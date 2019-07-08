ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл /ПРАЙМ/. Главы министерств промышленности и торговли России и Египта Денис Мантуров и Амр Нассар могут возглавить национальные делегации на выставке "Большая промышленная неделя", которая пройдет в Каире с 8 по 10 октября, сообщила в интервью РИА Новости в рамках выставки "Иннопром-2019" директор мероприятия Елена Суворова.

"Можем с уверенностью уже сказать о том, что будет представлена делегация на очень высоком уровне, поскольку основной орган, который нас поддерживает, — министерство промышленности и торговли России… Поскольку уже принято решение о проведении в рамках нашей выставки 12-го заседания Российско-Египетской межправкомиссии, которую возглавляет министр (Денис) Мантуров и министр (торговли и промышленности Египта) Амр Нассар, мы ожидаем, что с российской и египетской стороны это как раз будут главы делегаций. Надеемся, что будет разговор и о более высоком уровне, мы над этим работаем", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, одни из основных тем, которые будут подняты в рамках выставки, — строительство с участием России первой в Египте АЭС "эд-Дабаа" и российская промышленная зона. Помимо этого, в сферу вопросов для обсуждения входят экономическое, торговое и научное сотрудничество двух стран, а также автоматизация производства, станкостроение, металлообработка и цифровое производство.

"Мы получаем достаточно широкую поддержку от азиатских партнеров, которые ранее были партнерами выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Это Япония, Корея. Они будут представлены на выставке делегациями. Было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках выставки с AHK — немецкой торгово-промышленной палатой. Мы также ожидаем их активного участия", — отметила Суворова.

"Большая промышленная неделя" пройдет в Каире с 8 по 10 октября. В рамках выставки свою продукцию продемонстрируют более 100 экспонентов из более 15 стран Европы, Азии и Америки — представители крупнейших компаний, а также среднего и малого бизнеса.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером международной промышленной выставки "Иннопром-2019", которая будет проходить до 11 июля в КВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".