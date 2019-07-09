МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Тариф на вывоз неотсортированного мусора может отличаться от тарифа на вывоз отсортированных отходов, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Если в конкретном доме люди хотят работать по старинке… в один бак, то один тариф", — сказал Иванов в интервью каналу "Россия 24".

Он также добавил, что, если граждане организовали раздельный сбор и управляющая компания обеспечила его, то тариф на вывоз должен быть меньше, потому что работа по сортировке уже выполнена.

Чиновник приветствовал двухконтейнерную подмосковную систему раздельного сбора мусора.