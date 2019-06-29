ОСАКА (Япония), 29 июн /ПРАЙМ/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в Осаке саммита стран "двадцатки", что в ходе встреч с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином подчеркнул важность достижения стабильных экономических отношений двух крупнейших экономик мира путем конструктивного диалога.

"Торговые разногласия между США и Китая привлекают внимание. Я провел встречу с председателем Си Цзиньпином позавчера и президентом Трампом вчера. Я заявил им о важности, чтобы лидеры первой и второй по величине экономик мира создали стабильные экономические отношения путем конструктивного диалога", — подчеркнул Абэ.

Трамп ранее провел на полях саммита "большой двадцатки" в Осаке встречу с Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.

США и Китай в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.

Однако уже в мае нынешнего года США повысили пошлины на китайский экспорт объемом в 200 миллиардов долларов, объяснив это нарушением Китаем своих обязательств. Пошлины на китайские товары были повышены с 10% до 25% 10 мая, а президент США также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом в 60 миллиардов долларов.