МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Сотовый оператор "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") опроверг информацию СМИ о сбое в работе своей сети и заявляет, что ограничения могли наблюдаться недолгое время лишь в ряде районов Подмосковья из-за короткого замыкания в системе кондиционирования.

"Тринадцатого июля в ряде средств массовой информации появились публикации "о сбое" в работе сети "Билайн". "Билайн" официально опровергает данную информацию и сообщает, что все сервисы "Билайн" работают корректно и услуги предоставляются клиентам по всей России в полном объеме", — говорится в заявдении оператора.

Компания отмечает, что единственные ограничения могли наблюдаться в нескольких районах Подмосковья.

"Сегодня в течение небольшого промежутка времени некоторые клиенты Чехова, Серпухова, Зарайский, Ступино и Серебряных прудов в Подмосковье могли наблюдать ограничения в доступе к мобильному интернету и голосовой связи по причине короткого замыкания в системе кондиционирования, в результате которого вышли из строя несколько базовых станций. В настоящий момент все услуги для клиентов этих городов работают в полном объеме", — уточнили в компании.

"В остальном сеть "Билайн" по всей России в течение всего дня работала в обычном режиме", — заверили в компании

"Билайн" приносит извинения клиентам Чехова, Серпухова, Зарайский, Ступино и Серебряных прудов, столкнувшихся с временными ограничениями, за доставленные неудобства.