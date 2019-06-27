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КОММЕРСАНТ

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— Россия сменила Украину в ПАСЕ — Восстановление своих прав российская делегация восприняла как шаг к снятию санкций — В отношениях между Россией и европейскими странами в среду произошел прорыв: в ходе голосования в Страсбурге депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вернули российской делегации все полномочия, утраченные ею в 2014 году из-за событий в Крыму.

— Дороги наши велики и обильны, а порядка в них нет — Владимир Путин провел совещание Госсовета по безопасности дорожного движения и автотрассам.

— Быстрые платежи возьмут межбанковский кредит — Система ЦБ поможет с расчетами выходного дня — Участники рынка и ЦБ обсуждают возможность расширения системы быстрых платежей (СБП) на межбанковские расчеты.

— Без вида на дисконт — Продавцы квартир больше не готовы торговаться — Резкое падение объема предложения на вторичном рынке жилья Москвы после ажиотажного спроса в прошлом году дает возможность собственникам диктовать условия.

— Лицензирование примерили к гильотине — Минэкономики провело ревизию разрешительной системы — Минэкономики подготовило масштабный доклад о состоянии лицензирования в 2018 году с анализом текущей практики и возможностей ее совершенствования в рамках общего пересмотра принципов контрольно-надзорной и разрешительной деятельности и подготовки "регуляторной гильотины".

— Импортозамещение с самонаведением — Счетная палата уличила Фонд развития промышленности в избытке самостоятельности — "Ъ" стали известны результаты проверки Счетной палатой (СП) подведомственного Минпромторгу Фонда развития промышленности (ФРП). Фонд — инструмент импортозамещения: он выдает льготные займы для организации таких производств.

— Выпускники и работодатели разошлись в зарплатных ожиданиях — Мониторинг рынка труда — Хотя работодатели стали платить российским выпускникам и молодым специалистам больше, чем в предыдущие годы, новый уровень зарплат соответствует только минимальным ожиданиям таких соискателей.

— Цифровой переросток — IT-инфраструктура экономики в России развита не по потребностям — Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ публикует сборник "Индикаторы цифровой экономики" — сборник последних оценок различных аспектов цифровизации экономики РФ, подготовленный совместно Минцифры, Росстатом и ВШЭ.

— Юнус-Бек Евкуров оставил республику под надзором — Врио главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов — Президент РФ Владимир Путин в среду, 26 июня, принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя республики Махмуд-Али Калиматова, ранее руководившего управлением Росприроднадзора РФ по Самарской области.

— Владимиру Плахотнюку нашли гашиш — Российская полиция завела третье дело на молдавского олигарха — за наркотрафик из Африки — МВД России возбудило уголовное дело в отношении бывшего председателя правившей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка, заочно обвинив его в организации преступного сообщества, занимавшегося поставками гашиша из Северной Африки.

— Активам Михаила Абызова избрали меру пресечения — По делу ОПС у экс-министра арестовали недвижимость, акции и деньги — По делу об организации преступного сообщества, в котором обвиняются экс-министр "Открытого правительства" Михаил Абызов и его деловой партнер Николай Степанов, арестованы активы на миллиарды рублей.

— Серийный отравитель отравил себе жизнь — Обвиняемый в кражах и разбое в центре Москвы арестован — Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного полицейского следствия и арестовал на два месяца уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, получившего в СМИ прозвище Серийный Отравитель.

— Жертвы репрессий остались в границах памятника — Минкультуры РФ не будет понижать охранный статус кладбища "Сандармох" без экспертизы — Министерство культуры РФ отказалось понижать статус мемориального кладбища жертв политических репрессий "Сандармох" с "памятника истории" до "достопримечательного места".

— Права человека защищают в зародыше — РПЦ опубликовала проект документа о защите жизни с момента зачатия — Русская православная церковь (РПЦ) сформулировала свое понимание статуса эмбриона: с точки зрения церкви, он является "развивающимся человеческим существом" и обладает правом на неприкосновенность.

— Космос принят в альянс НАТО — Военный союз выработал рамочную космическую стратегию — Страны—члены НАТО приняли вчера первое в своей истории рамочное соглашение по космической стратегии.

— Россия и ОАЭ обсудили бурю в Заливе — В Москве изложили способ предотвращения новой большой войны — Глава МИД ОАЭ шейх Абдулла бен Зайд Аль Нахайян посетил Москву практически сразу после завершения переговоров с госсекретарем США Майком Помпео в Абу-Даби, где главной темой для обсуждения было создание глобальной коалиции против Тегерана.

— По широкому кругу вагонов — Украина и Россия продолжают обмениваться санкциями — Украина расширила перечень запрещенных к ввозу из России товаров — с 1 июля в него войдут трубы, импорт которых из страны уже в свою очередь запретила Москва, а также удобрения и продукция автопрома.

— Минтранс просчитает грузинское небо — Убытки авиакомпаний от запрета полетов компенсируют из бюджета — Выплата российским авиакомпаниям компенсаций убытков от запрета авиасообщения с Грузией состоится после разработки Минтрансом общей методики расчета потерь.

— Банку России указали на выводы — Счетная палата обеспокоена утратой активов НПФ — ЦБ до сих пор не принял нормативную базу, устанавливающую сроки принятия решения об аннулировании лицензии негосударственных пенсионных фондов (НПФ), утверждают в Счетной палате.

— Океанологов послали в разные стороны — Заказ на суда для них поделят между ОСК и "Звездой" — Как стало известно "Ъ", заказ на строительство двух научно-исследовательских судов для Института океанологии РАН имени Ширшова (ИО) могут разделить между ОСК и "Звездой".

— Российских разработчиков не пускают в офис — Закупка столичной мэрией софта Microsoft вызвала жалобы — Российские разработчики софта пожаловались на закупку департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы офисных программ Microsoft почти на 100 млн руб.

— Энергетики разыграли оплату непотребления — Прошел пилотный отбор агрегаторов спроса — Пилотный отбор агрегаторов спроса, управляющих снижением нагрузки множества мелких розничных потребителей, привлек крупнейших игроков сектора.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Сергиев Посад может превратиться в православный Ватикан за 140 млрд рублей — РПЦ просит Путина поддержать концепцию превращения города в столицу православия

— У мэров в России два пути – повышение или уголовное преследование — Об этом говорится в докладе Комитета гражданских инициатив, основанного Алексеем Кудриным.

— Центризбирком разбирается с саботажем комиссий на муниципальных выборах в Петербурге — От кандидатов скрывали факт назначения выборов и мешают сдавать документы.

— Часть ведомств просят вывести их из-под действия регуляторной гильотины — Бизнес считает, что механизм должен распространяться на всех.

— Путин попросил смягчить выдачу авансов дорожным строителям — Это может спасти отрасль от разорения, считают эксперты — Президент Владимир Путин вступился за строителей дорог.

— Минфин установил квартальный рекорд по размещению облигаций — В апреле – июне министерство продало ОФЗ почти на 900 млрд рублей.

— Наумова покидает "Магнит" из-за разногласий с советом директоров — Гендиректором станет президент ритейлера Ян Дюннинг.

— Роскомнадзор решил пока не блокировать VPN-сервисы — Служба хочет начать штрафовать компании за отказ подключаться к ФГИС.

— МВД подвело итоги тестовой работы систем распознавания лиц в Москве — С помощью новых технологий за два года удалось задержать более 100 разыскиваемых.

— Михаил Прохоров перестал быть акционером "Обуви России" — Миллиардер продал 15,6% компании, стоимость такого пакета на бирже – почти 1 млрд рублей.

— Правительство поддержит спрос на автомобили — На программы льготного кредитования и лизинга с 1 июля выделят 10 млрд рублей.

— Baring Vostok продолжает борьбу за допэмиссию банка "Восточный" — Фонд объявил, что Аветисян и его партнеры обещали не мешать этой сделке.

— "Транснефть" выплатит компенсацию "Казтрансойлу" за загрязненную нефть — Из-за майского попадания дихлорэтана в трубопровод "Дружба" испортились 600 000 т казахстанской нефти.

— Почему инвалидам в России трудно устроится на работу — И как компании заполняют государственные квоты на инвалидов.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Не отложка — Корреспонденты "Российской газеты" узнали самые больные места скорой помощи — Главной проблемой скорой помощи остается низкая заработная плата членов бригад.

— Заграница не обидит — Верховный суд разрешит применять закон о защите потребителей к покупкам в иностранных онлайн-магазинах — Пленум Верховного суда России готовит постановление, которое защитит покупателей товаров в иностранных интернет-магазинах.

— Выходим — вслед за вами — Совфед одобрил закон о приостановке действия ДРСМД — Президентский законопроект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) окончательно принят парламентом — в среду его единогласно одобрил Совет Федерации.

— Сколько это будет в баллах — ЦБ обсуждает единые кредитные рейтинги граждан — Банк России предложил обсудить введение единых или унифицированных кредитных рейтингов граждан.

— Квартира в долгах — За 2018 год задолженность граждан по ЖКХ выросла на 121,2 миллиарда рублей, что на 11,6 процента больше роста долгов за предыдущий год.

— Открыть все дороги — Владимир Путин призвал не прятать от водителей камеры слежения — Владимир Путин поручил разобраться с ценами на дорожное строительство, освещением на дорогах и призвал не прятать видеокамеры от водителей на опасных участках.

— Справедливое решение — В Петербурге окажут помощь всем, кто провел в блокадном Ленинграде хотя бы один день — Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили важные для города поправки в Социальный кодекс.

— В интересах республики — Владимир Путин назначил врио главы Ингушетии — Владимир Путин в среду назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

— Место встречи — Осака — Лидеры России и США встретятся на G20 — Владимир Путин примет участие в саммите "большой двадцатки", который 28-29 июня пройдет в японской Осаке.

— Дневник учителя — Сенаторы призвали сократить отчетность в школах — Совет Федерации готов законодательно поддержать сокращение бюрократической нагрузки на учителей, заявила председатель палаты Валентина Матвиенко по итогам "правительственного часа" с участием министра просвещения Ольги Васильевой.

— Поправка на воздух — Регионы снизят вредные выбросы — Госдума приняла в первом чтении законопроект, который подготовлен в целях исполнения президентского поручения о снижении нагрузки на атмосферный воздух в крупнейших российских промышленных городах.

— Снова за рулем — Кабмин направит 10 миллиардов рублей на льготные программы покупки машин — Еще 10 миллиардов рублей правительство выделяет на программы льготной покупки автомобилей в 2019 году.

— Балансировать на бочке — В правительстве договорились о параметрах сдерживания цен на бензин для населения и о компенсациях нефтяникам — Минфин и Минэнерго поставили точку в многомесячной дискуссии о том, как закрыть дыру в бюджете из-за топливных льгот нефтекомпаниям и одновременно сдержать рост цен на бензин на внутреннем рынке.

— Защитить ВАК — Президент РАН: зачем нужен новый закон о науке.

— Ну, за рекламу! — Минсельхоз предложил разрешить наружную рекламу российских вин — Реклама российских вин на баннерах около винзаводов, торговых центров, аэропортов и отелей поможет продвинуть на рынке качественный продукт, считают в минсельхозе.

— От сыра до роботов — В Госдуме оценили достижения Брянской области — Брянская область 5 июля празднует 75 лет. К этой дате в Госдуме открыли выставку, где представлены достижения региона — от сыра до роботов.

— Полгода без отдыха — Сроки для наказания чиновников продлят — Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции начал сбор отзывов на новый законопроект, вводящий важные поправки в процедуру привлечения чиновников к ответственности за нарушение антикоррупционных правил.

— Разговор на частоте — Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию отметила 20-летний юбилей — Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию на заседании 26 июня определила победителей конкурса на право осуществлять спутниковое вещание с использованием орбитально-частотного ресурса и соответствующих полос радиочастот.

— Сразу и обозначат — Автосалоны смогут сами ставить автомобили на учет в ГАИ — Проводить любые регистрационные действия с автомобилем Госавтоинспекция сможет только в случае предъявления паспорта собственника транспортного средства.

— Не так сидят — За плохие условия в тюрьме выплатят компенсацию — Госдума начала сбор отзывов на законопроект о компенсации для заключенных за нарушение условий их содержания под стражей и в исправительных учреждениях.

— Опасный квартирант — С необычным предупреждением гражданам выступило Управление Росреестра по Москве. Ведомство сообщило, что выявлена одна из возможных схем мошенничества с объектами недвижимого имущества. Точнее — схема продажи жилья теми, кому ее сдали.

— Продал тайну — Верховный суд оставил в силе приговор за госизмену — Верховный суд рассмотрел жалобу на приговор фигуранту уголовного дела о государственной измене Георгию Фомченкову.

— Куда спешите?— Клиентам каршеринга будут закрывать аккаунты за превышение скорости — За превышение скорости клиентов каршеринговых компаний будут наказывать.

— Плата за работника — Минтруд предлагает изменить квотирование рабочих мест для инвалидов — Минтруд предложил работодателям, которые не могут принимать на работу инвалидов, платить вместо этого специальный сбор.

— Отработали на высоте — Спасатели России и Сербии вместе тушили пожар — Условную аварию на потенциально опасном объекте совместными усилиями ликвидировали спасатели России и Сербии в сербском городе Ниш.

— Шпаргалка в законе — Интернетом на ЕГЭ разрешат пользоваться не раньше чем через пять лет — В СМИ появилась информация, что на ЕГЭ в скором времени разрешат пользоваться интернетом в качестве справочника.

— Банкнота с подтекстом — На Украине появится тысяча гривен — Национальный банк Украины (НБУ) объявил о наведении порядка на рынке наличности.

— Предметный расчет — Восемь российских вузов попали в топ-100 нового рейтинга — Опубликован Шанхайский глобальный рейтинг университетов по предметам (ARWU). В него вошли 15 российских вузов, причем 11 из них — участники проекта повышения конкурентоспособности ведущих университетов России (Проект 5-100).

— Домашний срок — Сестрам Хачатурян продлили меру пресечения — Басманный районный суд Москвы до 28 июля продлил меру пресечения всем трем сестрам Хачатурян — Крестине, Ангелине и Марии, обвиняемым в убийстве своего отца.

— Коминтерн вам товарищ — Почему Коминтерн и СССР ведут к ренессансу левой идеи — В год 100-летия Коминтерна Москва собрала около 100 ученых из 16 стран на конференцию "Левая альтернатива в ХХ веке".

— Первый авианосец — на подходе — В выставочном центре "Патриот" в эти дни в рамках форума "Армия-2019" можно увидеть и облик современных Вооруженных сил, но интерес все-таки представляет то, какими они станут завтра.

— "Крот" и кот — Фейк и хайп правят обществом? Склиф не дает ответ — Топ Яндекса несколько недель не покидает тема отравления продюсера группы "На-на" Бари Алибасова. Реальное или инсценированное, оно поражает эффектом пойманного участниками этой истории хайпа.

— Коктейль "без чувств" — Установлены уже 11 жертв грабителя с отравой — В среду появились новые подробности о расследовании серии уголовных дел об отравлении и грабежах граждан в самом центре Москвы — в районе Чистых прудов.

— Шел на подрыв — В Саратове ликвидирован террорист — ФСБ России обнародовала оперативное видео нейтрализации члена запрещенной в РФ организации "Исламское государство", который готовил теракт в местах массового пребывания людей.

— Война проспектов — На карту Киева вернули Ватутина и Москву — Во вторник Окружной административный суд Киева отменил решение городского парламента, Киевсовета, о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в проспект Шухевича, вернув им старые названия.

— Снимайте бронь — Грузинские туроператоры и отельеры впадают в уныние — У грузинских туроператоров и отельеров в последние дни появились две главные угрозы для бизнеса.

— Что посеяло ПАСЕ — На Россию попытались наложить "малые санкции" — В среду утром участники Парламентской ассамблеи Совета Европы приступили к голосованию по кандидатуре генерального секретаря организации.

— Ушли на дно — В ФРГ признали дефицит инструкторов в бассейнах — Союз немецких инструкторов по плаванию бьет тревогу.

— Москве вернули права — Российской делегации в ПАСЕ удалось отстоять свои полномочия — В среду участники Парламентской ассамблеи Совета Европы восстановили в полном объеме полномочия российской делегации.

— Лошадь догонит — Велосипедам измерят скорость в Денвере — Власти американского Денвера (штат Колорадо) решили всерьез взяться за тех, кто гоняет на велосипедах по местным паркам и создает угрозу безопасности пешеходов.

— Невский респект — В Северной столице растет число гостей со всего света — Власти Петербурга продолжат развивать туристический потенциал города.

— Другие радости — У москвичей снижается интерес к наркотикам — Хоспис для пожилых людей, страдающих тяжелыми формами наркомании и алкоголизма, может открыться в Москве.

— По "Призванию" — 67-я больница Москвы стала международным экспертным центром — Московской городской больнице № 67 имени Л.А. Ворохобова исполнилось 60 лет.

— В гостях у Мишки — На Алтае открыли экологическую тропу "Медвежья" — Этот 17-километровый регулярный маршрут придумали госинспекторы краевого бюджетного учреждения "Алтайприрода".

— Сквер "Осенний марафон" — Выбраны лучшие народные проекты Санкт-Петербурга — В Санкт-Петербурге подведены первые итоги проекта "Твой бюджет-2019".

— Город помнит — В Нефтеюганске почтили память первого всенародно избранного мэра Владимира Петухова — Первому всенародно избранному мэру Нефтеюганска в конце нынешнего года исполнилось бы 70 лет.

— Столичной службе санитарной авиации исполнилось 10 лет — За десять лет существования вертолетной санавиации в Москве "воздушные врачи" смогли спасти более 5,5 тысячи человек.

— Коварный Райкоке — Извержение вулкана уничтожило все живое на курильском острове — Во всех смыслах необитаемым стал остров Райкоке на Курилах.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Высшее ценообразование — Плата за обучение в вузах за год поднялась на 15–19% — За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране.

— Пустили в расходы — Регионы снизили траты на экологию и нарастили на СМИ — Вначале года регионы резко — почти на 20% — снизили расходы на охрану окружающей среды. Фактически это единственная статья в структуре трат консолидированных бюджетов субъектов РФ, которая подверглась урезанию.

— Плохая компания — Количество юрлиц сократилось на 800 тыс. — Количество компаний в России за три года сократилось на 17% и вернулось к значениям 15-летней давности. Численность юрлиц уменьшилась более чем на 800 тыс.

— Звериная арифметика — Контрабанда животных упала на 30% — Закон о запрете жестокого обращения с животными, принятый в прошлом декабре, привел к постепенному спаду объемов контрабанды зверей, птиц и рептилий.

— Лидеры прений — Закончится ли торговая война после G20 — В Осаке 28 июня открывается саммит G20 — объединения, включающего крупнейшие экономики мира.

— Свет в конце дороги — Президент поручил разобраться с освещением загородных трасс — Качество дорожной сети имеет чрезвычайно важное значение для экономики страны и социального самочувствия людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета.

— Защитный форум — На полигонах "Армии-2019" иностранцам показали в деле недавно рассекреченное оружие — Впервые два дня в работе международного военно-технического форума "Армия-2019" приняли участие 50 тысяч представителей предприятий ВПК, ученых, госзаказчиков и экспертов.

— Просят добавки — В России на 17% подорожали БАДы — Биодобавки за последний год подорожали на 17% — в среднем до 190 рублей за упаковку. Такие данные представлены в докладе DSM Group.

— Торговля в просрочку — Долг московских компаний по НДС вырос в полтора раза — Задолженность столичных предприятий перед бюджетом по НДС за последние три года выросла более чем в полтора раза и по состоянию на декабрь 2018-го превысила 230 млрд рублей.

— Бокал страстей — Какое вино Грузия поставляет России — Количество алкогольной продукции производства Грузии, не соответствующей обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза с 2014 по 2018 год.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Программа "Бремя" — Вслед за общефедеральными поддержку из бюджета могут получить частные развлекательные телеканалы второго мультиплекса, охраняющие влияние на молодежную аудиторию, которая стремительно уходит от ТВ в интернет.

— Мэры уходят с последствиями — Эксперты комитета гражданских инициатив проанализировали ротацию градоначальников — Около 15% российских мэров становятся объектами уголовного преследования, подсчитали в КГИ. Эксперты комитета также обратили внимание на недостаточное количество женщин среди мэров и отмирание института прямых выборов.

— Восходящие отношения — Что президенты Японии и России обсудят во время саммита G20 в Осаке — Токио рассчитывает на сотрудничество с Москвой в запуске реформы ВТО, заявил РБК посол Японии Тоёхиса Кодзуки перед саммитом G20 в Осаке. Он также отметил важность нормализации диалога России и США для мирового сообщества.

— Ольга Наумова оказалась менее притягательной — Чем обернется для "Магнита" окончание периода "двоевластия" — Из-за разногласий с советом директоров по поводу стратегии развития глава "Магнита" Ольга Наумова покинула компанию. Ее место займет президент ретейлера Ян Дюннинг. Именно с его приходом в январе в "Магните" началось "двоевластие".

— Экономику нагружают налогами — Налоговая нагрузка на экономику растет, свидетельствуют данные ФНС. Однако фискальная нагрузка с учетом взносов во внебюджетные фонды, напротив, снизилась, а уровень налогового бремени в целом соответствует рентабельности секторов.

— 41 миллиард не долетел — Эксперты "Петромаркета" подсчитали возможный объем поддержки авиаперевозчиков — Господдержка авиакомпаний, включая компенсации, о которых заявил президент, в 2018 году могла составить 41 млрд руб., подсчитали эксперты "Петромаркета". Но даже такая мера в этом году не избавит отрасль от убытков.

— Пенсии в обмен на санкции — Резервы ПФР могут забрать из банков, соблюдающих антироссийские ограничения — Банки, работающие в России и соблюдающие антироссийские санкции, не смогут хранить на своих депозитах средства резерва Пенсионного фонда.

— Цифровой эффект — Преимущества цифровой трансформации надо использовать для улучшения качества жизни и развития бизнеса — таков приоритет внедрения новых технологий в госуправление, по мнению стран G20. Российская нацпрограмма "Цифровая экономика" ставит похожие цели.

— Ставка главного командования — Московская область развивает первый в стране центр управления регионом. С его помощью власти Подмосковья рассчитывают вскоре решать любые проблемы граждан максимум за сутки.

— Власть шаговой доступности — Сегодня жителям Подмосковья доступен целый спектр электронных сервисов, созданных для повышения уровня комфорта и качества жизни, а также для вовлечения граждан в процесс развития региона.