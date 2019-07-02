Курс доллара перешел к снижению к мировым валютам после уверенного роста
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к основным мировым валютам во вторник утром в рамках коррекции после уверенного роста в предыдущий день, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.19 мск курс евро к доллару рос до 1,1286 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1285 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 108,41 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,43 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,03% — до 96,82 пункта.
Снижение курса доллара к мировым валютам во вторник обусловлено фиксацией прибыли — в понедельник индекс доллара вырос на 0,5% на фоне договоренности Вашингтона и Пекина продолжить торговые переговоры.
Определенное влияние на курс американской валюты продолжает оказывать статистика из США. Так, по данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне снизился до 51,7% с майских 52,1%, тогда как эксперты прогнозировали более сильное снижение — до 51%.
Главный экономист Capital Economics Майкл Пирс (Michael Pearce), мнение которого приводит агентство Рейтер, отметил, что хотя снижение индекса оказалось не столь сильным, как ожидалось, есть опасения, что "худшее еще впереди".
https://1prime.ru/News/20190702/830122615.html