообщили стороны.

— Shell не верит в мегапроект "Газпрома" — Компания назвала причину отказа от участия в "Балтийском СПГ" — Генеральный директор российского подразделения Royal Dutch Shell Седрик Кремерс впервые рассказал, почему компания отказалась от участия в проекте объединенного комплекса по переработке и сжижению газа на Балтике, который планирует строить "Газпром".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Такая им досталась доля — Фонд защиты прав дольщиков пополнится деньгами страховщиков — Страховщики передадут в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства около 15 миллиардов рублей премий, собранных по страхованию ответственности застройщиков.

— Время против правил — Чем рискует, садясь за руль, пьяный водитель с просроченными правами?— Вопрос, вынесенный в начало этого материала, вполне справедливо кажется, на первый взгляд, абсурдным. Однако ответ на него представляется абсурдным вдвойне: ничем. Но это так и сесть.

— Выпускной балл — Подведены итоги основной волны ЕГЭ — Завершилась "основная волна" Единого госэкзамена, осталось всего несколько резервных дней. Но на результаты они сильно не повлияют. Каким получился ЕГЭ-2019?

— В полку прибыло — Крупнейший региональный центр борьбы с хакерами открыт в Нижнем Новгороде — В Нижнем Новгороде открылся крупнейший в России региональный центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC.

— Всем хватит — Большой театр увеличит количество билетов в продаже "первой волны" — С 1 сентября Большой театр начнет по-другому продавать билеты на спектакли — дело в недостатках схемы реализации, которые при проверке в прошлом году выявила Счетная палата РФ. В ближайшее время рекомендации ведомства будут учтены, в частности, сразу на сотню увеличится количество билетов, поступающих в предварительную продажу в ее первый день.

— Оружие с сервисом — Владимир Путин призвал сохранить лидерство России на мировом рынке вооружений — Нужно сделать все, чтобы сохранить лидирующие позиции России на мировом рынке вооружений. Для этого в России появится новая стратегия военно-технического сотрудничества. Об этом Владимир Путин заявил в понедельник на заседании профильной комиссии по ВТС.

— Подняты по тревоге — В Центральном военном округе объявлена внезапная проверка — В более чем 50 учениях на 35 полигонах России будут задействованы войска, которые примут участие в объявленной в понедельник внезапной проверке. Об этом в понедельник сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

— Представлять Петербург — Валентине Матвиенко предложено остаться сенатором — Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко может в третий раз стать сенатором от Северной столицы в случае победы Александра Беглова на губернаторских выборах. Врио главы города предложил ей войти в его команду "и дальше представлять Петербург в Совете Федерации".

— Пора в школу — В Госдуме обсудили борьбу с дефицитом учителей — Наши учителя, по статистике, работают больше всех в мире — и все равно дефицит педагогов в школах составляет 11%. Это не позволяет качественно учить детей. Кадровый голод, школьная бюрократия и прочие сложности обсудили участники парламентских слушаний в Госдуме. Профильный министр Ольга Васильева рассказала учителям и депутатам о путях решения проблем.

— Заявление об уходе — Глава Ингушетии решил уйти с поста — Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно уйти с поста главы Ингушетии. "Я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики", — заявил он в видеообращении, которое в понедельник вечером было опубликовано на официальном сайте главы региона.

— Гавань надежды — Дмитрий Медведев провел переговоры с премьер-министром Франции — Самый плохой путь для отношений России и Запада — замораживание каналов общения, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев. В понедельник в Гавре вместе с французским коллегой Эдуаром Филиппом он пытался найти возможности для развития диалога с Парижем. Стороны "сошлись в том, что нужно действовать активнее, искать новые возможности, включая сотрудничество в новых сферах", сообщил Дмитрий Медведев по итогам переговоров.

— Сядут и заплатят — Законодатели призвали доработать проект о взыскании с осужденных расходов на адвоката — Рабочая группа по совершенствованию законодательства о судоустройстве и процессуального законодательства рассмотрела законопроект, расширяющий практику взыскания с осужденных средств на предоставленных государством адвокатов. Инициатива названа дискуссионной, работу над ней предложено продолжить.

— Третья встреча — Николай Патрушев провел в Израиле переговоры с Джоном Болтоном — 24 июня в шестом часу вечера по московскому времени в Иерусалиме началась двусторонняя встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Для Патрушева и Болтона это уже третья встреча с 2018 года. В прошлом году они провели переговоры в августе в Женеве и в октябре — в Москве.

— Важен верный тон — Депутаты предлагают отменить наказание за затемнение стекол машины — С неожиданным и довольно революционным решением выступила группа депутатов Госдумы. Они предлагают отменить штраф за тонировку стекол.

— Арест останется — Инспекторам ДПС не дадут отбирать права, а административные наказания водителей не изменятся — Министерство внутренних дел не намерено инициировать расширение полномочий сотрудников ГИБДД, а также отменять административное наказание в виде ареста. Об этом в понедельник сообщили в пресс-центре МВД России.

— Эхо судебной аномалии — Кому выгодна дестабилизация правового поля на Кубани — На днях в Краснодарском краевом суде назначен новый председатель. Им стал Алексей Шипилов, до этого руководивший Белгородским областным судом. Обычно такие события, относящиеся к сугубо профессиональной среде, не представляют интереса для широкой публики, но тут случай особый.

— Пойдут в огонь, опустятся на дно — Российские и сербские спасатели проведут учения — Большой десант МЧС России прибыл в сербский город Ниш, чтобы обеспечить безопасность, по-сербски — безбедность, на потенциально опасных объектах, в высотных зданиях и на воде. Все мероприятия пройдут в условиях, максимально приближенных к "боевым", в рамках российско-сербских учений спасательных служб "Сербия 2019".

— Встали на крыло — Саранча угрожает посевам на юге России — Марокканская саранча напала на южные регионы России, где сейчас стоит жара. Специалисты обещают удержать ситуацию под контролем

— Почта остается с человеком — На селе появятся почтовые отделения нового формата — России не будут сокращать сеть сельских почтовых отделений. Более того, планируется переформатировать их и расширить функционал. Об этом и других социальных проектах "Почты России" в интервью "Российской газете" рассказал заместитель генерального директора по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон

— Бенефис "Охотника" — На "Армии-2019" впервые покажут российский ударный беспилотник — В парке "Патриот" 25 июня открывается одна из крупнейших военных выставок — "Армия-2019". Уже в пятый раз этот международный военно-технический форум покажет современные достижения российской оборонной науки и техники

— Полис в телефоне — Пациенты смогут проконтролировать, какую медицинскую помощь они получили — аких врачей посещал, какие обследования и лечебные процедуры проходил и сколько все это стоило, — такая информация, даже если человек лечился в медучреждениях в разных регионах, скоро будет доступна на портале госуслуг в личном кабинете. Более того, благодаря такой базе данных, можно будет легко увидеть назначения и процедуры, которых человек в действительности не получал, и пожаловаться на приписки. Какие еще преимущества мы получим благодаря цифровым технологиям, на которые переходит обязательное медицинское страхование? На вопросы "Российской газете" ответила председатель Фонда ОМС Наталья Стадченко.

— Точность гарантирована — Спецслужбы принимают на вооружение уникальную снайперскую винтовку — Уникальность новой снайперской винтовки, которую стали заказывать — пока для пробы — российские силовые структуры и спецслужбы, в том числе Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардия и МВД, заключается сразу в трех факторах. Речь идет об изделии ORSIS T-5000 — высокоточной винтовке с говорящим названием "Точность".

— Трамп обещает — США ввели новые санкции против Ирана и одновременно призывают его к переговорам — Администрация президента США Дональда Трампа вопреки призывам международного сообщества не оставляет попыток запугать руководство Ирана, вновь пустив в ход одним из своих излюбленных инструментов — санкционную дубинку. В понедельник Вашингтон обещал с новой силой закрутить санкционные гайки за то, что иранские военные на минувшей неделе сбили американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, предположительно нарушивший их воздушное пространство. Конкретики по новым мерам на момент подписания номера не озвучивалось, но вице-президент Майкл Пенс подтвердил, что Трамп готовится в понедельник объявить о новых мерах.

— Целят в Бабиша, попадут в Земана — Почему 250 тысяч жителей Чехии потребовали отставки премьера — Это была уже третья по счету крупная демонстрация в чешской столице за два последних месяца. По оценкам полиции, в ней приняли участие 250 тысяч человек — это рекордная цифра трех последних десятилетий, иначе говоря, со времен "бархатной революции" чехи не проводили столь массовых протестов. А повод все тот же: недовольство главой кабинета.

— Опасные связи — Рейтинг Бориса Джонсона пострадал от семейной ссоры — Женские крики, звуки ударов, звон бьющейся посуды — вот, что услышали в минувшую пятницу соседи главного претендента на британское премьерское кресло Бориса Джонсона. Один из жильцов дома в Кемберуэлле на юге Лондона вызвал полицию "из-за беспокойства за девушку". Опасения оказались беспочвенными — от "семейной" стычки в квартире Джонсона пострадал только его рейтинг.

— Зеленского не звали — МИД Украины отправил президента в Японию — МИД Японии опроверг обсуждаемую украинскими СМИ информацию о визите президента Владимира Зеленского на саммит G20 в Осаке. В разъяснениях принимающей стороны не было надобности, если бы не министр иностранных дел Украины Павел Климкин, внезапно вернувшийся в публичную сферу.

— Санкции запретят — ПАСЕ обсудила возвращение России — Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник вечером рассмотрели резолюцию, принятие которой открыло бы дорогу для возвращения России в эту структуру. На момент подписания номера решение еще не было известно, дискуссия продолжалась.

— Киоск на двоих — Верховный суд РФ объяснил порядок дележа мелкого бизнеса при разводе супругов — С каждым годом усложняется ситуация с дележом при разводе нажитого супругами добра. Простая схема — все, что появилось в семье в период брака — делится пополам, часто не действует, если речь идет о небольшом семейном бизнесе.

— Печать на расстоянии — Минюст предлагает ввести удаленные нотариальные действия — Министерство юстиции России внесло в правительство страны законопроект, предусматривающий совершение нотариусом отдельных нотариальных действий удаленно. Об этом сообщил министр юстиции Александр Коновалов.

— Счет за субмарину — Многодетным военным могут простить нанесенный армии ущерб — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в закон "О материальной ответственности военнослужащих". Одна из важных новаций: суды смогут спасать от непосильных выплат многодетных отцов-командиров, допустим, утопивших танк на учениях. Или спаливших нечаянно склад с обмундированием.

— Выбор под защитой — Электронное голосование в Мосгордуму оградят от кибератак — На выборах в Мосгордуму седьмого созыва, которые состоятся 8 сентября, москвичи смогут в качестве эксперимента дистанционно проголосовать за кандидатов. Разработка электронной системы для голосования находится на завершающем этапе. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

— Вверх ногами — В конце августа в городе заработает кластер экстремальных видов спорта — Скейтбордисты портят гранитные бордюры памятников, парапеты, лестничные марши и пугают прохожих, внезапно сваливаясь им под ноги со своих досок. Такое не раз случалось, например, у памятника Горькому на площади Тверской заставы или на Поклонной горе. Чтобы у экстремалов было свое место для занятий, сейчас во многих парках выделяют им специальные площадки. А на востоке создается даже целый кластер экстремальных видов спорта.

— Отдых с подвохом — Как не ошибиться с выбором детского лагеря — Лето в разгаре, а москвичи все еще покупают путевки детям в оздоровительные лагеря. Корреспондент "РГ" узнал, почему родители тянут с покупкой до последнего и как не прогадать с местом отдыха.

— Отстояли "будку" — Дачу Анны Ахматовой передают в собственность Санкт-Петербурга — Дачу Анны Ахматовой в Комарово не пустят с молотка, как собирались еще совсем недавно. В Смольном заявили, что вопрос решен: писателей отсюда уже никто не прогонит.

— Споров не было — В Челябинске приняли отставку мэра — Буквально за пару часов вчера в Челябинске сменился глава города. На внеочередном заседании депутаты гордумы приняли отставку мэра Владимира Елистратова и назначили врио Наталью Котову, до этого занимавшую должность первого заместителя градоначальника.

— Белых ищет деньги — Экс-главе Кировской области отсрочку по штрафу не дали — 24 июня Мосгорсуд рассмотрел ходатайство адвокатов бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых об отсрочке выплаты штрафа в 48,2 миллиона рублей, которые он должен выплатить в казну государства по приговору суда.

— Прибавка вместо яслей — На Сахалине будут платить новое пособие — 1 июля дополнительную финансовую помощь получат семьи сахалинцев и курильчан, в которых первый или второй ребенок в возрасте от полутора до трех лет не посещает детсад из-за отсутствия свободных мест. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, сейчас в островной области более шести тысяч таких малышей.

— Код спасения — Пенсионеры Новосибирска получили "браслеты помощи" — Свыше 2,5 тысячи пенсионеров Новосибирска согласились стать участниками уникального проекта. Для этого им лишь надо носить специальные браслеты с QR-кодом — они содержат информацию, которая поможет в экстренных ситуациях спасти жизнь.

— Щебенка вместо платформы — В Карелии сельчане вынуждены прыгать из поезда на склон — Жители карельского поселка, рискуя собственным здоровьем, вынуждены, высаживаясь из пассажирского поезда, выпрыгивать на склон со щебенкой. Для всего состава не хватает оборудованной платформы.

— Дерзать и любить — Впервые символом "Алых парусов" стал российский бриг с портом приписки Санкт-Петербург — Праздник "Алые паруса" в Петербурге стал самым масштабным за всю историю. Его посетили свыше 1,45 миллиона человек. Со всей страны в Северную столицу съехались выпускники школ, также среди зрителей было много и тех, кто получил аттестат десять и даже двадцать лет назад, но сохранил веру в мечту, которую символизирует бриг с алыми парусами.

— Принял вызов — Главредом радиостанции "Говорит Москва" стал Роман Бабаян — Сегодня стало известно, что Роман Бабаян, журналист и ведущий программы "Право голоса" на канале "ТВ Центр", назначен главным редактором радиостанции "Говорит Москва". Бабаян займет эту должность после Сергея Доренко, внезапно скончавшегося от разрыва аорты 9 мая этого года.

— Подождем под дождем — Вернется ли в столичный регион аномальная жара?— Когда-то единственным прогнозом погоды, доступным широким слоям населения, был прогноз государственной метеослужбы. Сегодня погоду предсказывают еще и частные компании. Конкуренция на метеорынке такая, что прогнозы синоптиков порой разнятся с точностью до наоборот.

— Фартово Лефортово — До конца года москвичи получат еще шесть новых станций — Лишь в начале июня открылись четыре первые станции новой Некрасовской ветки метро: "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". И вот еще пять на этой линии готовятся заработать до конца года. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

— "Бычок" качается — К концу года акцизные ставки на табачную и алкогольную продукцию в ЕАЭС будут выравнены — До конца года акцизные ставки на табачную и алкогольную продукцию на всем пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут выравнены. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

— Снимаем сливки за рубежом — Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума — За последние пять лет, пока действует продэмбарго, Россия увеличила экспорт зерна, растительного масла и сахара, курятины и свинины, но с молоком сложилось иначе, вырос импорт.

— Рынок строгих правил — Банк России введет лимиты на кредиты и займы людям с большими долгами — Банк России наметил целую программу ограничения кредитования граждан, которые отдают на обслуживание долга основную часть своих доходов.

— Кто даст скидку — Покупатели уходят из гипермаркетов в дискаунтеры — Объем рынка розничной торговли в 2019 года может составить от 31,9 до 32,5 триллиона рублей (на 1,3 и 2,8 процента соответственно). С таким прогнозом выступило Национальное рейтинговое агентство (НРА).

— Внимание на воду — Минприроды создаст фонд данных экологического мониторинга — Минприроды России создаст государственный фонд данных мониторинга экологической обстановки, сообщила замглавы ведомства Елена Панова в ходе Всероссийского водного конгресса, который начал свою работу в Москве.

— Чек пробил — Заканчивается третья волна перехода на онлайн-кассы — С 1 июля малый бизнес, за некоторыми исключениями, переходит на онлайн-кассы. В целом к этому рынок готов, тем не менее некоторые предприниматели тянут до последнего, желая отложить расходы на покупку контрольно-кассовой техники (ККТ) и услуги оператора фискальных данных (ОФД). В итоге уложиться до 1 июля успеют не все.

— Ничего личного — МОТ приняла конвенцию против насилия на работе — На юбилейной сессии Международной конференции труда приняли новую конвенцию и рекомендации, направленные на противодействие насилию и домогательствам в сфере труда. Об этом сообщила Международная организация труда (МОТ).

— Плюс-минус студент — Бюджетные места сокращать не будут — В СМИ появилась информация о том, что к 2024 году бюджетных мест в российских вузах станет меньше на 17 процентов. А число абитуриентов, наоборот, вырастет на 15 процентов. Конкурс в вузы вырастет, мест на всех не хватит, приемные комиссии придется брать боем… Пора паниковать?

— Без "вышки" — Кому не нужен вуз?— Молодежь, которая работает в сфере информационных технологий, не считает высшее образование обязательным условием для устройства на хорошую работу. Такие данные получили эксперты Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС по итогам мониторинга трудоустройства выпускников вузов и колледжей в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях.

— Поставь себя на место инженера — Минпросвещения оценит реальные навыки учеников — Министерство просвещения планирует провести в регионах исследование по функциональной грамотности школьников. То есть проверить не сами знания, а то, как хорошо дети умеют применять их в реальных ситуациях.

— Стартап вместо диплома — Наука и бизнес как синонимы?— Американские эксперты прокомментировали инициативу защиты стартапов вместо диплома в российских вузах.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Глава идет кругом: секрет политической непотопляемости Евгения Жиркова — В чем обвиняют главу Пушкинского района Подмосковья — Глава Пушкинского района Подмосковья Евгений Жирков стал фигурантом антикоррупционного расследования. СКР предъявил ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

— Воздушные замки: почему уличные батуты калечат детей — После громкого случая в Улан-Удэ выяснилось, что только у одного из 10 воздушных аттракционов города имелись разрешения на эксплуатацию — 20 июня в Рыбинске в парке имени Фейгина девочка, которой нет и двух лет, получила серьезные травмы на батуте — внезапный порыв ветра перевернул аттракцион. Тем временем на предпринимателя из Тюменской области завели уголовное дело за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности: 9 июня на принадлежавшем бизнесмену батуте 6-летний ребенок сломал руку.

— Сначала деньги, потом деньги: за покупку БАДов можно пострадать дважды — Как россияне отдают мошенникам сбережения в обмен на "компенсации" — Росздравнадзор забил тревогу: люди чаще сообщают, что у них выманили деньги "сотрудники ведомства". Мошенники предлагали компенсации за некачественные биологически активные добавки (БАДы) или плохо оказанную медицинскую помощь и убеждали заплатить за мелкие услуги.

— Капитолийский фронт: демократы в США ступили на скользкий путь в борьбе против Трампа — Противники действующего президента намерены довести дело до импичмента — В настоящее время в США внутриполитическая ситуация накаляется, вопрос о том, препятствовал ли президент страны Дональд Трамп расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера, ставится во главу угла. Но теперь в связке с ним всё громче звучат призывы к импичменту главы государства.

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— Космические белки: зачем на МКС выращивают идеальные биокристаллы — Изучение выращенных в невесомости макромолекул поможет создать более эффективные лекарства — На утро 25 июня намечено возвращение с МКС контейнера с выращенными в космосе биокристаллами. Их исследование поможет ученым Курчатовского института в создании более эффективных лекарств, воздействующих на вирусы и бактерии на молекулярном уровне. На Земле кристаллы изучат с помощью метода рентгеноструктурного анализа.

— "Протест намеренно повернули в антироссийское русло" — Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе — о том, какой урон отношениям Москвы и Тбилиси наносят демонстрации и кто за ними стоит — В финансовых потерях Грузии из-за ухода российских туристов виноваты власти республики и силы, подконтрольные экс-президенту Михаилу Саакашвили. Об этом в интервью "Известиям" заявила экс-спикер парламента Грузии, оппозиционный политик Нино Бурджанадзе.

— Кандальное дело: адвокаты опасаются за жизнь узника Евгения Никулина — Тяжелые условия содержания в тюрьме негативно влияют на душевное состояние россиянина — Защита россиянина Евгения Никулина, находящегося в американской тюрьме, опасается, что он может покончить жизнь самоубийством. На гражданина РФ, обвиняемого в кибератаках, в последнее время оказывают сильное давление.

— Жирная инициатива: "светофор" хотят распространить на торты и сыры — Для них не стоит делать исключений при маркировке, уверены специалисты по питанию — Кондитерские изделия и сыры предлагают включить в список продуктов, которые подлежат маркировке по типу "светофор". Об этом "Известиям" рассказали в ФИЦ питания и биотехнологии. Свои предложения специалисты направят в Роспотребнадзор.

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— Договор о "Мире": российская платежная система освоит онлайн-кошельки — Qiwi первым на рынке электронных денег выпустит пластиковые карты НСПК — Qiwi начнет выпускать дебетовые карты "Мир", которые будут привязаны к онлайн-кошельку, рассказали "Известиям" в пресс-службе организации. Там пояснили, что интерес к платежной системе со стороны пользователей растет, в том числе благодаря системам лояльности "Мира". В Национальной системе платежных карт (НСПК), которая выступает оператором "Мира", подтвердили, что планируют развивать сотрудничество в направлении электронных кошельков.

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— Огненная вечеринка: как славяне веселились на Ивана Купалу — Родноверы отметили самый разгульный и романтичный народный праздник — Община родноверов в Калужской области отметила Ивана Купалу, который по старому стилю приходился на ночь с 23 на 24 июня.

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РБК daily

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— Пенсионное военное положение — Минфин на 600 млрд руб. увеличил бюджетные ассигнования на выплаты уволенным из армии и силовых структур — Минфин заложил рост ассигнований на выплаты военных пенсий на 603 млрд руб. в 2020–2022 годах. Резкий рост связан с прошлогодним решением Владимира Путина поднять понижающий коэффициент военных пенсий.

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— ФНС разобралась с несостоятельными — Как банкротство превратилось в инструмент ухода от долгов — Количество банкротств компаний в России постоянно растет. При этом зачастую должники оказываются вообще без имущества, и банкротство заканчивается ликвидацией бизнеса без погашения долгов, рассказали РБК в Федеральной налоговой службе.

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— "Кузнечик" и "Магма" занимают оборону — Четыре вопроса о внедрении отечественных стандартов сетевого шифрования — Специальный комитет под руководством ФСБ разработал проекты стандартов российского шифрования в ключевых интернет-протоколах. Сначала их распространят на сайты госорганов, а в дальнейшем на весь Рунет. Как именно—разбирался РБК.

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