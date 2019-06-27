МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Более 40% россиян ни при каких условиях не отказались бы от мобильных телефонов, а треть жителей страны не готовы расстаться с интернетом, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Во всероссийском опросе "Ромира" приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и в сельской местности во всех федеральных округах страны. Респондентам задавался вопрос о том, от чего они бы не отказались ни при каких условиях.

"Согласно полученным результатам, самой необходимой вещью в жизни россиян является мобильный телефон — 43% опрошенных заявили, что не смогут отказаться от его использования. На втором месте по важности и необходимости оказался интернет — с ним не готовы расстаться треть опрошенных (34%). Причем в возрастной группе 18-24 лет доля подобных ответов в два раза выше — 68%", — говорится в исследовании.

В свою очередь 28% респондентов сказали, что ни при каких условиях не сменили бы Россию на другую страну в качестве места постоянного проживания. Кроме того, каждый четвертый россиянин (25%) не смог бы отказаться от просмотра телевизора, чуть меньше (22%) — от возможности потреблять мясо. Каждый пятый опрошенный (19%) сказал, что не смог бы отказаться от автомобиля.

"Сладкое — шоколад или кондитерские изделия — является жизненно необходимым товаром для 14% опрошенных, большинство из которых — представительницы прекрасной половины (23%). А вот мужчины чаще, чем женщины, заявляют, что не смогут жить без сигарет (22% против 7%), что в среднем по выборке дает 14%. Каждый восьмой респондент (13%) ни за что не отказался бы от секса", — отмечается в исследовании.

Наконец, для 7% респондентов неотъемлемой частью жизни является музыка, от алкоголя и занятий спортом не могут отказаться по 6% граждан. Еще 3% респондентов сказали, что не готовы отказаться от компьютерных игр. "По 1% также не смогут ни при каких условиях отказаться от азартных игр и путешествий. Лишь 2% заявили, что в случае необходимости смогут отказаться от всего", — заключает "Ромир".