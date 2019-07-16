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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Германа Грефа услышали в Тверском суде — В понедельник, 15 июля, Тверской райсуд Москвы по ходатайству МВД арестовал основателя группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова, ранее владевшей Антипинским НПЗ. С заявлением на бизнесмена в правоохранительные органы лично обратился глава Сбербанка Герман Греф. Уже после возбуждения уголовного дела о предполагаемом хищении 1,8 млрд руб. кредитных средств Сбербанка господин Мазуров дал подробные пояснения следствию и слетал в командировку за границу, по возвращении из которой его и задержали.

— New Stream подхватил Интерпромбанк — Арест одного из основных акционеров Интерпромбанка (ИПБ) Дмитрия Мазурова может создать дополнительные риски для кредитной организации. К ряду компаний, бравших крупные кредиты в банке и связанных с группой New Stream, уже поданы иски о банкротстве. На риски ухудшения качества кредитного портфеля обращали внимание рейтинговые агентства. Теперь эксперты говорят о возможной остановке обслуживания кредитов.

— Хлор в законе — Как стало известно "Ъ", повышенная концентрация хлоридов фиксировалась в системе "Транснефти" еще до ситуации с загрязнением нефтепровода "Дружба" в середине апреля. Так, 4–12 апреля нефть с содержанием хлоридов выше нормы получал Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа. В "Транснефти" и ЛУКОЙЛе факт подтверждают, но заявляют, что никакого отношения к кризису с "Дружбой" он не имел. Однако это ставит под сомнение как минимум утверждения представителей крупнейших нефтекомпаний о том, что они не используют хлорсодержащие вещества в нефтедобыче.

— Масло врозь — Российские компании, попавшие под санкции, начинают испытывать проблемы даже в самых лояльных юрисдикциях. Как стало известно "Ъ", "АрселорМиттал Темиртау", казахстанская структура ArcelorMittal, расторгла контракт с местным дистрибутором "Газпромнефть — смазочные материалы" из-за санкций Украины и ЕС. В "АМТ Темиртау" сочли, что контракт создает репутационные риски для ее гендиректора Парамжита Калона, который также возглавляет украинскую "АМТ Кривой Рог".

— Дачи не предъявили документов — Почти половина объектов загородной недвижимости, выставленных в Подмосковье на продажу, не зарегистрирована в Росреестре или не полностью поставлена на кадастровый учет. Это выяснили риелторы, изучив большую часть объявлений о продаже дач, пригородных домов и особняков. Продать такую недвижимость зачастую невозможно: на фоне затоваривания рынка покупатели обращают внимание лишь на наименее проблемные объекты.

— Перелетный Госплан — Очередное заседание президиума совета по нацпроектам в открытой части вчера было посвящено двум темам — сложностям строительства в рамках всех нацпроектов и проблемам предложения труда для них. Кроме того, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о дальнейшем переносе управленческих полномочий от президиума к проектным комитетам конкретных нацпроектов — этот процесс начался весной 2019 года.

— Политэкономия возвращений — Перенос компаниями производств за пределы страны вопреки сложившемуся у экономистов в США мнению, видимо, увеличивает национальное благосостояние, тогда как перенос их на национальную территорию, поощрение иммиграции иностранных рабочих и в целом стимулирование "национальной промышленности" — уменьшает, предполагает работа Грегори Хаффмана из Университета Вандербильта. Как следует из его работы, аутсорсинг части производства за рубежом увеличивает благосостояние рабочих по обе стороны границы.

— Китайский рост идет на убыль — Темпы роста китайской экономики во втором квартале этого года оказались рекордно низкими за последние 27 лет и составили 6,2% в годовом выражении, сообщило нацбюро статистики КНР. Эксперты отмечают ухудшение деловой активности в промышленности и строительстве, несмотря на меры господдержки, направленные прежде всего на инвестиции в инфраструктуру, и ждут сохранения негативного влияния американских пошлин на китайскую экономику.

— Цены по ОСАГО пришли в движение — Либерализация "автогражданки", начатая январской тарифной реформой, снизила среднюю цену полиса в 80 из 85 российских регионов. Как следует из статистики Российского союза автостраховщиков (РСА), по итогам первого полугодия 2019 года средний размер премии ОСАГО в стране снизился на 5,6% (до 5382 руб.) по сравнению с первой половиной 2018 года. Отдельно в отношении легковых автомобилей физлиц этот показатель сократился на 4,13%.

— Вечер обещает быть Трубным — Вечером 15 июля на Трубной площади прошла первая акция "За свободу выбора", участники которой снова потребовали допустить до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, сталкивающихся с выбраковкой собранных подписей. Прямо во время митинга стало известно, что двое кандидатов, принимавших участие в акции протеста накануне — Сергей Цукасов и Максим Круглов,— были зарегистрированы. Илье Яшину отказали: по его словам, "из-за использования административного ресурса".

— Соцпомощь добралась по адресу не вся — Регионы начали реализовывать принцип адресности социальной помощи, учитывая доходы и имущественное положение ее получателей. Другие популярные меры по сокращению круга социальных иждивенцев — введение дополнительных условий для получения поддержки: в частности, это требования по достижению определенного возраста, наличию нетрудоспособности или порог длительности страхового стажа.

— Шишкан попросил электронный браслет — Басманный суд Москвы арестовал до 12 сентября влиятельного вора в законе Олега Медведева (Шишканова), известного в криминальном мире как Шишкан. Пока ему инкриминируется недавно появившаяся в УК РФ статья "Занятие высшего положения в преступной иерархии", однако он подозревается и в причастности к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

— Подстрекательство губернатора оказалось условным — Суд в Еврейской автономной области в понедельник приговорил к четырем годам условно экс-губернатора региона Александра Винникова, признав его виновным в склонении подчиненного к злоупотреблению должностными полномочиями. Само злоупотребление выразилось в проведении фиктивного тендера по закупке медоборудования для онкодиспансера с ущербом свыше 24 млн руб. Осужденный вины не признал, его адвокаты намерены обжаловать приговор.

— Два банка на одного финансиста — Как стало известно "Ъ", бывший вице-президент обанкротившегося четыре года назад Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрий Меркулов был арестован по уголовному делу о махинациях в другом банке — "Таурус". Его первое дело следствие дважды направляло в суды, но они возвращали его из-за обнаруженных в материалах ошибок. Основанием для нового ареста послужила справка ФСБ из старого расследования.

— Десять лет после контрольного выстрела — Десять лет назад на Северном Кавказе была убита российская правозащитница Наталья Эстемирова. Пятнадцать ведущих международных и российских организаций выступили вчера с призывом к российским властям расследовать ее гибель, установить убийц и заказчиков. В тот же день трое коллег Натальи Эстемировой по правозащитному движению вышли на Красную площадь с плакатами, напоминающими о ее гибели и незавершенном расследовании, и сразу же были задержаны.

— Европу попросили за беженцев — Положительный образ жизни в России, транслируемый государственными СМИ, ухудшает шансы беженцев из России получить убежище на Западе, заявила председатель благотворительной организации "Комитет "Гражданское содействие"" Светлана Ганнушкина. В своем докладе она попыталась объяснить, что вынуждает беженцев, как российских граждан, так и прибывших в РФ из других стран, покидать Россию.

— Кадровая политика МВД не устроила Верховный суд — Верховный суд РФ (ВС РФ) удовлетворил иск сотрудницы расформированной в 2016 году Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Татьяны Голощаповой, касающийся трудоустройства в МВД. Кандидат филологических наук, эксперт в области математической лингвистики планировала после упразднения ФСКН продолжить работу в полиции, что подразумевал указ президента РФ, но там ей не нашлось работы.

— Дело Кирилла Вышинского осталось нерешенным — Подольский районный суд Киева сохранил интригу вокруг дела главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене. Выйдет ли он из-под стражи, должно стать известно после нового заседания суда, назначенного на 19 июля. Посетившая 15 июля Киев уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подала прошение об освобождении Кирилла Вышинского, отметив, что Генпрокуратура так и не представила доказательств его вины.

— Турция проходит разведку санкциями — Действия Турции, которая с мая ведет геологоразведку у берегов Кипра, оказались в центре внимания собравшихся вчера в Брюсселе министров иностранных дел стран—членов ЕС. Вечером СМИ сообщили, что в отношении Анкары будут введены санкции, включающие в себя сокращение финансовой поддержки и приостановку переговоров по соглашению о воздушном сообщении. Впрочем, по мнению опрошенных "Ъ" экспертов, такие меры не заставят Анкару отступить.

— Китай применил оружие США — Китай пообещал ввести санкции против американских компаний, которые будут поставлять оружие на Тайвань, сообщил 15 июля пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан. Мера была анонсирована после того, как Госдепартамент США одобрил продажу на остров крупнейшей за последние годы партии вооружений общей стоимостью $2,2 млрд. Военной составляющей бизнеса этих компаний санкции не повредят: продажа оружия в Китай запрещена с 1989 года.

— Над БАМом сгущаются участки — По информации "Ъ", на совещании у вице-премьера Максима Акимова 11 июля прозвучали опасения, что ОАО РЖД не сумеет в срок завершить первый этап модернизации БАМа и Транссиба. В следующем году монополии предстоит одновременно ввести более 30 участков, и есть риск не успеть. В ОАО РЖД настаивают, что сроки будут соблюдены. Аналитики полагают, что, несмотря на снижение цен на уголь, благоприятная конъюнктура на восточном направлении сохранится как минимум в среднесрочной перспективе и расширение Восточного полигона не теряет актуальности.

— Чиновников зовут в магазины — Проблемы между сетями и поставщиками не решить рамках саморегулирования, считают в "Опоре России". Организация предложила Минпромторгу начать подготовку нового пакета законопроектов для дополнительного контроля за торговлей. Меры могут коснуться отграничения размера штрафов для поставщиков, которые доходят до 100% от стоимости товара, и более прозрачного механизма предоставления скидок.

— Счет на вырост — По данным крупнейших российских брокеров, за последние два года средний счет розничного клиента значительно снизился. Это связано по большей части с притоком новой категории инвесторов, только начинающих использовать инструменты фондового рынка, в том числе приходя на него через онлайновые каналы продаж.

— Микроуполномоченный — Микрофинансисты решили исправить ситуацию с большим числом жалоб потребителей, поступающих на участников рынка в ЦБ. Один из крупнейших игроков обзавелся для разрешения споров с потребителями собственным омбудсменом, а другие не прочь перенять эту практику. Правда, ЦБ пока идею никак не оценил, а эксперты указывают на ее недостатки в виде аффилированности омбудсмена с МФО.

— Мировые инвесторы разогнали рубль — Рубль начал новую торговую неделю с укрепления. Курс евро откатился до минимума с начала апреля 2018 года, а курс доллара приблизился к значениям, достигнутым в августе прошлого года. Рост аппетита к риску у международных инвесторов на фоне мягкой монетарной политики мировых финансовых регуляторов и начала налогового периода выделяют рубль среди других валют развивающихся стран.

— Тамани придумали новую схему — "Росморпорт" предложил новую схему участия инвесторов в строительстве сухогрузного района морского порта Тамань. Предполагается, что в проект войдут, помимо "Росморпорта", четыре стратегических инвестора — "Кузбассразрезуголь", СУЭК и "Металлоинвест" получат по 22,5%, еще 10% будет у ОАО РЖД. Они пропорционально вложат 81 млрд руб. в создание объектов федеральной инфраструктуры. Пока компании обсуждают только меморандум о намерениях.

— "М.Видео" выставит алкоголь на онлайн-витрину — Онлайн-маркетплейс Goods группы "М.Видео—Эльдорадо" запускает сервис, позволяющий бронировать товары и забирать их из розничных магазинов. Компания уже договорилась с магазином игрушек Toy.ru и онлайн-ритейлером "Юлмарт", а в ближайшее время подключит алкогольные магазины SimpleWine. Росалкогольрегулирование (РАР), следящее за соблюдением запрета на дистанционную торговлю алкоголем, ранее сняло претензии к "Яндекс.Маркету", развивающему похожий сервис.

— Киберзащита не успевает обновляться — Несмотря на наращивание инвестиций в кибербезопасность, 70% компаний-респондентов в России считают, что решения, которые они применяют, уже устарели, говорится в исследовании VMware и Forbes Insights. Участники рынка считают, что этот показатель может быть завышен, называя оценку в 40%. В то же время квалификация злоумышленников растет еще быстрее, признают они.

— Лекарствам прописали мировую — Разбирательства между российскими и иностранными производителями лекарств по поводу интеллектуальной собственности все чаще заканчиваются мировыми соглашениями. На прошлой неделе смогли договориться аргентинская Tuteur и "Фармасинтез" Викрама Пунии, полтора года спорившие о праве российской компании выпускать противоопухолевый препарат капецитабин.

— "Яндекс.Такси" подберет конкурента — Покупка активов группы "Везет" (RuTaxi, "Лидер", "Везет", "Сатурн", RedTaxi) сделает "Яндекс.Такси" крупнейшим игроком на российском рынке такси с долей, которая превысит 20%, а по оценкам отдельных аналитиков, с учетом органического роста может приблизиться и к 40%. Но регулировать тарифы объединенная компания вряд ли сможет: этому помешают сохраняющаяся конкуренция и стремление повысить рентабельность за счет масштаба.

— AFI размораживает офисы — AFI Development израильского бизнесмена Льва Леваева размораживает в Москве ряд проектов по коммерческой недвижимости, реализация которых ранее была приостановлена. Так, компания готовится к возобновлению строительства бизнес-центра возле Белорусского вокзала. В 2015 году компания из-за падения спроса на офисы сосредоточилась на строительстве жилья.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Верховный суд поддержал бизнес в одном из ключевых споров с налоговиками — Как отличить движимое имущество от недвижимости – ответ на этот вопрос бизнесу и чиновникам никак не удается найти, хотя от него зависят налоги компаний – с оборудования их платить не нужно. Спор дошел до Верховного суда, и на прошлой неделе он принял первое решение по такому делу, защитив бизнес от претензий налоговиков. В пятницу была опубликована мотивировочная часть решения.

— Отставка грозит 10 губернаторам, полномочия которых истекают в 2020 году — 10 из 16 губернаторов, у которых в 2020 г. заканчиваются полномочия, находятся в зоне риска, и им грозит ротация. Об этом говорится в рейтинге политической устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0" холдинга "Минченко консалтинг". В красную зону, в частности, попали Александр Дрозденко (Ленинградская обл.), Алексей Островский (Смоленская обл.), Сергей Ситников (Костромская обл.), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Сергей Левченко (Иркутская обл.), Игорь Орлов (Архангельская обл.) и Александр Левинталь (Еврейская авт. обл.).

— Яшина не пустили на выборы в Мосгордуму — Окружной избирком отказал в понедельник главе совета депутатов Красносельского района Илье Яшину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщил Яшин "Ведомостям". Ранее рабочая группа избиркома признала недействительными 11,4% сданных им подписей при допустимом максимуме в 10%.

— В ЕСПЧ отправлена первая жалоба на московскую реновацию — Москвич Александр Эйсман пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение столичных властей, включивших в программу реновации дом в Свиблове, где расположена принадлежащая ему квартира. Об этом "Ведомостям" рассказал Григорий Вайпан из Института права и публичной политики, представляющий заявителя.

— Госбанки России и Индии обеспечат расчеты за российское оружие в национальных валютах — Россия и Индия окончательно договорились о механизме расчета за поставляемые российские вооружения в национальных валютах, и в ближайшее время индийская сторона заплатит аванс по контракту на поставку ей двух фрегатов российской постройки, сообщило агентство Bloomberg. С индийской стороны, по данным агентства, в механизме участвует Государственный банк Индии (контрольный пакет в банке принадлежит правительству Индии), а с российской стороны – также принадлежащий государству опорный банк оборонной промышленности Промсвязьбанк.

— Власти назвали новый состав инвесторов порта Тамань стоимостью 171 млрд рублей — "Предполагается, что в компании "РМП-Тамань" – концессионере сухогрузного морского порта Тамань – будет пять участников: помимо ФГУП "Росморпорт" это "Кузбассразрезуголь", СУЭК, "Металлоинвест" и РЖД. Всем участникам направлены предложения о покупке долей компании, проекты акционерного соглашения и текст предварительного меморандума", – рассказал журналистам гендиректор "Росморпорта" Андрей Лаврищев.

— Экономика Китая растет самыми низкими темпами с 1992 года — ВВП во II квартале вырос на 6,2%; это самый низкий показатель с 1992 г., когда Национальное бюро статистики Китая начало публиковать поквартальные данные. Кварталом ранее рост составил 6,4%, в прошлом году – 6,6%. Самым слабым местом в экономике оказался экспорт, сократившийся в июне на 1,3% в годовом исчислении, – начали сказываться обострение торговых противоречий между Вашингтоном и Пекином и перевод компаниями производства из Китая в другие страны.

— "Яндекс.Такси" купит активы группы компаний "Везет" — "Яндекс.Такси" договорилось о покупке основной части бизнеса конкурента – сервиса "Везет". На сделку может потребоваться около $187 млн. Сервис "Яндекс.Такси" сообщил, что договорился о покупке программного обеспечения (ПО) и колл-центров группы "Везет". Представитель "Везет" это подтвердил.

— Альфа-банк: "Тинькофф" и "Яндекс" выиграли бы от объединения — Слияние "Яндекса" и "Тинькофф" поможет бизнесу обеих компаний: банк приобретет дополнительных клиентов, а интернет-холдинг интегрирует в свою обширную цифровую экосистему кредитные и финансовые услуги для пользователей, указано в отчете Альфа-банка ("Ведомости" с ним ознакомились). В случае "развода" со Сбербанком "Тинькофф", в том числе благодаря ставке на интернет-развитие, может стать лучшим партнером для "Яндекса", добавляют авторы отчета.

— Акционеры Evraz начинают крупный девелоперский проект в Москве — Акционеры Evraz Group начинают большую стройку в Москве: компания "Ферро-строй" Александра Абрамова и Александра Фролова возведет жилой квартал на 1,2 млн кв. м на Очаковском шоссе.

— Суд арестовал бывшего владельца крупнейшего в России независимого НПЗ — В понедельник бывший бенефициар Антипинского НПЗ и владелец New Stream Дмитрий Мазуров арестован на два месяца по решению Тверского суда Москвы, передает "Интерфакс". Мазурова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы..

— Крупнейший производитель пива в мире отказался от сделки почти на $10 млрд — Крупнейший производитель пива в мире Anheuser-Busch (AB) InBev объявил об отказе размещать акции своего азиатского подразделения Budweiser Brewing Company APAC на Гонконгской бирже. Компания отменила сделку "по нескольким причинам, в том числе из-за ситуации на рынке". Ключевым фактором стала цена: инвесторы сочли ее слишком завышенной, уточняет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на нескольких участников сделки.

— Претензии "Росморпорта" могут угрожать работе угольного порта компании Абрамовича — В мае ФГУП "Росморпорт", владеющее от лица государства объектами портовой инфраструктуры, подало иск к Находкинскому морскому торговому порту с требованием досрочно расторгнуть договоры аренды причалов. Арбитражный суд Приморского края начнет рассмотрение иска 14 августа. Принадлежит Находкинский порт компании Invest AG Романа Абрамовича и Александра Абрамова, которая также владеет металлургическим холдингом Evraz.

— Пассажиры "Ситимобила" смогут купить у таксистов газировку и чипсы — Сервис заказа такси "Ситимобил" организует продажу еды в московских такси. Его партнер по проекту RideBar установит в автомобилях специальные контейнеры с продукцией, которые пассажир сможет приобрести прямо в поездке, рассказали "Ведомостям" представители обеих сторон. Чтобы получить товар, нужно ввести номер бокса на сайте ridebar.ru или отсканировать QR-код и оплатить покупку онлайн.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Гомеры приняты — Многие родители учеников начальной школы очень удивились, увидев список литературы, рекомендованной для чтения летом. В перечне — несколько сотен авторов и весьма серьезных произведений. Зачем первокласснику "Илиада" Гомера — читайте в материале "РГ".

— До пенсии — пять лет — В России появилась новая госуслуга — информирование граждан о наступлении предпенсионного возраста. Оказывает ее ПФР. Статус предпенсионера человек получает за пять лет до официального выхода на пенсию.

— Наследство без брака — Верховный суд РФ разъяснил, какие права на наследство имеют супруги, которые прожили вместе несколько лет, но не зарегистрировали брак официально. Если вдова покойного находилась на его иждивении, то она может получить часть имущества.

— Кому решетка не грозит — Госдума готовит ко второму чтению законопроект, детально прописывающий условия, при которых уголовное дело становится "экономическим". Это значит, что арестовывать обвиняемого и держать его в СИЗО будет запрещено.

— Подорожная грамота — Депутаты предлагают вернуть Госавтоинспекции полномочия по согласованию схем организации дорожного движения. Это позволит избавиться от необоснованных ограничений и штрафов. А также повысить безопас­ность на дорогах.

— Патент для семьи — Владимир Путин считает необходимым ввести четкое определение "семейного бизнеса", чтобы власти могли оказывать поддержку таким предприятиям. Об этом президент заявил на встрече с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным.

— Гармония сфер — Темой встречи спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с участниками образовательной смены всероссийского форума "Территория смыслов" стало счастье. Глава верхней палаты поделилась своими рецептами счастья и просила слушателей рассказать, что делает их счастливыми.

— Путем диалога — В Госдуме встретились парламентарии России и Грузии. РФ готова работать над снятием ограничений в отношении республики, заявили в ГД, но это произойдет при полной уверенности, что к этому готовы и грузинские власти.

— Почти двести человек прошли регистрацию в качестве кандидатов на выборах в МГД — Московская городская избирательная комиссия заявила о шантаже и давлении со стороны отдельных кандидатов в депутаты столичного парламента. В ход идут петиции, пикетирования и несанкционированные акции, подчеркнул глава МГИК Валентин Горбунов.

— Кроссовер обогнал "копейку" — Для участия во всероссийском форуме по развитию моногородов в Тольятти глава МЭР Максим Орешкин приехал на собственном Lada Xray. Автотур министра вызвал живой интерес в соцсетях.

— Молчание дорого — За несообщение о преступлениях "против жизни при отягчающих обстоятельствах" могут установить уголовную ответственность. Законопроект об этом внесен в Госдуму. "Молчунам" будут грозить принудительные работы на срок до года или лишение свободы.

— Стройки повышенного внимания — Главное — не количественное исполнение поручений, а достижение тех целевых показателей, на которые мы рассчитываем. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

— Встречаем дорогих гостей — В Минэкономразвития обсудили меры поддержки отечественного туризма. В частности, эксперты предложили использовать для продвижения интернет, телепередачи и даже кино, а расходы на маркетинг значительно увеличить.

— "Москит" не жалит, а бьет — В акватории Японского моря прошла активная фаза тактического учения авиации и кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Центральным событием маневров стали пуски крылатых ракет "Москит".

— Деньги на оборот — Платежная система Visa с 1 октября намерена понизить межбанковские комиссии за прием карт. Речь идет о снижении стоимости интерчейнджа — комиссии, которую банки, участвующие в обслуживании карт, платят друг другу.

— Последний звонок — Родители школьников поддержали запрет на смартфоны в классах — за ограничение гаджетов во время уроков высказались 67 процентов пап и мам. Большинство россиян считают, что это положительно отразится на учебном процессе. Таковы результаты исследования ВЦИОМа, в котором участвовали 1600 жителей страны старше 18 лет.

— Игра как жизнь — С нового учебного года заработает первая в Москве кибершкола. Она откроется на базе Центра патриотического воспитания и школьного спорта. По словам авторов проекта, в новую школу наберут выпускников девятых классов, увлекающихся новыми технологиями и интеллектуальными видами спорта.

— Ночной огонь — В Подмосковье при пожаре погибла семья с детьми. Следственный комитет по Московской области сообщил, что в городе Жуковском возбуждено уголовное дело по факту смерти пяти человек в пожаре. Причем из пяти погибших трое — дети.

— Дым в городе — По данным Авиалесоохраны, за сутки площадь лесных пожаров в РФ увеличилась на 7,3 процента, до 155 тысяч гектаров. К счастью, смог от лесных пожаров, который в выходные осложнил жизнь жителям Красноярска, начал покидать пределы города. При этом специалисты Роспотребнадзора не фиксируют случаев экстремально высокого уровня загрязнения воздуха. Но говорить о том, что ситуация нормализовалась, пока преждевременно.

— Время рассудит — В Люблинском районном суде столицы приняли к производству уголовное дело о незаконном использовании товарных знаков при продаже тысячи наручных контрафактных "элитных" часов. Общая сумма ущерба превысила 570 миллионов рублей.

— Итак, начали! — Первым российским девелопером, который полностью перевел все свои проекты на эскроу-счета (от английского escrow — под конкретные обязательства), стала группа компаний "МИЦ". Осуществлять финансирование станут в том числе ПАО Сбербанк и ООО "Сбербанк Инвестиции". В планах ГК "МИЦ" — получение в общей сложности 1 млрд долларов для работы с текущими и запланированными объектами.

— Маркировка с вопросами — Производители детского питания, соков и безалкогольных напитков попросили правительство России не вводить обязательную маркировку на их продукты. Ранее с аналогичным письмом об отсрочке на два года введения обязательной маркировки лекарств в кабинет министров обратились и фармацевты. По сведениям, подобные обращения готовят и некоторые крупные производители пищевых продуктов.

— С видом на море, без вида на жительство — Грузинская недвижимость давно привлекает россиян своей доступностью, теплым климатом и низкими ценами внутри страны. Однако, по оценкам аналитиков, в июле число сделок начнет резко падать. В ситуации разбирался корреспондент "РГ".

— Жадный метр — Сегодня арендный фонд в России составляет 241 миллион квадратных метров, в сравнении со странами ЕС — это в разы меньше, отмечают эксперты ДОМ.РФ. Одна из главных причин слабого развития аренды — то, что рынок остается "черным".

— Скорая помощь — Село Разветье под Железногорском Курской области — это длинные улицы с крепкими домами. Ровные заборы, узкие дороги, и не к каждому дому асфальт. Живут здесь более 600 человек, но летом население увеличивается: к бабушкам на каникулы под городом горняков собирается ребятня. Фельдшер Евгения Шарова работает здесь с июня, и уже за это время, можно сказать, совершила революцию.

— Громкое дело — системное следствие — Во всем мире растет число преступлений экономической направленности, наносящих ущерб людям, корпорациям и даже целым странам. И Россия здесь не исключение. Особенно заметно этот рост проявляется в зоне цифровых технологий и интернета — таковы уж реалии современного мира.

— Свалки наступают — Рим столкнулся с мусорным коллапсом, может нанести серьезный урон имиджу "вечного города" и здоровью горожан. Отходы перестали убирать даже в историческом центре. Почему Рим рискует превратиться в одну большую свалку — читайте в материале "РГ".

— Парад премьеров — Президент Владимир Зеленский получил из Вашингтона список лиц, которых там согласны рассмотреть в качестве кандидатов на пост премьер-министра. Если верить публикации Atlantic Council (главный аналитический центр НАТО. — Прим. "РГ") в Вашингтоне на должность главы кабинета министров Украины рассматриваются следующие кандидатуры: заместитель исполнительного директора МВФ по Украине Владислав Рашкован, директор по развитию бизнеса Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз" Юрий Витренко, его коллега — глава НАК — Андрей Коболев, секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) и бывший министр финансов Александр Данилюк и наконец — бывший министр экономики Айварас Абромавичус.

— Золото Варшавы — Польское золото, которое со времен войны хранится в Банке Англии в слитках, каждый из которых весит около 12,4 килограмма, будет возвращено в Польшу. В Национальном банке страны боятся геополитических перемен, которые лишат поляков доступа к их золотовалютным резервам.

— Судебный нал — Впервые в истории судьи Верховного суда Аргентины (ВСА) раскрыли детали своего финансового благосостояния. Самым "богатым" судьей оказался председатель ВСА Карлос Розенкранц. С 2016 года он фактически удвоил свое состояние. В 2015-м им было задекларировано около 19 миллионов песо (около 29 млн рублей), а в 2017-м — уже 39 млн песо (примерно 59 млн руб.).

— И даже след от ботинка — В США предложили ограничить деятельность других стран вблизи американских артефактов на Луне. По оценкам экспертов России, США стремятся подменить национальным законодательством нормы международного космического права.

— Род пряника — Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий превращать географические названия в особый знак качества. Под правовой охраной будут такие бренды, как камчатский краб, башкирский мед, кубанское сало, тульский пряник и многие другие.

— Перед судьей снимите шляпу — Госдума начала сбор отзывов на законопроект, вводящий 15 суток ареста за неповиновение приставу в здании суда. Попасть на несколько дней в камеру можно будет, например, за брань в судебных коридорах, курение в неположенном месте и любое другое нарушение правил.

— Десять лет спустя — Следственный комитет РФ официально объявил, что поставил точку в многолетнем расследовании дела бывшего первого зампредседателя правительства Московской области Алексея Кузнецова. Привезенный в наручниках из Франции беглый чиновник, по версии следствия, причинил ущерб Московской области на 14 миллиардов рублей. Он обвинен в особо крупном мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и в растрате.

— Непривычные кресла — Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев устроил проверку доступности городской среды для маломобильных граждан. Он усадил ответственных за благоустройство города чиновников в инвалидные кресла, чтобы они на своем опыте проверили: насколько удобно передвигаться по улицам.

— Заложили капсулу — В понедельник в Ярославле начали заливать фундамент нового хирургического корпуса онкологической больницы. Также в ближайшее время откроется центр позитронно-эмиссионной томографии, который позволит повысить качество диагностирования онкозаболеваний.

— Не мешай! — Столичные коммунальщики запустили оригинальную акцию: по 5 тысяч рублей обещают заплатить гражданам, сфотографировавшим мусоровоз, оператор которого сгрузил раздельный мусор в общую кучу. Тонкости "охоты на мусоровозы" выяснил корреспондент "РГ".

— Дождь не смоет все следы — Страшная авария, произошедшая около деревни Ирныкши Архангельского района Башкирии, унесла жизни шестерых человек. Автобус опрокинулся в кювет, а погибшие пассажиры в основном оказались непристегнутыми, хотя ремни безопасности в автобусе были предусмотрены. Региональный следком возбудил уголовное дело и задержал водителя, который, как выяснилось, ранее неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости движения.

— Долги растут в длину — Крупные микрозаймы постепенно вытесняют с рынка привычные кредиты "до зарплаты". По мнению экспертов, около пяти сотен микрофинансовых организаций, выдающих короткие займы, в будущем могут исчезнуть с рынка.

— Следующая остановка — отпуск — Этим летом лидирующие позиции в большинстве турагентств занимают российские курорты, обогнавшие даже популярную Турцию, сообщили в Ростуризме. Зато шенгенские страны с высоким чеком мало привлекают россиян. Подробности — в материале "РГ".

— Цена красивой жизни — Российской семье из трех человек для роскошной жизни в среднем нужно 965 тысяч рублей в месяц. Такие результаты показал опрос исследователей холдинга "Ромир". А вот для "нормальной" жизни семье требуется в 12 раз меньше — порядка 78 тысяч рублей в месяц.

— Форма без содержания — Работать в школе становится труднее в первую очередь из-за большого количества форм, отчетов и бюрократической нагрузки. Так ответили около 70 процентов учителей — участников опроса, проведенного специалистами Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС. В исследовании участвовали более двух тысяч педагогов из Алтайского, Ставропольского края и Челябинской области.

— Робот до вуза доведет — Можно ли поступить в топовый вуз, если не хватает баллов ЕГЭ? В последние дни приемной кампании? Причем, учиться бесплатно? Это вполне реально. Университет ИТМО (вуз-участник Проекта 5-100) проводит конкурс уникальных достижений абитуриентов ITMO.STARS.

— Зачетки отменяются — Уральский федеральный университет запускает систему электронного портфолио студентов. У каждого учащегося появится свой цифровой "портрет": успеваемость по всем курсам, внеучебные проекты и научные достижения.

— Микрочип на воротник — Участники инженерного соревнования "ФешнТех" создали прототипы одежды будущего. Среди победителей — "умная" толстовка с подогревом и куртка, которую можно не стирать. Часть идей будет применяться в спецодежде уже сейчас.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— "Надо вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания" — Для более эффективной борьбы с коррупцией необходимо открыть следователям доступ к банковской тайне на стадии доследственных проверок, вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания и ввести институт уголовной ответственности юридических лиц. Об этом в интервью "Известиям" заявил председатель Следственного комитета России генерал юстиции Александр Бастрыкин.

— Ветер с Кипра дул — Россия отрицательно относится к решению Евросоюза ввести санкции в отношении Турции из-за обострения в Средиземноморье. Об этом "Известиям" сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко, подчеркнув: такие шаги только усугубят многолетний неурегулированный конфликт в регионе. Вместе с тем это не означает, что российская сторона поддерживает действия Турции, направившей в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Кипра свои буровые суда для дальнейшей добычи природного газа.

— Йодовая клетка — Производителей могут обязать использовать при изготовлении продуктов питания йодированную соль. Об этом сказано в законопроекте Минздрава (есть в распоряжении "Известий"). Инициатива направлена на устранение йододефицита у населения. Однако в результате ее принятия с рынка могут исчезнуть некоторые продукты — например, соленья, а привычная колбаса — поменять цвет.

— Облако для сбора — Облачное решение для шифрования при передаче данных в единую биометрическую систему (ЕБС) будет готово к использованию до конца 2019 года, рассказали "Известиям" в "Ростелекоме". Он выступает оператором ЕБС. Планируемые сроки подтвердил и председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Сейчас технология находится на согласовании в ФСБ. Это облачное решение в десятки раз удешевит процесс сбора биометрии и повысит безопасность клиентов небольших банков, которые сами не могут создать надежную систему, пояснили эксперты.

— Близкий круг — Вроссийское законодательство следует ввести понятие "семейный бизнес" для возможности оказания таким компаниям господдержки. Об этом заявил президент Владимир Путин в ответ на предложение главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергея Катырина узаконить данный вид предпринимательства. Такая практика уже получила распространение в мире, подчеркнул председатель ТПП.

— В букварьном смысле — Переход на латиницу в Казахстане может затянуться еще на десять лет сверх установленных указом президента сроков — минимум до 2030–2035 годов. Об этом "Известиям" заявили несколько высокопоставленных источников в дипломатических кругах республики. Необходимость постепенного перехода подтвердили и другие опрошенные "Известиями" политики. Между тем замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко объяснил "Известиям", что смена алфавита позволит казахстанцам проще интегрироваться в мировое сообщество, поскольку свыше 90% научной литературы в мире выходит на латинской графике.

— От Грефа подальше — Основателю и совладельцу группы "Новый поток", а также бывшему владельцу Антипинского НПЗ Дмитрию Мазурову грозит 10 лет тюрьмы. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Сократить срок заключения возможно, если бизнесмен признает вину и попросит о проведении судебного разбирательства в особом порядке, отмечают юристы. Но на заседании 15 июля предприниматель отверг подозрения в хищении мошенническим путем $29 млн у Сбербанка. При этом он готов сотрудничать со следствием.

— Станционный осмотритель — Для работ в открытом космосе создан автономный мобильный робот. Предполагается, что он будет передвигаться по поверхности МКС с помощью двух манипуляторов с магнитными захватами. Набор сменного инструмента позволит устройству, сделанному в России, перемещать грузы, выполнять монтаж оборудования, а также участвовать в научных экспериментах. Отправить косморобота на станцию планируется в 2022 году.

— Пожарный кракен — Новый пожарный робот тушит огонь, передвигаясь по потолку. Основные места его возможного применения — большие помещения (производственные цеха, торговые центры и т.д.), а также объекты, работа в которых опасна для жизни (кабельные шахты в телебашнях или тоннели внутри атомных электростанций). Предполагается, что установка новой системы обойдется дешевле стационарной роботизированной в два раза, а ее дальнейшая эксплуатация — в четыре.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Двойная бухгалтерия в особо крупном размере — Бизнесмен Дмитрий Мазуров арестован до 12 сентября по уголовному делу, возбужденному по заявлению Антипинского НПЗ и его кредитора Сбербанка. РБК разбирался, как Мазуров из одного из крупнейших заемщиков превратился в обвиняемого.

— Калмыкия и Алтай проявили слабость — Главы Калмыкии и Алтая Бату Хасиков и Олег Хорохордин оказались неспособны на эффективный политический менеджмент, согласно оценке "Минченко консалтинг". Немногим лучше дело и у возглавляющего Санкт-Петербург Александра Беглова.

— Россиянам все по борту — Большинству россиян (53%) безразлично, на каком типе самолета—российского или иностранного производства— будет их полет, свидетельствует результаты ежеквартального опроса Сбербанка "Потребительский индекс Иванова" (у РБК есть копия). Опрос был проведен после майской катастрофы с российским самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, когда при посадке самолет ударился о взлетнопосадочную полосу и загорелся. 40 из 73 пассажиров Sukhoi Superjet 100 спасти не удалось, погиб также один бортпроводник.

— Валерия Мирошникова подвела переписка — По словам источников РБК, следствие проверяет Валерия Мирошникова из АСВ на возможную причастность к организации преференций для экс-владельца "Югры" Алексея Хотина в рамках дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина.

— Ставка занижает прогнозы — Возобновившееся в 2019 году снижение ключевой ставки ЦБ может затянуться до 2021–2022 годов и завершиться не на уровне около 6,5% годовых, как предполагается сейчас, а около 5,5%, говорится в аналитической записке "ВТБ Капитала" (есть у РБК). Если ЦБ удастся удержать годовую инфляцию около 4%, его оценка равновесной реальной ставки (ключевая ставка за вычетом инфляции) может снизиться с 2–3 до 1,5%, считают экономисты инвестбанка Александр Исаков и Родион Латыпов.

— Суверенный долг и капитолийский торг — Палата представителей США одобрила законопроект об оборонном бюджете, содержащий запрет на операции с российским госдолгом. Насколько велика вероятность его вступления в силу и чем это грозит российской экономике—разбирался РБК.

— Сладкие цены оставили горький осадок — Российские производители сахара с начала года резко снижают отпускные цены на свой продукт—в стране рекордные запасы, и предложение превышает спрос. В рознице цены на сахар тоже снижаются, но не так заметно.

— Кадастровая палата вступила в конкуренцию с Росреестром — Федеральная кадастровая палата готовит к запуску новый онлайн-сервис для получения сведений о владельцах недвижимости. Подобные сервисы уже работают в Росреестре, особенностью нового должна стать быстрота предоставления данных.

— Mail.Ru Group не везёт — Объединенная компания "Яндекс.такси" и UBER договорилась о покупке активов ГК "Везёт", предоставляющей услуги вызова такси в 123 городах России. Сделка невозможна без согласия Mail.Ru Group, а она его не давала, заявляет группа.