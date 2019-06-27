МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг рассмотрит законопроект об изменениях в правовом регулировании вопросов управления государственным материальным резервом, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Цель законопроекта — совершенствование системы государственного материального резерва и повышение эффективности использования его запасов", — говорится в сообщении.

Законопроектом, в частности, предлагается уточнить назначение госрезерва и дополнить его обеспечением мероприятий по предупреждению или локализации эпидемий, эпизоотии и радиационного заражения.

Кроме того, сроки заимствования материальных ценностей из госрезерва, по решению руководителя Росрезерва, предлагается увеличить с шести месяцев до одного года. Также предлагается уточнить способы обеспечения исполнения обязательств заёмщика по возврату материальных ценностей в госрезерв — предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на счёт, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Росрезерву или его территориальному органу.

Проект также устанавливает, что материальные ценности из госрезерва в связи с освежением его запасов, заменой и разбронированием будут передаваться на возмездной основе государственным заказчикам, организациям, выполняющим гособоронзаказ и ответственным хранителям материальных ценностей госрезерва для использования в производственно-хозяйственной деятельности. При этом организации, входящие в систему госрезерва, смогут использовать их для обеспечения обслуживания запасов материальных ценностей, а также эксплуатации и ремонта основных фондов.