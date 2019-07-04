МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Мосгорсуд в среду признал законным арест председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова, сообщил старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ Михаил Туманов. Таким образом, назначенная к рассмотрению в суде на 3 июля жалоба адвокатов на необоснованность меры пресечения была отклонена.

Попов был задержан, а затем арестован 31 мая в Москве. Ему предъявлено обвинение об организации преступного сообщества, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов от деятельности двух "дочек" "Тольяттиазота" в размере 320 млн рублей. Кроме этого, он совместно с другими подозреваемыми в 2005-2010 годах приобрел незаконным путем право на принадлежащие "Тольяттиазоту" объекты агрегата аммиака стоимостью не менее 2 млрд рублей и ряд других активов предприятия.

По данным представителя СК РФ в Басманном суде, Попов "приобрел паспорт Доминиканской Республики, он обладает значительными финансовыми средствами, пользуется финансовой поддержкой разыскиваемых членов преступного сообщества и намеревался скрыться от органов следствия". Перед арестом Попов собирался вылететь в Тбилиси.

Следствие установило, что к хищениям на предприятии причастны топ-менеджеры и сотрудники аффилированного Тольяттихимбанка. "По версии следствия, в Тольятти в 2002-2004 годах они в группе вошли в составе созданного в 1997 году преступного сообщества, возглавляемого Владимиром Махлаем. Его целью стало систематическое завладение путем мошенничества чужим имуществом (принадлежащим ОАО "Тольяттиазот" и другим лицам) и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в целях личного обогащения", — говорится в пресс-релизе СК РФ.