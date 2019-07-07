МИНСК, 7 июл /ПРАЙМ/. Международная финансовая корпорация (IFC, входит в группу Всемирного банка) планирует инвестировать в экономику Белоруссии 50-60 миллионов долларов до конца текущего года, сообщила глава представительства IFC в республике Ольга Щербина.

"Рассматриваем несколько инвестиционных проектов, которые находятся на довольно продвинутой стадии. Как минимум, мы хотим проинвестировать порядка 50-60 миллионов долларов до конца года", — сказала Щербина в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.

По ее словам, IFC заинтересована в наращивании инвестиционной активности, рассматривает проекты в реальном секторе экономики. "Нас интересуют проекты в производстве, сельское хозяйство, деревообработка, продовольственный ритейл", — сказала Щербина.

Она также рассказала, что IFC работает с правительством Белоруссии по подготовке программы развития конкуренции в стране, включая дорожные карты по развитию конкуренции в отдельных секторах экономики. Планируется, что работа над программой будет завершена к середине осени этого года.