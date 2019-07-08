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КОММЕРСАНТ

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— Полное собрание выдвижений — Завершен прием документов от кандидатов в Мосгордуму — В 18:00 в субботу Мосгоризбирком завершил прием документов у кандидатов в депутаты Московской городской думы. По данным "Ъ", из 426 выдвинутых кандидатов документы на регистрацию сдали 292. Среди них 102 самовыдвиженца. Кандидатов пока больше, чем на выборах Мосгордумы в 2014 году: на каждое место в городском парламенте претендует 6,4 человека против 5,7 четыре года назад. Политологи отмечают, что реальный уровень конкуренции можно будет оценить после завершения регистрации: многие самовыдвиженцы из тех, кому удалось собрать необходимое число подписей, могут отсеяться по итогу проверки подписных листов. Готовность столичных избирателей принять участие в выборах пока невысока: о планах прийти на участки социологам сообщили 44% опрошенных, но 89% при этом не испытывают интереса к кампании.

— С распростертыми изъятиями — Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме — После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад. При этом, несмотря на возражения отраслевых экспертов, предлагавших исключить из документа положения о принудительном изъятии недвижимости (за исключением аварийных домов) ради таких проектов, этот механизм сохранился — предложенные Белым домом поправки носят технический характер. Дальнейшее обсуждение проекта должно продолжиться уже на площадке Госдумы.

— Генерал СК оказался в эпицентре поджога — "Ъ" стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт — "Ъ" стали известны подробности скандального уголовного дела обвиняемого в терроризме бывшего руководителя управления Следственного комитета России (СК) по Волгоградской области, позже советника председателя ведомства Александра Бастрыкина генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева. По данным источников, расследование было начато после того, как с заявлением в ФСБ обратился лично губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Чиновник не высказывал претензий к самому генералу СК, однако связывал поджог своего дома, совершенный почти три года назад, с собственной служебной деятельностью и указывал на полученную им анонимку с угрозами. Главным же доказательством против господина Музраева пока являются показания недавно задержанного бизнесмена, который обвиняется в организации поджога домовладения губернатора. Сам Михаил Музраев называет приписываемые ему деяния "фантазиями следствия".

— Контрафакт — упрямая вещь — Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный — Годовой оборот теневого сегмента рынка люксовых товаров достиг 280 млрд руб., в то время как легальный сегмент оценивается примерно в 250 млрд руб., подсчитали в Brandmonitor. В условиях продолжающегося падения доходов населения продажи реплик модных брендов в высоком ценовом сегменте будут только расти, причем продавцы подделок мигрируют в онлайн.

— В долгу у малых сих — Антон Силуанов призвал банки кредитовать не потребителей или предприятия, а малый бизнес — Первый вице-премьер Антон Силуанов на совещании в Перми включился в полемику ЦБ и Минэкономики о причинах низких темпов роста корпоративного кредитования. Глава Минфина поддержал идею ограничения потребкредита — но в пользу не крупных компаний, а малого и среднего предпринимательства (МСП), которому правительство уже готово увеличить объемы субсидирования кредитных ставок. Впрочем, если корпоративное кредитование в РФ ограничивается скорее высокими корпоративными рисками, то кредитование МСП — дефицитом желающих открыть новый малый бизнес.

— Европейский центробанк продвигается на Балканы — Хорватия приступила к вступлению в зону евро — Хорватия планирует к 2023 году выполнить обязательства перед ЕС и вступить в зону евро. Для этого страна направила в институты ЕС письмо о намерении присоединиться к ERM II — механизму обменных курсов, предшествующему вхождению страны в зону единой европейской валюты. Хорватия как минимум два года обязуется удерживать стабильный обменный курс хорватской куны к евро и провести ряд реформ. При существенном различии с ЕС в ВВП на душу населения Загреб рассчитывает на рост национальной экономики от экспорта, полагая, что переход на евро позволит активнее развивать внешнюю торговлю.

— Московская область не готова предпочесть продовольствие автомобилям — Мониторинг частного потребления — Один из разделов свежего бюллетеня аналитического центра при правительстве РФ (АЦ) о текущих тенденциях в экономике, описывающего региональные различия в потреблении граждан, посвящен авторынку. Авторы исследования отмечают, что продажи автомобилей, прежде всего новых, являются одним из наиболее важных индикаторов спроса на товары длительного пользования и отражают благосостояние и потребительское поведение населения в регионах.

— Продукцию ТОАЗа оценили по Уголовному кодексу — Бывшие руководители предприятия осуждены заочно — В Тольятти завершился суд по делу в отношении бывших руководителей ПАО ТОАЗ ("Тольяттиазот"), обвиняемых в хищениях продукции предприятия на сумму 85 млрд руб. Уголовное дело было возбуждено семь лет назад по заявлению миноритарного акционера завода АО "ОХК Уралхим". Процесс был заочным, поскольку все фигуранты в настоящее время проживают за границей, и длился полтора года. В итоге подсудимые получили от восьми c половиной до девяти лет лишения свободы. В ТОАЗе дело называют "безосновательным и абсурдным", защита намерена обжаловать приговор.

— Владелец Промсбербанка оказался преступно доверчив — Банкир не заметил растраты и махинаций на 3 миллиарда — Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего члена совета директоров разорившегося Промсбербанка Ивана Мязина. Ему инкриминируется хищение из кредитного учреждения 3,2 млрд руб., за что другие топ-менеджеры в 2017 и 2018 годах получили от трех до девяти лет лишения свободы. Сам господин Мязин, по данным "Ъ", утверждает, что вся его вина заключается лишь в недостаточном контроле за действиями уже осужденного управляющего банком Бориса Фомина, который, кстати, и дал на него показания.

— Медицинская карта протестов — Калининградского неонатолога, обвиняемую в убийстве недоношенного младенца, поддерживают коллеги по всей стране — В выходные по всей России прошли акции протеста врачей: медики выходили на пикеты в поддержку калининградского неонатолога Элины Сушкевич, которую обвиняют в умышленном убийстве недоношенного младенца ради улучшения статистики роддома. Врачи считают обвинение абсурдным и предупреждают, что подобные уголовные преследования негативно отразятся на доступности медпомощи для граждан. Акция солидарности в Калининграде закончилась задержанием двух врачей и оператора, врачей оштрафовали за нарушение правил пикетирования.

— Уход-горло-нос — В Новгороде опасаются остаться без детских отоларингологов — В Великом Новгороде развивается конфликтная ситуация, связанная с массовым увольнением отоларингологов из областной детской больницы. Чиновники говорят, что медики подали заявления об уходе сами. Врачи утверждают, что их вынудили уволиться из-за несогласия с новыми условиями трудового договора и низкой зарплатой. Родители маленьких пациентов опасаются остаться без доступа к помощи отоларингологов. Представители минздрава Новгородской области заверяют, что при необходимости бесплатно пошлют больных в Петербург. В городе прошли пикеты, запланирован митинг в защиту врачей ЛОР. Прокуратура начала свою проверку событий в детской больнице.

— "Мягкой силе" Кремля дадут жесткий отпор — USAID представило программу поддержки стран бывшего СССР и Восточной Европы — В конце минувшей недели Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о запуске программы "по противодействию злонамеренному влиянию Кремля". Цель программы — содействовать ближним и дальним соседям России в снижении их энергетической и экономической зависимости от Москвы. В МИД РФ документ назвали "голосом из прошлого", который "резко диссонирует с конструктивной тональностью" встречи президентов Путина и Трампа в Осаке. По мнению опрошенных "Ъ" экспертов, обнародование программы USAID в условиях набирающей темп предвыборной гонки в США призвано не допустить нормализации российско-американских отношений независимо от того, кто станет будущим президентом.

— "На каждый заработанный Китаем доллар США получили $100 или $200" — Профессор из Пекина о китайском взгляде на технологическую войну двух стран — Американо-китайская тарифная война отступила на второй план, уступив место технологическому противостоянию. Вашингтон уверяет, что Китай десятилетиями обворовывал американские технологические компании и должен за это ответить. Пекин же настаивает, что сотрудничество было взаимовыгодным и США заработали на Китае куда больше, чем признают. О том, как американские обвинения выглядят из Пекина и что будет с компанией Huawei, обозреватель "Ъ" Михаил Коростиков спросил профессора Пекинского университета, вице-президента Американо-китайской ассоциации межкультурных обменов Ван Дуна.

— Новую Раду проверяют Донбассом — Президент Зеленский борется за избирателей юго-востока — Избирательная кампания на Украине вышла на финишную прямую: за две недели до выборов в Верховную раду лидирующая в гонке президентская партия "Слуга народа" и идущая вторым номером "Оппозиционная платформа — За жизнь" (она считается пророссийской) ведут битву за голоса юго-востока. Президент Владимир Зеленский вчера посетил Луганскую область в сопровождении главы Европейского совета Дональда Туска, впервые оказавшись на линии соприкосновения с ЛНР.

— Правительству навязали гидроузел — Конфликт вокруг нижегородского проекта дошел до премьера — Как выяснил "Ъ", судьбу спорного Нижегородского гидроузла стоимостью 43,5 млрд руб. придется решать премьеру Дмитрию Медведеву. Объект необходим из-за обмеления Волги, которое делает убыточными грузоперевозки и грозит остановкой пассажирского речного сообщения. Однако против строительства выступают жители Балахны Нижегородской области, опасающиеся нового подтопления территории. Местные власти пока блокируют проект, который уже далеко отклонился от первоначального графика.

— Опасное вместо — Банковские специалисты по киберзащите массово увольняются — Резко возросшие за последний год требования ЦБ к информационной безопасности привели к оттоку специалистов в этой сфере из банков в другие отрасли. Такая ситуация чревата рисками для банков и их клиентов, указывают эксперты: хакеры, которые в 2019 году переориентировали атаки с банков на госучреждения и промышленные компании, еще могут вернуться.

— Москва обновит софт — Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО — Мэрия Москвы проведет еще одну крупную закупку иностранного программного обеспечения, включая Cisco и Microsoft, на общую сумму почти 68 млн руб. Российские аналоги этого софта не соответствуют требованиям заказчика. Сами отечественные производители, в июне уже пытавшиеся оспорить закупку иностранных офисных программ, с этим не согласны.

— Валютные вклады попали под обсуждение — В законопроекте о категориях инвесторов нашелся новый повод для дискуссий — Как стало известно "Ъ", в рамках подготовки поправок к законопроекту о разделении инвесторов на категории обсуждался вопрос о переводе в ранг инвестиционных инструментов обезличенных металлических счетов и валютных депозитов. Доступ к ним неквалифицированных инвесторов в этом случае может быть ограничен. Впрочем, эксперты полагают, что реализация таких инициатив, особенно в отношении валютных депозитов, маловероятна.

— К биометрии подтягивают резервы — ЦБ стимулирует банки внедрять новую технологию — Кредиты, выдаваемые с помощью Единой биометрической системы, потребуют от банков создания меньших резервов, заявили в ЦБ. Таким образом регулятор пытается стимулировать банки к более активному сбору образцов лица и голоса граждан. Банки приветствуют возможность снизить давление на капитал, но не во всех случаях готовы снижать ставку по кредитам для своих клиентов.

— Пенсионные и сопутствующие фонды — В НПФ задумались о страховом бизнесе — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в условиях кризиса пенсионных продуктов хотят предлагать своим клиентам и страховые. Однако для этого необходимо уйти от законодательного ограничения деятельности НПФ. Реализовать это можно, в частности, за счет совмещения лицензий НПФ и страховщиков, уверены участники рынка. Регулятор в целом не против такого подхода, но лишь в отдаленной перспективе.

— Долгам сократят срок хранения — Кредитные истории предложено обнулять через три года — Депутаты предлагают сократить срок хранения кредитной истории с десяти до трех лет. Цель — сократить влияние негативной кредитной истории на возможность трудоустройства граждан. Участники рынка против столь резкого сокращения, поскольку это существенно снизит глубину анализа кредитной дисциплины потенциальных и действующих заемщиков. Поддерживает их и регулятор, который если и готов рассматривать сокращение срока хранения, то лишь до семи лет.

— Во всетурбинном масштабе — "Интер РАО" тоже претендует на меры господдержки — Глава "Интер РАО" Борис Ковальчук хочет побороться с "Силовыми машинами" Алексея Мордашова за участие в строительстве ТЭС на экспериментальных газовых турбинах российского производства. Он написал письмо главе Минэнерго Александру Новаку с просьбой "исключить монополию частных компаний" при поставке оборудования на такие станции и дать шанс как российским турбинам ОДК, так и локализованным машинам GE и Siemens.

— Бюджет не взял с ОАО РЖД натурой — Дивиденды за 2018 год придется заплатить деньгами, а не вагонами — ОАО РЖД все же не заплатит дивиденды за 2018 год имуществом, в том числе вагонами в находящийся под санкциями Крым. Вместо этого монополия выплатит 13 млрд руб. дивидендов по обыкновенным акциям деньгами. Поставка подвижного состава в Крым, рассказывают источники "Ъ", теперь произойдет по другой схеме.

— "Лицензия должна стать предметом оборота" — Первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов об интересе малого бизнеса к недрам — Бывший глава "Росгеологии" Роман Панов, покинувший компанию в апреле, ушел в Газпромбанк, где занял должность первого вице-президента. Господин Панов рассказал "Ъ" о своих обязанностях в Газпромбанке и о том, что необходимо для создания рынка рискового капитала в геологоразведке полезных ископаемых.

— FlixBus сделал остановку — Компания сменила гендиректора в России — Планировавшийся выход на российский рынок немецкого автобусного сервиса FlixBus столкнулся с проблемами. Компания сменила гендиректора российского представительства и, по данным "Ъ", пока практически не нашла партнеров среди автовокзалов и перевозчиков. FlixBus может пойти по пути создания в России собственной инфраструктуры, но это займет больше времени, полагают участники рынка.

— Теплицы созрели для яблок — Производители овощей начинают садоводческие проекты — Высокая конкуренция на рынке тепличных овощей вынуждает игроков искать новые направления бизнеса. Вслед за "Эко-культурой" садоводством решила заняться компания "Технология тепличного роста" (ТТР). Инвестиции в проект могут превысить 200 млн руб., но время для выхода на этот рынок можно упустить.

— Владелец ПИК выделяет рабочие места — Сергей Гордеев откроет коворкинги — Крупные российские девелоперы продолжают открывать для себя сегмент коворкингов. В новое направление намерен инвестировать основной владелец группы ПИК Сергей Гордеев. Первый гибкий офис, в создании которого принимает участие девелопер, в ближайшее время откроется недалеко от Кремля.

— "Ростелеком" оплатит полугодие — Оператор может изменить сроки выплат дивидендов — "Ростелеком" в этом году может перейти к выплате промежуточных дивидендов за первое полугодие. Их величина может составить 2,5 руб. на акцию, а по итогам всего года достигнуть 5 руб., или в сумме почти 14 млрд руб. В прошлом году компания платила дивиденды по итогам трех кварталов, а потом за целый год. Переход к более равномерным выплатам позволит "Ростелекому" сохранить гибкость в финансовой политике на фоне готовящегося приобретения Tele2, отмечают аналитики.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Медведев одобрил новую дорогу для грузов из Европы в Китай — Поддержку получила инициатива бывшего топ-менеджера "Газпрома" Александра Рязанова — Проект первой полностью частной автомагистрали в России – дороги "Меридиан" (через Казахстан должна соединить Китай и Европу) – долго выглядел авантюрой: гигантские инфраструктурные проекты обычно строятся по контракту с правительством, иначе как привлечь инвестиции и кредиты.

— Задержанных за разбой сотрудников ФСБ проверяют на причастность к другим преступлениям — ФСБ – главная из силовых структур, но даже она не может доминировать над другими, считает эксперт — Московский гарнизонный военный суд в пятницу отправил под стражу пять сотрудников ФСБ, а еще двоих – под домашний арест. Их имен и должностей суд не назвал, но, по данным агентства "Росбалт", под домашним арестом оказались два сотрудника Центра специального назначения ФСБ, а под стражей – два оперативника управления "К" (курирует банковскую сферу) Службы экономической безопасности ФСБ и еще три спецназовца. Всем им вменяют разбой в составе организованной группы в крупном размере (ч. 4 ст. 162 УК), им грозит до 15 лет лишения свободы.

— Спасти ядерную сделку с Ираном могут лишь его прямые переговоры с США — Ни Европа, ни Россия не способны дать Тегерану реальных гарантий, считает эксперт — Иран приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), заявил в воскресенье замминистра иностранных дел страны Аббас Арагчи. По его словам, Тегеран продолжает настаивать на необходимости сохранения ядерной сделки, а отказ от части обязательств является ответной мерой на действия европейских стран. В частности, дипломат напомнил, что Великобритания на прошлой неделе задержала в Гибралтарском проливе танкер с иранской нефтью, и пообещал еще через 60 дней перейти к третьей фазе снижения обязательств.

— ЦБ зафиксировал почти 700 кибератак на банки в прошлом году — Но доходы хакеров снижаются — В 2018 г. FinCERT Банка России (центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки) получил сведения о 687 кибератаках на банки, говорится в отчете организации. Из них 177 атак были целевыми атаками на кредитно-финансовые организации ради финансовой выгоды.

— Мать Германии станет матерью Европы — На посту председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен постарается создать Соединенные Штаты Европы — Урсула фон дер Ляйен – мать семерых детей и министр обороны Германии. Она скрывалась от красного террора и шла на прямой конфликт с Ангелой Меркель. А теперь она возглавит Еврокомиссию вместо Жан-Клода Юнкера. Ее кандидатуру еще предстоит утвердить Европарламенту. Но, похоже, это формальность. Зря, что ли, первым лицам ЕС пришлось собираться целых четыре раза, чтобы договориться, кого поставить на ключевые посты в союзе?

— Как Минэкономразвития собирается развивать туризм — Бизнес ждут дешевые кредиты, снижение налогов и субсидии — "Ведомости" ознакомились со стратегией развития туризма до 2035 г., которую разработало Минэкономразвития (подлинность подтвердил федеральный чиновник). Документ находится на межведомственном согласовании, а в понедельник будет обсуждаться на заседании правительства, говорит сотрудник аппарата Белого дома.

— "Пятерочки" хотят конкурировать с "Почтой России" за посылки граждан — В магазинах у дома могут начать принимать и выдавать посылки — X5 Retail Group планирует запустить сервис отправки и выдачи посылок через магазины у дома "Пятерочка". Об этом ритейлер сообщил в клиентском опросе. X5 начала развивать инфраструктуру доставки товаров, которые не предназначены для продаж в ее сетях, год назад. Например, розничная компания занялась доставкой заказов сторонних интернет-магазинов и маркетплейсов. Ритейлер инвестировал в автоматизированные пункты выдачи интернет-покупок (постаматы). До конца 2019 г. Х5 начнет принимать в своих магазинах для дальнейшей доставки заказы с маркетплейса Livemaster.ru ("Ярмарка мастеров").

— Крупнейший независимый в России НПЗ заработает 20 июля — Новые собственники Антипинского НПЗ запустят предприятие по давальческой схеме на нефти "Сургутнефтегаза" — Антипинский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший независимый НПЗ в России, возобновит работу в конце июля, рассказал "Ведомостям" знакомый топ-менеджеров завода и подтвердил человек, близкий к одному из акционеров предприятия. НПЗ был остановлен в апреле – ему не на что стало покупать сырье.

— Продавец билетов оспаривает право на товарные знаки, связанные с КВН — "Группа 7" считает, что приобрела их у наследницы одного из создателей телешоу — Компания "Группа 7" весной этого года подала в Арбитражный суд Москвы шесть исков – она пытается оспорить законность регистрации Александром Масляковым товарного знака КВН и связанных товарных знаков, в частности "Планета КВН". При регистрации были нарушены права создателей игры, уверен истец ("Ведомости" ознакомились с копиями исков). Представитель компании Маслякова "Творческое объединение "Амик" не ответил "Ведомостям".

— Москва построит самый высокий жилой небоскреб в Европе — Метр в нем будет стоить в среднем 420 000 рублей — One Tower – это первый жилой комплекс на территории "Москва-сити" с квартирами в самом центре деловой жизни столицы, так описал проект первый заместитель гендиректора "Мосинжпроекта" Альберт Суниев. Это будет самое высокое жилое здание в Европе – его высота составит 405 м (101 этаж плюс три подземных этажа). Будущий небоскреб будет на 33 м выше, чем самое высокое на сегодня здание на территории "Москва-сити" – башня "Федерация". Это будет единственный небоскреб с предложением квартир, а не апартаментов, отмечает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

— Золото и палладий резко подорожали в июне — Связано это с риском их дефицита, изменением политики ФРС и торговой войной между США и Китаем — В июне серебро подорожало на 4,7% до $15,3 за унцию, платина – на 5,2% до $833 за унцию. Сильнее всего выросли в цене золото (на 7,9% до $1409,1 за унцию) и палладий (на 16% до $1538 за унцию). Последний раз цены на золото превышали отметку в $1400 за унцию в сентябре 2013 г., а палладий стоил больше $1500 за унцию в феврале этого года.

— "Шереметьево" начало платить грузчикам от 200 000 рублей в месяц — Но пока это не помогло решить проблему с багажом в аэропорту — Минтранс ожидает, что ситуация с обработкой багажа в "Шереметьево" нормализуется к 15 августа, сообщило министерство по итогам совещания 6 июля, которое провел в аэропорту министр транспорта Евгений Дитрих. Он также входит в совет директоров "Шереметьево", так как государству принадлежит 30% аэропорта.

— Как правильно ставить цели менеджерам по продажам — Семь стратегий работы с продавцами в цифровую эпоху — Цели побуждают к действию. Поэтому компании часто привязывают размер вознаграждения специалистов по продажам к целевым показателям. Таким образом, эффективная постановка целей – необходимый навык для мотивации сотрудников и управления компенсационными выплатами.

— Как оплачивать командировку в выходной день — Неправильное оформление неизбежно грозит штрафом — Важная командировка может случиться в любой день. А чтобы к началу недели оказаться в пункте назначения или, наоборот, вернуться, уезжать иногда приходится в воскресенье. Я часто слышу от клиентов вопрос: "Наши сотрудники уезжают в командировку в воскресенье и едут из дома в аэропорт заранее. Как считать и оплачивать этот день?"

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— БАМ после бума — Байкало-Амурская магистраль отметила 45-летие. Корреспондент "РГ" проехал на поезде от Хабаровска до Тынды и узнал, чем сейчас живет БАМ — Эстафетные поезда привезли в бамовскую столицу первостроителей и почетных гостей с Западного и Восточного участков магистрали. Настроение у ветеранов приподнятое — дорога их молодости оживает после миллиардов финансовых вливаний.

— Обманываться рады?— Как не дать себя загипнотизировать и ограбить — Страна шокирована отравлениями "стаканом воды" 24 человек в арт-пространствах московских парков и кафе. В электричках Твери и Новосибирска людей поят клофелином. На вокзалах Анапы и Астрахани люди опять… впадают в транс гипноза. Эксперты "РГ" считают, что летом многие превращаются в популяцию высоко внушаемых людей. Что делать?

— Лишние люди — Обсуждается идея запретить сажать в СИЗО сверх лимита — Федеральная служба исполнения наказаний и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека направили главе государства предложения, которые многие эксперты уже назвали революционными. Одна из резонансных идей: не арестовывать подозреваемых, если следственные изоляторы уже переполнены.

— Ноу-хау защищается — Глава Роспатента Григорий Ивлиев — изобретателей научат работать в "цифре" и получать прибыль — Изобретателям станет проще запатентовать свои изобретения. Не выходя из офиса, они смогут получать данные о выданных в мире патентах, которых — миллионы, и их сравнительный анализ. Проблема сегодня в том, что много своих изобретений россияне вообще не оформляют.

— Снятие со взломом — Банк России зафиксировал новый способ атаки на банкоматы, связанный с отменой перевода денег с карты на карту.

— Звезды — Героям — Владимир Путин посмертно наградил моряков-подводников — Глава государства наградил экипаж глубоководного аппарата, где произошел пожар. Указ президента распространила в пятницу пресс-служба Кремля. Посмертно награждены звездами Героя России четыре подводника, остальные десять моряков посмертно награждены орденами Мужества.

— ЦБ раскрыл свои виды на риск — Банк России пообещал финансовым организациям госрегулирование, если они не решат проблемы с недобросовестными продажами — Банк России готов пойти на отмену саморегулирования для финансовых организаций, если они не справятся самостоятельно с решением проблемы мисселинга (навязывания продуктов и услуг с вводом клиента в заблуждение) и недобросовестными продажами. При этом с осени начнется активное обсуждение ввода саморегулирования в банковском секторе.

— Легкий запуск — Николай Патрушев провел совещание на космодроме — На Дальнем Востоке с начала прошлого года задержаны пять боевиков и 57 их пособников. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании на космодроме Восточный.

— Словом и делом — "Единая Россия" запустит сервис обратной связи с гражданами по нацпроектам — Партия "Единая Россия" займется кадрами, создаст правозащитный центр и наладит систему обратной связи с гражданами по реализации национальных проектов. Эти и другие предложения премьер-министр, председатель партии Дмитрий Медведев поддержал по итогам политической конференции "ЕР" в Москве.

— Дым рассеялся — Участие пожарных в экспертизе проектов зданий все-таки будет обязательным — Долгожданный законопроект о совершенствовании пожарного надзора может поступить в Госдуму уже через месяц. Все согласования по документу, по словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева, вроде завершены, хотя тема крайне специфическая и непростая.

— Возвращение к жизни — В Иркутской области началось восстановление затопленных районов — Первый шок прошел. Люди возвращаются к жизни. Те, кому после наводнения осталось что разбирать и сушить, наводят порядок в домах и усадьбах. Те, у кого все нажитое уплыло с половодьем, оформляют документы и пытаются решить — как быть дальше. Тем временем правительственная комиссия по ликвидации последствий паводка в Иркутской области уточнила сумму ущерба и определила фронт первоочередных работ.

— Какие еще штрафы?— Для поправок в КоАП потребуется отзыв правительства — Предлагается ввести правило: прежде чем вносить в Госдуму проекты поправок в КоАП, надо будет получить отзыв правительства страны.

— Лифт — таланту — Сергей Кириенко: Возможностей для самореализации молодежи в России больше — Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в субботу, 6 июля, приехал на Всероссийский образовательный форум "Территория смыслов", где открылась первая смена, и пообщался с молодежью. Он предложил ребятам самим придумать смыслы новых проектов, а также сообщил, что грантовая поддержка проектов молодежи в России выросла в 10 раз до 2,65 млрд рублей в этом году.

— Вверх по эскроу — Минстрой утвердил нормативы средней рыночной стоимости одного квадратного метра в регионах. Приказ об этом публикует "Российская газета".

— Не пилите зверю зубы — Государство берет под защиту дельфинов и медведей — Цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и прочие подобные заведения должны будут иметь специально предназначенные здания и работников с высшим образованием по направлениям биология, ветеринария или зоотехния, рассказали "Российской газете" в Россельхознадзоре.

— Чемоданы возвращаются — К 15 августа задержек с багажом в Шереметьево не будет — Ситуация с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево должна стабилизироваться к 15 августа. Об этом сообщили в российском Минтрансе, подводя итоги экстренного совещания.

— Где лучше жить — Города России проверят на качество — Индекс качества городской среды для городов России будет впервые разработан к ноябрю 2019 года.

— На проверку — становись! — К Всероссийской диспансеризации подключили семь министерств — Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения России в 2019 и 2020 годах.

— 60 дней надежды — Тегеран ждет невозможного от европейских участников "ядерной сделки" — В воскресенье "ядерная сделка" с Ираном прекратила существование, даже если формально об этом не было объявлено. Совместный всеобъемлющий план действий, гарантами которого стали Россия, Британия, Китай, Франция и Германия нарушен в одном из своих ключевых положений — с 7 июля Тегеран объявил о повышении уровня обогащения урана с 3,7 до 5 процентов. Ожидается, что к назначенной на 10 июля специальной сессии управляющих МАГАТЭ, эксперты организации подтвердят предпринятые иранцами шаги.

— Другая реальность — Мэр в Мексике необычным образом разоблачил чиновников — Мэр мексиканского города Куатемок, провинции Чихуахуа, решил лично проверить, как относятся к гражданам сотрудники городских учреждений. Для этого градоначальник, Карлос Тена, с помощью грима перевоплотился в образ бездомного инвалида и в кресле-коляске направился просить помощи и поддержки. Результат эксперимента крайне разочаровал главу города — практически везде его гнали прочь, где-то просто игнорировали и подвергали дискриминации.

— Петуха пригласили в суд — Во Франции на чрезмерно голосистого пернатого завели дело — За этим процессом с неослабным вниманием следит вся Франция. В суде Рошфора, что в департаменте Приморская Шаранта, рассматривалось дело обитательницы селения Сен-Пьер-д Олерон Корин Фессо и Мориса. Cразу уточним, Морис — не ее супруг или иной ближайший родственник, что не мешает этой даме его обожать.

— Чиновники ошиблись — В Эдинбурге вручили дипломы спустя 150 лет после окончания университета — Руководство Университета Эдинбурга приняло решение посмертно удостоить дипломами об окончании вуза семерых студенток медицинского факультета. Сделано это с целью исправления исторической несправедливости возрастом 150 лет. Поступившие на обучение в 1869 году девушки, ставшие известными как "Эдинбуржская семерка", стали первыми женщинами Великобритании, допущенными к получению медицинского образования.

— Нервная работа — Физическое состояние Зеленского впервые вызвало вопросы — Необычное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании с закарпатскими таможенниками в Ужгороде стало 6 июля первой темой украинских СМИ. Сторонники объяснили себе его нервозность и жажду общей усталостью, противники же заявляют, что анализы на наркотики Зеленскому следует пересдать.

— По коду дела — Владельцам электронных ящиков на Mail.ru предложили новый способ входа в почту через одноразовые коды, полученные по SMS или в push-уведомлениях. В перспективе планируется полный отказ от использования паролей. В Mail.ru полагают, что это усилит безопасность сервиса.

— Очки для дома — Российские риелторы стали обращаться к созданию полноценных 3D-туров, которые помогут потенциальным покупателям виртуально "побродить" по квартире.

— Банк завис — Банки обсуждают создание "черного списка" поставщиков ИT-решений, которые отказывают кредитным организациям в обслуживании из-за санкций.

— Как обмануть мошенников — Мошенники продолжают звонить клиентам банков. Представляясь сотрудниками кредитных организаций, они пытаются выманить информацию, которая помогает уводить деньги с карт. Лука Сафонов, руководитель лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет", на личном опыте столкнулся с подобной ситуацией. Специально для "РГ" он описал схему действий мошенников и дал совет, как не попасться на их удочку.

— Отель 2119 — Гостиницы осваивают цифровые технологии — Освещение по взмаху руки, персональный дизайн, автоматически подстраивающийся под запрос клиентов, обслуживание номеров и приготовление ужина с помощью 3D-принтера — все это в будущем станет обычным делом для гостиничной индустрии, считают авторы исследования, презентованного международной сетью отелей Hilton.

— Шкаф на подзарядке — В России появится больше "умных" инфраструктурных решений для центров обработки данных (ЦОДов). Сегодня ЦОДы активно строят различные предприятия, такие отрасли, как финансы, правительство, образование, здравоохранение и общественная безопасность.

— Прокатились на цистерне — На Урале возбуждено уголовное дело после взрыва бензовоза — В ночь на воскресенье на севере Среднего Урала загорелся и взорвался бензовоз. ДТП унесло жизни трех человек, еще семеро пострадали. Подробности происшествия вызывают недоумение: 11 человек ехали на одном "Урале", причем пассажиры сидели на цистерне, среди травм — ни одного ожога. Расследование только началось.

— Недетский долг — В Якутии приставы заблокировали счета детдома — В Хангаласском районе Якутии по решению суда приставы-исполнители заблокировали счета детского дома. Таким образом с социального учреждения взыскивают ущерб от пожара, виновником которого признали бывшего детдомовца.

— Вернулся уже начальником — Треть уволившихся приходят на прежнюю работу — Получали предложение вернуться в компанию, из которой уволились, 45 процентов россиян, которые приняли участие в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы "Суперджоб". Около трети из них согласилась.

ИЗВЕСТИЯ

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— Шасси в никуда — Цены на авиабилеты в Грузию с пересадками поднялись на 13% — Грузия пока не предприняла никаких попыток вернуть прямые перелеты из России. Прежде всего, Тбилиси должен принести извинения Москве, заявил "Известиям" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что восстановление авиасообщения не зависит от того, закончатся в республике антироссийские протесты или нет. 8 июля вступил в силу указ Владимира Путина о запрете прямых рейсов между РФ и Грузией. Цены на авиабилеты с пересадками в эту страну уже поднялись на 13%, но рост может достигнуть и 50%, говорят эксперты. Средний чек на перелет туда-обратно вырос с 15,8 тыс. до 17,9 тыс. рублей, рассказали "Известиям" в сервисе Biletix. По данным Aviasales, дорога в Тбилиси через Минск займет около 5,5 ч и обойдется в 12,9 тыс. рублей, через Стамбул — 10 ч и 19 тыс. рублей. Практически все российские туристы, отдыхавшие в Грузии по путевкам, уже покинули страну. Путешественники, планировавшие провести там отпуск, чаще всего выбирают отечественные курорты, Турцию, Болгарию, Тунис и Кипр.

— Хотели из бюджета — Бизнес просит субсидии на строительство отелей — Бизнес выступил за субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство отелей. Такое предложение "Опора России", ТПП, РСПП и "Деловая Россия" подготовили к правительственному совещанию по стратегии развития туризма, которое состоится 8 июля ("Известия" заранее ознакомились с материалами к заседанию). Предприниматели просят Минэкономразвития выдавать займы по ставке 3% на 15 лет. Это станет серьезным шагом на пути решения проблем привлечения инвесторов в отрасль и развития внутреннего туризма, а в результате позволит снизить цены на услуги, уверены участники рынка. Отток туристических денег из России за последние годы значительно превышает их приток: $35 млрд против $15 млрд. Эксперты уверены, что субсидирование необходимо, однако оно должно стать лишь частью большого пазла по развитию туристической отрасли в России.

— Иран на повышение — Зачем Тегерану увеличивать норму обогащения урана — Россия настаивает на том, что США должны ответить за односторонний выход из ядерной сделки. Об этом "Известиям" заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Сенатор подчеркнул: если Совбез ООН начнет вводить санкции против Ирана за нарушение условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Москва будет настаивать на том, чтобы в первую очередь меры были приняты против Вашингтона. 7 июля Иран обновил ультиматум и дал европейцам еще 60 дней на то, чтобы начать выполнять условия СВПД. В МИД Германии заявили "Известиям", что ФРГ, Великобритания и Франция делают все возможное для скорейшего запуска системы взаимных расчетов с Ираном, но пока даже первого платежа по ней совершено не было. Идти на конфронтацию с США и торговать с Ираном, как прежде, европейцы пока не намерены, уверены опрошенные "Известиями" эксперты.

— Внеплановая беременность — Рождаемость упала до десятилетнего минимума — Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам прошлого года достиг минимума в этом десятилетии и составил 1,58, рассчитали в Росстате. Фактический показатель оказался меньше, чем запланированный в нацпроекте "Демография", но при округлении до десятых он соответствует цели. Однако в ряде регионов отклонение составляет до 37%, а рост рождаемости в прошлом году наблюдался только в семи из 85 субъектов. Эксперты призывают использовать дополнительные инструменты и стимулировать граждан заводить детей. В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой говорят, что уже прорабатывают новые меры.

— Встреча вопреки — Семья Виктора Бута прилетает в США 8 сентября — Семья предпринимателя Виктора Бута, отбывающего наказание в американской тюрьме, прилетит в США 8 сентября. За океаном жена и дочь российского гражданина планируют находиться до конца октября. Об этом "Известиям" сообщила Алла Бут — супруга заключенного. Его родственники надеются, что после прилета их встретят российские дипломаты, поскольку родные Бута опасаются давления и возможных провокаций с американской стороны.

— Верховному надо — Обновление Рады откроет Зеленскому путь к реформам — За две недели до парламентских выборов на Украине фактически определился список партий, которые пройдут в следующий созыв Верховной рады. В обновленном составе окажутся как минимум две ранее не представленные политические силы — "Слуга народа" Владимира Зеленского и "Голос" Святослава Вакарчука. Тем не менее, как пояснили "Известиям" эксперты и политики, часть старых депутатов попытаются пройти в Раду, присоединившись к "свежим" партиям, и примерно наполовину состав парламента все же обновится. Впрочем, и этого должно хватить, чтобы в стране произошли реформы, заявленные ранее новым президентом Украины.

— Подлили воды — Ученые доказали, что массовые вырубки леса усиливают паводки — Промышленная заготовка древесины ощутимо влияет на уровень воды в реках во время паводков и половодий, а последствия вмешательства человека в природный ландшафт сказываются на протяжении десятилетий после окончания работ. К такому выводу пришли эксперты фонда "Серебряная тайга" (создан в 2002 году на основе сыктывкарского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF)), исследовавшие поведение рек Республики Коми в течение 20 лет после закрытия крупного лесозаготовительного предприятия "Мезеньлес". Экологи считают: сильнейшее наводнение в Иркутской области, унесшее 22 жизни, приобрело столь катастрофический характер в том числе из-за вырубок.

— В бодрый час — Алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки – В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. "Известия" ознакомились с документом. Другие страны ЕАЭС считают, что Россия создала дополнительный барьер для торговли на рынке союза, чего не имела права делать в одностороннем порядке. В Минфине РФ с претензиями не согласны: государство может вводить более строгие нормы, если это делается для охраны здоровья населения.

— Зарядка в стиле "эко" — Как цифровизация электросетей поможет сохранить свежий воздух — Пока в российской столице зарегистрировано 2,5 тыс. единиц электротранспорта. Многие потенциальные покупатели отказываются от идеи приобрести экотранспорт, опасаясь, что "заправиться" в новом формате — поставить авто на зарядку — будет негде. К 2023 году в Москве появится еще 300 ультрабыстрых станций зарядки — об этом мэрия договорилась с компанией "Россети". Подробнее о том, зачем все-таки переходить на электрокары, каково участие энергетиков и что получит экология от их нововведений, читайте в материале "Известий".

— Актуарные цифры — Соцстрахование планируют перевести на принципы ОСАГО — В России могут начать использовать систему бонус-малус для расчета размера взносов в Фонд социального страхования (ФСС). Об этом "Известиям" сообщили в фонде. Взносы перечисляют работодатели, а затем из этих денег оплачивают больничные и компенсации при ЧП на производстве. Таким образом, расходы компаний, где сотрудники часто болеют или калечатся, могут вырасти, а предприятий со здоровым коллективом — сократиться. Актуарное оценивание долгосрочных обязательств означает, что возможность гибели или нетрудоспособности сотрудников будут рассчитывать, опираясь на теорию вероятностей и статистику. Важно, чтобы реализация идеи не обернулась банальным повышением тарифов, опасаются бизнесмены.

— Примат здоровья — Обезьяны помогут создать лекарство для космонавтов — В Институте медико-биологических проблем РАН завершился эксперимент на обезьянах по исследованию находящихся в коре головного мозга механизмов управления движениями рук. Животные передвигали курсор по экрану монитора с помощью джойстика до и после погружения в специальную ванну, нахождение в которой имитировало полет. Одновременно ученые фиксировали реакцию мозга каждой обезьяны на электрическое воздействие, что позволило выявить участки коры, чувствительные к влиянию невесомости. В будущем результаты экспериментов позволят создать препараты, позволяющие избежать ухудшения координации движений космонавтов во время полетов, что повысит качество ручного управления кораблями при стыковках и маневрировании. Также новые знания могут помочь в разработке лекарств для пациентов с нейродегенеративными заболеваниями и сниженной активностью.

— Бот с вами — Тайны будущих сотрудников узнает искусственный интеллект — Узнать о личностных и профессиональных качествах человека можно по особенностям его голоса. В России разработали телефонный бот — помощник работодателей, который сможет проводить удаленные собеседования с потенциальными сотрудниками. Технология основана на анализе изменений интонации при ответе на вопросы, касающиеся поведения и характера. Например, бот может поговорить с соискателем об отношении к алкоголю, азартным играм и кражам. Ученые подтверждают: голос меняется из-за стресса, возникающего как отклик мозга на эмоциональный стимул. Однако на звуковую волну влияет слишком много факторов и оценить их все искусственному интеллекту вряд ли под силу.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Оппозиция сдала кандидатский минимум — Завершен прием подписей для регистрации на выборы в Мосгордуму — Выборы в Мосгордуму назначены на единый день голосования — 8 сентября. Депутаты избираются сроком на пять лет. Для регистрации кандидатам необходимо собрать 3% подписей от всех избирателей округа (от 4,5 тыс. до 5,5 тыс.). От сбора подписей освобождены кандидаты, выдвинутые парламентскими политическими партиями. Всего будут избраны 45 депутатов Мосгордумы.

— Миллионеры в белых халатах — Сколько фармацевтические компании платят российским врачам — РБК изучил отчеты 44 фармацевтических компаний о так называемой передаче ценностей российским специалистам здравоохранения в 2018 году—выплатах врачам за участие в научных конференциях, компенсациях расходов на поездки и проживание, вознаграждениях за консультации и т.п.

— Рекордную инфляцию нашли в капусте — Росстат назвал наиболее подорожавшие в 2018 году продукты — Рост цен на пшено и капусту в 2018 году превзошел общий уровень инфляции в 17 раз, следует из обновленных данных Росстата. Третье место по удорожанию в прошлом году заняло газомоторное топливо из-за роста цен на нефть.

— Оператор "Платона" оценил трансграничную силу — СП "Ростеха" и Игоря Ротенберга готово к мониторингу транзита санкционных грузов — На создание системы мониторинга транзита санкционных грузов через Россию государство может выделить 21,8 млрд руб., следует из проекта концессионного соглашения между правительством и компанией Центр развития цифровых платформ. Копия документа есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердили два собеседника, знакомые с ходом реализации проекта. Представитель Минтранса сообщил РБК, что министерство направило в правительство проект подобного концессионного соглашения.

— "Евроторг" протоптал путь для Минска — Белорусская компания после многолетнего перерыва разместила долговые бумаги на российской бирже — Крупнейший белорусский ретейлер "Евроторг" (владеет сетью магазинов "Евроопт") разместил на Мосбирже бонды на 5 млрд руб. Вслед за ним в России намерена занять и сама Белоруссия, планирующая разместить облигации на 10–15 млрд руб.

— Дальний Восток просится в резерв — Бизнес-сообщество предложило использовать стратегические запасы топлива для стабилизации цен на него — Президент Российского топливного союза (РТС объединяет владельцев независимых АЗС по всей России) Евгений Аркуша направил заместителю руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолию Голомолзину предложения "по мерам стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов на территории ДФО (Дальневосточного федерального округа — РБК)". У РБК есть копия письма главы РТС от 3 июля, его подлинность подтвердил сам Аркуша, указав, что оно подготовлено в соответствии с поручением по итогам совещания в ФАС.

— Топ-менеджеры Шереметьево пакуют чемоданы — Прокуратура объявила об увольнениях в сервисной "дочке" крупнейшего российского аэропорта — Ряд руководителей "дочки" Шереметьево "Шереметьево Хэндлинг", ответственной за транспортировку багажа, уволены после прокурорской проверки в крупнейшем московском аэропорту. Об этом говорится в сообщении Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

— ЦБ бьет карты льготным кодом — Банк России сделает новую платежную технологию бесплатной для магазинов — Оплата товаров и услуг по QR-коду, которую ЦБ запустит через свою Систему быстрых платежей, в первые месяцы работы будет бесплатной для магазинов. В будущем плату все-таки введут, но она будет ниже, чем для банковских карт.