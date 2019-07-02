МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к основным мировым валютам во вторник утром в рамках коррекции после уверенного роста в предыдущий день, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.19 мск курс евро к доллару рос до 1,1286 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1285 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 108,41 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,43 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,03% — до 96,82 пункта.

Снижение курса доллара к мировым валютам во вторник обусловлено фиксацией прибыли — в понедельник индекс доллара вырос на 0,5% на фоне договоренности Вашингтона и Пекина продолжить торговые переговоры.

Определенное влияние на курс американской валюты продолжает оказывать статистика из США. Так, по данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне снизился до 51,7% с майских 52,1%, тогда как эксперты прогнозировали более сильное снижение — до 51%.

Главный экономист Capital Economics Майкл Пирс (Michael Pearce), мнение которого приводит агентство Рейтер, отметил, что хотя снижение индекса оказалось не столь сильным, как ожидалось, есть опасения, что "худшее еще впереди".