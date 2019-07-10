ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл /ПРАЙМ/. Переток капитала из нефтегазового комплекса способен дать толчок к инновационному развитию других отраслей, заявил в интервью РИА Новости в рамках выставки "Иннопром-2019" глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

"Я бы нефтегазовый комплекс отнес к тем, кто создает возможности для других отраслей. Если мы грамотно организуем переток капитала из нефтегазового сектора в другие, в инновационную часть этих секторов, у нас более активно движение по развитию других секторов в экономике будет идти с инновационным развитием", – сказал собеседник агентства.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером международной промышленной выставки "Иннопром-2019", которая будет проходить до 11 июля в КВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".