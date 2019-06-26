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КОММЕРСАНТ

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— Роспотребнадзор забродил вокруг вина — Конфликт России и Грузии может не ограничиться запретом на прямое авиасообщение. Как стало известно "Ъ", вслед за заявлением Роспотребнадзора об усилении контроля за качеством грузинского вина, чиновники начали собирать у торговых сетей информацию о доле этого алкоголя на полках. Процедура может быть подготовкой к введению запрета на ввоз вина из Грузии, которое сегодня занимает 17% российского импорта. Ограничения грозят ростом нелегального импорта и закрытием части грузинских виноделен, предупреждают эксперты.

— Лучшая защита — переподчинение — Российская академия наук обратится в правительство с предложением вывести из подчинения Минобрнауки Высшую аттестационную комиссию (ВАК), отвечающую за присвоение и лишение ученых степеней. Академики предлагают сделать ее "самостоятельным юридическим лицом, учредителем которого должно стать правительство". При этом список членов ВАК, по мнению президиума РАН, нужно согласовывать с академией и утверждать кабинетом министров. В академии объясняют это требование претензиями к недавно переутвержденному составу ВАК, где "оставлены люди, которых не совсем, может быть, стоило оставлять".

— Россия давала уроки иранского — Завершившиеся во вторник в Иерусалиме консультации на уровне глав совбезов России, США и Израиля стали внешнеполитическим триумфом премьера Биньямина Нетаньяху: он не скрывал радости по поводу того, что смог усадить за стол переговоров представителей Москвы и Вашингтона. Участники встречи искали точки соприкосновения по сирийскому кризису и, как сказал глава российской делегации Николай Патрушев, даже нашли их. Однако его публичные заявления резко контрастировали с тем, что обнародовала израильская и американская сторона. Разногласия касались в первую очередь Ирана.

— Биометрия за компанию — Компании смогут открывать счета и получать другие услуги банков дистанционно на основании биометрии, сданной их уполномоченными сотрудниками. Такой проект стартует в России в будущем году. Биометрия в корпоративном сегменте может быть выгодна и банкам, и их клиентам. Однако есть и риски увеличения количества однодневок, предупреждают эксперты. Кроме того, велика вероятность, что должностные лица просто не захотят сдавать образцы лица и голоса для нужд компаний.

— По антисанитарии ударят длинным рублем — Планы анонсированной правительством надзорной реформы действительно вызвали пересмотр контролерами регламентирующего эту деятельность законодательства — однако пока в пользу его ужесточения. Так, Роспотребнадзор подготовил поправки к КоАП, ужесточающие ответственность за санитарные нарушения. Низкие штрафы, которые не пересматривались с 2007 года, не способствуют профилактике нарушений, утверждают в службе. С особым пристрастием там готовы штрафовать за причинение вреда здоровью, недостаточного для уголовного преследования.

— Самозанятых выведут из самой тени — Минфин намерен внести в правительство предложение по расширению эксперимента по налогообложению самозанятых за счет регионов с высоким уровнем работников в неформальном секторе экономики. Это 13 территорий, в основном южные — в том числе Чечня, Дагестан, Крым. Расширение администрирования налога на профессиональный доход (НДП) потребует дополнительного финансирования налоговиков. По мнению экспертов, просьбы о вхождении в периметр эксперимента исходят не от самих самозанятых, а от местных властей — для них это способ пополнить региональные бюджеты.

— Граждане на экспорт — Миграция для Узбекистана является важным механизмом адаптации к низким зарплатам и слабым перспективам рынка труда, а также обеспечивает снижениt уровня бедности в стране почти вдвое — за счет денег, которые присылают домой мигранты, говорится в исследовании Всемирного банка (ВБ). Либерализация миграционной политики страны, начавшаяся в 2017 году, будет способствовать повышению благосостояния населения и экономическому росту, уверены там. Впрочем, несмотря на облегчение выезда, в Россию узбекские мигранты не торопятся.

— Хронические заболевания, объединяйтесь — Системы здравоохранения недостаточно подготовлены к потребностям пациентов с несколькими заболеваниями, особенно хроническими, констатирует исследование Всемирного банка, который видит выход из этой ситуации в более тесной интеграции различных составляющих процесса лечения.

— Регионы не строятся по росту — Различия в экономической динамике регионов в первом полугодии стали уже очевидны: Банк России и РАНХиГС обсуждают усиление поляризации доходов региональных бюджетов, неравномерность инвестиционного и промышленного спада и роста, разную динамику региональных доходов и зарплат. Дифференциация с большой вероятностью сократится до конца года, впрочем, при отсутствии общего роста она может закрепить разделение регионов на развивающиеся и обычные.

— Историкам сужают выбор — Студенты исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) выступили против приказа вуза, упраздняющего элективные курсы при условии набора на них менее десяти студентов, а также сокращения штата преподавателей. Их поддержали представители других факультетов, где есть схожие проблемы. В Институте истории СПбГУ информацию о сокращении преподавателей опровергают, поясняя, что их уход связан исключительно с проигрышем в конкурсе на должность или с личными причинами.

— Мусор убрали с референдума — Верховный суд (ВС) признал законным отказ инициативной группе в проведении референдума о ввозе в Архангельскую область мусора из других регионов. Активисты добивались его проведения с прошлого года. Депутаты областного собрания заявляли, что вопросы обращения с отходами регулируются федеральными нормами и менять их региональным плебисцитом нельзя. Активисты заявляют, что будут все равно пытаться его провести: параллельно созданы еще две инициативные группы с другими вопросами для референдума. Впрочем, им областной избирком также отказал в регистрации, и эти отказы также будут обжалованы. Опрошенные "Ъ" эксперты считают, что референдум не разрешил бы напряженную ситуацию в регионе.

— Мостостроитель не поедет в колонию — В Уссурийске вынесен приговор по делу Виктора Гребнева, бывшего гендиректора ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (ТМК), являвшегося одним из подрядчиков на строительстве космодрома Восточный, а также на важнейших объектах саммита АТЭС. Господин Гребнев обвинялся в растрате на сумму 400 млн руб. и преднамеренном банкротстве собственной компании. Прокуратура требовала для предпринимателя восемь лет колонии, однако суд ограничился пятью годами условного наказания. Защита называет уголовное дело абсурдным, а приговор — компромиссным.

— Должность губернатора предлагали под расписки — Московская полиция завершила расследование дела бывшего первого замглавы МЧС России генерал-полковника Сергея Шлякова и трех его подельников, предлагавших за вознаграждение помощь в назначении на государственные должности. Потерпевшим по делу проходит экс-сенатор Юрий Удалов, передавший решальщикам в рублях и валюте около 66 млн руб. за так и не состоявшееся назначение губернатором Ярославской области. Фигурантов обвинили в особо крупном мошенничестве, поскольку, по материалам дела, помочь с получением должности они реальной возможности не имели.

— К пыткам испытывают двойственные чувства — С пытками со стороны силовиков сталкивался каждый десятый опрошенный, выяснили в аналитическом центре "Левада". Исследование, проведенное по заказу правозащитной организации "Комитет против пыток", приурочено к Международному дню в поддержку жертв пыток (26 июня). Правозащитники обнаружили, что общество не готово требовать от власти полного запрета пыток: значительное число россиян уверено, что борьба с насилием ударит по раскрываемости преступлений, а треть допускает его применение.

— Адвокатские гонорары не вписались в сделку со следствием — Как стало известно "Ъ", прокуратура расторгла досудебное соглашение о сотрудничестве с Екатериной Аверьяновой, ключевым фигурантом громкого расследования о хищении 322,5 млн руб. у дочерней структуры "Роскосмоса" — НПО имени Лавочкина. Решение надзорного органа мотивировано тем, что в рамках сделки бывшая глава дирекции правового обеспечения стратегического предприятия не назвала сотрудникам СКР ни новых фигурантов, ни неизвестных следствию обстоятельств совершения преступления, как того требует закон. Сейчас госпожа Аверьянова, а также другие фигуранты расследования — экс-гендиректор НПО Сергей Лемешевский и адвокат Игорь Третьяков — знакомятся с материалами дела.

— Регистрацию машин распишут по часам — МВД разработало проект регламента по регистрации транспортных средств в подразделениях ГИБДД. Документ необходим для исполнения на практике нового закона о регистрации автомобилей, который вступит в силу в августе этого года. В регламенте описываются, в частности, процедуры взаимодействия подразделений и автосалонов: последние получат право самостоятельно ставить на учет машины клиентов и печатать номера. Документ закрепляет максимальную продолжительность процедуры регистрации автомобиля — она должна занимать не более одного часа.

— За грязные номера оставят без прав — Пленум Верховного суда принял постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как наказывать водителей при нарушениях правил дорожного движения (ПДД). Так, за установку нештатных газоразрядных (ксеноновых) ламп лишать прав больше не будут. А вот за умышленное загрязнение номера грязью или снегом, наоборот, можно будет остаться без удостоверения. В случае аварии по вине водителя, который двигался по обочине, у последнего не будет возможности защититься в суде.

— Переговоры весьма возможны, последствия — гарантированы — Состоявшаяся в Израиле встреча высокопоставленных силовиков РФ и США — Николая Патрушева и Джона Болтона — увеличила шансы на то, что на саммите "двадцатки" в Осаке встретятся и лидеры двух государств. Список тем для обсуждения, который готовится к переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа, широк: от "проблем региональной безопасности" до экономики. При этом гарантированным итогом встречи можно назвать лишь то, что президент Трамп попадет под новую волну критики со стороны оппонентов. Накануне демократы предприняли новую попытку получить в свое распоряжение расшифровки предыдущих личных и телефонных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

— Три валюты сплотятся против юаня — США, Япония и Австралия намерены инвестировать $1 млрд в строительство завода по сжижению природного газа. Проект в Папуа-Новой Гвинее станет первым реальным шагом трех стран по созданию противовеса китайской инициативе "Пояса и пути". Вашингтон и его союзники полагают: Пекин пользуется тем, что развивающиеся страны нуждаются в деньгах, заманивая их в долговую яму. Авторы новой инициативы предлагают вместо китайских денег собственные, утверждая также: речь в отличие от мегапроекта КНР пойдет исключительно о создании "качественной инфраструктуры".

— Российская делегация входит и выходит из зала ПАСЕ — В среду в Страсбурге готовятся к двум голосованиям, от которых будет зависеть будущее Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Депутаты должны начать процедуру выборов нового генерального секретаря ассамблеи и проголосовать за полноправное членство российской делегации в ПАСЕ. От того, как пройдут эти голосования, зависит возвращение в ассамблею делегатов как из России, так и с Украины.

— В Армении участились аресты Роберта Кочаряна — Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции об освобождении экс-президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Выпущенный на свободу 18 мая после поручительства двух президентов Нагорного Карабаха, господин Кочарян во вторник был вновь взят под стражу. При этом Конституционный суд продлил до 9 июля срок рассмотрения апелляции защиты. Роберт Кочарян считает дело сфабрикованным и обещает продолжить борьбу со своим главным оппонентом, премьером Николом Пашиняном. Противостояние двух лидеров Армении усиливает раскол в стране через год после прихода к власти Никола Пашиняна на волне массовых антиправительственных протестов.

— Сибири предложили скинуть лишние гигаватты — Совокупные платежи потребителей электроэнергии Сибири могут сократиться более чем на 60 млрд руб. в год, если Минэнерго, по предложению ученых, согласится снизить объемы резервирования мощности в регионе. Сейчас в Сибири под резерв на случай аварий или скачков потребления закладывается до трети мощности, отчего платежи потребителей повышаются. Но от снижения уровня резерва в первую очередь пострадают крупнейшие владельцы генерации в Сибири — "РусГидро" и Сибирская генерирующая компания.

— Торговля настроилась на минимум — Продолжающийся экономический спад вынуждает девелоперов сдвигать сроки сдачи торговых центров. За январь—июнь 2019 года объем ввода такой недвижимости в России упал до трехлетнего минимума. В поиске новых возможностей девелоперы обращают внимание на малые города с населением до 300 тыс. человек: их доля в структуре ввода торговых площадей достигла 37%. Но к росту всего рынка это не приведет.

— У молочной продукции истекает срок льготности — Электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) молочной продукции, которая начнется с 1 июля, может привести к увеличению сроков доставки и перебоям с поставкой для 30% всех таких товаров, считают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Бизнес настаивает на отсрочке введения ЭВС и введении моратория на штрафы, которые оценивают в 590 млн руб., но чиновники не считают это необходимым.

— Золото делают физически привлекательным — Законодатели пытаются сделать условия вложений в драгоценные металлы более привлекательными. Во внесенных в Госдуму законопроектах содержатся нормы, смягчающие налоговый режим при получении дохода от инвестиций в физическое золото. Кроме того, предполагается распространить систему страхования вкладов на обезличенные металлические счета (ОМС). Такие меры потенциально помогут увеличить спрос на золото, однако ряд специфических проблем (отсутствие процентного дохода и высокий спред между ценой покупки и продажи) будут сдерживать интерес инвесторов.

— Риск не портфельное дело — Вложения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в высокорискованные активы составляют менее 100 млрд руб. Причем большинство из них — это остатки прежних инвестиций в не самые качественные активы своих собственников и дружественных им структур, от которых теперь фонды вынуждены избавляться. По мере продолжения оздоровления портфелей, а также отсутствия спроса на сложные продукты доля высокорискованных инструментов в портфелях опустится значительно ниже достигнутых в настоящее время 3,4%.

— Железные дороги повернули под гору — В первом квартале рынок оперирования железнодорожным подвижным составом прошел циклический пик и показал хорошие результаты, но не без тревожных ожиданий. Аналитики солидарны в том, что парк на сети перешел в фазу профицита, темпы роста погрузки в силу как ослабления экспортной конъюнктуры сырьевых рынков, так и локальных проблем с отдельными видами грузов отстают от плана. И хотя в первом квартале и, возможно, в первом полугодии на финансовых результатах отрасли эта тенденция не отразится, операторы уже начали снижать ставки на полувагоны, и во втором полугодии возможно заметное ухудшение рынка.

— Заказчики корректируют компьютерное зрение — Объем рынка компьютерного зрения в России к концу 2023 года вырастет почти в пять раз, до 38 млрд руб., прогнозируют в TAdviser и "Ланите". Пока же основными потребителями таких технологий остаются банки, оптимизирующие затраты, а также государство через программу "Безопасный город". Потенциал мирового рынка значительно больше, к тому же там нет регуляторных барьеров, отмечают эксперты.

— В онлайн-торговлю запустят "Спутник" — Совладелец рекламных подрядчиков РЖД iMars и "Актив СП" Евгений Соболев инвестирует в запуск маркетплейса товаров из Китая и Юго-Восточной Азии "Спутник". Проект нацелен на региональную аудиторию, которая, по мнению его создателей, не доверяет иностранным сайтам. На рынке уже несколько подобных проектов, не считая AliExpress, и конкуренция потребует больших ресурсов, считают эксперты.

— "МегаФон" выдаст посылки — "МегаФон" вслед за конкурентами по рынку сотовой связи МТС, "Вымпелкомом" и Tele2 начнет выдавать заказы интернет-магазинов в своей розничной сети. Одним из партнеров оператора станет сеть постаматов PickPoint, а доступ к выдаче заказов в салонах "МегаФон" получат до 7,5 тыс. ритейлеров и маркетплейсов, включая AliExpress. В перспективе оператор может занять до 10% рынка по числу точек выдачи заказов, считают эксперты.

— "Традиционные для России категории алкоголя стагнируют" — Стагнация российского рынка водки в связи с изменениями предпочтений потребителей вынуждает одного из крупнейших ее производителей Beluga Group подстраиваться под новые тренды. О том, какие категории крепкого алкоголя компания развивает в портфеле собственных брендов, об амбициях на рынке вина и развитии сети розничных магазинов "Винлаб" "Ъ" рассказал председатель правления Beluga Group Александр Мечетин.

ВЕДОМОСТИ

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— На месте ракетного завода в Москве построят гигантский деловой центр — Разговоры о застройке примерно 150 га территории Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева (ГКНПЦ, там производятся ракеты-носители "Протон" и "Ангара", но сборка последних переводится в Омск) недалеко от Кутузовского проспекта рядом с Филевским парком шли несколько лет. Три года назад структуры госкорпорации "Роскосмос" (в его состав входит ГКНПЦ им. Хруничева) предлагали мэрии Москвы построить там около 1 млн кв. м жилья. Однако чиновники проект не одобрили: по их мнению, инвестор хотел построить слишком много жилья, а городу нужны инфраструктура и рабочие места. Позднее стороны договорились о совместном развитии территории. В январе 2019 г. президент России Владимир Путин дал поручение создать Национальный космический центр (НКЦ) на территории завода, а оставшуюся часть неиспользуемых территорий выделить для создания научно-производственного кластера столицы (технопарки, конгрессно-выставочные и общественно-деловые центры). Ответственными он назначил премьера Дмитрия Медведева, главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и мэра Москвы Сергея Собянина.

— Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал — "Байкал вызывает все больше беспокойства", – признался спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Всероссийском водном конгрессе. Промышленных сбросов в озеро уже практически нет – власти закрыли Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК), а рядом с Улан-Удэ на впадающей в озеро реке Селенге строятся крупные очистные сооружения. Но бытовые отходы растут "непомерными темпами".

— Вопрос о чеченских геях может оставить Россию без права голоса на выборах генсека Совета Европы — В ночь на вторник на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) была принята резолюция, которая включает в регламент ассамблеи поправку об ограничении санкционного механизма ПАСЕ. "За" проголосовали 118 депутатов, "против" были 62, а 10 воздержались.

— Соперник Беглова на выборах займет должность в администрации Петербурга — Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил своему сопернику на выборах от ЛДПР депутату заксобрания Олегу Капитанову возглавить комитет по межнациональным отношениям правительства города. Капитанов на это предложение ответил согласием. До этого на заседании городского правительства Капитанов сказал губернатору о том, что подал документы в горизбирком для регистрации, но не может пройти муниципальный фильтр, и попросил помощи у Беглова повлиять на депутатов. Беглов ответил, что не может "в полной мере повлиять на депутатов". Он добавил, что если Капитанову "не слабо", то почему бы ему не возглавить комитет, на что Капитанов ответил согласием.

— Кремль назвал основную тему переговоров Путина и Трампа — Сообщению Кремля о подготовке новой встречи Путина и Трампа предшествовали переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном и руководителем Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом в Иерусалиме. Песков подтвердил журналистам, что во время этих переговоров были достигнуты важные договоренности по Сирии, которые будут положены в основу переговоров Путина и Трампа. Он также согласился с тем, что встречу Патрушева и Болтона в Иерусалиме можно считать подготовительной. Суть договоренностей по Сирии Песков раскрывать не стал, пояснив, что не может сказать больше того, о чем журналистам сообщил Патрушев. Но Патрушев лишь рассказал о некоторых предложениях российской стороны на переговорах, не уточнив, какие из них были поддержаны. По словам Патрушева, российская сторона призвала не превращать Сирию в арену противостояния между Израилем и Ираном и способствовать восстановлению ее экономики, выведя из-под санкций компании, которые там работают. При этом российская сторона заступилась за Иран и призвала не делать из него "главную угрозу региональной безопасности" (цитата по "Интерфаксу").

— Правительство может завести ВСМ Москва – Санкт-Петербург в Великий Новгород — Власти прорабатывают идею строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург через Великий Новгород, сообщил вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспортную инфраструктуру (его цитирует ТАСС). Сам проект он оценил в 1,5 трлн руб., примерно столько же стоит проект ВСМ Москва – Казань.

— Экономическая ситуация не устраивает жителей Турции — Поражение представителя партии президента Реджепа Тайипа Эрдогана на повторных выборах мэра Стамбула подчеркивает, что жители устали от экономического кризиса в стране. Бинали Йылдырым не только снова потерпел поражение, но и ухудшил свой результат, набрав только 45% голосов. Это вызвало разговоры о возможных перестановках в правительстве Эрдогана, пишет The Wall Street Journal (WSJ). "Мы думаем, что он может уволить людей, отвечающих за экономику, возложив всю вину на них, но продолжит придерживаться той же самой неправильной экономической политики", – приводит издание слова Яна Дена из инвесткомпании Ashmore Group.

— "Мне очень хочется поучаствовать в становлении новой команды ТАИФ" — Бессменный руководитель ТАИФ Альберт Шигабутдинов объясняет, почему принял решение уйти с поста гендиректора и как после этого будет осуществляться программа развития компании до 2030 г. стоимостью 2 трлн рублей.

— Топ-менеджеры "Аэрофлота" не получат бонусы из-за катастрофы "Суперджета" — "В KPI топ-менеджмента "Аэрофлота" предусмотрено, что в случае катастрофы мы лишаемся премий", – заявил гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев на собрании акционеров авиакомпании 25 июня. То есть со II квартала и до конца года менеджеры не получат премий, добавил он.

— Здания "Росатома" в центре Москвы достались фирме девелопера Sminex — Победителем аукциона на право покупки зданий Государственного научно-исследовательского и проектного института редкометаллической промышленности ("Гиредмет"; 85% – у "Атомэнергопрома", "дочки" "Росатома") рядом с Третьяковской галерей стала фирма "Специализированный застройщик "Толмачевский", следует из протокола торгов. Единственный владелец последней согласно ЕГРЮЛу – "Смайнекс управление активами", структура девелопера Sminex Алексея Тулупова. Представитель Sminex подтвердил, что "Толмачевский" представлял интересы девелопера.

— У "Вымпелкома" произошел сбой — Во вторник утром, 25 июня, некоторым клиентам банков перестали приходить sms-оповещения. Сбой случился на стороне сотового оператора – у "Вымпелкома" (работает под брендом "Билайн"). "В связи с перенастройкой оборудования сервис sms-информирования работал не в полном объеме, на данный момент все работает штатно", – сказала представитель компании Анна Айбашева корреспонденту "Ведомостей" в 12.45 мск. Она заверила, что "Вымпелком" проанализирует, не нарушены ли нормативы оказания услуг и каковы возможные последствия. Представители МТС, "Мегафона" и Tele2 заверили, что сбоев в сетях операторов нет.

— Правительство может оплатить нефтяникам поставку топлива на Дальний Восток — Правительство предлагает ввести дополнительную компенсацию нефтеперерабатывающим компаниям за поставку моторных топлив на Дальний Восток, заявил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин: "Эти меры помогут создать условия, равные возможности для поставок топлива на рынок Дальнего Востока". Дополнительную компенсацию получат нефтяные компании, которые будут поставлять дизтопливо и бензин, а также производить их в регионе.

— Инвесторы не верят в будущее горнодобывающих компаний — В 2018 г. выручка 40 крупнейших горнодобывающих компаний мира выросла на 8% до $683 млрд, EBITDA – на 4% до $165 млрд, акционеры компаний получили $43 млрд в качестве дивидендных выплат, что стало самым высоким показателем с 2007 г. При этом их совокупная рыночная стоимость в течение того же года снизилась на 18% (до $757 млрд). За четыре месяца 2019 г. они же подорожали до $849 млрд, но это все еще на 8%, ниже уровня 2017 г., сообщает PricewaterhouseCoopers (PwC) в своем отчете "Горнодобывающая промышленность. 2019 год".

— ФАС не разрешила ГТЛК купить железнодорожного оператора Brunswick Rail — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась согласовать ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail Ильи Беляева, сообщило ведомство 25 июня.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Потянуло на Восток — Получатели "дальневосточного гектара" и многодетные семьи в ДФО смогут получить льготную ипотеку. Об этом "РГ" рассказал заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в округе Юрий Трутнев.

— Знак лишения — ВС разъяснил судьям, как применять 12-ю водительскую главу КоАП. Так, водителям разрешается ездить без распечатки электронного полиса ОСАГО, а за грязные знаки могут лишить прав, если будет доказано, что запачканы они умышленно.

— Пройдите в "кабинет" — Минфин для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам бумажных налоговых документов. Законопроект об этом уже готов. На новый порядок планируется перейти к 1 июня 2021 года.

— С ПАСЕ — ПАСЕ официально пригласила российских представителей для участия в июньской сессии. Эти события Le Monde назвала "маленькой дипломатической революцией". Но русофобы в ПАСЕ предприняли новую попытку помешать работе делегации РФ.

— Попили водички — Столичные полицейские задержали 26-летнего молодого человека, подозреваемого в серии грабежей в самом центре Москвы. Своих жертв, прежде чем обокрасть, он опаивал неизвестным коктейлем. К счастью, никто не погиб.

— В центре истории — В Тверской области один из самых низких показателей по уровню безработицы в РФ. Об этом Владимиру Путину доложил губернатор области Игорь Руденя. Он также представил обновленный генплан Твери с сохранением исторического центра.

— Шире круг — Правительство расширило список работ, производств и профессий, по которому сельские пенсионеры получают 25-процентную надбавку к пенсии. Соответствующее постановление правительства принято сегодня.

— Расчет на рывок — Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики должно сосредоточиться на стратегических задачах, а расчеты потребностей в кинозалах и спорткомплексах оставить регионам, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Во вторник она провела встречу сенаторов с главой ведомства Александром Козловым в формате "открытого диалога".

— Торг не уместен — Законопроект о борьбе с "билетной мафией" прошел второе чтение в ГД. В новой версии учтены интересы театров, страдающих от спекулянтов. С 1 сентября будет запрещена продажа билетов по цене выше указанной на них стоимости.

— Память без купюр — Депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект, который позволит снять ограничения на использование нацистской символики в фильмах и книгах. Одно условие — признаков пропаганды при этом быть не должно.

— Для детей и взрослых — Не все меры поддержки демографии заработали в полной мере, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Правительство подготовит новые инициативы для повышения рождаемости. Уже сейчас принято решение об увеличении детских пособий.

— Урок длиной в минуту — Впервые в России принципы бережливого производства стали внедряться в образование. Пилотный проект "Комфортная школа" реализуется в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

— В поисках здравого смысла — Делегация России впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Окончательно вопрос о возвращении России в ПАСЕ будет принят сегодня.

— В Сибирь — учиться — Сибирский федеральный университет получит субсидию из федерального бюджета в 1,7 миллиарда рублей на строительство нового студенческого городка. Предстоит построить три 17-этажных жилых корпуса и другую инфраструктуру.

— Ноль комиссии — Оплата услуг в категории "Штрафы ГИБДД" на портале госуслуг стала выгоднее для держателей карт "Мир". С 24 июня для них отменена комиссия в размере 0,7 процента.

— Необходимо срочно — Петербургский НИИ скорой помощи имени Джанелидзе получит новый корпус. Строительные работы на площадке, примыкающей к действующему зданию медучреждения, начнутся уже в июле.

— Генеральная уборка — В России начал реализовываться проект по оздоровлению Волги. В его рамках будет сокращаться объем грязных стоков в реку, а со дна планируется поднять сотни брошенных и затопленных судов, рассказал спецпредставитель президента Сергей Иванов.

— Мыимдали — Протесты в Грузии проходят теперь по вечерам, когда спадает жара. При этом складывается впечатление, что если абстрагироваться от соцсетей, то окажется, что манифестации устроены небольшой группой недовольных, которых не поддерживает большинство.

— Чувство вина — Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем, который "в динамике показывает ухудшение качества". Если эти меры окажутся лишь прологом к ограничению импорта, последствия для Грузии будут весьма драматичны, считают эксперты.

— Море, горы и коньяк — После введенного запрета на авиаперелеты из России в Грузию некоторые российские авиакомпании предложили пассажирам, забронировавшим билеты в Грузию после восьмого июля, обменять их на полет в Махачкалу.

— Не ведал, что творил — Подростка, поджегшего деревянную Успенскую церковь в Кондопоге, отправили на принудительное лечение. На данный момент памятник деревянного зодчества почти полностью утрачен.

— Экипаж вернулся — Сегодня с МКС на корабле "Союз МС-11" вернулись космонавт Олег Кононенко, астронавты Давид Сен-Жак и Энн Макклейн. Все прошло штатно. "Экипаж выполнил свою задачу полностью", — прокомментировал глава "Роскосмоса".

— Безвредный выстрел — Верховный суд России разъяснил применение статей Уголовного кодекса, наказывающих за незаконный оборот оружия. В частности, гражданина не признают виновным за несколько найденных патронов.

— Мир в Сирии нужен всем — В Израиле закончились трехсторонние переговоры по безопасности между Россией, США и Израилем. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отметил, что сторонам удалось договориться по большинству вопросов.

— Бонус для талантов — В Вологодской области повысят стипендии одаренным студентам. Она увеличится с трех тысяч до десяти тысяч рублей в месяц. Цель законопроекта — мотивировать выпускников местных школ получать высшее образование в области.

— Роботы и танки — В парке "Патриот" открылся военно-технический форум "Армия-2019". Среди участников — 10 зарубежных стран. Проект стал главным событием года для профессионалов оборонной промышленности, подчеркнул министр обороны РФ.

— Вывезти тайну не удалось — За шпионаж к 14 годам заключения приговорен гражданин Польши Мариан Радзаевски. Он пытался организовать вывоз из РФ в Польшу военной продукции, в частности секретных комплектующих ЗРК "С-300". Радзаевски вину не признал.

— Чисто украинская история — Взаимоотношения между предводителями украинского церковного раскола и их стамбульским покровителем все более походят на плутовской сериал, где старый вор пытается украсть у молодого дубинку. Они уже перешли к стадии проклятий и предшествующих драке вопросов: "А ты кто такой!?".

— Холодный душ после дремоты — Человечество идет на радикальные перемены, когда становится ясно — по-старому жить больше нельзя. "Президентство Дональда Трампа должно стать холодным душем для международного сообщества, чтобы оно проснулось после сладкой дремоты последних десятилетий", — считает бывший глава МИД РФ Игорь Иванов.

— Колбаса двойного стандарта — Одни и те же продтовары в разных странах Европы имеют разный состав и, как следствие, разное качество.

— Суд на службе — В Армении вновь арестовали экс-президента Роберта Кочаряна. Действия Еревана Кочарян называет политическим преследованием его и семьи. Он убежден: маниакальное стремление премьера Пашиняна запереть его в тюрьме объясняется тем, что сам Пашинян "таким образом пытается очиститься от крови".

— ВТО станет "мини" — Еврокомиссия разрабатывает альтернативу арбитражному суду ВТО. "Эта история, связанная прежде всего с Германией и в меньшей степени с Евросоюзом как таковым, стала реакцией на политику Вашингтона", — рассказал "РГ" профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

— Эффект стиральной машины — Сегодня мир вступает в эпоху искусственного интеллекта. "Россия тоже готова включиться в эту мировую гонку. И сейчас надо правильно выбрать ориентиры и критерии, чтобы пройти эту дорогу с максимальной эффективностью", — говорит академик РАН Игорь Каляев.

— Штурм абсолюта — Всемирный день производителей холода решено отмечать в день рождения выдающегося британского ученого лорда Кельвина, создавшего абсолютную шкалу температур. Теперь он будет проводиться каждый год 26 июня.

— Вошли в синус — Климат уже приучил к своим капризам. На этот раз он устроил необычную весну. С середины мая в Беларуси, на Украине, на Европейской части России и в Восточной Европе стояла небывалая жара, а Западная Европа дрожала от холода. Сейчас картина обратная, на Восточную Европу надвигается "осень", на Западную африканская жара. Какова причина этих аномалий?

— Копи с умом — Больше всего электрические сети не любят резкие скачки мощности. Они приводят к быстрому износу оборудования и даже авариям. Увы, скачками грешат многие технологии. Скажем, у буровых установок ломаный график нагрузки — обычное явление. Для компенсации таких скачков приходится применять обычные дизель-генераторы, которые зачастую работают вхолостую, "ожидая", когда надо компенсировать всплеск потребления. Естественно, что подобная компенсация влетает в копеечку, ведь впустую сжигается дорогое топливо.

— Шпаргалка для ученого — Сегодня прорывы во многих технологиях происходят там, где приходится сочетать, казалось бы, несочетаемое. Скажем, очень часто необходимы материалы, которые одновременно должны быть и максимально прочными, и максимально пластичными. Но в погоне за одним страдает другое. И тогда ученые идут на ухищрения, например, добавляют в сталь различные химические элементы, в частности, лантан. Но какие сочетания металлов наиболее выгодны?

ИЗВЕСТИЯ

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— ЕС как доллар — Россия в 2018 году стала одним из основных драйверов дедолларизации, говорится в июньском докладе Европейского центробанка об усилении роли евро в мировой экономике ("Известия" ознакомились с документом). Свой вывод аналитики ЕЦБ аргументируют тем, что Россия распродала значительную часть долларовых резервов, а также нарастила расчеты в альтернативных валютах и стала одним из основных импортеров евроналичности. Достижения почти полностью связаны с действиями госструктур, тогда как бизнес и население от американской валюты отказываются неохотно, полагают опрошенные "Известиями" эксперты.

— "Мне будет не хватать братьев-украинцев" — Европейцы начали подозревать, что Украина обманывает мировое сообщество, заявляя об оккупации Крыма. Об этом в интервью "Известиям" заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он также рассказал, когда Москва собирается погасить долг перед Советом Европы, для чего России необходимо возвращение в ПАСЕ и почему Киеву не стоит покидать площадку в Страсбурге. По словам Петра Толстого, наши депутаты намереваются сегодня принять участие в выборах генерального секретаря Совета Европы, но только в случае полного восстановления прав российской делегации.

— Обложили предлогами — Проект постановления пленума Верховного суда "О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления" может поставить предпринимателей под угрозу попасть за решетку даже за неумышленные нарушения. О таких рисках "Опора России" сообщила в своем письме председателю ВС Вячеславу Лебедеву. Согласно позиции объединения, в рекомендациях судам нет четкого определения, что можно квалифицировать как уклонение от уплаты налогов и в каких случаях за это предусмотрена уголовная ответственность. Тем самым расширяется пространство для интерпретации нарушения как преступления, считают предприниматели. Представители ТПП, РСПП, "Деловой России", а также уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова уже поддержали позицию "Опоры". По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, бизнес сопротивляется изменениям, поскольку опасается принудительного вывода из тени. При этом некоторые юристы считают, что в определенной ситуации рекомендации ВС все же могут привести к ужесточению давления на предпринимателей.

— Экзаменационный запрос — На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам планируется разрешить поиск информации в интернете. Внести коррективы в процедуру приема экзамена позволит ее перевод в электронную форму, рассказали "Известиям" в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ — разработчик заданий ЕГЭ и ОГЭ). Для проверки знаний по предметам естественно-научного цикла могут появиться задания с видеофрагментами и экспериментом на цифровой модели. По оценкам ФИПИ, на разработку и апробацию нововведений уйдет около пяти лет. Технологии позволят оценить критическое мышление школьников и сместить акцент со ставшего привычным зазубривания информации, считают эксперты. Однако они призывают не погружать детей в "цифру" полностью и учить их общаться вживую, в том числе с экзаменаторами.

— Открытая Тверь — Поручение главы государства по погашению задолженности по заработной плате на Торжокском вагоностроительном заводе выполнено в полном объеме. Об этом губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле. По словам руководителя региона, все рабочие места на предприятии сохранены и даже организованы дополнительные. Кроме того, областные власти приняли все необходимые решения для исполнения майских указов президента и вышли на лучшие в стране показатели в сфере занятости населения. Реакция главы государства на представленные губернатором данные о развитии региона говорит о благоприятной оценке федеральным центром ситуации в Тверской области, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

— Упоительный грабеж — Дело московского отравителя, от рук которого в центре столицы пострадали несколько десятков человек, могут передать в Следственный комитет. "Известия" выяснили, что и.о. руководителя Главного следственного управления СКР по городу Москве Андрей Стрижов уже обратился с таким предложением в прокуратуру. Он просит изъять уголовное дело у органов полиции и передать его для дальнейшего расследования в СК. Сам Мурат Сабанов, по данным МВД РФ, уже дал признательные показания по двум эпизодам.

— Трудности перевозки — Здоровье косаток и белух, которых переправили на мыс Перовского в Охотском море, под угрозой, предупреждают экологи. Дорога до мыса плохая, к тому же весь июнь там шли дожди, ее сильно размыло, и путешествие по ней могло нанести колоссальный вред здоровью млекопитающих. То, что такая угроза существует, признают и сами перевозчики — в договорах, заключенных между Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и четырьмя компаниями-отловщиками на перевозку и подготовку к выпуску двух косаток и шести белух, прописано, что отловщики обязаны своими силами или за собственный счет утилизировать трупы животных, не выживших в пути.

— Помощник Сирии — Сирия не допустит, чтобы Израиль указывал, где находиться иранским войскам. Это суверенное решение Дамаска и Тегерана. Об этом "Известиям" заявил зампредседателя международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад. 25 июня в ходе трехсторонних переговоров руководителей Совбезов России, США и Израиля последний выдвинул требование вывести вооруженные силы Ирана с территории Сирии. При этом секретарь СБ РФ Николай Патрушев напомнил Израилю о невоенных методах обеспечения своей безопасности. Несмотря на разногласия, стороны договорились по большинству вопросов урегулирования в САР.

— Пересадка по требованию — Россияне не хотят лететь в Грузию с пересадками. После отмены прямого авиасообщения количество запросов на эти направления на сайтах агрегаторов упало в четыре раза, а треть туристов, купивших билеты, намерены вернуть деньги. Об этом "Известиям" рассказали представители сервисов бронирования. С 8 июля улететь в Грузию можно будет только стыковочными рейсами — например, через Стамбул, Баку, Ереван или Минск. Авиакомпании именно этих стран больше всего заработают на запрете полетов. А российские перевозчики, наоборот, могут потерять до $60 млн. Чтобы этого избежать, им придется перераспределить освободившиеся борты на другие направления, в том числе увеличить количество рейсов в Крым, Сочи и на другие российские курорты, считают эксперты. Государство также обещает компенсировать потери перевозчиков.

— Общий котел — Постановления правительства об оптимизации тарифов на передачу электроэнергии могут быть приняты в этом году, сказали "Известиям" в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака. Речь идет о двух документах. Первый касается введения платы за резерв мощности — построенную по заказу потребителей, но не используемую инфраструктуру. Второй — дифференциации тарифов Федеральной сетевой компании. В этом случае запланировано повышение платы за электроэнергию для предприятий, подключенных к магистральным линиям, что позволит в перспективе снизить затраты для потребителей, подключенных к распределительным сетям. Концептуально эти решения были приняты еще три месяца назад на заседании правительственной комиссии. Но они вызвали сильное противодействие со стороны крупных потребителей электроэнергии. По словам экспертов, в нынешних условиях полный отказ от перекрестного субсидирования в отрасли невозможен и предприятиям в любом случае придется платить больше, чтобы сдерживать рост цен для населения. Поэтому выравнивание тарифов в сетевом комплексе — способ хотя бы частично решить проблему справедливости распределения финансовой нагрузки на всех потребителей.

— Россия для подражания — Отношение россиян к Западу в 2019 году начало меняться в лучшую сторону. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", с которыми ознакомились "Известия". В исследовании, в частности, говорится, что число положительных оценок, которые граждане РФ дают США, Европейскому союзу и Украине, за год выросло. Россия же, по мнению участников исследования, является образцом для подражания, и другие государства стремятся с ней сотрудничать. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, период устойчивого роста негативного отношения к западным странам пройден: россияне устали от конфронтации.

— "Cигарета или кальян — это выбор между раком и слабоумием" — В России снижается потребление спиртного, но для радикального улучшения ситуации должно смениться одно-два поколения. Повсеместное тестирование школьников на наркотики привело к снижению наркомании среди подростков, но в студенческой среде проблема остается — каждый седьмой студент имеет опыт употребления запрещенных веществ. Об этом в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией "Известиям" рассказал главный психиатр-нарколог Минздрава, президент Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн. Он также пояснил, почему врачам надо развязать руки в применении обезболивающих и как обезопасить себя от ложных обвинений в наркоторговле.

РБК daily

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