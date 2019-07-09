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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Санкции пошли в разлив — Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии — Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.

— Агент ФСБ работал с крабами — Судовладельца осудили за ловлю не того, кого надо — Как стало известно "Ъ", во Владивостоке двое предпринимателей были осуждены за то, что раскрыли агента ФСБ, который действовал на их рыболовецкой шхуне.

— Запись на гильотину открыта — Правительство определило список рабочих групп по отмене устаревших надзорных норм — Правительство определило список 45 рабочих групп, которые будут обсуждать применение "регуляторной гильотины" в контексте контрольно-надзорной деятельности (КНД).

— Бензин выпустил пар — Его стоимость на Дальнем Востоке начала снижаться — Цены на топливо на заправках Сибири и Дальнего Востока перешли к снижению на первой неделе июля.

— "Цифра" сопротивляется регулированию — Белый дом запаздывает с подготовкой законопроектов — Правительство не укладывается в заданные сроки подготовки законопроектов по регулированию цифровой экономики: процесс поиска компромиссов и баланса интересов оказался сложнее, чем предполагалось, признают в Белом доме.

— Услугам пересчитали барьеры — Эксперты оценили препятствия для экспорта — Российские экспортеры услуг сталкиваются как с внешними, так и с внутренними барьерами, а меры господдержки в этой сфере преимущественно затрагивают производителей товаров.

— Потолок для российской промышленности, возможно, достигнут — Мониторинг промышленности — Динамика среднесуточного производства в базовых отраслях промышленности и услуг во втором квартале 2019 года, видимо, перестала снижаться и даже продемонстрировала минимальный прирост, предполагают в Центре развития Высшей школы экономики в июньском докладе по проекту "Индекс интенсивности выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности".

— "Ростех" отодвигают от дорожных камер — Минкомсвязь не хочет создавать единого оператора комплексов фиксации нарушений — В Минкомсвязи выступили против передачи структуре "Ростеха" функций всероссийского закупщика и оператора дорожных камер, поскольку это разрушит "конкурентный рынок с хорошей динамикой".

— Парижское соглашение впишется в закон — Россия ратифицирует его до конца сентября — Россия запустила процесс ратификации Парижского климатического соглашения (ПС) — вчера Минприроды внесло в правительство соответствующее предложение.

— Наводнение сменили пожары — В Иркутской области ЧС по новому поводу — В Иркутской области, еще не оправившейся от масштабного паводка, в ходе которого затоплено более 100 населенных пунктов, новый катаклизм: начались масштабные лесные пожары.

— Журналиста обвинили в воздействии на подсознание — Суд впервые рассмотрит дело о злоупотреблении свободой информации — В городской суд Якутска направлено дело по обвинению журналиста еженедельника "Якутск вечерний" Михаила Романова в злоупотреблении свободой информации.

— Вывод миллиарда дождался признания — Участница "молдавской схемы" признала вину и дала показания на сообщников — Как стало известно "Ъ", арестованная в Москве бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон — сестра скандально известного молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, полностью признала свою вину в соучастии в выводе из России более $1 млрд.

— "Следователь все придумал" — Фигурант дела "Нового величия" отказался от показаний, заявив, что подписал их под давлением и угрозами — Ключевой свидетель обвинения Павел Ребровский на судебном заседании по делу о создании в России экстремистской организации "Новое величие" отказался от данных ранее показаний.

— Экс-банкиру предложили досидеть семь лет — Освобождение бывшего управляющего филиала ВТБ признано незаконным — Новосибирская прокуратура добилась отмены судебного решения об освобождении от отбывания наказания по болезни экс-главы регионального филиала ВТБ Вадима Григорьева, осужденного на девять с половиной лет за хищение у кредитной организации свыше 1,1 млрд руб.

— Детский омбудсмен вступилась за права реформы — Анна Кузнецова раскритиковала Минпросвещения за промедление с изменением правил опеки — Детский омбудсмен Анна Кузнецова обвинила членов рабочей группы, созданной в Минпросвещения с целью изменения действующих правил системы опеки в РФ, в бездействии.

— Между Россией и Украиной рухнул телемост — Украинский канал NewsOne обвинили в предательстве национальных интересов — Украинский телеканал NewsOne отменил запланированный на 12 июля телемост с телеканалом "Россия".

— Туркменские россияне станут свободнее — Ашхабад разрешил выдачу загранпаспортов бипатридам — Власти Туркмении разрешили выдавать загранпаспорта лицам с двойным, преимущественно российским, гражданством.

— Афганское урегулирование требует времени и мест — Переговорщики не успели согласовать декларацию и предлагают увидеться в Норвегии — Вчера в Дохе завершилась встреча представителей движения "Талибан" с легальными афганскими политиками, в том числе из правительства.

— Кофейни пошли по магазинам — Несколько сетевых заведений ищут новых партнеров — Сетевые кофейни пытаются открыть для себя новые каналы сбыта своей продукции.

— Логистике не хватает грузов — Перевозочные компании ожидают замедления роста рынка — В 2019 году рост логистического рынка РФ (по модели "без активов"), участники которого по итогам 2018 года увеличили выручку на 20,5%, замедлится, ожидают и аналитики, и основные игроки.

— У потребителей обнаружился Honor — Бренд нарастил долю на фоне потенциальных проблем с Android — Старт продаж Honor 20, сопровождающийся большой маркетинговой кампанией, позволил принадлежащему Huawei бренду выйти в лидеры по продажам в России смартфонов в сегменте 25–30 тыс. руб., обогнав в нем Samsung.

— Валюта без обязательств — Банки потеряли интерес к депозитам в евро — Банк "Авангард" решил полностью отказаться от вкладов в евро: новые он не принимает, а старые не пролонгирует.

— Альфа-банк прощается с "Сентинел" — Банк намерен продать коллекторское агентство — Коллекторское агентство "Сентинел Кредит Менеджмент" (СКМ) может вскоре сменить владельца.

— Фонды переполнились стрессом и не хотят видеть у себя рисковых вложений — Большинство крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с большим запасом проходят стресс-тестирование по методологии ЦБ.

— Развитие на медные деньги — УГМК может сократить инвестиции из-за снижения цен на металл — Один из крупнейших производителей меди Уральская горно-металлургическая компания может сократить инвестиции на 10–15% из-за низких цен.

— Льготный лизинг осложнился конкуренцией — Новые правила могут привести к снижению скидок для потребителей — Новые правила распределения в течение трех лет 33 млрд руб. бюджетных субсидий на лизинг в машиностроении, которые сейчас рассматривает правительство, стимулируют лизинговые компании уменьшать скидки для клиентов ради получения большего объема субсидии.

— Посылки выдадут на кассе — Сбербанк вышел на рынок доставки из интернет-магазинов с новыми партнерами — Совместный логистический проект Сбербанка, PickPoint и Shiptor запустил сервис доставки посылок из интернет-магазинов.

— "МегаФон" желает познакомиться — Оператор запускает сервис в партнерстве с Tinder — "МегаФон" начинает развивать сервис знакомств в партнерстве с Tinder. Оператор даст абонентам сниженную стоимость премиум-аккаунта в приложении с возможностью оплаты с мобильного счета и безлимитный доступ.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— В России подорожает вино — Правительство решило с нового года поднять акцизы почти вдвое.

— Кремль ждет проблем от губернаторских выборов в четырех регионах — Парламентская оппозиция вновь "сыграла в поддавки", не выставив ряд сильных кандидатов, отмечают эксперты.

— На выборах в Греции правая партия сменила леворадикальную коалицию — Экономическая ситуация после кризиса 2008 года улучшилась, но незначительно.

— Юнус-Бек Евкуров будет курировать в Минобороны боевую подготовку — Бывший глава Ингушетии назначен 12-м заместителем главы военного ведомства.

— Греция планирует изменить экономический курс — Новый премьер-министр обещает помогать бизнесу и бороться с бюрократией.

— Мусоровозы могут получить льготный проезд — Власти хотят избавить их от сборов в "Платон".

— Правительство определило ведомства, которые попадут под регуляторную гильотину — Все их требования должны быть пересмотрены до 2021 года.

— История развода стоимостью $39 миллиардов — Развод Джеффа и Маккензи Безосов стал самым дорогим в мире. А Маккензи с состоянием $39 млрд станет третьей в списке богатейших женщин планеты.

— Ввод жилья в Москве приблизился к рекордам времен Лужкова — За полгода столичные застройщики ввели 2,2 млн кв. м жилья

— Пиратские сайты предложили удалять целиком — Удалять отдельные страницы неэффективно, настаивают правообладатели.

— Минпромторг оценил седан Aurus в 18 млн рублей — С такой ценой его рыночные продажи могут составлять несколько десятков в год, считают участники рынка.

— Комиссии инвестбанков от размещения российских акций выросли в 20 раз — Последний раз инвестбанкиры смогли заработать столько же в 2013 году.

— "Нафтогаз" раскрыл суть нового иска "Газпрома" в стокгольмском арбитраже — Пересмотр условий транзита, которых требует "Газпром", может обойтись "Нафтогазу" в $2 млрд.

— "Ростех" вложит с партнерами 5 млрд рублей в стартапы — Новый фонд госкорпорации уже инвестировал в две компании.

— Будут ли банки снижать ставки вкладов вслед за Сбербанком — Максимальная ставка розничного вклада в рублях в госбанке за неделю упала уже на 1,45% годовых.

— Пять наиболее распространенных и вредных мифов о стратегии — О том, какой должна быть стратегия компании в эпоху цифровых технологий и быстрых изменений на рынках.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Гаджет указывает на решетку — Водители, покупая новые антирадары, рискуют здоровьем и свободой — На различных сайтах стали активно предлагать новые устройства — совсем дешево, — которые якобы позволят скрыть автомобиль от камер фотовидеофиксации.

— Постучи по дереву — Минпромторг предлагает субсидировать банкам половину первоначального взноса по кредиту на покупку деревянного дома, рассказал "Российской газете" заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

— Пристав пишет, деньги бегут — Верховный суд разъяснил, что делать, если судебное решение не исполняется — Очень полезное и своевременное решение вынесла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда отменила вердикт коллег по жалобе гражданина на бездействие судебного пристава.

— 200 лет спустя — Яхта "Сибирь" отправилась в кругосветку по маршруту Беллинсгаузена под флагом "РГ" — Международный проект приурочен к 200-летию открытия Антарктиды.

— Миллиарды людям — Владимиру Путину доложили о социально-экономической ситуации в Дагестане — Президент выслушал доклад главы Дагестана о том, что сделано в регионе.

— Срез настроений — Омбудсмен рассказала депутатам о жалобах россиян — Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с депутатами фракции "Единая Россия" перед своим отчетом в Госдуме и рассказала, на что чаще всего жалуются россияне в своих обращениях.

— Вернулся в армию — Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны — Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен на пост заместителя министра обороны.

— Русский Баден — Валентина Матвиенко оценила развитие Ставрополья — Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Ставрополь высоко оценила состояние краевого центра и поставила ряд задач по развитию инфраструктуры и производства в регионе.

— Боржоми на вынос — В Госдуме подняли вопрос об ограничениях для Грузии — Во вторник Госдума на пленарном заседании намерена обратиться к правительству с просьбой запретить поставки в РФ вина и воды из Грузии, а также денежные переводы в республику.

— Подготовка к осмотру — Дмитрий Медведев даст регионам поручения по диспансеризации населения — Всероссийская диспансеризация взрослого населения должна улучшить демографию в стране и предупредить опасные болезни, рассчитывает премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Керосин разогревается — Спрос на авиационное топливо в России и в мире будет только расти — Рост авиаперевозок в мире в последние годы значительно поспособствовал увеличению спроса на авиатопливо.

— Довезет вместе с коляской — В Казани появилось бесплатное такси для инвалидов — Теперь люди с ограниченными возможностями здоровья, в каком бы районе города они ни проживали, смогут с комфортом добраться в театр или на концерт, причем совершенно бесплатно.

— Подчиненные подвели — Начальник полиции Басманного района столицы уволен из-за скандала с уличным отравителем — Начальник отдела МВД по Басманному району Москвы полковник полиции Сергей Васильев уволен. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

— Чтение без выезда — Заключенные "Бутырки" начали знакомиться с материалами своих дел в электронном режиме — В знаменитом столичном СИЗО "Бутырка" запустили пилотный проект: арестованные начали дистанционно изучать материалы своих уголовных дел.

— Вне конкурса — Кому сегодня проще и труднее всего найти работу — В июле средний уровень конкуренции среди соискателей снизился с 6 до 5 резюме на одну вакансию.

— Помогут каждому — Регионам дадут субсидии на социальные контракты — Регионы получат субсидии на финансирование социальных контрактов.

— Гигабайт в пути — Все федеральные дороги покроют сотовой связью — Правительство готовит более 20 законопроектов в области цифровой экономики. Их влияние на нашу жизнь 8 июля обсудили на парламентских слушаниях в Госдуме.

— Линейка в новом измерении — Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам — Сбербанк с 8 июля снизил процентные ставки по вкладам в рублях и долларах США, говорится в ответе пресс-службы банка на запрос "Российской газеты".

— Защита не сработала — Задержаны подозреваемые в ограблении 22 банкоматов — Мошенники разработали хитроумную схему, позволившую ограбить свыше десятка банкоматов в нескольких городах.

— Градус подвел — В Кабардино-Балкарии силовики задержали полицейских начальников — Незаконная спиртная продукция через все посты беспрепятственно проходила по территории региона под полицейским надзором.

— Чудо-остров — Крытый парк аттракционов откроется в Москве в этом году — Крупнейший в Европе крытый парк развлечений "Остров мечты" примет первых посетителей в текущем году.

— Тайники в старом парке — В Подмосковье пытались спрятать свыше трехсот свертков с наркотиками — Продуктивным оказался рейд сотрудников патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России "Люберецкое".

— Срок за детские деньги — Закончено следствие о махинациях с материнским капиталом — В Кировской области полиция завершила расследование масштабной аферы с материнским капиталом.

— Непроходные акции — Фигурантам дела "Baring Vostok" продлили аресты — Басманный районный суд Москвы вчера продлил еще на три месяца, до 13 октября, срок домашнего ареста бывшему председателю правления банка "Восточный" Алексею Кордичеву и американскому бизнесмену Майклу Калви.

— Су-30 полетят в Ташкент — Узбекистан намерен качественно обновить боевой авиапарк — Узбекистан проинформировал Россию о планах покупки многофункциональных сверхманевренных истребителей Су-30СМ, боеприпасов к ним, средств наземного обеспечения полетов и всего, что связано с обслуживанием самолета.

— Вот и не поговорили — Президент Владимир Зеленский запретил украинцам общаться с россиянами — Проект телемоста "Надо поговорить", который готовили украинский телеканал NewsOne и российский "Россия 1", просуществовал меньше суток.

— Окуркам дали бой — В Италии хотят запретить курение на пляжах — Демпартия Италии представила на рассмотрение парламента законопроект, нацеленный на введение тотального табу на курение в прибрежных зонах.

— Великая зона — Лидеры африканских государств достигли исторического соглашения — Прошедший в Нигере внеочередной саммит Африканского союза принес действительно исторические новости для жителей второго по площади материка планеты.

— Пришла новая "беда" — Руководство Грузии осудило ведущего телеканала "Рустави-2" — Первое, что приходит на ум после просмотра авторской программы "PS" на грузинском телеканале "Рустави 2", — это фраза "Цирк уехал — клоуны остались".

— Эти глаза скажут правду — Нотариусы смогут устанавливать личность гражданина по отпечаткам пальцев или оболочке глаз — Правительство России подготовило законопроект, разрешающий нотариусам использовать единые биометрические системы распознавания.

— Адвокат обязателен — Каких подростков отправят в спецшколы — Федеральная палата адвокатов направила в Госдуму отзыв на законопроект, призванный защитить права трудных подростков.

— Попал в кадр — Коллектора-нарушителя вычислили по камере наблюдения — Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Москве вычислили коллектора-нарушителя по записи с камеры видеонаблюдения.

— Толстые и тонкие — Названы регионы с самыми высокими доходами — Самые высокие доходы в нашей стране у жителей Ямала, а также Ненецкого и Чукотского автономных округов.

— Начальству влетело — Как в Шереметьево решают проблемы с багажом — Все проблемы с багажом транзитных пассажиров, "застрявшим" в Шереметьево, решены.

— Гуляем вместе — Бесплатные экскурсии помогут узнать лучшие в столице скверы, сады, усадьбы — На бесплатные экскурсии экскурсий в рамках проходящего в городе фестиваля "Цветочный джем" приглашают организаторы проекта "Гуляем по Москве".

— Научат быть взрослыми — Сиротам в Петербурге бесплатно будут помогать соцработники — В Северной столице внесены изменения в городской Социальный кодекс.

— Школа ужасов — Омского педагога наказали за страшный фильм — В Омске объявили выговор педагогу летней школы, показавшему воспитанникам фильм ужасов "Кукла".

— "Созвездие" талантов — В "Сириусе" соревнуются юные музыканты — В Сочи в образовательном центре "Сириус" стартовал I Всероссийский конкурс молодых музыкантов "Созвездие", который будет проходить до 11 июля.

— Деньги будут — Сергей Катырин о новых функциях Центробанка и самых выгодных профессиях — Триллион рублей в год, который платит бизнес, неизвестно на что тратится уже много лет.

— Без вина — Фермеры не смогут работать по новому закону о виноделии — Пять лет назад российским фермерам разрешили производить вино и продавать его на розничном рынке.

— Из класса — в кассу — Почему оклад учителя оказался ниже МРОТ?— Низкие оклады — одна из самых наболевших проблем для учителей.

— Встретимся на "Острове" — Ректоров научат инновациям — 10 июля в Сколковском институте науки и технологий стартует образовательный интенсив "Остров 10-22", в котором примут участие команды более чем из 100 российских вузов.

— Шевели мозгами — Кружки и секции повышают оценки школьников — В исследовании участвовали почти 5,5 тысячи учеников девятых классов из 129 школ Санкт-Петербурга, Пскова и малых городов Ленинградской области.

— Своя траектория — Вузы переходят на индивидуальное обучение — С нового учебного года абсолютно все первокурсники Тюменского госуниверситета (вуз-участник Проекта 5-100) перейдут на новую форму обучения — индивидуальные образовательные траектории.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Ну и гаджеты — Россияне стали самой легкой добычей для кибермошенников — Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке.

— Вах и мат — Из-за выходки журналиста Грузия может потерять миллиард долларов — Потери грузинской экономики от возможного запрета на ввоз в Россию вина и минеральной воды могут превысить $1 млрд.

— Как берег турецкий — Бизнес просит субсидии для перезапуска туризма — Российский бизнес предложил Минэкономразвития компенсировать инвесторам, строящим туристические объекты, затраты на ЖКХ-инфраструктуру, субсидировать энергозатраты на подогрев бассейнов, обнулить ряд налогов и помочь с рекламой за рубежом.

— Сыграют в бутылку — Ведомства поддержали идею об обязательном приеме тары в магазинах — Идею провести эксперимент по обязательному приему тары в магазинах поддержали Минприроды и Минпромторг.

— Дошли до людей — В инфраструктуру Дагестана вложили 18 млрд рублей — Более 7 млрд рублей удалось дополнительно привлечь в бюджет Дагестана благодаря экономии средств.

— Рады чего — Госдума не проследит за парламентскими выборами на Украине — Российские парламентарии не поедут на выборы в Верховную раду 21 июля.

— Общий том — РФ и Германия создали единое учебное пособие по истории — Взгляд на германскую агрессию и роль битвы под Сталинградом в разгроме фашизма у немецких и российских историков оказался идентичным — он нашел свое отражение в новом учебном пособии для преподавателей двух стран.

— Ставка преткновения — На МФК обсудили, как расширить доступ предпринимателей к финансовым ресурсам — Малые и средние компании (МСП) все активнее выходят на фондовый рынок для привлечения средств.

— Лучше "Ласточка" в руке — РЖД сравнила надежность пригородных поездов — Первые линии Московских центральных диаметров (МЦД) Нахабино — Подольск и Одинцово — Лобня начнут работать в ноябре этого года.

— Слышу цель — РЛС научат узнавать самолеты и корабли — Созданный в России летно-испытательный комплекс "Элик" научит радиолокационные станции (РЛС) классифицировать летательные аппараты воздушных, надводных, низколетящих и космических объектов.

— Блочный док — С-500 оснастят ремонтной машиной — Минобороны меняет систему ремонта боевой техники ПВО: в состав новейших С-500 будут включены ремонтные машины, которые будут следить за состоянием техники.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Игорь Орлов поскользнулся на рейтинге — Губернатор Архангельской области Игорь Орлов уйдет в отставку в рамках предстоящей ротации глав регионов. Покинуть свой пост может и губернатор Ростовской области Василий Голубев, утверждают источники РБК.

— Россияне считают полицию фабрикой улик — Левада-центр выяснил общественный взгляд на дело Ивана Голунова — Россияне считают обычной практикой фальсификацию полицейскими улик по наркотическим делам и в подобных случаях надеются на личные связи, показал опрос Левада-центра, проведенный в связи с делом Ивана Голунова.

— Дорого-зелено — Эксперты PWC сравнили качество жизни в Москве и других мировых мегаполисах — Аналитики PwC подсчитали, как изменилось качество жизни в Москве за пять лет. Квартиры в ней хотя и подешевели, но все еще менее доступны, чем в Лондоне. Российская столица лидирует по площади парков, но отстает по плотности дорог.

— "Нормандская шестерка" — Владимир Зеленский предложил новый формат переговоров по Донбассу — Президент Украины предложил президенту России встретиться в Минске с коллегами из США, Великобритании, Франции и Германии.

— Аукцион с предпочтительным победителем — Правительство выставляет на торги новое газовое месторождение на севере Гыданского полуострова — НОВАТЭК Леонида Михельсона может получить новое газовое месторождение на севере Ямало-Ненецкого автономного округа. Компания наращивает запасы, чтобы производить на Ямале и Гыдане около 70 млн т СПГ в год.

— ВТБ рассчитал часы ПИК — Зачем один из крупнейших российских госбанков увеличил долю в компании Сергея Гордеева — Группа ВТБ в три раза увеличила свою долю в девелоперской ГК "ПИК" Сергея Гордеева—до 23,05%. Для девелопера это страховка в условиях новых правил для застройщиков, для банка— источник фондирования в виде средств дольщиков.

— "Дом.РФ" приступил к выполнению указа — Жилищный институт развития снижает стоимость ипотеки — "Дом.РФ" первым из топ-10 ипотечных банков принял решение опустить ставки по ипотеке ниже 10%. Другие банки ждут дальнейших действий ЦБ по ключевой ставке и торопиться не будут, считают эксперты. Средняя ставка сейчас— 10,54%.

— За заемщиков взялись чат-боты — Райффайзенбанк начал принимать заявки на кредиты через соцсети и мессенджеры — Райффайзенбанк запускает сервис по выдаче кредитов с помощью соцсетей и мессенджеров.

— Инкубатор "единорогов" — Как в Китае развиваются стартапы-миллиардники — В КИТАЕ "единорогов" больше, чем где-либо в мире: за прошлый год их клуб пополнился 97 новыми членами. Возникают они даже в таких неожиданных областях, как популяризация науки или отправка к заказчику профессионального сомелье.