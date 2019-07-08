МОСКВА, 8 июл /ПРАЙМ/. Госдума в связи с недружественными действиями со стороны Грузии рекомендует кабмину РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер к этой стране, следует из проекта заявления нижней палаты парламента, опубликованного в электронной базе данных ГД.

"В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству Российской Федерации рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года №281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и внести соответствующие предложения президенту Российской Федерации", — говорится в проекте заявления Думы.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.