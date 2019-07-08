МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) PCK в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей вновь начал принимать нефть по трубопроводу "Дружба" в субботу, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Поставки по нефтепроводу "Дружба" на НПЗ PCK в Шведте были восстановлены в субботу", — передаёт агентство со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

В пятницу газета Handelsblatt со ссылкой на представителя компании Shell сообщила, что НПЗ в Шведте приостановил импорт российской нефти по трубопроводу "Дружба" из-за технических проблем — как и в апреле, измерения показали "слегка завышенную" концентрацию органических хлоридов.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня, поясняя, что пока идут частичные поставки. "Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме.