МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Американский миллиардер и финансист Джеффри Эпштейн, которого ранее обвиняли в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних, арестован в субботу по обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Эпштейн был арестован в субботу вечером в районе Нью-Йорка в связи с обвинениями, предъявленными федеральной прокуратурой. Ожидается, что он предстанет перед судом в понедельник.

В свою очередь, телеканал CBS Miami сообщает, что Эпштейн был задержан в аэропорту Нью-Джерси, после того как его личный самолет прилетел из Парижа. Кроме того, по данным телеканала, в нью-йоркской квартире обвиняемого был проведен обыск.

В 2007 и 2008 годах Эпштейна обвиняли в растлении несовершеннолетних. Тогда в ходе расследования было обнаружено, что Эпштейн платил несовершеннолетним девушкам за интимные услуги, а также, предположительно, мог предоставлять услуги этих девушек другим людям. Однако обвинения против Эпштейна благодаря его адвокатам были сведены к менее тяжелым, он признал себя виновным в сексуальных преступлениях и отсидел в тюрьме 13 месяцев.