МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Стремление США и Китая продолжить переговоры по торговле дает позитивный сигнал мировой экономике, заявила РИА Новости старший аналитик группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Василиса Баранова.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон продолжит переговоры с Пекином по вопросу торговли и пока не будет вводить дополнительные пошлины на ввоз китайских товаров.

"Желание США и Китая вернуться к переговорам окажет положительный эффект на мировую экономику. Первоначально США вводили пошлины против Китая, чтобы, в частности, снизить торговый дефицит с этой страной", — считает Баранова.

По словам эксперта, любые торговые ограничения негативно влияют на мировую экономику.

"Сообщения о переговорах являются позитивным сигналом. Продолжение торговых войн и введение новых ограничений будет вести к сжатию мировой торговли и отрицательно сказываться на темпах роста мировой экономики в краткосрочной перспективе. Сжатие мировой торговли может снизить темпы мирового роста на 1-1,5 п.п. в год при условии, что ограничения не будут отменены", — продолжила она.

Баранова также отметила, что для России ослабление протекционизма в мировой торговле будет означать восстановление спроса на ее экспорт.

Ряд экспертов ранее понизили прогноз по росту ВВП на ближайшие несколько лет для США и Китая и по миру в целом из-за торговых войн.