МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Единственный акционер Россельхозбанка (РСХБ) утвердил выплату дивидендов по итогам 2018 года в общем размере 1,126 миллиарда рублей, что более чем на четверть превышает общую сумму дивидендов за 2017 год, следует из материалов банка.

"Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО "Россельхозбанк" по итогам 2018 года в размере 2,194 миллиарда рублей: на выплату дивидендов по акциям АО "Россельхозбанк" — 1,126 миллиарда рублей", — говорится в материалах.

Это составляет 2,668 тысячи рублей на обыкновенную именную акцию, 2,582 тысячи рублей — на привилегированную именную акцию и 25,824 тысячи рублей — на именную привилегированную акцию типа А. Также десятый день с даты принятия решения о выплате дивидендов установлен датой, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.

По результатам 2017 года Россельхозбанк выплатил дивиденды в размере 883,665 миллиона рублей, по результатам 2016 года — в размере 257,5 миллиона рублей. Банк не выплачивал дивиденды по итогам 2015 года из-за отсутствия чистой прибыли.

Россельхозбанк, созданный в 2000 году, является ключевым кредитором АПК РФ и основным агентом правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка.

По данным БИР Аналитик, Россельхозбанк на 1 апреля занимал пятое место в банковской системе РФ с активами в размере 3,9 трлн рублей.