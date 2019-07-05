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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Иду на вырост — Глава Банка России Эльвира Набиуллина на Международном банковском конгрессе в Санкт-Петербурге дала понять, как именно ЦБ считает возможным увеличивать потенциал экономического роста в РФ.

— Римопомазанник — Президент РФ Владимир Путин 4 июля за день успел побывать в двух странах: в Ватикане встретился с папой римским Франциском, а затем провел переговоры с руководством Италии. Темы для обсуждения во многом одни и те же — о конфликтах на Украине, в Сирии и Ливии, иранской ядерной программе, отношениях России и ЕС.

— Разговоры в пользу медных — Как выяснил "Ъ", "Интергео" Михаила Прохорова может получить поддержку государства для своего медно-никелевого проекта на базе Ак-Сугского и Кингашского месторождений в Восточной Сибири. Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.

— Мошенники сыграли в ассоциации — Мошеннические схемы в отношении физических лиц, которым для получения работы, приза и т. д. необходимо перечислять небольшую сумму устроителю лотереи, трансформировались в схемы по выманиванию денег из компаний, прежде всего аудиторских. Злоумышленники выступают от имени потенциальных заказчиков, готовых заключить крупный контракт.

— Казначейство пометет по сусекам — Минфин разработал законопроект о системе казначейских платежей — вчера он одобрен правительством, систему финансирования и исполнения бюджета ждет серьезная реформа. Федеральное казначейство из ведомства кассового исполнения бюджетов всех уровней превратится в полноценную трансакционную систему казначейских платежей.

— Торговая сделка не впрок — Как расширение действия защитных пошлин, так и достижение торговой сделки с Китаем, в случае если она будет предусматривать значительное сокращение дефицита в торговле с КНР, приведет к ограничению роста как американской, так и китайской экономики, подсчитали эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

— Ключевая ставка ЦБ отвязалась от инфляции и ее ожиданий — По данным Росстата, инфляция в РФ с 25 июня по 1 июля составила 0,2%, за неделю до этого цены прибавили 0,1% после трех недель подряд нулевой инфляции.

— На ЦКАД потерялись два миллиарда — 4 июля стало известно, что в отношении бывшего председателя правления государственной компании "Автодор" Сергея Кельбаха возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.

— ОСАГО подрастет на жизни и здоровье — Увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО — вчетверо, до 2 млн руб., которое согласно следующему этапу реформы ОСАГО запланировано с января 2020 года, потребует роста цены полиса на 15%.

— Трех полковников ФСБ объединило одно уголовное дело — Как стало известно, начальник 2-го ("банковского") отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ полковник Кирилл Черкалин стал обвиняемым по делу о мошенничестве, фигурантами которого являются бывший замначальника управления "К" ФСБ Дмитрий Фролов и его подчиненный Андрей Васильев.

— "Мужайтесь и крепитесь" — В Морском Никольском соборе в Кронштадте — главном морском храме Военно-морского флота (ВМФ) — прошла панихида по четырнадцати подводникам, погибшим в Баренцевом море в результате аварии станции АС-31 1 июля.

— Правозащитники атакуют полицейскую "Крепость" — После массовых задержаний на несанкционированной акции в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня в суды было передано 335 дел. Судьи вынесли штрафы в отношении нарушителей на сумму почти в 1 млн руб. и отправили трех человек под арест.

— Ученик вне зоны доступа — Роспотребнадзор к началу нового учебного года может разработать правила пользования телефонами в школах, которые могут включать в себя полный запрет для учеников на пользование такими устройствами на территории образовательного учреждения.

— Европейский университет в Петербурге вернул аккредитацию — Европейский университет (ЕУ) в Санкт-Петербурге получил от Рособрнадзора аккредитацию образовательной деятельности сроком на шесть лет.

— США научили союзников плохому — Вчера маленькая японо-корейская торговая война официально перешла из вербальной стадии в реальную: Токио ввел разрешительный режим поставки в Южную Корею важнейших компонентов сотовых телефонов. Эта мера стала ответом администрации премьера Синдзо Абэ на многолетние попытки Сеула взыскать с японских компаний компенсации за использование рабского корейского труда во Вторую мировую войну.

— Россия нашла компромисс для ООН и Дамаска — Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен встретится сегодня в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Главный вопрос повестки дня — консультации вокруг состава конституционного комитета и связанные с ним вопросы политического урегулирования в Сирии. Работа комитета должна была начаться еще полгода назад, но была заблокирована ООН.

— Семь причин поступка — На сайте бюллетеня Кровь5 выходит новый спецвыпуск "Деньги". Тут и очерк известной журналистки Евгении Пищиковой о феномене волонтерства, и репортаж из ныне закрытой игорной зоны "Азов-Сити", и краткая биография Карла Маркса, и многое другое.

— Почем вылететь в трубу — По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.

— В попутчиках увидели пассажиров — Автобусные компании не поддержали законопроект Минтранса о регулировании рынка совместных поездок, или карпулинга.

— "Ростелеком" добавит акций — Основной сценарий консолидации "Ростелекомом" Tele2 предусматривает расчет как существующими, так и новыми акциями госоператора.

— Сам себе потребитель — Как стало известно "Ъ", в рамках системы быстрых платежей (СБП) исчезнет сценарий переводов me2me (сам себе) и останется только c2c (потребитель потребителю). Как уверяют в ЦБ, изменения направлены на оптимизацию IT-процессов.

— Помощь маломощным — По данным "Ъ", регуляторы хотят поддержать выпуск российских газовых турбин мощностью от 25 МВт, основной производитель которых — входящая в "Ростех" Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).

— Промсвязьбанк присмотрел апартаменты — Подконтрольный государству Промсвязьбанк намерен подать заявление о банкротстве структуры A Project Development Аркадия и Константина Акимовых.

— ТАСС выписывают из книжной палаты — Минкомсвязь предлагает выделить Российскую книжную палату (РКП) из структур ТАСС и передать под контроль Роспечати. Ранее свои виды на РКП были у Минкульта, предлагавшего передать организацию Российской государственной библиотеке (РГБ).

— Улицы недосчитались магазинов — Сокращение доли вакантных площадей на центральных торговых улицах Москвы сменилось ростом. За январь—июнь 2019 года показатель увеличился сразу с 4,5% до 7%.

— Лекарства в алфавитном порядке — "Азбука вкуса" решила пойти по пути X5 Retail Group и расширить круг партнеров по развитию аптечных зон в своих супермаркетах. Ритейлер, уже работающий с Marathon Group, договорился об открытии в своих магазинах аптек "Доктор Столетов", которые развивает ГК "Эркафарм".

— Замкнутый многоугольник — Цены на уголь в Европе упали почти в два раза, опустившись до самых низких значений с 2016 года. Это стало существенным ударом как для участников рынка, которые в последние годы активно увеличили экспорт, так и для ОАО РЖД: уголь — самый массовый груз и основной источник роста перевозок.

— "Искусство на злобу дня меня никогда не воодушевляло" — Пространство Третьяковской галереи значительно увеличилось после присоединения к ней бывшего ЦДХ. Теперь это Западное крыло Новой Третьяковки. Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала "Ъ" как о будущем нового пространства и филиалов музея от Калининграда до Владивостока, так и о настоящем современного искусства.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Две трети жилья в Москве будет достраиваться по старой схеме — Новые правила строительства пока не прижились в Москве. Лишь 20% жилья в городе будет достраиваться с использованием эскроу-счетов, следует из сообщения председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой на Московском урбанистическом форуме, это 137 проектов на 7,2 млн кв. м.

— Законопроект Минздрава может отсечь благотворителей от регистра доноров костного мозга — В законопроекте Минздрава, регламентирующем создание федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, проигнорировано существование регистров, которые уже ведутся совместно с некоммерческими организациями (НКО).

— Россия отчиталась об исполнении решения ЕСПЧ, признанного ранее неисполнимым — Комитет министров Совета Европы рассмотрит в сентябре вопрос об исполнении Россией решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Анчугов и Гладков против России", сообщается на сайте Совета Европы.

— Возобновились российско-американские консультации по разоружению — Российский МИД и госдепартамент США возобновили консультации по контролю над вооружениями в соответствии с поручениями, высказанными президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите в Осаке.

— В чем Следственный комитет подозревает бывшего руководителя "Автодора" Сергея Кельбаха — Бывший председатель правления госкомпании "Автодор" Сергей Кельбах подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил в четверг генпрокурор Юрий Чайка.

— Банкам и инвесторам придется подождать прогнозов ключевой ставки — Дискуссия о возможности публиковать прогноз ключевой ставки Центробанка продолжается. В середине июня руководитель департамента денежно-кредитной политики Центробанка Алексей Заботкин объявил, что регулятор изучает такую идею. В четверг он признал, что произойти это может нескоро.

— Китаю есть что предложить инвесторам на долговом рынке — Доходности гособлигаций США и ведущих европейских стран в этом году опустились до самого низкого уровня за последние годы или вовсе до рекордного минимума.

— S&P подсчитало долю проблемных кредитов — Рейтинговое агентство S&P подготовило отчет "Смогут ли банки в России и ряде соседних стран справиться с большим объемом проблемных кредитов?".

— Дилеры и производители легковых автомобилей готовятся к падению рынка — В лучшем случае продажи останутся на уровне прошлого года, прогнозирует Ассоциация европейского бизнеса.

— Бизнес могут обязать оплачивать инвестпрограмму "Россетей" — Минэнерго предлагает включить в плату за техническое присоединение потребителей, которым нужна мощность свыше 150 кВт, расходы "Россетей" на развитие сетевой инфраструктуры.

— "Абрау-Дюрсо" будет выпускать вина специально для X5 Retail Group — Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и винный дом "Абрау-Дюрсо" договорились совместно развивать бренд вина "Русская лоза", сообщили стороны. Соглашение о намерениях подписали главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман и президент "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.

— Полеты российских авиакомпаний в Чехию продолжатся как минимум до сентября — Российская сторона предложила минтрансу Чехии перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области воздушного сообщения на сентябрь, когда завершится летний сезон", – сообщил представитель Минтранса РФ.

— ЦБ ограничит длинные необеспеченные потребкредиты — "Мы видим риск в том, что банки пытаются обойти наши предыдущие ограничения и, видимо, будущие, удлиняя сроки потребительских кредитов. Будем принимать меры. Сейчас думаем, как их откалибровать, каким образом устанавливать ограничения срока потребительских кредитов", – заявила в четверг, 4 июля, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

— Какие акции пора купить под дивиденды будущих лет — Завершается сезон дивидендных выплат акционерам российских компаний. В июле закрываются последние реестры для выплаты итоговых дивидендов за 2018 г. (некоторые компании ранее выплатили промежуточные дивиденды). Оставшиеся деньги (за вычетом налога на доходы или прибыль) акционерам перечислят в течение 25 дней с даты утверждения размера дивидендов собранием акционеров, которые проходят до конца июня.

— Как инженер из Тюмени делает мороженое без молока — Прежде чем заняться производством мороженого, тюменец Евгений Щепин восемь лет проработал программистом в банке. 29-летний мужчина целыми днями сидел за компьютером, из-за чего стала болеть спина.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Рецепт для ипотеки — Сегодня "Российская газета" публикует два федеральных закона, которые должны поддержать ипотечных заемщиков — многодетные семьи и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

— Ссудный день — Российская экономика сегодня защищена от внешних рисков, а ее развитие тормозят в основном внутренние причины, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. Без структурных реформ потенциал для роста ВВП будет ограничен нынешними, совсем невысокими показателями, считают в Центробанке.

— Баранина под морошкой — В России составили рейтинг гастрономических фестивалей июля-2019. Самые популярные гастрономические фестивали определили специалисты аналитического агентства из Петербурга. В первую пятерку вошли уличные фестивали еды в Липецкой, Владимирской, Рязанской, Ростовской областях и в Татарстане.

— Заплатил, а спать не дают — У мошенников, которые звонят людям под видом сотрудников банков, появились конкуренты. Они представляются налоговиками, сообщают гражданам о неиспользованных суммах налоговых вычетов и предлагают получить деньги, уплатив небольшую пошлину.

— Анализируй это — Для получения медсправки водителям придется сдавать мочу и кровь на анализ. Эти анализы требуют времени, да и стоят недешево. Однако позволят не допустить на дороги тех, кто слишком много и регулярно выпивает.

— Двое в тронном зале — 4 июля президент России Владимир Путин посетил с официальным визитом Италию. По прилете глава государства направился в Апостольский дворец на встречу с Папой Римским Франциском. Затем в Квиринальский дворец на беседу с президентом Серджо Маттареллой, а после во дворец Киджи — к премьер-министру республики Джузеппе Конте.

— Чатик подождет — Школьная мобильная вольница в новом учебном году может уйти в прошлое — Роспотребнадзор взял месяц на то, чтобы продумать меры по ограничению использования телефонов в средних учебных заведениях.

— Жизнь молодая — Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" отмечает первый юбилей — пятилетие. В этом году он сменил локацию и теперь расположился в Мастерской управления "Сенеж" в Подмосковье, на берегу одноименного озера. Таким образом проект "переехал" на платформу "Россия — страна возможностей".

— Встреча на Тибре — После четырехлетнего перерыва Президент РФ Владимир Путин приехал с официальным визитом в Италию. Премьер Джузеппе Конте рассказал, чего ждут от этого визита итальянцы, каковы перспективы развития двусторонних отношений с точки зрения руководства страны. Разговор шел и о путях преодоления санкционного режима, о темах дискуссий на "двадцатке" и противоречиях по некоторым вопросам с США. Затронута и тема будущей зимней Олимпиады, которая пройдет в 2026 году в Кортина д'Ампеццо.

— Цена ошибки — Конституционный суд РФ возложил на органы власти обязанность отвечать за ошибки, совершенные их предшественниками, в том числе во времена СССР. Нести ответственность должны не только муниципалитеты, сказано в решении КС.

— Запрос на перемены — В стране созрел запрос на перемены. К такому выводу пришли специалисты Института социологии РАН. "Относительное большинство россиян полагает, что нужны новые формы экономической и политической жизни страны", — отметил руководитель Центра комплексных социальных исследований Института социологии РАН Владимир Петухов. По его словам, этот запрос ярко выражен в наиболее активных социальных группах, при этом немалое число россиян полагает, что "по-прежнему пока что нужна стабильность".

— Буква и цифра — Переход на электронные трудовые книжки будет плавным, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев, а работодателям это позволит экономить сотни миллионов рублей.

— Будем помнить — Минобороны рассекретило данные о 14 погибших при пожаре на глубоководном аппарате моряках. Среди них 13 подводников в званиях капитанов 1, 2 и 3-го рангов (двое героев России) и один военный медик.

— Бешбармак на всю столицу — 5 июля в столице открываются Дни культуры Татарстана. В ходе их москвичи смогут увидеть выступления самых известных артистов республики, попробовать десятки национальных блюд и принять участие в тематических мастер-классах.

— Болеют на здоровье — Жители городов болеют в полтора раза чаще, чем сельчане. Однако продолжительность жизни у первых выше.

— Дело мужества — Причина трагедии в Баренцевом море установлена, ремонт подводного аппарата возможен. Семьи погибших получат достойную поддержку. Вчера президент Владимир Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны Сергея Шойгу.

— Таблетка подешевеет — С 2023 года пациенты государственных поликлиник смогут покупать назначенные врачом лекарства дешевле. В стране начнет действовать система полного или частичного государственного возмещения затрат, которые несут больные при амбулаторном лечении. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

— Кому бить тревогу — В России в случае угрозы какого-либо стихийного бедствия будет по-новому вводиться режим чрезвычайной ситуации.

— Изменен порядок возбуждения уголовных дел в отношении судей — Изменились некоторые правила привлечения судей к ответственности. Упрощена процедура возбуждения уголовного дела в отношении судьи. При этом гарантии независимости сохраняются.

— Паспорт — нужному человеку — "Российская газета" публикует подписанный президентом документ, которого ждали многие. Новый закон упростил получение гражданства иностранным специалистам. Новые правила вступят в силу через 90 дней после опубликования документа.

— Усилен контроль за платежами внутри страны — Банки и небанковские кредитные организации при проведении переводов электронных денег внутри России будут использовать только российскую платежную инфраструктуру.

— Игрокам упростили регистрацию — Посетители букмекерских контор теперь смогут пройти регистрацию всего за несколько минут. Нововведение поможет переориентировать любителей тотализаторов с зарубежных онлайн-сервисов на легальные российские букмекерские конторы. Закон об этом публикует "Российская газета".

— От налогов не убежит — Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции должен начаться 15 июля 2019 года, а завершиться 29 февраля 2020 года. Такие даты обозначены в постановлении правительства.

— Залить не выше инфляции — Девять из десяти российских автовладельцев (93 процента) видят риски роста цен на бензин. Противоположное мнение высказали лишь 7 процентов участников опроса, проведенного "Ромир" в июне этого года во всех регионах России.

— Хозяин "Корчмы" прятал доходы – приговор — Полной неожиданностью для фигуранта громкого дела о неуплате налогов, основателя сети "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана стал реальный приговор Басманного районного суда Москвы. Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.

— Рожденная войной — Брянская область была образована буквально сразу после освобождения от фашистской оккупации. 5 июля 1944 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, в котором предписовалось из городов и районов Орловской области создать новый регион.

— Лицензия тормозит — В пригороде Барнаула из-за нерасторопности чиновников несколько сел Первомайского района остались без транспортного сообщения — с первого июля из-за проблем с перевозчиком сюда перестали ходить маршрутки.

— Танец после шторма — Следующую "партию" морских млекопитающих выпустят из "китовой тюрьмы" уже на следующей неделе. Об этом на пресс-конференции в "Российской газете" рассказал директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.

— Вулкан убил туриста — Каска не спасла туриста, который оказался на склоне итальянского вулкана Стромболи в тот момент, когда началось извержение.

— Куда Москва мчит?— 4 июля в парке "Зарядье" открылся Московский урбанистический форум. Архитекторы, дизайнеры, чиновники и бизнесмены из 33 стран в восьмой раз собрались в Москве, чтобы на сей раз обсудить будущее городов, здоровье горожан и тренды в развитии общественных пространств.

— Три медали за любовь — В этом году 8 июля — День семьи, любви и верности — выпадает на понедельник, поэтому отмечать его поклонники праздника начнут заранее, в ближайшие выходные. Какие развлечения предложат в эти дни москвичам?

— Любой диагноз за ваши деньги — 4 июля стало известно, что врачей Главного военного клинического госпиталя войск Росгвардии отстранили от работы. Врачей подозревают в подделках диагнозов для военно-врачебных комиссий.

— "Чайка" для капитана — XIX премия "Медиаменеджер России" началась с барабанного боя — на сцену вывели группу барабанщиков, которая сразу создала темп и обозначила: здесь будут чествовать триумфаторов.

— Правда интереснее мифов — Для учителей истории многие публикации нашего журнала "Родина" становятся и подспорьем на уроке, и учебным пособием.

— Дышите глубже, вас обкрадывают — Подмосковные полицейские задержали двух мошенниц, которые, представляясь врачами, обворовывали квартиры пожилых людей. Лжеэскулапы подозреваются в совершении 9 преступлений, общий ущерб от которых превысил 4,6 миллиона рублей.

— Условия из подполья — 4 июля Следственный комитет РФ объявил, что объявлен в международный и федеральный розыск Оганес Айрапетян. Этого человека следователи считают убийцей.

— Присосавшиеся — 4 июля Федеральная служба безопасности официально объявила о задержании банды, похищавшей топливо из магистральных нефтепроводов.

— Рыночные отношения — Бывший глава следственного управления СКР по Волгоградской области генерал-лейтенант юстиции Михаил Музраев остается в следственном изоляторе "Лефортово". Мосгорсуд признал законным его арест по делу о теракте, совершенном группой лиц.

— Руками не трогать — Французские папы и мамы предупреждены: отныне они не вправе наказывать своих чад, воздействуя на них, к примеру, с помощью шлепков по мягкому месту. Соответствующий закон после обкатки в Национальном собрании был окончательно утвержден высшей палатой французского парламента — Сенатом.

— Зачем нужна истина — Запад всегда старался изолировать Россию, ослабить ее влияние на мировой арене. По мнению председателя попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставителя президента и бывшего министра обороны РФ Сергея Иванова, приближение 80-летия со дня начала Второй мировой войны предоставит многим политикам и СМИ возможность разразиться обвинениями в адрес СССР.

— Города уходят под воду — Японские власти распорядились эвакуировать более миллиона человек из южных регионов страны из-за мощных ливней. Стихия может спровоцировать паводки и оползни, которые неминуемо приведут к жертвам среди населения. В некоторых районах острова Кюсю с 28 июня выпало около 1000 миллиметров осадков, что, по некоторым оценкам, достигает около 40-50 процентов среднегодовой нормы.

— Дружить городами — Каким быть партнерству между Францией и Россией на уровне органов местного самоуправления? Что надо делать, чтобы вовлекать граждан двух стран в совместное решение проблем повседневной жизни?

— Суд покопается в прошлом — В четверг представители националистических организаций и активисты новой партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" — общим численностью до 800 человек — пытались устроить новый "майдан", на этот раз под стенами Конституционного суда Украины (КСУ).

— Умная койка знает, когда пора вызывать врача — В Америке термин "медицина мирового уровня" — не только пафосная рекламная вывеска, но и закрепленное в документах понятие. Полтора десятка лет назад конгресс США выделил средства на строительство "медицинского центра мирового уровня" для Пентагона.

— Навестить? В любое время. Бахилы? Не надевать — Медицина в Германии, известная высокими стандартами, работает как отлаженная "немецкая машина" благодаря системе страхования, основы которой были заложены еще во времена Бисмарка для защиты прав фабричных рабочих. Сейчас в ФРГ в принципе запрещено жить без страховки.

— Гуманоиды в белых халатах — Японские клиники активно внедряют и используют в своей работе самые современные технологии, что позволяет поддерживать медицинское обеспечение на высоком уровне.

— Диагноз ставит искусственный интеллект — Высокие технологии и быстрое внедрение в жизнь самых новых разработок — это то, чем традиционно славится Южная Корея. В полной мере это проявляется и в сфере медицины.

— Это больничная палата или номер в отеле?— Бразилия это не только туристический рай, но и центр притяжения для страдающих от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

— Как победить самого себя — На какие выборы хотят прийти россияне — скучные или интересные "лично для себя"? Почему санкции повышают рейтинг президента?

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Золотая половина: НАПФ нашла способ поднять пенсию до 56% от заработка — Фонды видят альтернативу проекту ИПК в развитии негосударственного обеспечения.

— С небес на землю — Продление санкций — не цель Италии. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Рим заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Более того, на Апеннинах надеются на скорейшую отмену антироссийских рестрикций и налаживание полноформатных отношений с Россией, заверили "Известия" в итальянском парламенте.

— Нетелефонный разговор — Россияне стали меньше говорить по мобильным телефонам — звонки переходят в бесплатные мессенджеры, в них же абоненты стали чаще переписываться друг с другом. Например, за год время, которое тратят на разговоры по сотовым жители столицы, сократилось на 6,5%.

— В очередь с пеленок — Ингушетия, Крым и Дагестан составляют топ-3 российских регионов с наибольшим дефицитом мест в яслях. В этих субъектах меньше половины малышей до трех лет могут попасть в дошкольное учреждение.

— Отсекли огонь — Благодаря подвигу экипажа глубоководной станции, который полтора часа боролся за живучесть подлодки, во время пожара осталась неповрежденной ядерная энергетическая установка.

— "Их ночью разбуди — они расскажут о проблемах с барьерами и изъятиями" — В ближайшие недели россиянка Татьяна Валовая, многие годы занимавшая должность члена коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, официально вступит в должность главы офиса ООН в Женеве. Незадолго до отъезда она рассказала в интервью "Известиям", каких успехов на международной арене добился ЕАЭС за пять лет существования, что привело к созданию этого интеграционного объединения и был ли при этом использован опыт Европейского союза.

— Уложили в срок — Бывшему главе "Автодора" Сергею Кельбаху грозит реальный срок заключения, считают опрошенные "Известиями" юристы. Топ-менеджера, занимающего сейчас должность советника главы РЖД, подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

— Резолюция дружбы — В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ. Об этом "Известиям" рассказал автор инициативы, депутат Национального совета (однопалатный парламент страны) Петер Марчек.

— Хорошая застройка — Минстрой России, ДОМ.РФ и КБ "Стрелка" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" разработали Стандарт комплексного развития территорий.

— Рыба без "гостей" — Отечественные рыболовы нашли способ ощутимо снизить розничную цену на семгу. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) обратилась в Минсельхоз с просьбой решить вопрос с браконьерством в бассейне реки Печора. С письмом ознакомились "Известия".

— Одиноким предоставляется — Количество паллиативных коек в медучреждениях России достигло мирового уровня, однако хосписы и профильные отделения в больницах на 70–85% заняты людьми, которых просто некуда пристроить.

— Не оставить за бортом — Список услуг, которые могут оказывать некоммерческие организации, пополнился еще одной — профилактикой абортов. В аппарате правительства "Известиям" сообщили, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Следствие предсказало дорогу дальнюю – Уголовное дело в отношении бывшего руководителя "Автодора" Сергея Кельбаха связано с нарушениями при строительстве ЦКАД. Его заподозрили в превышении полномочий, в том числе при перечислении аванса "Крокусу" Араза Агаларова.

— Франция открыла Минздрав – Министр Вероника Скворцова предпочла для нужд Минздрава Французский Falcon 7X Российскому SSJ100, так как он дешевле и лучше. В правительстве заявили, что поручали Минздраву проработать вопрос о покупке именно российского самолета.

— Жизненно важный выбор – Пики прироста ожидаемой продолжительности жизни в России приходятся на годы перед президентскими выборами – так было и в 2011 –м, и в 2017-м. Росстат объяснил, что эти факторы никак не связаны – сказываются волны холода и зноя.

— У Минобороны один прием для лома – ФАС возбудила дело против Минобороны об ограничении конкуренции при организации аукционов по продаже лома черных и цветных металлов. "Транслом" побеждал на этих торгах из-за преференций Минобороны, решило антимонопольное ведомство.

— ЦБ поглощен борьбой со слиянием – ЦБ ужесточит требования к кредитованию сделок M&A, считая, что банки увлекаются ими в ущерб другим кредитам. ЦБ также не нравится, когда покупатель актива не платит своих денег совсем. Но эксперты видят риски в подходе регулятора.

— Строителей загонят за Третье кольцо – По словам мэра столицы, девелоперам, ведущим строительство коммерческой недвижимости за пределами ТТК, сделают послабления. Сейчас приходится заставлять компании строить не в центре "практически в административном режиме".

— Крым вынимает тормозной башмак – Обувной Zenden может потерять статус участника свободной экономической зоны из-за нереализованного проекта по строительству фабрики за 1 млрд руб. Региональное министерство экономики пытается добиться этого через суд.

— "Вертолеты России" примеряют шашечки – Холдинг намерен запустить в Москве и Подмосковье вертолетное такси с ориентировочным тарифом 12 тыс. руб. в час с человека. Инициатива может стимулировать стагнирующий внутренний авиарынок.

— Работать на других – противоестественно – Лауреат Нобелевской премии мира Муххамад Юнус объяснил, отчего капитализм ведет к бедности даже в США, рассказал, почему перестал выдавать кредиты мужчинам и как сумел превратить в предпринимателей бездомных и попрошаек.