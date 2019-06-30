МОСКВА, 30 июн /ПРАЙМ/. Эксперты сервиса объявлений "Юла" выяснили, где в России можно приобрести самые дорогие и самые дешевые кондиционеры.

В июне интерес пользователей сервиса к кондиционерам резко вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "На фоне стоявшей жары просмотры климатической техники увеличились на 25%, а продажи — на 44%. Чаще всего продавцы выставляли настенные кондиционеры. На них приходилось более половины объявлений, или 63%, тогда как на мобильные — 37%", — сообщили РИА Новости в компании.

Средняя стоимость кондиционера составила 9,49 тысячи рублей, причём настенные модели оказались на 70% дороже, чем мобильные. Самые дорогие устройства продавались в Абакане (15,46 тысячи рублей), Иркутске (12,35 тысячи рублей), Екатеринбурге (11,92 тысячи рублей) и Владивостоке (11,3 тысячи рублей).

Дешевле всего можно было приобрести кондиционеры в Хабаровске (7,58 тысячи рублей), Самаре (7,45 тысячи рублей), Саратове (7,17 тысячи рублей) и Волгограде (6,45 тысячи рублей).

В Москве и Санкт-Петербурге кондиционер обойдется в 11,11 тысячи и 10,7 тысячи рублей соответственно.

Как рассказали аналитики "Юлы", больше всего предложений со скидками на кондиционеры в прошлом году было в августе (17% от всех объявлений), а меньше всего — в июне (5,7%).