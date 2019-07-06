БАКУ, 6 июл /ПРАЙМ/. Товарооборот между Азербайджаном и США в 2018 году составил 860 миллионов долларов, заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

"Между Азербайджаном и США существуют прочные стратегические отношения. Азербайджан поддерживает антитеррористические операции, проводимые США. А США в свою очередь демонстрируют свою поддержку международным энергетическим проектам, включая "Южный газовый коридор", — сказал министр, выступая на мероприятии в Баку, посвященном Дню независимости США.

По его словам, Азербайджан является самым крупным торговым партнером США на Южном Кавказе.

"В прошлом году взаимный товарооборот составил 860 миллионов долларов. До сегодняшнего дня прямые инвестиции со стороны США в Азербайджан составили 13,6 миллиарда долларов, а Азербайджан инвестировал в США 8,2 миллиарда долларов", — сказал он.