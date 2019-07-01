МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник проведет совещание по достижению роста реальных доходов населения, увеличению пенсий и снижению уровня бедности в России, сообщает пресс-служба кабмина.

"Первого июля Д.А. Медведев проведет совещание о достижении национальных целей развития Российской Федерации в части устойчивого роста реальных доходов, увеличения уровня пенсионного обеспечения выше инфляции, а также двукратного снижения уровня бедности", — говорится в сообщении.

В совещании примут участие министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр труда и социальной защиты Максим Топилин и руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков.