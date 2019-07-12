МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Минсельхоз КНР готов начать рассматривать протокол о поставках российской говядины на рынок Китая, говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам переговоров замглавы Минсельхоза РФ Сергея Левина с министерством сельского хозяйства КНР.

"Представители Минсельхоза КНР сообщили, что считают целесообразным начать рассмотрение протокола о поставках говядины между Россией и КНР. С этой целью Россельхознадзор направит в Главное таможенное управление КНР и Минсельхоз КНР проект указанного протокола", — говорится в сообщении.

В ходе обсуждения вопросов взаимного доступа животноводческой продукции между Россией и Китаем, стороны договорились подготовить проект двустороннего документа, который определит этапы и порядок получения права допуска продукции на рынки стран.

"Кроме того, в ходе переговоров было отмечено, что в настоящее время российские экспортеры столкнулись с проблемой, касающейся задержания грузов китайскими инспекторами по ряду технических причин, связанных с оформлением ветеринарных сертификатов. Российская сторона выразила надежду, что данный вопрос будет урегулирован в ближайшее время", — добавляет российское ведомство.