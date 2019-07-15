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КОММЕРСАНТ

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— Резвость — норма жизни — "Регуляторные песочницы" могут стать законом быстрого перехода эксперимента в норму — Законопроект о "регуляторных песочницах" при доработке превратился в проект института регулирования инновационного бизнеса. Предлагаемые "экспериментальные правовые режимы" (ЭПР) лишь формально ограничены цифровыми технологиями — они охватывают полузакрытый список сфер деятельности, в который входят не только финрынки, медицина и транспорт, но и образование, строительство и госуслуги.

— Органам власти спроектируют архитектора — Для государственных информсистем разработают единые требования — Минкомсвязь предлагает составить единые требования к информационным системам органов власти и ввести должность главного государственного IT-архитектора, который будет их контролировать. Предполагается, что это повысит устойчивость IT-инфраструктуры и снизит сроки оказания госуслуг. Необходимость такой унификации назрела давно, признают эксперты, но есть риски того, что новые критерии сформируют в пользу конкретных участников рынка.

— Марш несобравших — Независимые кандидаты в Мосгордуму провели акцию в защиту забракованных подписей — Сотрудники полиции и Росгвардии вечером в воскресенье прервали акцию 17 независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы у входа в здание Мосгоризбиркома (МГИК) на Моховой улице: по данным портала "ОВД-инфо" на вечер воскресенья, задержаны были более 35 человек, включая кандидатов Илью Яшина, Любовь Соболь, Ивана Жданова и Юлию Галямину. Акции во дворе МГИК предшествовала встреча независимых кандидатов со сторонниками в Новопушкинском сквере, откуда они затем прошли к зданию мэрии и далее на Моховую. Кандидаты требовали допустить их до выборов и принять подписи, которые избирком отказывается считать действительными. Полиция первоначально вела себя подчеркнуто доброжелательно, но после того, как во дворе МГИК появились первые палатки, сотрудники полиции и Росгвардии зачистили двор. Задержанные кандидаты призвали сторонников вновь собраться у здания МГИК в понедельник. МГИК напомнил, что решения о регистрации кандидатов будут приняты на заседаниях окружных комиссий 16 июля, после чего несогласные получат право обжаловать их в суде.

— Промышленности прописывают банки — ЦБ меняет правила кредитования сделок — Банк России хочет направить средства банков на кредитование производства. На эти цели могут быть перенаправлены средства от кредитования сделок по слиянию и поглощению, которое регулятор планирует обременить повышенными резервами. Банкиры и эксперты сомневаются, что таким образом удастся достичь заданной цели, особенно на фоне общей стагнации корпоративного кредитования.

— Страна встает с колес — Автоконцерны могут сократить производство — Цены на машины с начала года выросли уже на 10%, несмотря на падение рынка. Как выяснил "Ъ", противоречия тенденций на самом деле нет — производители и дилеры параллельно дают скидки и проводят акции, которые в ряде случаев полностью компенсируют удорожание, а также смещают предложение в сторону бюджетных моделей. Более того, некоторые автоконцерны, по данным "Ъ", уже рассматривают сокращение производства в России.

— Кооперативы вызывают на стройплощадки — Минстрой готов вернуть ЖСК на рынок жилищного строительства — Минстрой намерен реанимировать практически ушедшие с рынка жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). Министерство опубликовало законопроект, который должен облегчить их участникам получение ипотечных кредитов под залог паев. Для этого предлагается сделать паи в таких кооперативах предметом банковского залога, зафиксировав их в статусе "паенакоплений", и обращаться с ними, как с ипотечными залогами. "Перезапуск" ЖСК с относительно дешевым кредитованием пайщиков может создать альтернативу крупным застройщикам на время расчистки строительного рынка и перехода на проектное финансирование — но общие нормы по применению эскроу-счетов для защиты пайщиков Минстрой намерен распространить и на ЖСК.

— Поднебесная закладная — Китай выглядит крупнейшим теневым кредитором мира — На фоне доминирования КНР в мировой торговле растущая роль страны в глобальных финансовых потоках остается в тени, хотя экспорт китайского капитала по всему миру в последние десятилетия достиг рекордных масштабов, говорится в работе группы экономистов из Гарварда, Университета Мюнхена и кильского ИМЭ. Половина долгов не учитывается в статистике МВФ и ВБ, ранее списывавших долги части кредиторов Китая.

— Заказ из даркнета — "Ъ" стали известны подробности расследования убийства следователя МВД — Как стало известно "Ъ", на фоне произошедших в Грузии событий власти этой страны приостановили уже начатую процедуру экстрадиции в Россию 28-летнего хакера Ярослава Сумбаева, обвиняемого в организации преступного сообщества и особо крупных мошенничеств. Его планировали проверить и на причастность к заказному убийству разбиравшегося с аферой следователя МВД Евгении Шишкиной, но планы Следственного комитета России (СКР) спутал предполагаемый организатор убийства — школьник из Санкт-Петербурга. На допросе он заявил, что заказ поступил не от мошенников, а от наркоторговцев, которые тоже входили в сферу профессиональных интересов подполковника Шишкиной.

— Обвинение чемпиону предъявили в больнице — Защита считает, что казачьим активистам необоснованно вменили в вину хулиганство — Полиция Верхнего Уфалея (Челябинская область) предъявила обвинение в групповом хулиганстве активистам местного казачьего движения — чемпиону мира по панкратиону, почетному жителю города Сергею Калинину и ветерану спецназа Ивану Спиридонову. По версии следствия, в начале июля они устроили драку с представителем местной азербайджанской диаспоры Ильгаром Мусаевым, его родственниками и друзьями. В результате оба оказались в больнице, формально находясь под домашним арестом, а их противники, пострадавшие гораздо меньше, проходят по делу потерпевшими. Адвокаты казаков уже направили в местное ОМВД заявление о привлечении к уголовной ответственности господина Мусаева и его друзей, утверждая, что те не только были зачинщиками драки, но и ранее провоцировали подобные конфликты. Отметим, что аналогичный инцидент в 2013 году привел к массовым беспорядкам в городе, которые удалось прекратить лишь с помощью ОМОНа.

— Нефтяника взяли у трапа — Дмитрий Мазуров задержан по делу о кредите Сбербанка — Как стало известно "Ъ", в минувшую субботу в московском аэропорту был задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрий Мазуров. Он подозревается в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более $3 млрд. В New Stream заявили "Ъ", что Дмитрий Мазуров никогда не скрывался от следствия и расценивают его задержание как попытку давления на следствие со стороны недоброжелателей. 15 июля суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании нефтянику меры пресечения.

— Наставник президента не справился с вертолетом — Погиб глава Федерации сверхлегкой авиации, обучавший Владимира Путина управлять дельталетом — Вчера в Подмосковье разбился вертолет Robinson, которым управлял Игорь Никитин, глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России. Пилот стал известен после того, как у него прошел курс обучения управлению дельталетом президент Владимир Путин. После этого глава государства совершил свой известный полет с журавлями стерхами.

— Покупка С-400 может дешево обойтись Турции — Администрация США отложила санкции против Анкары — США как минимум на неделю отложили введение санкций против Турции, куда с пятницы начались поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Ранее Вашингтон обещал исключить Турцию из числа производителей деталей для новейшего истребителя F-35 Lightning II и отказать ей в поставках более 100 самолетов. Правда, в Конгрессе США считают, что даже этих мер недостаточно, и призывают президента Дональда Трампа применить закон, предусматривающий визовые и финансовые санкции против турецких политиков. Вопрос в том, готовы ли в Белом доме нанести удар по американо-турецким отношениям и потерять одного из главных партнеров США на Ближнем Востоке.

— Уйгурам не хватило подписей — Россия, Белоруссия и еще 35 стран поддержали Китай в Совете по правам человека ООН — Россия и Белоруссия поддержали действия Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где, по данным правозащитников, журналистов, западных политиков и органов ООН, местное мусульманское население подвергается массовому внесудебному лишению свободы. Всего же подписи в поддержку китайского заявления на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) поставили 37 стран. Четырьмя днями ранее открытое письмо с осуждением китайской политики в СУАР подписали 22 западных государства.

— Черногория снова отделяется от Сербии — Ее православная церковь станет автокефальной — Президент Черногории Мило Джуканович объявил, что республика будет иметь свою автокефальную православную церковь. По его словам, это делается ради преодоления раскола между проживающими в стране черногорцами и сербами. Процесс будет проходить по украинской модели: путем объединения действующих в Черногории православных церквей — черногорской и сербской — и отделения последней от Сербской православной церкви (СПЦ), действующей в Сербии.

— Под "Адмирала Кузнецова" сломают стенку — Сухой док для крейсера обойдется в 20 млрд руб. — Как выяснил "Ъ", петербургская И.И.С. по контракту с центром судоремонта "Звездочка" на 20 млрд руб. модернизирует сухой док на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске. Док нужен для ремонта единственного в составе ВМФ авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Планируется объединить два существующих дока в один большой.

— Вагоны замедляют ход — ОАО РЖД винит операторов в падении оборота — Серьезное замедление оборота грузовых вагонов на железных дорогах во многом вызвано действиями их операторов, грузоотправителей и грузополучателей, считают в ОАО РЖД. При среднем сроке оборота вагона в 16 суток треть времени тратится по вине клиентов, в основном на путях необщего пользования. По словам источников "Ъ", руководство монополии полагает, что операторы придерживают вагоны, не желая снижать ставки. Однако сами клиенты ОАО РЖД считают, что монополия просто пытается разделить ответственность, ожидая плохих результатов погрузки на фоне ухудшения конъюнктуры экспорта.

— "Мосметрострой" дорыл тоннель до мэрии — Компания меняет владельцев — Мэрия Москвы намерена стать владельцем одного из субподрядчиков строительства столичной подземки — "Мосметростроя", чей текущий бизнес оценивается в 10–15 млрд руб. Городские власти ведут переговоры о покупке акций компании у ее собственников, ВТБ и структуры совладельцев УГМК Искандара Махмудова и Андрея Бокарева. С новым владельцем "Мосметрострой" получит шанс на больший объем заказов, однако это может вызвать вопросы как у других игроков рынка, так и у Федеральной антимонопольной службы.

— Минус-банк — Отрицательный капитал Минбанка увеличился до 94 млрд рублей — Санируемый ЦБ Московский индустриальный банк (Минбанк) потерял за июнь 69 млрд руб. капитала, его отрицательная величина достигла таким образом 94 млрд руб. Причина может быть в том, что ЦБ создал резервы почти по всему портфелю кредитов юрлицам. Эксперты не исключают, что регулятор мог подойти к резервированию чрезмерно консервативно, ограничив себя лишь ранее высказанным прогнозом по максимальному размеру вливаний в капитал банка.

— Просрочка качеством не вышла — Предложение плохих долгов превышает спрос — В первой половине 2019 года банки предложили коллекторам к покупке 175 млрд руб. просроченных долгов, что почти на 60% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Впрочем, доля завершенных сделок продолжает снижаться и уже опустилась до 66% от предложения. Основной причиной коллекторы называют не слишком качественные портфели: зачастую продавцы передают неверные контакты должников, что значительно повышает не только издержки, но и риск претензий со стороны третьих лиц.

— "Восточный" уронил норматив — Банку потребовалось восстановление капитала — Банк "Восточный" может списать субординированные кредиты, полученные от акционеров несколько лет назад. Причина — майское предписание ЦБ по доформированию резервов, в результате исполнения которого норматив достаточности базового капитала (Н1.1) банка в течение шести рабочих дней находился ниже отметки 5,125% в мае-июне. Согласно нормативным актам ЦБ, в такой ситуации банк должен через списание субордов восстановить базовый капитал до указанной отметки.

— "Тоннель сдерживает нас, как стена" — Александр Исаев о причинах и программе строительства Северомуйского тоннеля-2 — В прошлом году "Сибантрацит" Дмитрия Босова неожиданно объявил, что готов решить проблему расширения наиболее сложного узкого места на БАМе — Северомуйского тоннеля. Как структурирован проект, оценка и сроки которого со стороны "Сибантрацита" вдвое меньше, чем у ОАО РЖД, "Ъ" рассказал глава управляющей строительством УК "Востокуголь" Александр Исаев.

— Xiaomi освоил онлайн — Бренд обошел конкурентов в интернет-продажах — Китайский бренд смартфонов Xiaomi стал лидером в онлайн-продажах в России по итогам первого полугодия, обогнав Huawei и Honor, подсчитали ритейлеры. В целом, с учетом офлайн-продаж, Xiaomi занимает лишь пятое место.

— Малые ГЭС урезаются делением — Их объемы могут получить инвесторы в солнце и ветер — Правительство может в этом году провести дополнительный отбор проектов по первой программе поддержки зеленой генерации в 2013–2024 годах. Речь идет о распределении 220 МВт невыбранной квоты по проектам строительства малых ГЭС, вопрос будет обсуждаться в понедельник у вице-премьера Дмитрия Козака. Игроки солнечной и ветрогенерации, которых в целом поддерживают Минэкономики и Минэнерго, хотят забрать эти объемы себе, тогда как их конкуренты из гидрогенерации просят сохранить объемы за сектором и перенести их на будущее.

— К "Моссельмашу" подселяют технопарк — На месте завода появится новый комплекс — Площадка, где находится завод "Моссельмаш" на севере Москвы, может быть застроена жильем, а якорным объектом будущего комплекса должен стать технопарк. Среди претендентов на площадку — группа ПИК Сергея Гордеева. Впрочем, за участок почти в 12 га может развернуться конкуренция: из-за дефицита земли девелоперы все больше интересуются бывшими промзонами.

— "Ростелеком" и "Ростех" оцифруют медицину — Компании создали совместный бизнес — "Ростелеком" и "Ростех" создали СП "Цифромед" для развития медицинских информационных систем. До сих пор компании по отдельности работали над внедрением таких систем в рамках госпроекта и в партнерстве рассчитывают увеличить свою долю на рынке. Объединение усилий госкомпаний позволит ускорить информатизацию медицины, но к ней важно подключать и частные структуры, считают другие игроки.

— Китайские новости переведут на русский — В России запустится локальная версия издания TechNode — Сайт о технологиях в Китае TechNode выходит на русскоязычный рынок. Инвестором проекта стал владелец консалтинговой компании Eurasia Development и партнер "Додо Пицца" в Китае Андрей Прохорович. Информации о китайских стартапах в России мало, но это очень узкий рынок, предупреждают конкуренты.

— Сыры судебной выдержки — К банкротству предприятий "Милкиленда" подключился еще один истец — В дело о банкротстве двух российских предприятий украинской продовольственной группы "Милкиленд", инициированном банком "Возрождение", неожиданно включился индивидуальный предприниматель Сергей Шимов. Он требует через суд признать недействительным поручительство между кредитором и одной из "дочек" "Милкиленда". По его мнению, наличие такого договора позволяет банку получить контроль над активами должников. Юристы не исключают, что эти претензии согласованы с заемщиками, чтобы затянуть процесс.

— Органам власти спроектируют архитектора — Для государственных информсистем разработают единые требования — Минкомсвязь предлагает составить единые требования к информационным системам органов власти и ввести должность главного государственного IT-архитектора, который будет их контролировать. Предполагается, что это повысит устойчивость IT-инфраструктуры и снизит сроки оказания госуслуг. Необходимость такой унификации назрела давно, признают эксперты, но есть риски того, что новые критерии сформируют в пользу конкретных участников рынка.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Оппозиция добивается регистрации на выборах в Мосгордуму протестами — Власти боятся, что уступки оппозиционерам потребуют их допуска и на выборы в Госдуму — В Москве 14 июля прошла несогласованная акция "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму", организованная штабом Алексея Навального. Впервые за несколько лет акция, собравшая, по данным МВД, около 1000 человек, объединила оппозиционеров – непримиримых противников. Выступали кандидаты в Мосгордуму, у которых избиркомы обнаружили недопустимо большую (более 10%) долю недостоверных подписей: муниципальные депутаты Илья Яшин, Константин Янкаускас и Юлия Галямина, соратники Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, члены "Яблока" Сергей Митрохин, Кирилл Гончаров и Елена Русакова. В толпе был замечен и секретарь горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин.

— Рейтинг "Единой России" упал до минимума за последние 14 лет — По данным ВЦИОМа, за неделю рейтинг партии власти потерял 1,4 процентного пункта — Рейтинги "Единой России" продолжают падать, и добиться возобновления их роста партии власти будет трудно.

— Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов — У компаний есть деньги для инвестиций, но нет желания их вкладывать — Экономика разочаровывает бизнес – все меньше предпринимателей верят в ее рост. Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit. Это худший результат с февраля 2016 г. и ниже среднемировых показателей (18%). Доля производителей товаров, верящих в рост экономики, оказалась и вовсе минимальной (те же 15%) за всю историю наблюдений с начала 2008 г.

— Мировой рынок нефти ждет перепроизводство — Но цена на нефть все равно растет из-за продления сделки ОПЕК+ — Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует перепроизводство нефти в мире, следует из его отчета. "Наш баланс показывает потенциальное перепроизводство в следующем году со стороны не входящих в ОПЕК государств, особенно со стороны США.

— ЦБ вольет в капитал Московского индустриального банка 129 млрд рублей — Это на треть больше, чем регулятор планировал потратить на его санацию — ЦБ сообщил 12 июля, что направит 128,7 млрд руб. в капитал санируемого Московского индустриального банка: выкупит допэмиссию его акций, после чего ЦБ будет принадлежать 99,99% капитала.

— Поможет ли Путин генсеку ОПЕК договориться с Трампом — Мохаммед Баркиндо c 2016 года занимается укреплением альянса ОПЕК+ — В июле начался второй срок 60-летнего нигерийца Мохаммеда Баркиндо в качестве генерального секретаря ОПЕК. "Нам нужен генеральный секретарь, который может говорить со всеми", – настаивал перед его назначением Абдулла аль-Аттия, бывший министр нефти Катара и президент ОПЕК, лоббировавший кандидатуру Баркиндо три года назад.

— Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики — Взамен он вложит до 8,5 трлн рублей в Арктический регион — В освоение Арктики нефтяные компании готовы вложить от 5 трлн до 8,5 трлн руб., но для этого им нужны беспрецедентные налоговые льготы ценой 2,6 трлн руб. План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.

— Продажи игрушек, выпущенных по лицензии от видеоигр, резко растут — Такие игрушки покупают взрослые люди, сохранившие детские привычки — В России продажи игрушек, выпущенных по лицензии от видеоигр, за год с мая 2018 г. по май 2019 г. увеличились на 68% – а весь рынок лицензионных игрушек, с героями фильмов и мультфильмов, всего на 2%, говорится в исследовании The NPD Group. Того же мнения Константин Фришберг, директор категории "Игрушки и спорт" "Детского мира": перетекание героев из видеоигр в игрушки – современный тренд.

— Банк "Восточный" может списать вечные субординированные долги — Капитал банка опустился ниже значения, после которого необходимо списать часть субордов — У "Восточного", чьи акционеры конфликтуют уже более полутора лет, появились основания списать часть субординированных долгов. О срабатывании триггера на своем сайте сообщил ЦБ. У "Восточного" опустился норматив достаточности базового капитала (Н1.1) ниже 5,125%, и продолжалось это более шести операционных дней в течение последних 30 операционных дней (с 31 мая по 5 июня), следует из сообщения регулятора. При таких условиях банк должен в течение 45 дней либо восстановить норматив, либо списать вечные суборды или конвертировать их в акции, если такие бумаги у него есть.

— НЛМК запустил комплекс по переработке химотходов стоимостью 4,6 млрд рублей — Это позволит комбинату вдвое сократить выбросы цеха и сэкономить на покупке электроэнергии — В пятницу, 12 июля, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина запустил в эксплуатацию комплекс улавливания и переработки продуктов коксохимического производства, сообщил представитель комбината. Строительство длилось с 2015 г., стоимость проекта составила 4,6 млрд руб., он финансировался из собственных средств компании, уточняет представитель. В масштабах всей инвестпрограммы НЛМК на 2015–2018 гг. ($1,9 млрд) это соответствует примерно 4%. Строительство этого комплекса на НЛМК – часть экологической программы компании. Предполагается, что его запуск позволит вдвое сократить выбросы коксохимического цеха в атмосферу.

— Максимальная ставка вкладов топ-10 банков упала до минимума за восемь месяцев — Но отдельные банки точечно повышают доходность рублевых депозитов — Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения в первой декаде июля составила 7,135% годовых. Об этом в пятницу отчитался Центробанк. По сравнению с третьей декадой июня показатель снизился на 0,136 процентного пункта (п. п.). Сейчас он находится на уровне ноября 2018 г.

— Зачем Европе "Немосква" — В Брюсселе показывают проект Nemoskva – летающую картошку, мехового Ленина и другое искусство из российских регионов — Дрожащие картофелины, балансирующие между свободным падением и невесомостью, заставляют зрителей ходить, задрав голову. Эта электромагнитная установка – инсталляция "Пауза" арт-группы из Екатеринбурга "Куда бегут собаки". Куратор-консультант "Немосквы" Антонио Джеуза признается, что хотел взять на выставку другую их работу – "Испарение Конституции Российской Федерации" из Музея современного искусства Антверпена (MuHKA), ставшую хитом последней Уральской индустриальной биеннале. Но там буквы испаряются под воздействием утюгов, а в брюссельский центр изящных искусств Bozar с утюгами не пустили пожарные.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Полет на шоу звезд — Космическая обсерватория "Спектр-РГ" проведет масштабную "перепись населения" Вселенной — Астрофизики выдохнули: новая уникальная космическая обсерватория "Спектр-РГ" отправилась на работу в космос.

— Чип с молоком — Качество сыра, йогурта и сливок проверит смартфон — В России с 15 июля начинается эксперимент по маркировке молочной продукции. В рамках пилотного проекта будут маркироваться молоко и сливки, сливочное масло, сыры, йогурты, кефир, молочная сыворотка, творог, мороженое и другие продукты.

— Пороги личных кабинетов — Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных банковских операциях — Банк России обновил порядок передачи сведений о подозрительных операциях банковских клиентов в Росфинмониторинг. Обмен информацией по целому ряду таких операций будет проходить через личный кабинет в интернете.

— Дисконту изменят срок — Водителям добавят десять дней для уплаты половины штрафа — Группа депутатов предложила увеличить срок на уплату штрафа с 50-процентной скидкой. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

— Так было — 75 лет освобождению от фашистов Вильнюса — 13 июля 1944 года был освобожден город Вильнюс. Это была первая столица союзной республики, оккупированная немецкими войсками в ходе Великой Отечественной войны, город был занят 3-й танковой группой Г. Гота уже 24 июня 1941 года.

— Первый звонок — В Кремле рассказали подробности разговора президентов России и Украины — Российско-украинские отношения стали темой оперативного совещания президента с постоянными членами Совета безопасности РФ. Телефонный разговор Владимира Путина с Владимиром Зеленским продолжался 20 минут и носил прагматичный характер, сообщили в Кремле.

— На пути к бюллетеню — Завершен прием документов на довыборы в Госдуму — Центризбирком подвел промежуточные итоги кампаний по выборам разного уровня, которые пройдут в Единый день голосования 8 сентября по всей стране.

— Ребенок сэкономит — Размеры стандартных налоговых вычетов, предоставляемых работающим родителям на несовершеннолетних детей, могут повысить. Группа депутатов внесла соответствующий законопроект в Госдуму.

— Уравняют в правах — Родители получат выплаты, как и супруги — Круг лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного от несчастного случая или профессионального заболевания, может быть расширен.

— Цены в плюсе — Подсчитан прожиточный минимум за второй квартал и МРОТ 2020 года — Минтруд подсчитал, на сколько вырос прожиточный минимум за второй квартал 2019 года. Так, для детей он стал больше на 4 процента и составил 11 004 рубля, для пенсионеров вырос на 3,8 процента, до 9236 рублей, для трудоспособных людей — на 4,1 процента, достигнув 12 130 рублей. Прожиточный минимум на душу населения составил 11 185 рублей. Об этом написано в проекте приказа минтруда, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.

— Зачем сидеть?— Следователей обяжут мотивировать просьбы о продлении ареста — Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, вводящий дополнительные требования к ходатайствам о продлении ареста.

— Настрой на лето — Каждый регион страны имеет потенциал для наращивания строительства объектов в рамках национальных проектов, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Связанные одной целью — В Москве появятся новые пересадочные узлы — Из девяти транспортно-пересадочных узлов на МЦК и железной дороге построено пять. Еще три откроют до конца года, а оставшийся — в следующем году. Об этом журналистам мэр столицы Сергей Собянин рассказал на станции "Стрешнево", где недавно открылся второй вестибюль с переходом на железнодорожную платформу "Ленинградская".

— Трагедии на земле и в воздухе — Страшное ДТП с участием рейсового автобуса произошло на трассе Белорецк — Инзер. Автобус направлялся в Уфу и был полным — в салоне находились 39 человек. По данным ГИБДД, автобус следовал по маршруту "Миндигулово — Набережные Челны" протяженностью 600 км. Но это был не маршрутный транспорт, а так называемая "заказная" перевозка. Подобным образом многие частные перевозчики уходят от обязательных проверок.

— Нефтепроводы в Россию — Белорусская часть "Дружбы" досрочно очищена от грязной нефти — Белорусский оператор нефтепровода "Дружба" — "Гомельтранснефть Дружба" полностью и досрочно завершил его очистку потоков в трубе от некондиционной нефти.

— Бигмагия чисел — Журнал The Economist снова признал рубль самой недооцененной валютой — Журнал The Economist выпустил очередной "индекс бигмака", где исходя из цен на один и тот же сэндвич в разных странах мира рассчитывается "справедливая" стоимость той или иной валюты к доллару по паритету покупательной способности. Как и полгода назад, самой недооцененной к доллару США валютой признан российский рубль.

— Третий у руля — Врио губернатора Севастополя набирает команду — Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в пятницу приступил к исполнению обязанностей. Он был назначен на эту должность Владимиром Путиным после того, как бывший глава города федерального значения Дмитрий Овсянников подал в отставку.

— Бонус за покупку — Иностранные туристы смогут получить возврат НДС наличными — Правительство одобрило законопроект с изменениями в Закон "О валютном регулировании и валютном контроле", которые помогут устранить несоответствия норм налогового и валютного законодательства, связанные с компенсацией сумм НДС иностранцам при покупке и вывозе товаров из России.

— Ягода манила — Российские клубника и малина зимой появятся в магазинах — На рынке появится больше российских ягод по доступным ценам, если будет принят закон о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 10 процентов на плодово-ягодные культуры, рассказали в ассоциации "Теплицы России".

— Осторожно, химия! — Россельхознадзор заявил о бесконтрольном применении пестицидов в стране — В России слабо выстроен контроль за использованием пестицидов. Агрохимикаты распыляют с самолетов, из-за этого массово гибнут пчелы, а концентрация пестицидов в овощах и фруктах превышается.

— Опять каникулы — Утвержден календарь выходных дней на 2020 год — Новогодние каникулы продлятся в 2020 году с 1 по 8 января, а майские — с 1-го по 5-е и с 9-го по 11-е. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о переносе выходных дней в 2020 году. Документ опубликован на сайте кабмина.

— Приглашаются лучшие — Начался прием заявок на соискание премии "Юрист года" — Ассоциация юристов России начала прием документов на соискание высшей юридической премии "Юрист года".

— География долга — Приставы назвали регионы, где больше всего банковских должников — Жители Приволжского федерального округа оказались в лидерах по числу банковских должников. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Федеральной службой судебных приставов.

— Кто быстрее — "Почта России" выбрала лучших водителя и почтальона — Лучшего почтальона и лучшего водителя выбрала "Почта России": Наталья Козлова из Татарстана и Константин Трифонов из Алтайского края стали победителями ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".

— Ставки биты — Банки понизили доходность по вкладам — Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду июля сократилась до 7,14 процента. Об этом сообщил Банк России.

— Жесткая "мягкая сила" — Сергей Нарышкин: США ставят барьеры "Бессмертному полку" — Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщил, что власти США намерены противодействовать акции "Бессмертный полк" в мире. Это заявление он сделал на заседании совета фонда "История Отечества", где речь шла о развитии института "мягкой силы" и истории продвижения русского языка за рубежом.

— "Торы" прикроют боевые корабли — Один из лучших зенитно-ракетных комплексов "Тор", создававшийся в интересах ПВО Сухопутных войск, адаптируют к морским условиям и поставят Военно-Морскому Флоту.

— Палатка для сада — Что кроме кафе откроют этим летом в московских парках?— Еще больше киосков с мороженым, сувенирами, кофе и выпечкой появится в парках столицы. На торги, которые пройдут 19 июля, выставлено около 60 различных объектов торговли и общепита.

— Поэт и гражданин — Известный переводчик Пушкина Джулиан Лоуэнфельд получил российский паспорт — В прошлую пятницу получил российское гражданство американский поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд. На торжественной церемонии вручения ему российского паспорта присутствовал министр культуры РФ Владимир Мединский.

— "Майская ночь" на Елагином острове — В Санкт-Петербурге открылся фестиваль "Опера — всем" — На Соборной площади Петропавловской крепости открылся VIII Санкт-Петербургский международный фестиваль "Опера — всем". Он продлится до 21 июля, за это время любители искусства увидят под открытым небом четыре оперных спектакля.

— Раскаяние не помогло — Арестован запред Пенсионного фонда — Следственный комитет уже несколько дней продолжает хранить молчание и никак не комментирует задержание и арест заместителя председателя Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, который курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда.

— Хотели аварию — Вынесен приговор о попытке теракта на "Сапсане" — Московский окружной военный суд вынес приговор семерым сторонникам международной террористической организации, которые пытались устроить крушение "Сапсана". Военный суд назначил подсудимым от 15 до 21 года колонии строгого режима.

— Незалежная Европа — В Киеве обиделись на решение итальянского суда — В Киеве считали, что достаточно министру внутренних дел Незалежной Арсену Авакову засветиться в итальянском суде, который рассматривал дело украинского нацгвардейца Виталия Маркива, и нужный вердикт у них в кармане. Но оказалось, что такие приемы, которые однозначно оказались бы эффективными в судах украинских, не произвели ни малейшего впечатления на представителей Фемиды Апеннин. Напротив, наглая попытка киевского политика оказать давление на суд дала обратный эффект: Маркива, которого обвиняли в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского переводчика в мае 2014 года под Донецком, отправили в тюрьму на срок значительно больший, чем того требовал прокурор.

— Хор во тьме — Культурный центр Нью-Йорка на несколько часов остался без электричества — Перебои в подаче электроэнергии на несколько часов погрузили в темноту наиболее оживленные районы Нью-Йорка. Даже на культовой для американцев и туристов Таймс-сквер погасли бесчисленные билборды, из-за неонового света которых на площади всегда светло как днем и, по выражению писателей Ильфа и Петрова, "лампочку некуда воткнуть".

— Допросились — В Канаде накажут бездомных — Власти канадского города Салмон Арм приняли постановление, согласно которому людей можно будет штрафовать за попрошайничество.

— Плата за взгляды — В Британии предложили подвергнуть люстрации ученых — В университетском колледже Лондона под давлением представителей студенческого сообщества и ряда сотрудников решили провести люстрацию среди видных научных и общественных деятелей Британии. Запущенное расследование должно установить, кто из них при жизни являлся сторонником теории расового превосходства. На данном этапе это касается тех лиц, чьи портреты висят в стенах учебного заведения и чьими именами названы аудитории и здания колледжа. По замыслу активистов, учебное заведение обязано "очистить" свою территорию от этих имен, как оскорбительных и наносящих моральный вред.

— Шары параду не помеха — "Желтым жилетам" не удалось захватить Елисейские поля — Париж, а вместе с ним вся Франция отметили 230-ю годовщину Дня взятия Бастилии, события, с которого начался отсчет новой истории страны.

— Звонят — проверьте счет — В Центробанке рассказали о воровстве денег с использованием телефонного номера реального банка — С начала этого года владельцам банковских карт поступают звонки и сообщения от мошенников… с официальных телефонов банков. Вообще уловок у негодяев много, о них часто пишут и в СМИ, и в соцсетях. Но этот метод отъема денег особо изощренный.

— Затишье перед бурей — В экономике штиль. Какие силы держат ее на плаву, в стабильном состоянии? Вносят успокоение в наши карманы и в то, как мы смотрим на жизнь? Важнейшие ответы — углеводороды и Европейский Союз.

— Дешево и долго — Дешевая ипотека, дотируемая государством, сверхдолгие ипотечные кредиты, при которых молодая семья может выплачивать заём нескольких десятилетий. Что еще? Льготы тем, кто сам строит себе дом, контроль за ценами на стройматериалы и ликвидация коррупции на этапе получения разрешения на стройку. Все эти меры могут реально помочь улучшить жилищные условия многих россиян.

— Клик депутата — Область готова использовать практику электронных выборов —

— Подмосковье, вслед за Москвой, может опробовать электронное голосование на выборах, заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Но сначала нужно детально проанализировать, как эти выборы пройдут в столице.

— Сказали сами — Подмосковье — в тройке регионов, где проживает больше всего обеспеченных россиян — По оценкам Росстата, Московская область входит в тройку регионов, где проживают больше всего состоятельных россиян, и в десятку субъектов страны с самыми высокими доходами населения. Средняя зарплата по области составляет более 55 тысяч рублей, и большинство жителей Подмосковья довольны своим материальным положением. Это показал опрос, проведенный независимым исследовательским агентством MAGRAM Market Research.

— Объединяй и здравствуй — Для чего все медучреждения в Одинцовском городском округе превратили в одно?— Грядут перемены, — подумали жители городского округа Одинцово, когда стало известно, что их районную больницу возглавит Игорь Колтунов, восемь лет проработавший главврачом Морозовской детской больницы Москвы. И не ошиблись. Колтунов пришел на новое место работы в конце апреля. А в июне все лечебные учреждения, расположенные на территории муниципалитета, объединились в одно. Зачем, поинтересовалась у нового главврача "РГ".

— Звезды россыпью — Инвесторам предлагают участки для строительства гостиниц — 51 земельный участок готовы выделить подмосковные власти инвесторам для развития туристической инфраструктуры. Все они будут расположены вблизи известных достопримечательностей.

— Вечера без макраме — У школьников появятся сертификаты на посещение кружков — Детских кружков и секций, созданных для галочки, в Подмосковье больше не будет. С 1 сентября область вводит электронные сертификаты на оплату программ дополнительного образования. Воспользоваться ими смогут все дети.

— Скоро скорость — Путепровод между Горьковским и Носовихинским шоссе построят раньше срока — Еще один одноуровневый переезд через железную дорогу в Подмосковье будет закрыт буквально через пару месяцев. Между Горьковским и Носовихинским шоссе в Реутове завершается строительство путепровода. После того как движение по нему откроют, автомобильный и железнодорожный транспорт больше не будут мешать друг другу.

— Помнит мир спасенный — Копия Знамени Победы поднята в центре поселка Идрицы — На восемнадцатиметровый флагшток в центре поселка поднято Знамя Победы. Эта почетная миссия была предоставлена первому заместителю секретаря Общественной палаты РФ, Герою России Вячеславу Бочарову.

— За хлебом единым — В деревне Большие Горы закрылся единственный магазин: жители два месяца не могут купить продукты — К жителям деревни Большие Горы Олонецкого района почти два месяца не привозят продукты. И пенсионеры, а здесь они в основном и обитают, остались без самого необходимого. Хлеб они вынуждены закупать впрок и хранить в холодильнике в полиэтиленовых пакетах. А потом мороженым его есть. Иногда он зацветает в этих пакетах. Корреспондент "РГ" отправилась в Большие Горы, чтобы узнать, как сложилась такая ситуация.

— Машинисты не потребуются — В Красноярске начато проектирование первого беспилотного метро в России — Проект строительства метро возрождают в Красноярске. Впервые он был разработан еще в СССР. Строительство подземки началось в 1994 году. Но из-за постоянных перебоев с финансированием темп работ оставлял желать лучшего. За 15 лет метростроители прошли всего около трех километров.

— Шуй унес — В республике простились с погибшими на речной переправе — В республике был объявлен траур по погибшим в Бай-Тайгинском районе, где в таежной реке утонули трое взрослых и семеро детей.

— В танках только девушки — Впервые в соревнованиях по танковому биатлону примут участие газотурбинные Т-80УЕ-1 с женскими экипажами — Международный танковый биатлон, который стартует на полигоне в подмосковном Алабино 3 августа, удивит тем, что впервые наряду с дизельными танками Т-72Б3 будут состязаться газотурбинные Т-80УЕ-1. Более того, их экипажи — женские.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— В припадке старости: подробности по делу 80-летней серийной убийцы — Сонька Сипатая набила руку на забое свиней, а в старости перешла на людей — Потрясшая многих история с задержанием 80-летней дальневосточной пенсионерки Софьи Жуковой по подозрению в убийстве квартиранта, случившаяся прошедшей зимой, получила новое развитие. Теперь пожилая женщина призналась еще в двух преступлениях — расправе над своей подругой-пенсионеркой в 2013 году и убийстве восьмилетней девочки-соседки. Ребенок провинился лишь тем, что раздражал своей беготней и играми в подъезде.

— Технический вопрос: почему техосмотр в России стал проблемой — За его отсутствие ужесточают штрафы. Эксперты же не уверены в необходимости этой процедуры — Госдума России утвердила во втором чтении законопроект, предусматривающий повышение штрафа для водителей за отсутствие техосмотра и уголовную ответственность за его фальсификацию предпринимателями. Для решения проблемы техосмотра в России необходимо кардинально обновить автопарк или запретить эксплуатацию более половины машин страны, поэтому существенных изменений новые законы не принесут, считают эксперты. В то же время в Госдуме лежит законопроект, который может и вовсе отменить техосмотр.

— Довериться ветру: каким стал эталонный немецкий автомобиль — Обновленный VW Passat: спортивный, внедорожный, гибридный. Какие версии ждать в России?— Снять руки с руля на скорости 210 км/ч — это как прыжок веры, но он необходим для чистоты эксперимента. Страшно и ногу сводит судорогой от желания надавить на тормоз. Но обновленный Passat уверенно держится в полосе, сам подруливает и тормозит.

— Утонет ли "Федерация": как будут спасать космонавтов с нового корабля — Новую систему спасения космонавтов в случае аварии необходимо строить уже сейчас — Недавно в прессе появилась информация, что перспективный космический корабль "Федерация" имеет серьезную уязвимость, ставящую под угрозу жизни экипажа. В случае срабатывания системы аварийного спасения корабль с экипажем по баллистической траектории может упасть в Тихий океан, где его не получится спасти. Как так получилось, неужели строители космодрома Восточный не предусмотрели такую возможность?

— С касс долой: снятие наличных в магазинах распространят на всю страну — Однако для этого клиентам надо будет совершить покупку, что может нарушить их права — Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом "Известиям" рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Сейчас такая возможность действует в тестовом режиме у отдельных банков и ритейлеров в малонаселенных пунктах. В ЦБ поддерживают масштабирование эксперимента. В Х5 Retail Group сказали "Известиям", что в этом году в магазинах "Пятерочка" проведут эксперимент с выдачей наличных при совершении покупки.

— Сделка лета: в Бахрейне готовы инвестировать в Крым €500 млн — Ближневосточные предприниматели заинтересованы в реализации крупных инфраструктурных проектов в российском регионе — Бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма. Речь идет, например, о строительстве дорог и железнодорожных сооружений на полуострове. Бизнесмены с Ближнего Востока уже подписали меморандум о сотрудничестве с российской стороной и готовы приступить к реализации проектов до конца года. Об этом "Известиям" рассказал представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина. В "Деловой России" (общественная организация, объединяющая более 3 тыс. предпринимателей. — "Известия"), которая принимает участие в переговорах, подтвердили эту информацию.

— Мост на Босфор: поставка Турции основных элементов С-400 займет неделю — Военно-транспортная авиация впервые применяется для перевозки такого большого объема техники — Передача Анкаре российских "Триумфов" ведется высокими темпами. Поставка основных элементов первого комплекта зенитной ракетной системы будет завершена в течение недели, сообщили источники "Известий", знакомые с ситуацией.

— ID сюда: электронные паспорта РФ будут оформлять в криптокабинах — Устройство будет доработано под выдачу внутрироссийских документов нового поколения — Специальные криптобиокабины, предназначенные для оформления загранпаспортов нового поколения, доработают под выдачу электронных внутрироссийских документов. Об этом "Известиям" рассказал Владимир Кабанов, генеральный директор концерна "Автоматика" (входит в госкорпорацию "Ростех"). По его словам, опытная эксплуатация кабин начнется уже в июле, а в конце 2019 года планируется серийное оснащение такими устройствами всех российских МФЦ. Разработчики комплекса уверяют, что технические возможности позволят гражданину получить электронный паспорт буквально за несколько минут.

— Минный cеятель: саперы получат машины-роботы с боеприпасами — Бронеавтомобили способны работать в автономном режиме — Саперы поставят непреодолимые для противника минные поля за считаные минуты. Российские военные инженеры получили заградители УМЗ-К и УМЗ-Т — эти бронеавтомобили с боеприпасами на борту способны за считаные минуты выставить поля любой конфигурации и сложности. Машина действует в автономном режиме. Прибыв в район, экипаж, задав параметры будущего минного поля, нажимает кнопку — дальше техника работает сама. Заградители могут устанавливать дистанционно практически все виды мин, имеющихся на вооружении российской армии. УМЗ-К и УМЗ-Т прошли полевые испытания на полигонах инженерных войск Вооруженных сил РФ, рассказали "Известиям" в Минобороны.

— Разведка с моря: корабельные ракеты направит искусственный интеллект — Каспийскую флотилию, морпехов и авиацию объединили в общем информационном поле — ВМФ России протестировал новую систему управления с элементами искусственного интеллекта. В ходе учений на Каспии воздушные, наземные и морские силы были впервые объединены в единый информационный контур. В систему в режиме реального времени загружались данные об обнаруженных целях, и в зависимости от их типа командование выбирало средства поражения. К примеру, объекты, обнаруженные морскими пехотинцами, были уничтожены крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" и "Яхонт". В маневрах приняли участие более трех десятков боевых кораблей и около 1,5 тыс. военнослужащих Каспийской флотилии.

— Накопительный дефект: на борьбу с бедностью понадобилось ещё 7 млрд — Минтруд предлагает софинансировать выплаты по соцконтракту из федерального бюджета — Минтруд предлагает увеличить выплаты по социальным контрактам за счет софинансирования из федерального бюджета. По предварительным расчетам, на это потребуется 7 млрд рублей, рассказали "Известиям" в ведомстве. В прошлом году россияне получали в среднем 37,8 тыс. рублей госпомощи при условии устройства на работу, переобучения на другую профессию или открытия собственного дела, но в большинстве случаев сумма оказалась недостаточной для выхода из бедности. Увеличение финансирования соцконтрактов на 60% может решить проблему только при условии наличия рабочих мест и достаточных усилий и со стороны и граждан, и чиновников, считают эксперты.

— Окно из Парижа: паспортный контроль для бизнес-класса могут ускорить — В аэропортах хотят внедрить fast track — В российских аэропортах предлагают создать отдельные окна паспортного контроля для тех, кто купил билеты бизнес- и первого классов. С таким предложением в Минтранс обратилось Общероссийское объединение пассажиров (ООП). Сервис позволит как минимум в три раза ускорить прохождение процедуры. Инициативу в целом поддерживают в Международной ассоциации аэропортов (МАА) и крупнейших воздушных гаванях страны –– Домодедово, Шереметьево и Пулково. Аэропорты надеются, что это позволит повысить популярность VIP-залов в воздушных гаванях, тем самым увеличив налоговые отчисления минимум на 1,5 млрд рублей в год. Минтранс пообещал рассмотреть это предложение.

— Салона не приметил: продажи смартфонов перетекают в онлайн — Реализация "умных" телефонов через интернет растет быстрее, чем в обычных магазинах — Интернет-продажи смартфонов в России в первой половине 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018-го увеличились на 33% –– до 2,2 млн штук. Это следует из материалов "Связного-Евросети", с которыми ознакомились "Известия". Статистику подтвердили в "М.Видео — Эльдорадо". Продажи смартфонов в интернете растут быстрее, чем по рынку в целом –– за год в штуках он увеличился всего на 4%.

— Взяли под стражу: пополнился список всемирного наследия ЮНЕСКО — Под защиту Объединенных Наций попали еще 10 объектов — Список всемирного наследия ЮНЕСКО, включающий в себя рукотворные и природные чудеса по всему миру, подлежащие защите и сохранению, пополнился 10 новыми объектами.

— Длительное мучение: Ярошенко обратился в тюрьме за медицинской помощью — Из-за пыток российский заключенный с трудом ходит — Отбывающий 20-летний срок в американской тюрьме российский летчик Константин Ярошенко обратился к администрации пенитенциарного учреждения с просьбой провести медицинское обследование. Как рассказал "Известиям" сам заключенный, после того как в 2010 году его пытали во время похищения в Либерии, у него развился артрит — теперь он с трудом ходит, постоянно хромая. Более того, исходя из медицинского заключения (есть в распоряжении "Известий") у россиянина серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом. По словам жены Виктории Ярошенко, посольство РФ в США держит ситуацию на контроле.

— Форумом — едины: лидеры России и Белоруссии обсудят интеграцию — Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют встретиться в Петербурге — Вопрос развития интеграционных процессов будет ключевым на VI Форуме регионов России и Белоруссии, который состоится с 16 по 18 июля в Санкт-Петербурге. В пленарном заседании ожидается участие Владимира Путина и Александра Лукашенко. В этом году темой основного мероприятия форума станут межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства российского и белорусского народов.

— И в восхитительных штанах: работники всё чаще надевают в офис джинсы — Дресс-код становится менее консервативным, показали результаты исследования в 104 странах мира — Во всем мире люди всё больше предпочитают ходить на работу в джинсах и футболках, считая костюм с галстуком устаревшим и слишком формальным вариантом офисной одежды. Об этом говорится в исследовании компании Regus (результаты есть в распоряжении "Известий"). Всего было опрошено более 39 тыс. респондентов в 104 странах мира, в том числе 861 офисный сотрудник в России. В последнее время люди чаще позволяют себе большую свободу как в выборе места для работы, так и в плане офисной одежды, отмечают эксперты. При этом в большинстве стран мира по-прежнему негативно относятся к вопросу ношения на работе спортивных костюмов и шлепанцев.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Россияне проедают все больше — Сбербанк ранжировал усредненные расходы населения — Россияне продолжат тратить существенную часть дохода на еду из-за падения реальных доходов и высокой инфляции, следует из опроса Сбербанка. Рост доли расходов на продовольствие— признак обеднения населения, отмечают экономисты.

— Первый брак комом — Мосгоризбирком отказал заметным оппозиционным кандидатам в регистрации — Претендовавшие на места в Мосгордуме члены команд Дмитрия Гудкова, Алексея Навального и "Яблока" получили отказы в регистрации из-за брака в подписях и устроили протестную акцию в Москве. На ней было задержано около 40 человек.

— Между реверсом и консорциумом — Два сценария исхода российско-украинского спора о газовом транзите — Зачем Москва ведет переговоры с украинской оппозицией о прямом контракте на поставку газа и чем Европа и Украина заменят российский газ, если "Газпром" и "Нафтогаз" не договорятся о продлении транзита в 2020 году, разбирался РБК.

— Реджеп Эрдоган вступил в зону санкционного риска — Как США могут отреагировать на поставки в Турцию российских С-400 — Россия начала поставки в Турцию зенитных ракетных комплексов С-400, которые могут спровоцировать санкции США.

— "Самокат" разгоняется до пиковых скоростей — Девелоперская компания Сергея Гордеева увеличивает инвестиции в рынок E-Grocery — Структуры группы компаний ПИК Сергея Гордеева купили 27% в онлайн магазине "Самокат", который обещает доставку продуктов в течение 15 минут. В проекте также участвуют бывшие топ-менеджеры "Почты России" и "Магнита".

— Интернет-магазинам завизировали скидку — VISA снизит для интернет-магазинов почти вдвое тарифы за оплату товаров картой при их доставке курьером. Таким способом платежная система стремится потеснить наличные. Онлайн-розница ратует за снижение тарифов при оплате на сайте.

— Турбины закрутили в правильную сторону — Правительство поддержало предложение "Силовых машин" об ограничении участия иностранных производителей в модернизации энергомощностей — В правительстве поддержали идею Алексея Мордашова ужесточить для иностранных производителей условия выхода на российский рынок газовых турбин. В итоге может измениться и распределение долей в СП "Силовых машин" с Siemens.

— Эмин Агаларов добавил глянца своим медиаактивам — Зачем вице-президент crocus group приобрел еженедельник ОК! — Почти год понадобился владельцу Forbes Магомеду Мусаеву на то, чтобы найти покупателя на глянцевый еженедельник ОК!. Его новым собственником стал первый вице-президент Crocus Group и певец Эмин Агаларов.

— Западные инвестбанки вернули свое — Эксперты Refinitiv проанализировали, кто зарабатывает на сделках российских компаний — Доля западных инвестбанков в доходах от сделок с российскими компаниями в 2019 году выросла до 78% и достигла максимума с 2008 года. Впрочем, объем инвестиционного бизнеса за это время сократился в несколько раз.