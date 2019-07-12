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КОММЕРСАНТ

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— На страже платежей родины — Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами — Новые положения закона "О национальной платежной системе" могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России. Требования к их дочерним обществам в части обеспечения беспрерывности платежей, то есть фактический запрет на выполнение международных санкций на территории России, невыполнимы для МПС.

— Зампреда ПФР интегрировали в коррупцию — Чиновник получал малые откаты за большие контракты — В четверг, 11 июля, стало известно о задержании сотрудниками ФСБ и СКР заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, который подозревается во взяточничестве. По версии следствия, посредником, через которого господин Иванов получил несколько миллионов рублей, являлся топ-менеджер IT-интегратора "Техносерв" Алексей Копейкин, действовавший в интересах неустановленных лиц.

— К Севастополю причалил новый глава — Городу русской морской славы поменяли губернатора — Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Развожаев назначен врио губернатора Севастополя. Занимавший этот пост Дмитрий Овсянников ушел в отставку по собственному желанию. Опрошенные "Ъ" эксперты в один голос называют ожидаемой отставку господина Овсянникова, который так и остался "аутсайдером" для севастопольских групп влияния, но по-разному оценивают перспективы господина Развожаева, которого его бывшие коллеги характеризуют как "не очень публичного человека" и "чиновника во всех смыслах".

— Не по паспорту, а по ставке — Букмекерам поможет упрощение идентификации клиентов — Букмекерские конторы рассчитывают, что новые правила идентификации при приеме ставок помогут рынку продолжить рост даже после рекордного 2018 года. За счет упрощения процедуры компании надеются привлечь клиентов нелегальных онлайн-сервисов и нарастить выручку на 15–20% в течение ближайшего года. У клиентов иностранных контор все еще остается другое преимущество — им не надо уплачивать НДФЛ с выигрышей, отмечают эксперты.

— Земельному налогу требуются уточнения — Власти начинают сверку данных об участках граждан — Как стало известно "Ъ", до конца года ФНС совместно с Росреестром и муниципалитетами начнет кампанию по уточнению данных о земельных участках, в отношении которых сейчас не начисляется земельный налог. По данным службы, сейчас в стране примерно 800 тыс. таких участков.

— 5G взвесили на весах прогресса — В ОЭСР попытались оценить последствия технологической революции — Новое поколение беспроводных сетей — 5G — будет способствовать росту экономики за счет повышения производительности и стимулирования инноваций, а также развитию новых форм конкуренции на телекоммуникационном рынке, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

— Рабочим запретам ограничили список — Минтруд сократил число закрытых для женщин кадровых перспектив — Минтруд представил новый список профессий и работ, запрещенных для женщин в России. Он в четыре с лишним раза меньше предыдущего, поддержан профсоюзами и работодателями и может вступить в силу с 2021 года. По словам экспертов, причиной для пересмотра стали как международные требования, так и активность самих работников.

— ОПЕК уступает долю — Мониторинг рынка нефти — ОПЕК понизила прогноз роста добычи стран, не входящих в картель, на этот год на 95 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,05 млн б/с. В итоге средний объем этих поставок составит в текущем году 64,43 млн б/с. Снижение стало следствием продления сделки ОПЕК+ на девять месяцев.

— Моралес басни такова — Что вышло из встречи президента России и президента Боливии — 11 июля президент России Владимир Путин принял в Кремле президента Боливии Эво Моралеса, который за два часа до этого приехал к студентам Российского университета дружбы народов (РУДН) для получения долгожданной и даже выстраданной мантии и шляпы почетного доктора РУДН.

— Право на адвоката вписали в бюджет — Россия нашла деньги на оплату бесплатной защиты — Впервые в истории России в утвержденных на днях Советом федерации поправках к бюджету-2019 отдельной строкой записана оплата работы адвокатов по назначению. Как и прежде, деньги "назначенцам" будут выплачиваться из бюджетов различных ведомств — МВД, СКР, судебного департамента и т. д.

— Вместо террориста нашли его следы — Ачемеза Гочияева еще раз арестовали — Как стало известно "Ъ", находящийся 20 лет в международном розыске организатор взрывов жилых домов в Москве в 1999 году Ачемез Гочияев обзавелся личным адвокатом. Последний недавно представлял его интересы в Лефортовском райсуде Москвы, где ФСБ добилась очередного заочного ареста Гочияева на два месяца — на этот раз по обвинению в незаконном хранении оружия. Схрон с ним силовики обнаружили в июне 2019 года во время одной из спецопераций на Северном Кавказе.

— "Бахчисарайской четверке" уточнили сроки — ВС РФ сократил на три месяца приговор крымским татарам—членам "Хизб ут-Тахрира" — Верховный суд (ВС) РФ изменил на три месяца сроки заключения "бахчисарайской четверке" — крымским татарам, осужденным за терроризм на сроки от 9 до 17 лет за участие в исламской организации "Хизб ут-Тахрир". Адвокаты требовали отмены приговора и называли дело сфабрикованным по религиозно-политическим причинам, но суд не согласился с этим.

— Украина начинает с чистого лица — Принят новый избирательный кодекс и могут быть внесены поправки в закон о люстрации — Верховная рада Украины приняла новый избирательный кодекс, отменяющий одномандатные округа: теперь депутаты будут избираться только по открытым партийным спискам. Изменения вступят в силу в 2023 году, так что досрочные выборы, назначенные на 21 июля, пройдут в соответствии со старым кодексом.

— Пираты Ормузского пролива — Запад обвинил Иран в новой атаке на танкеры — Попытка задержания британского судна в Ормузском проливе стала очередным эпизодом танкерной войны между Ираном и его идеологическими противниками как на Ближнем Востоке, так и на Западе. Инциденты в районе пролива происходят на фоне ужесточения санкций Вашингтона против Тегерана и ответных иранских угроз возобновить свою ядерную программу.

— Россия готовит ответ на "моральные войны" — В Совете федерации обсудили угрозу духовному суверенитету страны — Против России ведутся масштабные "моральные войны", к такому выводу пришли члены временной комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета. Причем корни событий на Украине, в греческом Афоне или Грузии участники обсуждения нашли "далеко за океаном".

— Хроники прорыва — и обрыва?— Объединение усилий государства и общества позволит построить Федеральный регистр быстрее и дешевле — Задание Правительства РФ создать к 2030 году базу в 500 тыс. потенциальных доноров костного мозга можно выполнить раньше и дешевле, чем предлагает Минздрав РФ, если подключить к госзаказу НКО-регистры. Это утверждает Русфонд в анализе законопроекта Минздрава об изменениях в ФЗ-323 "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" и своей пояснительной записке.

— Крым наращивает нефтебазовый экспорт — Кто и зачем претендует на феодосийский актив — "Ъ" стали известны подробности переговоров о продаже убыточной Феодосийской нефтебазы в Крыму, которая номинально является одной из крупнейших в РФ. По словам собеседников "Ъ", основным претендентом на покупку актива у властей Крыма стал однокурсник президента РФ Владимира Путина Виктор Хмарин.

— Возобновляемые источники дискуссии — Рынок может заплатить еще 0,9 трлн руб. за ВИЭ — Правительство возобновляет дискуссию о поддержке зеленой генерации в РФ в 2025–2035 годах. По данным "Ъ", Минэкономики посчитало, что продление механизмов поддержки сектора может обойтись оптовому энергорынку в 0,9 трлн руб.

— Система быстрых комиссий — Райффайзенбанк возьмет 1,5% за переводы в СБП — Система быстрых платежей (СБП) может потерять свою привлекательность для населения, если банки установят комиссии за такие переводы на уровне карточных. Первой ласточкой стал Райффайзенбанк, который ввел с июля комиссию в 1,5% за переводы свыше 10 тыс. руб. в месяц. Ряд игроков готовятся ввести комиссии к сентябрю.

— Старые трубы извлекают из отходов — Минэнерго пытается отменить запрет на отработанную продукцию — Как стало известно "Ъ", в противостояние нефтекомпаний с трубниками за возможность использования бывших в употреблении труб подключились Минэнерго и крупный подрядчик "Газпрома" — "Газстройинновация". С 2017 года такие трубы приравнены к отходам, их вторичное использование запрещено, что выгодно производителям труб, но означает потери для нефтегазовых компаний.

— МТС развернется на 360 градусов — Оператор запустит сервис видеотрансляций — МТС запускает сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий в формате 360 градусов. Продвижение такого сервиса может стимулировать абонентов потреблять больше трафика. Но конкуренты МТС пока не спешат с подобными проектами, считая, что полноценные VR-трансляции будут возможны после перехода на стандарт связи 5G.

— Акционеры уходят в онлайн — Голосование становится все более электронным — Регистраторы подвели итоги очередного сезона годовых собраний акционеров. Статистика лидеров рынка свидетельствует о продолжающейся тенденции к сокращению количества собраний из-за уменьшения общего количества акционерных обществ. При этом наблюдается взрывной рост популярности электронного голосования, в котором участники рынка видят будущее регистраторского бизнеса.

— Медиация исполнительной силы — Примирение сторон с участием посредников доработалось до второго чтения — Из доработанного ко второму чтению законопроекта о совершенствовании примирительных процедур исчезло положение о привлечении аппаратных сотрудников судов к деятельности судебных примирителей. Также по новому варианту соглашения по итогам процедуры предлагается наделить исполнительной силой.

— Черноземье морозит хлеб — Корпорация Романа Троценко выходит на рынок общепита — "Ъ" стали известны подробности проекта, который корпорация AEON Романа Троценко намерена реализовать в расположенной под Воронежем особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр". Бизнесмен планирует разместить на 28 га производство свежемороженого хлеба стоимостью около 3 млрд руб. Продукция будет поставляться в розничные сети центральной части России.

— Изабель Маран приоденет Мякинино — Магазин модного дома откроется в "Крокусе" — Несмотря на падающие доходы россиян, рынок премиальных и люксовых товаров хоть и незначительно, но растет. Такая ситуация не пугает некоторые международные модные дома — они готовы выводить свои бренды в Россию. Так, Isabel Marant, где средний чек составляет 60 тыс. руб., откроет свой первый магазин в Москве.

— Кофейни экспортируют за океан — Сеть "Даблби" выходит на рынок США — Российская сеть кофеен "Даблби" планирует открыть в течение ближайшего года до десяти заведений в США. Американский рынок больше по объему российского, и платежеспособность населения выше, чем у россиян,— это и могло вызвать интерес у владельцев "Даблби". Проблемами могут стать высокий депозит за аренду помещений, достигающий $360 тыс., и необходимость создавать систему обучения персонала.

— Здоровый образ тары — Чем грозит производителям пластиковых пакетов новая политика торговых сетей — Один из последних трендов в российской рознице — отказ от использования одноразовых пластиковых пакетов. В борьбе за потребителя, который стал предъявлять жесткие требования к соблюдению экологических стандартов, ритейл уже почти полностью отказался от выдачи бесплатных полиэтиленовых сумок на кассах и продвигает альтернативную упаковку.

— "Ритейлеры не хотят показывать количество отходов" — Дмитрий Нестеров, координатор проекта "Ноль отходов" "Гринписа России" — О мерах по борьбе с пластиковыми отходами "Ъ" рассказал координатор проекта "Ноль отходов" "Гринписа России" Дмитрий Нестеров.

— "Среди крупнейших сетей никто не предлагает бесплатные пакеты" — Сергей Беляков, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли — Когда ритейлеры в России полностью могут отказаться от пластиковых пакетов, "Ъ" рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.

ВЕДОМОСТИ

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— Каждый второй российский предприниматель готовится к худшему — Инвестируют лишь те, кому больше некуда вкладывать деньги — 71% предпринимателей считают условия ведения бизнеса в России неблагоприятными, выяснили социологи государственного ВЦИОМа. Бизнес вынужден фокусироваться на рисках, а не на возможностях, это ведет к сужению горизонта планирования и отказу от игры вдолгую.

— Банки и платежные системы массово обновляют условия платежей картами этим летом — Какие операции позволят получить повышенный кэшбэк в том числе за рубежом — Рынок банковских карт Московского региона исчерпал возможности роста за счет привлечения новых клиентов, говорят банкиры. Дальнейший рост возможен лишь за счет конкуренции за существующую клиентскую базу, говорит директор департамента по розничным продуктам МКБ Алексей Охорзин, поэтому банки активно "корректируют условия карточных продуктов, исходя из новых реалий".

— Путин предложил Севастополю третьего губернатора за пять лет — Овсянников не вписался в сложные политические реалии города — Президент Владимир Путин в четверг освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, сообщил официальный сайт Кремля. Инициатива о досрочном прекращении полномочий исходила от самого Овсянникова, следует из указа президента.

— Оппозиционеры готовы протестовать в случае их недопуска к выборам в Мосгордуму — Решение о том, кому отказать в регистрации, будет чисто политическим, уверены они — В субботу станет известно, кого из кандидатов от внесистемной оппозиции не допустят к осенним выборам в Мосгордуму: к этому дню избиркомы должны завершить проверку подписей, собранных самовыдвиженцами и кандидатами от непарламентских партий. Всего подписи удалось собрать 19 внесистемным кандидатам.

— Volkswagen попросил увязать господдержку с локализацией — Сам немецкий автоконцерн обязался инвестировать в Россию еще 61,5 млрд рублей — Группа Volkswagen (VW) предлагает российскому правительству дифференцировать систему доступа к господдержке автопрома. Размер госсубсидии должен зависеть от уровня локализации машин и автокомпонентов каждого конкретного автопроизводителя, считает немецкий автоконцерн.

— Инфраструктурные проекты часто сталкиваются с общественным недовольством — Проблема – не в неумении объяснить, а в системном кризисе доверия — Число судебных споров, попыток расторгнуть концессионные соглашения или просто заморозить инфраструктурные проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) растет. Это связано с информационными рисками из-за распространения, утаивания или искажения информации о проекте, говорится в обзоре "Гипериона" и You & Partners при поддержке "Инфраструктурного клуба" и Высшей школы экономики.

— Инвесторы поддержали план оппозиции Венесуэлы по реструктуризации долга — Но для России и Китая должны действовать общие условия, настаивают они — Крупнейшая группа иностранных кредиторов – держателей облигаций Венесуэлы в целом одобрила предложения, которые недавно представила оппозиция, возглавляемая Хуаном Гуайдо, председателем национальной ассамблеи. Но они считают, что Китай и Россия должны разделить бремя реструктуризации в равной степени с частными кредиторами, даже если переговоры с Пекином и Москвой будут вестись отдельно.

— Нужны ли Apple новые гаджеты — Главный дизайнер Apple Джони Айв ушел делать собственный бизнес — Айв создавал в Apple дизайн всего: гаджетов, их упаковки, интерьера магазина и даже штаб-квартиры компании. Когда-то он боялся, что Стив Джобс выгонит его на улицу. А кончилось тем, что Джобс перед смертью назвал Айва вторым человеком в компании – после себя самого, разумеется.

— "Газпром" жертвует экспортной выручкой ради сохранения доли на европейском рынке — Компания кратно увеличила продажи газа через электронную торговую платформу — "Газпром" продолжает наращивать продажи газа в Европу через электронную торговую платформу (ЭТП). Только в среду они превысили 405 млн куб. м – для сравнения: в январе было в среднем около 30 млн куб. м в сутки.

— Mail.ru может перенести штаб-квартиру в "Москва-сити" — Сделка с компанией Усманова и Малиса может стать крупнейшей в истории российского рынка аренды — Mail.ru Group ведет переговоры со структурами Олега Малиса и Алишера Усманова об аренде площадей в комплексе, который они строят в деловом центре "Москва-сити" (участок № 20), рассказали "Ведомостям" три консультанта, работавших с обеими сторонами потенциальной сделки.

— Apple отказали в регистрации товарного знака дополненной реальности в России — Он оказался слишком похож на товарные знаки "Аэропортов регионов" — Роспатент отказал Apple в регистрации в России товарного знака для технологии дополненной реальности (augmented reality, AR) – решение Палаты по патентным спорам опубликовано в конце июня. Роспатент указал, что в России уже есть схожие до степени смешения товарные знаки.

— СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на ТЭЦ в Мытищах — Из-за пожара на газопроводе около станции погиб человек, еще 13 пострадали — В четверг в деревне Челобитьево городского округа Мытищи случился пожар на газопроводе, подающем газ на "Северную ТЭЦ" (ТЭЦ-27, принадлежит "Мосэнерго" "Газпром энергохолдинга").

— Evraz и "Северсталь" объединились для онлайн-торговли — "Северсталь" использует широкую сеть складов Evraz — "Северсталь" Алексея Мордашова и Evraz Романа Абрамовича и партнеров начали совместные продажи, рассказали представители компаний. Их проект "Онлайн-витрина" заработал на прошлой неделе на базе интернет-магазина "Северстали".

— Задержания зампреда ПФР и менеджера "Техносерва" могут быть связаны — ВТБ считает следствие вокруг интегратора результатом работы его прошлого менеджмента — 11 июля стало известно о задержании зампреда правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова. После сообщений СМИ со ссылкой на источники задержание подтвердил "РИА Новости" руководитель фонда Антон Дроздов: "По подозрению по делу о взятке".

— Как студенты из Зеленограда запустили первое в России производство 3D-принтеров — Российского рынка им уже не хватает, они рвутся за рубеж — В 2010 г. студенты Московского института электронной техники Андрей Исупов и Максим Анисимов решили сконструировать для дипломной работы бакалавра шестипалого робота-паука.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Река в руках — Как обычные люди помогают выжить Волге — В бассейне Волги живет треть населения страны. И все чаще именно с берегов нашей любимой реки поступают тревожные сообщения. Волга мелеет, в нее сбрасываются тонны промышленных и бытовых отходов, в том числе химического производства, сотни затонувших кораблей мешают судоходству. Ситуация осложняется тем, что река уже исчерпала свои возможности по самоочищению. Теперь к этим проблемам добавился и весенний паводок, который принес меньше талых вод, чем обычно.

— Прописали, потрудились — Новая инициатива: предлагается дополнить обязательными работами список наказаний за фиктивную прописку. Хозяева "резиновых квартир" смогут загладить вину перед обществом полезным трудом в свободное время. Подобный законопроект внесен в Госдуму.

— За руль — по паспорту — Появятся ли в России электронные водительские удостоверения — В России может появиться электронное водительское удостоверение. То есть водителям не потребуется возить с собой заламинированный бумажный вариант прав.

— Не лезь в Бутырку — Впервые в знаменитом следственном изоляторе появился видеонадзор — О нынешних особенностях современной службы одних и вынужденного пребывания других в стенах старого тюремного замка, о том, как, несмотря на окружающую древность, здесь удается обеспечивать высочайший уровень безопасности, и многом другом в интервью "Российской газете" рассказал начальник Бутырки полковник внутренней службы Сергей Телятников.

— Настоящие индейцы — Президент Владимир Путин провел переговоры с Эво Моралесом — Президенты России и Боливии провели переговоры в Кремле, после которых Владимир Путин заявил журналистам, что думает о предложении главы Украины Владимира Зеленского о новом формате встреч — с участием не только Франции и Германии, но и США и Великобритании.

— Новый фронт работы — Михаил Развожаев назначен врио главы Севастополя — Президент освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев.

— Бои духовные — Сенаторы изучат технологии "моральных войн" — Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета России в ближайшие месяцы намерена изучить попытки вмешательства во внутренние дела страны посредством дискредитации православия и традиционных моральных ценностей россиян.

— Бумага не стерпела — Документы станут электронными — Работодателей и работников освободят от кадровой бумажной волокиты — трудовой и коллективный договоры, договор материальной ответственности и другие документы, связанные с организацией трудового процесса на предприятии, станут электронными.

— У кого ракетный комплекс — В Госдуме обсудили угрозы стратегической стабильности — В Госдуме обсудили угрозы стратегической стабильности — в дискуссии, кроме депутатов, приняли участие представители МИД и Генштаба РФ, авторитетные эксперты. Россия, как подчеркнули участники, настроена на диалог, но начинает готовиться к развертыванию американских ракет средней и меньшей дальности.

— Отвяжут от банка — Принят закон о борьбе с "зарплатным рабством" — Госдума приняла в третьем чтении правительственные инициативы о борьбе с "зарплатным рабством". Работодателям, которые препятствуют сотрудникам в самостоятельном выборе зарплатного банка, будут грозить штрафы.

— Деньги выплатят в срок — Кабинет министров упрощает процесс погашения задолженности по зарплате — Правительство расширяет полномочия трудовых инспекторов, чтобы работодатели быстрее погашали долги по заработной плате.

— Пересчитали — КС РФ объяснил, когда закон имеет обратную силу — Конституционный суд разрешил смягчение наказания по уголовной статье за неуплату налогов, которое стало возможным после вступления в силу новой редакции статьи 199 УК РФ. После того как в перечень необходимых платежей попали страховые взносы, возникла коллизия, которую КС разрешил постановлением.

— Цифрам поставили цель — Инновационные программы регионов получат федеральную поддержку — К 2024 году вложения бизнеса в развитие цифровой экономики должны увеличиться в три раза — до 5 процентов от ВВП страны, поставил задачу премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Огонь отбит — Спасатели потушили сильный пожар возле одной из крупнейших ТЭЦ Подмосковья — Возле одной из крупнейших теплоэлектростанций Подмосковья — ТЭЦ27, расположенной рядом с городом Мытищи, взорвался газопровод. Первое сообщение на пульт оперативного дежурного МЧС поступил в 11.11 утра. Немедленно на место происшествия прибыли несколько расчетов пожарных.

— Проявил слабость — Курс доллара опустился ниже 63 рублей — Курс доллара по итогам основной сессии торгов на Московской бирже в четверг просел ниже отметки 63 рубля. На укрепление российской валюты повлияли в основном внешние факторы, потенциал же ее дальнейшего роста пока выглядит ограниченным.

— Вот это — поворот — Где стоят видеокамеры на столичных дорогах?— На этой неделе Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы опубликовал адреса расположения всех камер фотовидеофиксации на столичных дорогах. Теперь водители могут узнать, где находятся эти точки контроля, и не бояться "налететь" на штраф.

— Погода за ценой не постоит — Шторм хороших новостей поддержал рынок нефти — За прошлый месяц 11 государств — членов ОПЕК, которые участвуют в сделке по регулированию нефтедобычи, перевыполнили ее условия почти на четверть (должны были снизить добычу на 812 тысяч баррелей в сутки, а реально сократили на миллион баррелей).

— Приговор выстрелил после покушения — Как уничтожается успешная строительная компания — В Ростове-на-Дону несколько лет тянется расследование дела о покушении на бизнесмена Юрия Погибу. А пока следователи устанавливают и привлекают к уголовной ответственности всех участников преступления, предприниматель может лишиться своих активов.

— Искали скидки — Средний чек за один поход в магазин вырос на три рубля — За месяц один поход россиян в магазин подорожал на три рубля. В среднем они тратили по 556 рублей.

— Машине — место — Эксперты подсчитали, как изменилась цена паркинга — Цена парковочного места в подземном или надземном паркинге в новостройках за год выросла в цене на 2,7 процента и составила 775,2 тысячи рублей, показало исследование "Авито Недвижимость". Среди 16 городов-миллионников снизился ценник только в двух. В остальных машино-места подорожали, причем в ряде городов больше чем на четверть.

— Правило чистой тарелки — Минсельхоз разработал законопроект об экологической продукции — Минсельхоз разработал законопроект об экологически чистой сельхозпродукции. Документ регулирует производство, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию таких продуктов, сырья и продовольствия. Производители "зеленых" продуктов будут внесены в единый государственный реестр и получат право размещать на упаковке специальную маркировку единого образца, которая обеспечит прослеживаемость товаров на всех этапах производства.

— Аванс от домработницы — Иностранных рабочих ждет новый платеж — Эксперты МВД России и представители научного сообщества обсуждают проблему возможного введения для иностранных рабочих нового вида платежей. Речь идет о тех так называемых самозанятых иностранцах, которые трудятся по найму у физических лиц, выполняя работу по дому, по даче и т.п.

— Ни денег, ни подельников — Экс-банкир получила срок за растрату — Останкинский районный суд Москвы на семь лет отправил за решетку экс-главу банка "Еврокоммерц" 41-летнюю Ирину Шаврину. Срок лишения свободы она получила за растрату в 3,3 миллиарда рублей. Наказание будет отбывать в колонии общего режима.

— Пластик вошел в моду — Одежда из вторсырья набирает популярность — В мире набирает популярность одежда, сделанная из вторсырья. В России пока мало кто готов носить вещи, сделанные из переработанных материалов, если об этом спросить, однако многие уже щеголяют в таких нарядах, даже не подозревая об этом.

— Волнам не отдали — В Крыму росгвардейцы спасли 23 человека — Печально мог закончиться отдых в Крыму для двух десятков человек. Внезапный сильный ветер поднял волну более, чем на два метра. Это застигло врасплох нескольких отдыхающих на водных велосипедах и каяках.

— Папка "Д" побеждает — О том, как поляки спасали россиянина, который вывез своих детей из Швеции, рассказал его адвокат — Польский суд вынес решение отказать шведским правоохранительным органам в выдаче россиянина Дениса Лисова и его дочерей, которых тот незаконно вывез из Швеции. Таков счастливый конец трагической истории трех российских девочек, которые — при живых родителях — были переданы в приемную мусульманскую семью, а их любимый и любящий отец был вынужден нарушить закон, чтобы вернуть себе детей.

— Брань на воротах — Отставка британского посла в США, которого президент страны пребывания публично назвал "придурком" и "чванливым кретином", — очередная удивительная история, которая заставляет задуматься о судьбе дипломатии в современном мире.

— Пиры Валтасара — Французский министр устраивал застолья на бюджетные деньги — Во Франции разразился громкий скандал, в центре которого оказался видный представитель нынешних властных элит. Речь идет о министре экологии, устойчивого развития и энергетики Франсуа де Рюжи, до этого занимавшем пост председателя Нацсобрания — нижней палаты парламента.

— "Зе" стоит свиты — Советники президента Украины не скрывают своей русофобии — Падающие рейтинги партии "Слуга народа" (СН) заставляют президента Украины Владимира Зеленского вести себя активно. Вот краткое описание президентской среды: на пустом месте затеял отвратительную перепалку с мэром Борисполя, пообещав натравить на избранного жителями чиновника Службу безопасности (СБУ); подписал указ об открытии для туристов зоны вокруг Чернобыльской АЭС.

— Не будите спящего туриста — Как в июле изменилась жизнь российских регионов — В июле врачам в Башкирии начали платить премии за раннюю диагностику онкологических заболевания. А в Крыму стали штрафовать за громкие песни у моря. В других регионах в вечернее время подорожали автобусы, ввели штрафы за парковку, а дачникам изменили правила по воде.

— Молчание щенят — В России появится перечень опасных пород собак — В ближайшее время в стране может появиться перечень потенциально опасных пород собак. Это наложит ряд ограничений на владельцев этих животных. В Российской кинологической федерации опасаются, что в список могут попасть и такие животные, как кавказская овчарка, московская сторожевая, черный русский терьер, рассказал глава РКФ Владимир Голубев.

— Добрые руки — Интернаты Москвы ждут волонтеров — Волонтеров Москвы зовут в соцучреждения города, где в их помощи, заботе и общении нуждаются люди. Пока очередь из добровольцев в психоневрологические интернаты и пансионаты для ветеранов труда не выстраивается, но столичные власти приняли решение заинтересовать руководителей соцучреждений взять себе подмогу.

— Дом зашатался — На Камчатке жилое здание не выдержало изменений климата — 12-квартирный жилой дом в селе Аянка Пенжинского района Камчатского края пошел волнами из-за аномальной жары, растопившей верхний слой мерзлоты.

— Виктор Малеев в больнице и дома — Почему в некоторых странах началась эпидемия кори — Наш разговор сегодня именно о кори, которая в некоторых странах приобретает характер эпидемии. А в нашей, да, пожалуй, не только в нашей, стране о ней больше всех знает инфекционист академик РАН Виктор Малеев, советник директора НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе.

— Родиться в нужном месте — Почему надо закрывать маленькие родильные дома — В 2018 году в России объявлено десятилетие детства. Поставлена задача: до 2024 года снизить уровень младенческой смертности до 4,5 промиле (4,5 ребенка на одну тысячу). Как этого достичь? Об этом рассказал главный внештатный неонатолог Минздрава России, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, доктор медицинских наук Дмитрий Иванов.

— Белый тепло-ход — "Волна здоровья" позволяет получать помощь больным детям в лучших центрах страны — Нынешняя уже 14 Всероссийская оздоровительная акция "Волна здоровья", которая оказывает помощь больным детям, пройдет со 2-го по 11 сентября. Теплоход "Василий Чапаев" с ведущими специалистами федеральных медицинских центров отправится по маршруту: Москва, Дубна, Рыбинск, Плес, Кинешма, Нижний Новгород, Муром, Рязань, Коломна, Москва. Все обследования и консультации проводятся бесплатно. До старта акции еще много времени, а оргкомитет Лиги начал подготовку уже сейчас. Почему?

ИЗВЕСТИЯ

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— Первый звонок: Москва и Киев готовятся к жестам доброй воли — Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, наконец, поговорили — Москва и Киев могут в ближайшее время проявить жесты доброй воли в вопросах обмена удерживаемых лиц. Об этом "Известиям" заявил источник в российских дипломатических кругах, знакомый с ходом переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

— Прохоровка как она есть — О попытках создать альтернативную реальность в истории Великой Отечественной войны — Всегда странно читать "альтернативные журналистские расследования" с их пафосом "наконец-то мы скажем вам настоящую ужасную правду". Особенно по военной истории. Нашумевшая заметка редактора исторического раздела уважаемой немецкой газеты Die Welt господина Келлерхоффа как раз из таких.

— Рубль миру: Россия увеличит международное кредитование на $1 млрд — Программа межправительственных займов может стать крупнейшей за последние пять лет — Россия за пять месяцев 2019 года профинансировала из бюджета иностранные правительства на 79 млрд рублей, а программа выдачи межгосударственных кредитов расширилась с 236 млрд, как предполагалось в начале года, до 293 млрд рублей, следует из данных Федерального казначейства и поправок в бюджет.

— Люди с ОФЗ: народные облигации начнут продавать онлайн — Очередную партию ценных бумаг объемом 30 млрд рублей Минфин планирует выпустить в сентябре — В сентябре этого года Минфин, наконец, выпустит народные облигации (ОФЗ-н) по новым правилам — с максимально льготными условиями для населения. Объем размещения может составить 30 млрд рублей.

— Фронт работы — Врио губернатора Севастополя назначен глава исполкома ОНФ — Новый глава Севастополя Михаил Развожаев сможет избавиться от приставки "врио" лишь в сентябре 2020 года, поскольку этап выдвижения кандидатов для участия в губернаторских выборах уже закончен. Об этом "Известиям" сообщили в ЦИК. Михаил Развожаев, возглавлявший до этого исполком ОНФ, направлен в регион вместо освобожденного от должности губернатора Дмитрия Овсянникова. Эта отставка была ожидаемой, а от нового руководителя ждут консолидации сторонников и противников его предшественника, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

— Совмещай и властвуй — Замглавы ПФР Алексей Иванов мог возглавлять еще минимум 17 компаний — Задержанный вчера замглавы ПФР Алексей Иванов мог быть руководителем как минимум 17 коммерческих организаций и не менее чем в 10 из них выступать бенефициаром.

— Туманный суд: Вышинского могут выпустить из-под стражи 15 июля — Защита журналиста в понедельник потребует изменить меру пресечения — Кирилл Вышинский 15 июля может выйти на свободу. Об этом "Известиям" рассказала сторона защиты главного редактора "РИА Новости Украина".

— Перешли эквайринг: доля платежей по картам в магазинах впервые превысила 50% — Чаще всего с помощью "пластика" рассчитываются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени — Доля покупок, оплаченных картами, впервые превысила 50%. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных "Такском", с которой ознакомились "Известия". В июне этого года доля карточных транзакций достигла 54%, тогда как в 2018-м эта цифра составляла 46%, а в 2017-м — 40%. Чаще всего россияне расплачиваются с помощью "пластика" на АЗС, в спортивных и парфюмерных магазинах.

— Финансовая грамота: банкам не позволят вводить клиентов в заблуждение — При участии ЦБ разработан стандарт против недобросовестной продажи финпродуктов — Банкам и финансовым компаниям будет сложнее навязывать свои продукты потребителям, а также вводить их в заблуждение. Совместная рабочая группа СРО НФА и НАУФОР при участии ЦБ разработала и в течение недели представит внутренний стандарт, который устанавливает требования к продажам.

— Вышло током — Почему пожар в Мытищах не привел к отключениям — Причиной пожара на газопроводе, подающем топливо на Северную ТЭЦ в Мытищах, могла стать халатность. Об этом "Известиям" сообщил источник в одной из экстренных служб столицы. По другим данным, возгорание, унесшее жизнь одного человека, произошло из-за износа трубы.

— Помеха права: водители стали чаще отказываться от оплаты штрафов ГИБДД — Количество непогашенных "писем счастья" увеличилось на 3,5 млн — Количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД увеличилось за пять месяцев 2019 года на 3,5 млн по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и достигло 22,4 млн. Соответственно, выросло и число неплательщиков. Об этом "Известиям" рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

— Звездные волны: "Спектр-РГ" увидит Вселенную в рентгеновском диапазоне — Ракета-носитель "Протон-М" с космической обсерваторией стартует с Байконура 13 июля — Космическая обсерватория "Спектр-РГ" проведет глубокое исследование космоса, благодаря которому планируется найти ответ на один из главных вопросов: как проходило формирование самых крупных объектов во Вселенной — скоплений галактик.

— ЕС попутал: Брюссель не сможет оживить торговлю с Тегераном — Обещанный Евросоюзом механизм INSTEX для обхода американских санкций в расчетах с Ираном до сих пор не начал работать — Европейский союз пока не может выполнить требование Ирана и полностью восстановить с ним торговые отношения. Об этом "Известиям" сообщили источники в европейских дипломатических кругах.

— Светлая голова: новый микроскоп позволит разглядеть работу неи?ронов — Российская разработка поможет в создании эффективных лекарств от когнитивных нарушений — В России разработан прибор под рабочим названием "Змей Горыныч". Он позволяет визуализировать процессы, протекающие в мозге лабораторных животных. После введения мышам флуоресцентного раствора ученые помещают их в камеру, где с помощью лазера могут вызывать свечение, которое испускают те или иные нейроны и другие клетки мозга в процессе активности.

РБК daily

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— Центробанк идет в добровольный отказ — Регулятор предлагает отложить начало реформы накопительной пенсии, так как считает полную добровольность участия населения в ИПК бессмысленной.

— Глава Севастополя сдался народному фронту — Президент России принял отставку главы Севастополя Дмитрия Овсянникова. На его место назначен глава исполкома ОНФ Михаил Развозжаев. Существенную роль в смене губернатора сыграл Алексей Чалый, говорят источники РБК.

— Здорова ли канцлер, чтобы продолжать?— За последние три недели у канцлера Германии Ангелы Меркель трижды случались приступы сильной дрожи на публике. Их причины до сих пор не известны. Что пишут об этом западные, в том числе немецкие, СМИ — в материале РБК.

— Ультраправые лишились неприкосновенности — Проевропейские партии не позволили ультраправым политикам возглавить ни один из комитетов Европарламента. Это может сыграть на руку популистам, придав вес их заявлениям об отсутствии в ЕС демократии.

— Дон Гао выбирает русские дрели — Корпорация POSITEC китайского миллиардера Дон Гао может выкупить бренд производителя электроинструментов "ИНТЕРСКОЛ". Возможность инвестировать в предприятие, судьбой которого был озадачен даже помощник президента Андрей Белоусов, изучает и РФПИ.

— Суд вернулся к исходным данным — Арбитражный суд Москвы возобновил рассмотрение иска "В Контакте" против использования информации о пользователях соцсети в коммерческих целях. В России не урегулирован оборот данных, а компаний, занимающихся их сбором и анализом, становится все больше.

— ФРС помогла отыграть три рубля — Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год, основания для этого видит и Российский фонд прямых инвестиций. Но большинство экономистов не столь оптимистичны в своих ожиданиях относительно российской валюты.

— Мы не состязаемся в предсказаниях с мартышками — Партнер одного из самых известных акселераторов мира Роберт Нейверт рассказал, зачем инвесторы годами вкладывают в убыточные проекты, объяснил, почему не верит в пузырь "единорогов", и назвал технологические сферы, интерес к которым угас.