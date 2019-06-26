Минстрой ведет переговоры с человеком, протестующим у его здания
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Представитель Минстроя ведет переговоры с человеком, протестующим у здания министерства, заявили в пресс-службе журналистам.
Ранее ресурс Mash сообщил. что обманутый дольщик обещает сжечь себя на Цветном бульваре, если не выйдет глава Минстроя РФ Владимир Якушев.
В пресс-службе Минстроя подтвердили, что на месте чувствуется запах бензина, а у человека в руках была видна зажигалка.
"У здания министерства стоит человек и выкрикивает: "Я отец троих детей и не могу построить дом!". С ним пытаются наладить коммуникацию представители министерства", — сказали в ведомстве.
По словам представителя Минстроя, протестующий не является обманутым дольщиком. "Ситуация под контролем, на месте работают правоохранительные органы и представители пожарно-спасательных служб", — сказал он.
Сотрудник пресс-службы Минстроя уточнил, что протестующий приехал из деревни Костино Рязанской области и требует снять запрет на строительство его индивидуального дома, наличие которого может быть связано с ранее установленными охранными зонами Есенинских мест.
https://1prime.ru/News/20190626/830106136.html