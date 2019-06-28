(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Все это рок-н-рольф — Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова — владельца группы компаний "Рольф", крупнейшего в России автодилера. По версии следствия, с помощью топ-менеджеров, троих из которых 27 июня задержали, бизнесмен организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб.

— Льготам станет не так вольготно — Правительство утвердило общие требования к порядку и критериям оценки налоговых расходов субъектов РФ и муниципалитетов. Концепция Минфина в сфере контроля объемов и эффективности налоговых льгот, сформулированная в 2017 году, запускается по временной схеме. С 2020 года уже в постоянном режиме предоставление неэффективных льгот, анализировать которые будут с привлечением ФНС, может стоить увлекающимся скидками регионам части федеральных субсидии.

— "Порошенко хотел в глубине души, чтобы Донбасс ушел навсегда" — Украинский политик Виктор Медведчук, известный близостью к президенту РФ Владимиру Путину, 27 июня в Минске договорился с лидерами непризнанных Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о выдаче украинской стороне четырех пленных, приговоренных к длительным срокам заключения. Спецкор "Ъ" встретился с политиком и поинтересовался, могут ли в ближайшее время оказаться на свободе задержанные украинские моряки и режиссер Олег Сенцов, а также спросил господина Медведчука, как он намерен "сшивать" расколотую страну.

— Гигабайт потерял в рублях — Россия переместилась еще выше в рейтинге стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета, заняв четвертое место после Ирана, Казахстана и Египта, следует из данных Content Review. Средняя цена 1 Гб в России составила 37,9 руб., а стоимость безлимитных тарифов оказалась самой низкой в мире. Но операторы все равно неплохо зарабатывают: такие тарифы стоят дороже минимальных, приучая абонентов платить больше и потреблять дополнительные услуги, объясняют эксперты.

— Нацпроекты командируют в моногорода — Дочерняя структура ВЭБ.РФ — Фонд развития моногородов (ФРМ) запустил для предпринимателей в них механизм беспроцентного кредитования, заключив первые соглашения о таких займах. Ожидается, что эта мера поддержки войдет в новую госпрограмму развития монопрофильных муниципальных образований — она разрабатывается Минэкономики и, по сути, станет пилотным проектом ведомства и ВЭБа по консолидации в интересах моногородов всех возможных мер господдержки, включая институты развития и мероприятия нацпроектов.

— Физика цифрового пространства — Наиболее успешные в мире цифровые экосистемы, как правило, создаются широкими партнерствами с крупной компанией—лидером рынка, выступающей координатором, предполагает в обзоре этого процесса The Boston Consulting Group (BCG). Исходно широкий страновой охват для них предпочтительнее "региональной" и "национальной" тактики, а одним из неочевидных факторов успеха является отказ от жесткого регулирования типов сделок внутри экосистемы.

— Капвложения заскучали без бюджета — В июньском выпуске экономического обзора Банка России аналитики ЦБ фиксируют: в мае 2019 года инвестиции в годовом выражении снижались четвертый месяц подряд (см. график). В то же время ежемесячная динамика капвложений с учетом сезонности и календарности остается волатильной. По оценке ЦБ, в мае "после роста в предыдущем месяце инвестиции в основной капитал незначительно снизились".

— Льготам станет не так вольготно — Правительство утвердило общие требования к порядку и критериям оценки налоговых расходов субъектов РФ и муниципалитетов. Концепция Минфина в сфере контроля объемов и эффективности налоговых льгот, сформулированная в 2017 году, запускается по временной схеме. С 2020 года уже в постоянном режиме предоставление неэффективных льгот, анализировать которые будут с привлечением ФНС, может стоить увлекающимся скидками регионам части федеральных субсидии.

— Пьяные водители станут пассажирами надолго — Новая редакция Уголовного кодекса, серьезно осложняющая жизнь нарушителям ПДД, начинает действовать с 28 июня. Пьяные водители, по вине которых произошла авария с пострадавшими и погибшими, рискуют сесть в тюрьму на срок до 15 лет. Такое наказание может применяться и для автомобилистов, покинувших место ДТП, в котором по их вине пострадали или погибли люди.

— Следователь Слезкина осталась без посредников — Как стало известно "Ъ", к длительным срокам заключения были приговорены два посредника, через которых следователь Следственного комитета России (СКР) Мария Слезкина пыталась получить взятку в €2 млн за освобождение мурманского рыбопромышленника Юрия Тузова, арестованного по обвинению в похищении человека. Сама следователь скрылась от бывших коллег на Украине.

— Банкира вписали в "молдавскую" схему — Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего члена совета директоров банка "Европейский экспресс" Олега Кузьмина. Ему инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так называемой молдавской схеме. Общий размер махинаций оценивается в сотни миллиардов рублей, в нем были задействованы около двух десятков кредитных учреждений.

— Старому самолету не хватило полосы — В четверг, 27 июня, в аэропорту Нижнеангарска (Бурятия) совершил аварийную посадку Ан-24 АО "Авиакомпания "Ангара"", на борту которого находились 47 человек. Экипаж посадил лайнер с отказавшим левым двигателем, но не удержал его на полосе. Выкатившись на грунт, "Ан" врезался в кирпичную постройку и загорелся. Жертвами аварии стали командир экипажа, управлявший самолетом на посадке, и его бортмеханик. Девять пассажиров попали в больницу.

— У заповедника изымают золото — Как выяснил "Ъ", Минприроды снова прорабатывает вопрос об изменении границ нацпарка "Югыд ва" (Коми) — первого природного объекта в России, который попал под защиту ЮНЕСКО. Из нацпарка хотят исключить около 50 тыс. га, а взамен включить 183 тыс. га леса. На изымаемых землях находится месторождение золота Чудное, которое природоохранное ведомство и региональные чиновники пытаются передать на разработку золотопромышленникам уже много лет.

— Когнитивный резонанс — Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будет принимать участие в летней сессии главного органа межпарламентского сотрудничества континента. При этом в Киеве всерьез обсуждают возможность прекращения любого сотрудничества с ПАСЕ. Дебаты по этому вопросу начались после возвращения в ассамблею российской делегации, чему украинские политики пытались воспрепятствовать всеми доступными способами.

— Чисто ракетно — Иран, Россию, новую космическую стратегию и последствия развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности обсудили вчера в Брюсселе министры обороны стран НАТО. США призвали участников альянса тратить больше на оборону и активнее противодействовать Тегерану, но полного понимания с остальными достигли только по вопросу противодействия Москве. По словам и. о. главы Пентагона Марка Эспера, если до 2 августа РФ не уничтожит ракету 9М729, НАТО начнет наращивать вооружения в Европе, чтобы защитить себя от возможных угроз.

— Товарищ врач — Революция в отношениях врачей и пациентов вроде бы произошла. "Медицинская прописка" отменена, деньги идут за пациентом: теперь он сам решает, где и у кого лечиться по госквоте. Пал бессмысленный и жестокий запрет на посещение родственников в реанимации. Но чтобы добиться того, что ему и так положено, пациенту порой нужны редкое упорство и стальные нервы.

— Ford доплатил "Соллерс" за участие — "Соллерс" Вадима Швецова смог заработать на разрыве партнерства с Ford. Как выяснил "Ъ", компания реализовала заключенный в 2015 году опцион на продажу своей доли в СП с американской компанией, получив $135 млн. Теперь за примерно половину этих средств, $75 млн, "Соллерс" получит контроль в совместном бизнесе с Ford, который будет заниматься выпуском легких коммерческих автомобилей Transit. Также "Соллерс" выделит СП кредит в $30 млн на запуск операционной деятельности.

— Перевод накоплений поставили под вопрос — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) совместно с ЦБ могут на следующей неделе обсудить возможность заморозки переходной кампании. Регулятор подталкивает участников рынка заключить соглашение на неформальном уровне, однако единства среди пенсионных фондов нет. К тому же, считают эксперты, вряд ли на нее согласятся акционеры и менеджмент НПФ, которым активные переходные кампании приносят доход.

— Биржевые спекулянты не взыщут с "Трансаэро" — По данным Банка России, от неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком акций авиакомпании "Трансаэро" со стороны бывших владельцев пострадали около 2 тыс. частных инвесторов. Они приобрели ее акции в период недобросовестной "распродажи" пакета. Возместить ущерб, полагают в Банке России, можно попытаться при помощи института коллективного иска.

— TCS оценили как банк — Спрос на ценные бумаги TCS Group, в которую входит Тинькофф-банк, в несколько раз превысил предложение, что позволило эмитенту разместить бумаги с минимальным дисконтом к вторичному рынку. Но инвесторы оценили группу по мультипликаторам банка, а не более высоким для IT-компании, как она себя позиционирует. И хотя размещение TCS на рынке признают успешным, эксперты считают преждевременным говорить об общем серьезном оживлении.

— У "Яндекса" проверят билеты — Компания "Кассир.ру" пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на действия "Яндекса". По версии билетного оператора, поисковик использует доминирующее положение, продавая билеты через "Яндекс.Афишу" с помощью виджета в выдаче, но не предоставляет такой возможности другим операторам. В самом "Яндексе" настаивают, что не дают себе преимуществ.

— В ОСК появится главный гражданский — Спустя полтора года у Объединенной судостроительной корпорации должен появиться вице-президент по гражданскому судостроению. По данным "Ъ", этот пост может занять Леонид Вирохобский, ранее работавший в электроэнергетике. Источники "Ъ" говорят, что его кандидатура уже одобрена кадровым комитетом. 24 июня глава корпорации Алексей Рахманов говорил, что новый вице-президент выйдет на работу уже 10 июля. Собеседники "Ъ" отмечают, что снова на ключевую должность приходит человек, далекий от судостроения.

— Порты Тамани переоценили себя — Перевозка грузов по железной дороге в порты на Тамани, исходя из заявок на развитие путей необщего пользования, может превысить 170 млн тонн. Это на 100 млн тонн выше планов, учитываемых ОАО РЖД. Из заявленных цифр почти 80 млн тонн грузов может прийтись на сообщение с перспективным сухогрузным районом порта Тамань и более 90 млн тонн — на терминалы группы ОТЭКО Мишеля Литвака. В ОАО РЖД поясняют, что эти цифры основаны на данных, предоставленных не грузоотправителями, а портами, которые зачастую учитывают грузы конкурентов.

— Банку прописали аптеку — Московский кредитный банк (МКБ), которому аптечная сеть "36,6" задолжала свыше 40 млрд руб., мог стать владельцем 9% ритейлера. Эту долю МКБ получил у люксембургской компании Long-Term Investments, конечным бенефициаром которой является основной владелец ГК "Регион" Сергей Судариков. После этой сделки у компании остается 10,05% сети.

— Геймеры вышли в чат — Мессенджер Discord вошел в топ-4 в России по аудитории на персональных компьютерах, опередив Skype и практически сравнявшись с Viber, следует из данных Mediascope. Сервис ориентируется на пользователей компьютерных игр, которые в России одни из наиболее активных в мире. С традиционными мессенджерами Discord не конкурирует из-за различий в функционале, уверены эксперты.

— "КДВ групп" пригласит партнеров в кондитерские — Производитель кондитерских изделий и снеков "КДВ групп" Дениса Штенгелова планирует развивать свою сеть кондитерских "Баба Рома" по всей стране с привлечением франчайзи. Нишевые концепции на рынке общепита сейчас развиваются динамично. Но помешать успешному запуску проекта может большой объем инвестиций, требуемый для потенциальных партнеров. Для открытия одного заведения необходимо около 6 млн руб.

— "Брусника" прорастет в Москве — На московском рынке недвижимости может появиться новый участник. Созданная в Тюмени компания "Брусника" ведет переговоры с St Michael (создана бывшими топ-менеджерами Coalco) о совместной реализации проекта по строительству жилого квартала "Зорге, 9" на северо-западе столицы. Это сложный объект для старта, указывают консультанты: с одной стороны промзона, с другой — парк.

— Гигабайт потерял в рублях — Россия переместилась еще выше в рейтинге стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета, заняв четвертое место после Ирана, Казахстана и Египта, следует из данных Content Review. Средняя цена 1 Гб в России составила 37,9 руб., а стоимость безлимитных тарифов оказалась самой низкой в мире. Но операторы все равно неплохо зарабатывают: такие тарифы стоят дороже минимальных, приучая абонентов платить больше и потреблять дополнительные услуги, объясняют эксперты.

— Удаленные перспективы — Мобильный и онлайн-банкинг воспринимаются клиентами кредитных организаций уже не как дополнительная услуга, а как часть повседневной жизни. Поэтому цифровизация финансовой сферы сейчас не только задача отдельных игроков, а тренд, которому следует весь рынок. "Ъ" выяснил, как на практике идет процесс цифровизации, к чему он приведет и что будет с организациями, которые не спешат следовать по этому пути.

— Перетягивание экспоната — Арбитражный суд Москвы приступает к рассмотрению иска Промсвязьбанка о взыскании убытков, среди ответчиков — Алексей Ананьев, основатель Института русского реалистического искусства (ИРРИ). Ранее коллекция и здание ИРРИ были арестованы по требованию истца, в результате чего частный музей закрылся на неопределенный срок. Комментирует Анна Толстова.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— С чем связано уголовное дело против Сергея Петрова — 27 июня в нескольких офисах "Рольфа" в Москве и Санкт-Петербурге с 9 утра шли обыски – работали сотрудники Следственного комитета России (СКР) и ФСБ. Возможный повод для обысков "Ведомостям" назвал основатель "Рольфа" Сергей Петров – попытка рейдерского захвата. По его словам, подозреваемыми по делу проходят бывший гендиректор "Рольфа" Татьяна Луковецкая и бывший директор департамента анализа и развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро. Луковецкая в июне назначена вице-президентом по продажам и маркетингу в компании "Аурус", сообщала пресс-служба ФГУП НАМИ (у нее контроль в "Аурусе").

— Почему власти хотят и могут контролировать расходы россиян — О возможности введения системы контроля расходов населения в четверг заявила замдиректора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэлла Панина. Министерство готовит доклад о легализации бизнеса и планирует предложить рассмотреть такую идею, сказала она (цитаты по "Прайму"). Тема "трепетная", признала Панина, "но первый шаг выявления теневого дохода – контроль соотношения доходов и расходов".

— Центризбирком изучает возможность отмены выборов в ряд муниципальных советов Санкт-Петербурга — Председатель Центризбиркома Элла Памфилова не исключает возможности отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге. Она сообщила радиостанции "Эхо Москвы", что поручила правовому управлению проработать такую возможность, "если это безобразие не удастся остановить".

— Европа надеется спасти соглашение о ядерной программе Ирана — Иран пока еще не нарушил ограничения на запасы обогащенного урана, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских дипломатов, знакомых с ситуацией. Таким образом, у оставшихся участников международного соглашения об ограничении ядерной программы Ирана еще есть время, чтобы спасти эту сделку.

— Минобороны России подписало контрактов на 1 трлн рублей — Министерство обороны России объявило, что на форуме "Армия-2019" в Кубинке подписало 46 контрактов с 27 предприятиями на сумму более 1 трлн руб. В первую очередь уделяется внимание закупке многофункционального авиационного комплекса пятого поколения Су-57, включая перспективные авиационные средства поражения, говорится в сообщении Минобороны, в интересах Воздушно-космических сил будет осуществлена и поставка новейших вертолетов Ми-28НМ.

— ФАС предложила очередной вариант расчета тарифов от эталонных затрат — "Ведомости" ознакомились с доработанной версией законопроекта о регулировании тарифов (подлинность подтвердил представитель Федеральной антимонопольной службы, ФАС). Проект внесли в правительство ФАС и Минэкономразвития в апреле. Сейчас обсуждаются подзаконные акты к нему, рассказывает собеседник "Ведомостей", знакомый с ходом обсуждения.

— Штрафов за картели могут начать собирать больше — Ежегодный ущерб от картелей оценивается в 1,5–2% ВВП, привел экспертные оценки премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг. И принял межведомственную программу для борьбы с ними (опубликована правительством в четверг).

— Иностранные суда российских авиакомпаний рискуют прекратить полеты — Росавиация приказала своим территориальным органам при проверках авиакомпаний классифицировать изменения типовой конструкции (как главные, так и второстепенные) воздушных судов, не имеющие отдельного одобрительного документа Росавиации, как несоответствие. Об этом говорится в письме замруководителя ведомства Алексея Новгородова от 27 мая. Новгородов распорядился отражать несоответствия в актах проверок и давать на их устранение не более 365 дней.

— Доходность половины полисов ИСЖ не превысила 1% — Менее 1% – такова средняя доходность 48% из 80 000 полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ; их действие закончилось в период с начала 2017 г. по конец I квартала 2019 г.), сообщил представитель ЦБ. Всего 12%, или 9600 полисов ИСЖ, имели доходность выше 5%. ЦБ не учитывал договоры, расторгнутые досрочно или завершившиеся в связи со смертью застрахованного.

— Минкомсвязи хочет обязать производителей смартфонов предустанавливать российские приложения — Минкомсвязи вернулось к идее обязательной предустановки отечественных приложений на продаваемые в России смартфоны и планшеты. Министерство разработало проект соответствующих поправок в закон о связи ("Ведомости" ознакомились с копией документа). Проект в ближайшие дни должен быть опубликован для публичного обсуждения, знает федеральный чиновник.

— На развитие газомоторной отрасли до 2024 года бюджет даст 58 млрд рублей — В 2019 г. бюджетное финансирование программы развития рынка газомоторного топлива может вырасти с 0,3 млрд до 3,5 млрд руб., а субсидирование производителей техники, работающей на газе, – с 2,5 млрд до 5,2 млрд. В 2020–2024 гг. господдержка отрасли может составить 10 млрд руб. ежегодно. Такие решения были приняты в мае на совещании у первого зампреда правительства Антона Силуанова. "Ведомости" ознакомились с протоколом совещания, его подлинность подтвердил представитель Силуанова.

— Совладелец "Трансаэро" Александр Плешаков и его мать манипулировали акциями компании — ЦБ обнаружил две схемы манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании "Трансаэро", заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Схемы действовали в 2014–2016 гг., рассказал он.

— Вложения в российские активы в апреле – июне превзошли ожидания — II квартал обошелся без неприятных сюрпризов для российских инвесторов. Обвала фондовых рынков, которого многие месяцы опасаются аналитики, не случилось. Более того, российский рынок заметно вырос, а индекс Московской биржи 27 июня обновил исторический максимум – 2790,59 пункта. Цена нефти марки Brent держалась в диапазоне $60–75 за баррель, поддерживая российскую экономику.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Проводница Лена — В аэропорту поселка Нижнеангарск Северобайкальского района Бурятии при аварийной посадке Ан-24 погибли два пилота. Всех пассажиров удалось спасти, хотя лайнер сразу вспыхнул и сгорел практически полностью.

— Без потери зарплаты — Женщинам, проживающим в сельской местности, будет гарантирована сокращенная рабочая неделя — не более 36 часов. Законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении. При этом оплата труда уменьшена не будет.

— Дадут три года — В Госдуму внесены законопроекты, по которым бывших госслужащих могут обязать отчитываться о расходах после увольнения. Отчитываться после ухода придется три года подряд. Речь идет о расходах по каждой крупной сделке.

— Просто песня — Штатных художников и оркестр, гоночные автосимуляторы и завышение стоимости госконтрактов выявила Счетная палата у таможни. Контрольное ведомство опубликовало бюллетень с десятком проверок органов власти.

— Третий суд — не лишний — Пленум Верховного суда принял постановление, разъясняющее правила рассмотрения дел в кассационных судах. Одно из важных положений: решения об аресте будут проверяться третьей инстанцией только выборочно.

— Путин. Армия. "Патриот" — Владимир Путин посетил форум "Армия-2019", где ознакомился с достижениями технополиса "Эра". В присутствии президента прошла церемония обмена соглашениями, подписанными в рамках форума, на общую сумму свыше 1 трлн рублей.

— Оттиск на память — Валентина Матвиенко приняла участие в гашении марки, посвященной Международному дню парламентаризма. Международный день парламентаризма отмечается в этом году во второй раз. Чуть более года назад он был внесен в календарь ООН резолюцией Генассамблеи номер 72/278 от 22 мая 2018 года при активном участии России.

— В интересах республики — Владимир Путин назначил Махмуд-Али Калиматова врио главы Ингушетии. Он ранее работал прокурором в республике. Президент тепло поблагодарил экс-главу региона Юнус-Бека Евкурова за многолетнюю работу на благо Ингушетии.

— Сдать лишний паспорт — В России принят закон, упрощающий процедуру уведомления о выходе из гражданства иностранного государства. Он коснется, в первую очередь, крымчан, которые больше не будут ограничены в ряде конституционных прав.

— Разговор на набережной — Сегодня во второй половине дня у спикера Госдумы Вячеслава Володина в рамках региональной недели прошел ряд встреч в избирательном округе в Саратове. Вместе с членами общественного совета Володин обсудил благоустройство нового участка набережной Волги.

— По законам рынка — Премьер-министр подписал распоряжение об утверждении программы мер по выявлению и пресечению картелей. Ежегодный ущерб от таких соглашений на товарных рынках и торгах оценивается в 1,5-2 процента ВВП.

— Без повестки — Атмосферу, в которой в Осаке собрались руководители стран "большой двадцатки", можно назвать предвоенной. Тут и угрозы "традиционной" войны — фейерверк твитов Дональда Трампа в адрес Ирана вплоть до обещаний уничтожить. И канонада войны торговой — с Китаем. Настроение у всех нервозное.

— Как закачалась нефть — Членам ОПЕК+ предстоит на следующей неделе договориться о дальнейшей судьбе соглашения по регулированию добычи нефти. Непродление сделки может увести курс российской валюты к 67 рублям за доллар.

— В копеечку — За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19%, сообщает Росстат. Эксперты объяснили, почему это происходит и что влияет на стоимость обучения.

— Помогай или плати бессрочно — Компенсации расходов инвалидов на дополнительный посторонний уход могут вырасти в десятки раз. Конституционный суд признал законным требование о полном возмещении вреда здоровью, причиненного по вине третьих лиц.

— РОЛЬФ приехал — Сегодня Следственный комитет РФ объявил, что против основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний "РОЛЬФ" Сергея Петрова возбуждено уголовное дело. Вместе с ним под следствие попали несколько руководителей компании. Дело завели по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ.

— Свести концы с концами — Росстат недавно опубликовал минимальный доход, необходимый средней российской семье: 58,5 тысячи рублей требуется ей, чтобы "свести концы с концами". При этом 79,5 процента семей испытывают трудности с приобретением самого необходимого, а 14,6 процента сталкиваются с "большими затруднениями". Более половины семей (53 процента) не могут позволить себе неожиданные траты, например, ремонт или срочные медицинские услуги.

— У аппарата — С 1 июля ряд компаний и индивидуальных предпринимателей должны будут использовать онлайн-кассы. Как рассказали "РГ" в Федеральной налоговой службе, начать применять такие кассы должны около 400 тысяч налогоплательщиков.

— Раскроют карты — ЦОДД Москвы раскроет адреса, где установлены автоматические камеры фотовидеофиксации нарушений, несмотря на то, что претензий к ведомству по этому поводу нет. Корреспонденты "РГ" проверили открытость камер в регионах.

— Займитесь делом — Минэкономразвития представило программу информационной компании по популяризации предпринимательства. Главная задача — вовлечь в бизнес как можно больше россиян. Среди целевых групп, на которые ориентирована программа, — женщины в декретном отпуске, пенсионеры, военнослужащие и уволенные в запас, инвалиды, безработные.

— Счет со знаком плюс — Пенсионный фонд завершил перерасчет минимальных пенсий. Пенсионный фонд России пересчитал социальные доплаты к пенсиям 4,4 миллиона пенсионеров. В результате в среднем ежемесячные доплаты выросли на 523 рубля.

— Богатые тоже платят — Столичная администрация московского парковочного пространства сообщила о том, что, по их данным, за последние три месяца на штрафстоянку за нарушение правил парковки было отправлено более 9 тысяч автомобилей люксового класса.

— Процесс пошел — Донецкая и Луганская народные республики передадут Киеву четырех удерживаемых лиц. Денис Пушилин выразил надежду на то, что это подтолкнет Украину к обмену "всех установленных на всех установленных".

— Одной угрозой больше — Территория Афганистана рассматривается боевиками в качестве базы для переноса своей преступной деятельности в страны Центральной Азии. Об этом в четверг на заседании Комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ в Бишкеке заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

— Маршал Фош оказался провидцем — Двадцать восьмого июня исполняется 100 лет со дня подписания Версальского мирного договора, того, что документально подвел черту под Первой мировой войной, но сделал это таким образом, что создал предпосылки для другой, еще более страшной — Второй мировой.

— Не так поняли — История с демаршем делегации Словакии, якобы покинувшей Парламентскую ассамблею Совета Евровы из-за восстановления полномочий России, получила объяснение. Оказалось, что лишь один из четырех словацких депутатов голосовал против примирительной резолюции, а затем выдал свое мнение за официальную позицию Братиславы, которая поспешила от него откреститься.

— Во что играют в Тбилиси — Митинги перед парламентом Грузии на проспекте Руставели в самом центре Тбилиси продолжаются. Каждый день в 19 часов там собираются люди. Полиция, демонстративно безоружная, выставляет оцепление и по мере сбора демонстрантов перекрывает движение на Руставели. Подъезжают и несколько карет скорой помощи: жара плюс темперамент иногда приводят к печальным результатам.

— Микроб против стресса — Стресс, человек, генетика… Об этом шла речь на XXVI Международной конференции по нейронаукам и биологической психиатрии "Стресс и поведение". Как скорректировать последствия стресса? Как справиться с экзаменационной и предстартовой лихорадкой, так хорошо знакомой абитуриентам и спортсменам?

— Дай пять! — Это случилось в карельском поселке Хийденсельга в начале июня. Два брата находились недалеко от дома. Старший рубил ветки, а 8-летний младший решил ему помочь. И случайно подставил руку. Взмах — и два пальца упали на землю.

— Шпора… на затылке — Результаты исследования австралийских ученых показали: у людей, зависимых от гаджета, есть большой риск образования на задней части черепа роговидной костной шпоры. Для обывателя это звучит не очень правдоподобно. Однако многие специалисты убеждены: смартфоны могут серьезно изменить физиологию человека.

— Заслон для Чикунгуньи — Число выявленных при пересечении границы России инфекционных больных за последние пять лет выросло втрое. По словам руководителя Роспотребнадзора, Главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, это связано как с ростом качества диагностики, так и нарастающей эпидемиологической напряженностью в мире.

— Без швов и рисков — Уникальные биопротезы клапана сердца, которые испытывают в НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний в Кемерове, помогут значительно снизить операционную нагрузку на пациентов.

— Природе помогут — Санкт-Петербург завершил первый этап передачи мусорного полигона "Красный Бор" в ведение Минприроды. Соглашение о взятии на себя федеральным центром ликвидации экологической угрозы вблизи мегаполиса было подписано на ПМЭФ.

— Пули для своих — ФСБ России прекратила деятельность международной преступной группы. В Новом Уренгое задержали 11 человек, которые причастны к организации канала контрабанды оружия из Украины и Литвы.

— Ушли на волю — Двух косаток и шесть белух, доставленных из Приморья к мысу Перовского в Хабаровском крае, отпустили на свободу. Перед выпуском на животных установили спутниковые метки, которые позволят отслеживать их перемещение и собирать данные об их поведении.

— Газовый трест лопнул — Басманный районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста бывшему члену Совета Федерации Рауфу Арашукову. Было принято решение, что экс-сенатор останется в СИЗО до 30 сентября.

— Кто крайний в СИЗО?— Советник Федеральной палаты адвокатов России Елена Авакян предложила создать электронную очередь на посещение следственных изоляторов. Заявление прозвучало на заседании рабочей группы по мониторингу соблюдения прав подозреваемых и обвиняемых.

— Шаг в будущее — Отбор учеников в IT-классы, которые откроются в школах с 1 сентября, завершен. Об этом журналистам вчера сообщила директор Московского центра технологической модернизации образования Марианна Лебедева.

— Дворец попал под опись — Клинский городской суд Подмосковья приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на сумму 9 миллиардов рублей.

— Пациенты поневоле — Министерство юстиции РФ приступило к разработке нового законопроекта, позволяющего контролировать лечение от наркомании осужденных за уголовные преступления. Согласно УК, если человек, признанный больным наркоманией, впервые совершил незначительное преступление, он может получить отсрочку от наказания.

— ОП Москвы и Мосгоризбирком подписали соглашение о сотрудничестве — Общественная палата Москвы и Московская городская избирательная комиссия решили объединить контроль за выборами депутатов в Мосгордуму VII созыва. Под соглашением, подписанным на этот счет, поставили подписи председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов и председатель ОП Константин Ремчуков.

— Без разговоров — Сочинская мэрия запустила социальную акцию "Болтливый водитель". Мэр Сочи Анатолий Пахомов призвал наказывать водителей автобусов, отвлекающихся на гаджеты.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Шелковый курс — Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано в рамках объявленной почти год назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган. Об этом говорится в письме замглавы Минфина Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову (с документом ознакомились "Известия").

— Честь командира — Не выдержавшая торможения покрышка на колесах самолета Ан-24 в Бурятии могла стать одной из причин его выката за пределы посадочной полосы. Выяснением всех обстоятельств произошедшего займутся криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России и МАК. Между тем эксперты утверждают, что именно действия экипажа спасли жизни пассажирам самолета.

— Большая розница — Торговые сети постепенно сворачивают развитие гипермаркетов. Ритейлеры сокращают свои площади и открывают магазины city-формата — площадью менее 5 тыс. кв. м. Такую тенденцию зафиксировал брокер торговой недвижимости в своем отчете за первое полугодие 2019-го. "Известия" ознакомились с документом. В Х5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") подтвердили: в последние годы гипермаркеты плохо себя чувствуют во всем мире.

— Дважды в одну ассамблею — Москва твердо намерена отстаивать в ПАСЕ свою позицию по украинскому вопросу и теме прав человека в РФ. Об этом "Известиям" заявил постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский, подчеркнув, что российская точка зрения зачастую подвергается искажению некоторыми делегатами. Принципиальное противоречие по теме Украины и некоторым другим вопросам может стать причиной для введения вторичных санкций против РФ в ПАСЕ.

— Не "Пересветом" единым — В ближайшие годы на вооружение российской армии поступит современная военная техника, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лазерная система "Пересвет" и тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат". Об этом президент Владимир Путин заявил на ежегодном приеме в честь выпускников высших военных учебных заведений в Кремле. По его словам, в этом оружии воплотились талант и неустанный труд сотен тысяч рабочих, инженеров и конструкторов. В этот же день глава государства посетил международный военно-технический форум "Армия-2019".

— "Европа — уже не тот нервный узел, который определяет судьбы мира" — Санкционное противостояние России и Евросоюза может затянуться на долгие годы. Об этом в интервью "Известиям" заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин. Однако Бельгия, действуя в логике евроатлантических решений, относится к числу стран, выступающих за нормализацию диалога с Россией. Дипломат также рассказал об урегулировании кризиса в Совете Европы и о том, что, по мнению Москвы, стало препятствием на пути к безвизу с ЕС.

— Взаимопленные — Передача четырех пленных Украине в одностороннем порядке может открыть путь к диалогу и обмену по формуле "всех на всех". Об этом "Известиям" рассказали в Верховной раде. Личные договоренности одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником должны дать сигнал официальному Киеву: пришло время переходить от популистских заявлений к реальным действиям, считают в Донбассе.

— "Рольф" притормозили — Проблемы, возникшие у крупнейшего российского автодилера — "Рольфа", вряд ли приведут к дефициту машин на отечественном авторынке, который падает в этом году. Но они создают риски для японской марки Mitsubishi, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Уголовное дело против основателя "Рольфа" Сергея Петрова, в рамках которого прошли обыски в офисе и дилерских центрах компании, связано с незаконным выводом средств за рубеж.

— Настроение отравлено — Мурат Сабанов, обвиняемый в серии отравлений в центре Москвы и хищениях имущества, в разговоре с членом Общественной наблюдательной комиссии Москвы, обозревателем "Известий" Борисом Клином признал свою вину. Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников порекомендовал врачам СИЗО № 4, в котором содержится московский отравитель, проверить его на наличие в крови наркотиков, поскольку арестованный выглядит как человек с абстинентным синдромом.

— Чистокровный интерес — Риск заразиться ВИЧ и гепатитами В и С через донорскую кровь будет сведен к нулю — согласно новым правилам, ее будут проверять с помощью ПЦР-диагностики. Метод позволяет уже в первые сутки заражения определить наличие инфекции в крови, даже если донор об этом еще не подозревает. Постановление правительства об утверждении правил заготовки донорской крови и ее компонентов уже подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Об этом "Известиям" рассказали в аппарате правительства.

— Посекундно свысока — Повысить безопасность полетов можно за счет быстрой передачи большого объема информации о состоянии систем воздушного судна наземным службам. Качественная интернет-связь с землей поможет эффективнее обслуживать технику, позволит предупреждать пилотов об опасных ситуациях прямо во время полета и решит проблему потери "черных ящиков" в случае, если катастрофа все же произошла.

— Бизнес в плане — Осенью в России начнется PR-кампания по популяризации предпринимательства. Ее организацией займется университет "Синергия", который выиграл конкурс Минэкономразвития. Он запустит мотивационные ролики, рекламу, в том числе в соцсетях, и YouTube-канал для привлечения россиян в малый бизнес. Об этом представители МЭР и университета "Синергия" рассказали журналистам на деловом завтраке.

— Бей до дна — Северный морской путь будут патрулировать современные бомбардировщики Су-34 — для этого на Северном флоте сформируют новую эскадрилью. Уникальные машины способны с высокой точностью поражать любые цели в любую погоду и время суток. На вооружении бомбардировщиков стоят противокорабельные ракеты Х-35У, которые могут пустить на дно любой боевой корабль вероятного противника, оснащенный самыми современными системами ПВО. Дальность полета Су-34 позволит держать под прицелом практически весть Северный морской путь, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.

— Крымская крепкая — Внезапный массированный удар 70 крылатых ракет противника позволила отразить единая интегрированная автоматизированная система управления (АСУ) с элементами искусственного интеллекта во время крупномасштабных учений ПВО в Крыму. АСУ объединила в единый боевой контур все средства противовоздушной обороны и авиацию полуострова, а также ВМФ и сухопутные войска. По мнению экспертов, по итогам учений единые интегрированные системы ПВО будут разворачиваться и в других регионах, например в Калининградской области.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Оценочное осуждение — Основатель крупнейшего в России автодилера "Рольф" Сергей Петров стал фигурантом уголовного дела, в основе которого лежит завышенная, по мнению следователей, оценка бизнеса компании при ее покупке. Ранее на похожих основаниях было построено дело Михаила Абызова.

— Из экологов — в варяги — Принадлежность к уважаемому ингушскому тейпу, равноудаленность от конфликтующих в республике групп, поддержка ФСБ —РБК разбирался, какие факторы позволили 60-летнему Махмуду-Али Калиматову стать главой Ингушетии.

— Пожилые не решают демографических проблем — Увеличение пенсионного возраста положительно скажется на экономическом росте, но не компенсирует стремительное сокращение трудоспособного населения России. При этом без пенсионной реформы последствия были бы вдвое хуже.

— Критическая инфраструктура накликала шпионов — Российские компании без ведома ФСБ передают данные о кибератаках на свои критические объекты за рубеж. В ФСБ предупредили, что информация о состоянии защищенности инфраструктуры окажется в распоряжении иностранных спецслужб.

— Семеро одного в ПАСЕ не ждут — После того как ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации, о намерении пересмотреть формат работы в ассамблее заявили представители семи стран. Экономический кризис сменился политическим, констатировали в ПАСЕ.

— Мясо в Китай пойдет как по маслу — Аналитики KPMG назвали российские продукты питания с наибольшим потенциалом для экспорта в Китай. Пока на этом рынке отечественные производители мало известны: больше половины китайцев ни разу не покупали их продукты и не планируют этого делать

— Кредитный пузырь ощутил регуляторное давление — Объемы выдачи потребкредитов в рублях в мае удержались на уровне 250 млрд руб. Меры ЦБ по охлаждению рынка потребительских кредитов действуют второй месяц, но кардинально переломить тренд сможет лишь новое ужесточение.

— Госкомпании не подобрали ключи — В правительстве признали не до конца выполненным поручение президента о привязке вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний к выполнению KPI. Минэкономразвития получило задание внести соответствующие изменения в законодательство.

— ПИК заправляет майонезом — Девелоперская ГК "ПИК" купила территорию московского жирового комбината в Текстильщиках и застроит ее жильем. Актив мог обойтись группе Сергея Гордеева в 3–5 млрд руб. На месте комбината можно построить 255 тыс. кв. м жилья.

— Программы не доходят до прилавка — Интерес к решениям, которые могут повысить выручку, у розничных сетей огромен, но лишь в том случае, если результат будет через полгода-год. А если стартап предлагает улучшить узнаваемость бренда или климат в коллективе, ему укажут на дверь.