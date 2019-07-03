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МОСКВА, 3 июл /ПРАЙМ/. Депутат Сергей Жигарев (ЛДПР), возглавляющий комитет по экономполитике, внес в Госдуму законопроект, вводящий запрет на продажу смартфонов и компьютеров, которые не соответствуют специальным требованиям к установленному на них программному обеспечению, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Предлагается разрешить продавать в России только такие устройства (смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией "смарт-ТВ"), на которых установлено программное обеспечение из специально создаваемого реестра предустанавливаемых программных средств", — поясняет депутат. Порядок ведения реестра и оператора, который будет его вести, должно определить правительство РФ.

"Законопроект направлен на защиту интересов российских интернет-компаний в связи со злоупотреблениями со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий. Законопроект предоставляет российским компаниям правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов в области информационных технологий для российских пользователей", — отмечается в пояснительной записке к нему.

Одновременно Жигарев внес законопроект о введении административной ответственности за нарушение запрета на продажу устройств, которые не соответствуют специальным требованиям к установленному на них программному обеспечению. "В число таких требований входит наличие на таких устройствах установленных "по-умолчанию" российских программ для ЭВМ", — отмечает он. Штраф для индивидуальных предпринимателей законопроектом устанавливается в размере от 100 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Помимо этого, Жигарев внес законопроект об определении правительственной комиссией перечня значимых хозяйствующих субъектов, владеющих программами для ЭВМ. Такой субъект обязан обрабатывать данные, получаемые с использованием программы для ЭВМ, только на территории России, соблюдать недискриминационный, согласованный и авторизованный доступ к таким данным. Кроме того, он должен являться российским юрлицом, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет не более 20%, или гражданином РФ.

Парламентарий обращает внимание, что крупные интернет-компании за счет использования программ для ЭВМ в различных отраслях экономики формируют целые "экосистемы" из приложений и сервисов, работающих через интернет. "Несмотря на то, что владельцы таких приложений и сервисов не занимаются непосредственной продажей товаров и услуг, использование программ для ЭВМ позволяет им оказывать через распространение информации о таких товарах и услугах существенное влияние на соответствующие товарные рынки. Применимые к такой деятельности нормы гражданского и информационного законодательства не позволяют в полной мере обеспечить соблюдение принципов добросовестной конкуренции, обеспечивающих должное качество и доступность товаров и услуг", — считает глава думского комитета.