МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Роструд рассказал о случаях, когда работодатель может отказать сотруднику в отпуске.

Согласно сообщению ведомства, которое приводит "Российская газета", бывают случаи, когда предоставление отпуска может плохо сказаться на работе предприятия, работодатель может перенести отпуск с согласия работника на следующий год. Уточняется, что в этом случае отложенный отпуск нужно будет использовать не позднее 12 месяцев после окончания того года, за который он предоставляется.

Кроме того, работодатель может отозвать работника из отпуска. "В этом случае не использованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год", — приводит газета разъяснения ведомства.

Также отмечается, что перечень обстоятельств, при которых возможен отзыв из отпуска, законодательно не установлен. Однако если работнику вовремя не выплатили отпускные или его предупредили о времени начала отпуска позднее, чем за две недели, то работодатель по письменному заявлению работника обязан его перенести на другой согласованный срок.