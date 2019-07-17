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КОММЕРСАНТ

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— Мечты не сбурились — Освоение арктического шельфа отстает от планов госкомпаний — Некогда масштабные планы госкомпаний по активному освоению арктического шельфа терпят фиаско. Шанс на запуск там новых крупных месторождений до 2030 года минимален, следует из плана Минприроды по геологоразведке в Арктике. В "Газпроме" и "Газпром нефти" все же планируют ввести несколько участков в Обской губе и на побережье Ямала, но юридически они не относятся к шельфу. Активной геологоразведке мешает низкая цена нефти, нехватка морских буровых платформ, а также, по мнению некоторых экспертов,— налоговых стимулов.

— "Звезда" побьется об лед — Верфь может получить заказ на СПГ-ледоколы — По данным "Ъ", НОВАТЭК на свои 60 млрд руб. построит четыре ледокола на сжиженном газе для обеспечения навигации на западной части Севморпути. Заказ получит дальневосточная верфь "Звезда" (управляется консорциумом "Роснефти" и Газпромбанка), следует из материалов "Росатома", переданных в правительство. В НОВАТЭКе уточняют, что еще ведут переговоры с разными верфями и хотят получить все ледоколы до конца 2023 года.

— Промышленность оторвалась от реальности — Экономисты не видят объективных причин для оптимизма Росстата — На фоне плохих опережающих показателей статистики зафиксировали неожиданное ускорение годовых темпов роста промышленного производства в июне до 3,3%, а обработки — до 3,4%, хотя годом ранее июнь был на рабочий день длиннее. Наблюдатели находят промышленную статистику противоречащей не только деловой конъюнктуре, но и самой себе. Нестыковок в данных Росстата не обнаружили лишь в Минэкономики. Если оценки промпроизводства не будут пересмотрены, они явно послужат улучшению динамики ВВП во втором квартале.

— Банк России взял комиссию по картам — ЦБ получит право ограничивать банковский процент за проведение безналичных платежей — Банк России, ранее выступавший против регулирования эквайринговых комиссий, неожиданно изменил мнение. Поправки к закону "О Центральном банке" наделяют регулятора правом ограничивать максимальный размер комиссий, взимаемых с торгово-сервисных предприятий банками при безналичной оплате картами. Регулятор обещает не злоупотреблять своим правом. Но в его распоряжении будет инструмент, который позволит разрешить длящийся уже несколько лет спор о размере комиссий за эквайринг между кредитными организациями и ритейлерами.

— Здоровый образ спроса — Россияне раскупают продукты, маркированные как натуральные — Стремление российских потребителей к здоровому питанию охватывает все более широкие категории товаров. Как подсчитали в Nielsen, продажи каш, готовых завтраков, соков и даже чипсов, этикетки которых отсылают к ЗОЖ, в разы превысили средние показатели в этих категориях. Но тренд может оказаться краткосрочным: при повсеместном распространении подобных этикеток эффект сойдет на нет, предупреждают эксперты.

— Инфляция в отпуске за свой счет — Банк России не верит в ее внеплановое снижение — Аналитики Банка России уверенно объявляют июньское снижение темпов роста инфляции сочетанием временных факторов — оснований для снижения инфляционного прогноза до конца года, 4,2–4,7% годовых, у ЦБ нет. Это вряд ли вызовет отказ регулятора снижать ключевую ставку в июле 2019 года, но вероятность более быстрой, чем предполагалось ранее, нормализации денежно-кредитной политики (ДКП) уменьшается. Впрочем, обзор ЦБ и данные промышленных цен указывают на то, что, возможно, в конце лета от Банка России будут в меньшей степени, чем сейчас, ожидать стимулирования экономического роста.

— Индийскому ВВП велено расти быстрее — За пять лет размер экономики страны должен увеличиться вдвое — "Бюджет для новой Индии", представленный новым правительством премьер-министра Нарендры Моди, призван обеспечить сокращение фискального дефицита при резком увеличении расходов на инфраструктуру и социальную сферу, а также обеспечить переход к 8-процентному росту экономики, утратившей в последние месяцы статус самой быстрорастущей.

— Глобальный долг растет на низких ставках — Мониторинг мировой экономики — Замедление темпов роста долговой нагрузки в мире в прошлом году оказалось лишь временным — объем глобального долга по итогам первого квартала 2019 года вырос еще на $3 трлн, превысив $246 трлн, следует из данных вашингтонского Institute of International Finance.

— Подписные истины — Большинство оппозиционных кандидатов не прошли регистрацию на выборы в Мосгордуму — Окружные избирательные комиссии во вторник отказали в регистрации десяти оппозиционным независимым кандидатам в депутаты Мосгордумы. Шестеро кандидатов зарегистрированы. Получившие отказ намерены обжаловать его в суде и рассчитывают на пересмотр решений окружных комиссий. На Трубной площади в Москве прошла вторая по счету акция их сторонников.

— Клиникам меняют оценки риска — Росздравнадзор усилит контроль за онкологией и пластической хирургией — Минздрав предлагает усилить контроль Росздравнадзора за несколькими типами медучреждений в РФ. В их число войдут клиники, занимающиеся лечением онкологии, пластической хирургией, проводящие медико-социальную экспертизу и участвующие во всероссийской диспансеризации.

— Экспертиза следствия прошла третье чтение — СКР окончательно получил право иметь свои экспертные подразделения — Госдума приняла в третьем чтении закон, наделивший Следственный комитет России (СКР) правом создавать свои судебно-экспертные учреждения и проводить судебные экспертизы. Такая практика существовала и ранее, однако результаты экспертиз в ряде случаев под сомнение ставили прокуратура и суды. Адвокатское сообщество критично оценивает нововведение, считая, что оно поставит под серьезное сомнение независимость экспертной деятельности.

— Ракетные махинации вернулись с переделки — Следствие проделало работу над ошибками по делу о продаже на Украину частей боевых ракет — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) и прокуратура, проведя работу над ошибками, снова направили в суд громкое дело о махинациях с авиационными ракетами, подлежащими утилизации, и продаже их двигателей на Украину. В ходе первого разбирательства выяснилось, что пятерым фигурантам были незаконно предъявлены обвинения, так как это сделал следователь, не принявший в свое производство уголовное дело. При этом экспертизы проводились структурами, не имеющими право на соответствующую деятельность.

— Взрывчатку отследили до метро — Эксперты сверили образцы, изъятые в рамках дела о теракте в Санкт-Петербурге — На выездном заседании Московского окружного военного суда (МОВС) в Санкт-Петербурге были оглашены результаты судебно-криминалистической экспертизы по делу о теракте, совершенном 3 апреля 2017 года в петербургском метро и унесшем жизни 15 человек. Специалисты ФСБ пришли к выводу, что пять образцов взрывчатки, найденных в разных местах — на месте преступления и у фигурантов дела,— имеют общую групповую принадлежность.

— Госдепартаменту вручена нота имама — Защита осужденного священнослужителя требует от дипломатов США опровержения данных их докладов — Как стало известно "Ъ", защита осужденного за публичное оправдание терроризма бывшего имама московской мечети "Ярдям" Махмуда Велитова обратилась в Госдепартамент США с требованием опровергнуть опубликованные в докладах этого ведомства сведения о том, что священнослужитель поддерживал запрещенную в России террористическую организацию "Хизб ут-Тахрир".

— Правозащитный план выполнен на две трети — СПЧ дал оценку реализации ведомствами поручений президента России — Совет при президенте РФ по правам человека рассказал об итогах выполнения поручений, которые Владимир Путин дал после встречи с членами совета. Выяснилось, что два поручения так и не были реализованы в нужном правозащитникам объеме: правительство РФ отказало в разработке национального плана действий в области прав человека, а Верховный суд РФ недостаточно полно рассмотрел практику по делам о свободе совести, вероисповедания и религиозным объединениям. В СПЧ намерены добиваться исполнения этих поручений.

— Льготное дорогообложение — За действующие трассы тоже придется платить, но пока еще не везде и не всем — Законопроект, разрешающий вводить плату за проезд по автодорогам Крайнего Севера (70% территории России входит в эту зону), даже при отсутствии альтернативного бесплатного объезда, доработан ко второму чтению. Первоначально предполагалось, что нововведение коснется только новых дорог. Теперь же будет разрешено делать платными уже действующие трассы и мосты, отремонтированные на частные деньги. Новые правила не коснутся владельцев легковых автомобилей и мотоциклистов — с них плату не возьмут, а вот собственникам грузовиков, скорее всего, придется раскошелиться.

— Курилки провентилированы в первом чтении — Госдума одобрила закон, возвращающий гражданам право курить в аэропортах — Госдума вчера в первом чтении одобрила законопроект, направленный на возвращение курилок в российские аэропорты. Документ внесен единороссом Сергеем Боярским еще в 2017 году, но попал в повестку парламента только сейчас. Предполагается, в частности, что в изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции для курения, смогут находиться "зарегистрированные на рейс пассажиры после проведения предполетного досмотра". Господин Боярский уверяет, что запрет на курение на территории аэропортов признан низкоэффективным: согласно опросам социологов, треть пассажиров его нарушает.

— Опасностям настал "Росатом" — Госкорпорация займется обращением токсичных отходов — Вчера депутаты одобрили во втором чтении законопроект, присваивающий "Росатому" статус федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности. Документ, который, скорее всего, будет принят в среду в третьем чтении, предполагает, что госкорпорация создаст систему учета и контроля, а также подготовит инфраструктуру для обезвреживания опасного мусора. Эксперты указывают, что таким образом в индустрии отходов появляется вторая монополия: бизнес получит новое обременение, а "мусорные" вопросы так и могут остаться нерешенными.

— Министра обороны ФРГ призвали на службу Европе — Урсула фон дер Ляйен станет председателем Еврокомиссии — Депутаты Европарламента вечером 16 июля пошли навстречу лидерам стран ЕС, поддержав кандидатуру главы оборонного ведомства ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. После официального утверждения в должности госпожа фон дер Ляйен — врач-гинеколог по специальности, мать семерых детей и один из опытнейших немецких политиков — станет первой женщиной и первым представителем ФРГ на этой ключевой для Евросоюза позиции.

— Закон о языке вступил в бессилие — На Украине почти никто не верит в его исполнение — На Украине 16 июля вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" — один из последних, которые подписал прежний президент Петр Порошенко. Опрошенные "Ъ" эксперты убеждены: закон породит немало скандалов, а на местах его будут "тихо саботировать". Раскритиковали инициативу и ряд участников заседания Совбеза ООН 16 июля. Между тем главным врагом закона в Киеве считают нового президента Украины Владимира Зеленского.

— Переговоры на выжженном поле — Консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий — о переговорах по контролю над вооружениями — Делегации РФ и США сегодня в Женеве обсудят вопросы контроля над вооружениями и стратегической стабильности. Через две недели завершается действие Договора о РСМД, США обвиняют Россию в нарушении моратория на проведение ядерных испытаний, все более призрачны шансы на продление ДСНВ — последнего оставшегося крупного российско-американского соглашения в ядерной сфере. Но Вашингтон интересует не это, а перспективы заключения договора по контролю над вооружениями между РФ, США и Китаем.

— Очередь заняла банкиров — Банки хотят сами определять последовательность погашения задолженности — Банки выступают за внесение поправок, которые позволили бы им изменять очередность погашения клиентом кредита. Финансисты уверяют, что это улучшит положение заемщиков и поможет им быстрее расплатиться. Однако эксперты опасаются роста недобросовестных практик и резкому увеличению количества жалоб со стороны клиентов банков.

— AEON кружит над Кишиневом — Роман Троценко вновь интересуется местным аэропортом — Как выяснил "Ъ", группа AEON Романа Троценко после смены власти в Молдавии снова проявила интерес к получению концессии на аэропорт Кишинева, начав переговоры с представителями местного бизнесмена Илана Шора. Он контролирует Avia Invest, которая сейчас выступает концессионером. Пока стороны не сошлись в цене, у актива высокие политические риски. Но профильные эксперты называют аэропорт перспективным: за несколько лет пассажиропоток может вырасти почти вдвое, до 5 млн человек в год.

— Шпионскую технику отключают от быта — Потребительскую электронику выводят из-под Уголовного кодекса — Госдума во втором чтении исключила потребительские бытовые приборы и электронику из-под действия законопроекта ФСБ о шпионской технике, за незаконный оборот которой предусмотрена уголовная ответственность. Это снизит риски для потребителей и производителей электроники и софта, рады участники рынка. Но юристы не исключают, что опасность уголовного преследования может сохраниться из-за неясных формулировок.

— Средства в расширительном управлении — Управляющим облегчили инвестиции — Принятые во втором чтении поправки к законодательству, касающиеся деятельности управляющих компаний, существенно облегчают их деятельность. Это касается и возможности инвестирования средств, переданных в доверительное управление, в собственные ПИФы, и возможности вложения имущества, а также выплаты инвестиционного дохода открытыми паевыми фондами. Однако реализация части этих возможностей потребует дополнительного уточнения в подзаконных актах, так что реализованы они будут не раньше 2020 года.

— Сбербанк подстроит сеть под накопления — Крупнейший российский НПФ активизирует привлечение клиентов — Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка собирается начать привлечение пенсионных накоплений через сеть своего материнского банка. Самый активный игрок простаивал два года. Если же ему удастся наладить перевод пенсионных накоплений по дистанционному каналу, это значительно изменит ландшафт рынка привлечения и заметно активизирует общую переходную кампанию. Однако на пути крупнейшего российского НПФ, как и прежде, встают технические трудности.

— Золото собирается в пакеты — Крупнейшим акционером Petropavlovsk станет Роман Троценко — Роман Троценко продолжает собирать активы в золотодобывающей отрасли. К крупной доле в добывающей GeoProMining и Новосибирскому аффинажному заводу бизнесмен присоединит 22,4% в Petropavlovsk, которые он приобрел у Кенеса Ракишева, полностью выкупив его долю. Общий размер пакета господина Троценко в компании может вырасти до 28,4% в случае конвертации бондов, которые также вошли в сделку. Ее объем с учетом бондов мог составить $112 млн. Сам господин Троценко видит синергию между этими добывающими активами, перспективы развития которых связаны в основном с разработкой упорных руд.

— Автобусы поедут по местным правилам — Правила движения туристического транспорта спустили на региональный уровень — туристическим автобусам не удастся получить особый статус на федеральном уровне. Минтранс считает, что региональные власти сами могут решить вопрос допуска такого транспорта на выделенные полосы крупных городов. Сами перевозчики называют главной проблемой не полосы движения, а отсутствие достаточного количества мест для стоянки, посадки и высадки туристов в центре Москвы. Сейчас на штрафы за неправильную парковку или ее несвоевременную оплату крупные компании тратят до 2 млн руб. ежемесячно.

— Печать сокращения — Бумажные СМИ теряют рабочие места — Число сотрудников печатных газет и журналов в России к 2023 году сократится в 1,7 раза к уровню 2018 года, до 157 тыс. человек, прогнозируют исследователи. Потерю рабочих мест лишь частично восполнят онлайн-издания, которые по совокупному штату почти сравняются с печатными. Сами же издатели уверены, что основные сокращения в редакциях уже завершены и дальше зарплатный фонд можно снижать только автоматизацией и переводом на аутсорсинг непрофильных задач.

— Хакеры переключились на шпионаж — Эксперты обнаружили новые следы атаковавшей российские компании группировки — Хакерская группировка Buhtrap, известная атаками на российский бизнес с использованием поддельных контрактов и счетов-фактур, перешла к занятию кибершпионажем, обнаружила компания ESET. По данным аналитиков, целью хакеров стали банки и госучреждения Восточной Европы и Центральной Азии. Исходный код Buhtrap еще в 2016 году оказался в открытом доступе, а значит, его могут использовать и новые преступники, не исключают эксперты.

— "Аленке" достанется на орехи — "Объединенные кондитеры" могут заняться производством снеков — Насыщенность российского рынка сладостей и низкие темпы роста производства заставляет кондитерские компании выходить в новые сегменты. Так, холдинг "Объединенные кондитеры", среди брендов которого "Аленка" и "Бабаевский", может начать выпуск снеков, включая орехи и семечки. На этом рынке уже есть сильные игроки, включая группу KDV Дениса Штенгелова, развивающую марку "Бабкины семечки".

ВЕДОМОСТИ

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— Зачем ЦБ право регулировать стоимость эквайринга — Это поможет ему в переговорах с банками — Совет директоров Банка России сможет "при необходимости" устанавливать предельную цену, которую банки будут взимать с торговых точек за прием карт (эквайринг). Об этом говорится в поправках в закон о национальной платежной системе, подготовленных ко второму чтению, которое пройдет 23 июля. Кроме того, ЦБ получит право определять предельный размер комиссии за переводы с карты на карту, взимаемой банками с клиентов, следует из документа. Представитель ЦБ пообещал ограничивать предельную планку эквайринговых комиссий "только в случае крайней необходимости", но что под ней понимается, не уточнил.

— Сколько заработает "Мостотрест" на строительстве нового автомобильного кольца Москвы — У компании Аркадия Ротенберга практически не осталось конкурентов — Определен подрядчик для строительства участка Северо-восточной хорды от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Единственный участник конкурса – ПАО "Мостотрест" Аркадия Ротенберга выполнит работы за 51,96 млрд руб. Проектом предусмотрено строительство дорог протяженностью 17,9 км, в том числе пяти эстакад, реконструкция моста через р. Яузу и строительство трех мостов через р. Лихоборку.

— Попавшие под санкции российские компании получат право перевести судебные споры в Россию — Но эксперты предупреждают, что на практике это вряд ли получится — В Госдуму внесен законопроект, предоставляющий российским юридическим и физическим лицам, находящимся под санкциями, возможность отстаивать свои права в российских судах. Авторы законопроекта – депутаты "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России".

— Большинству оппозиционеров отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму — Главной непарламентской силой в Москве неожиданно стали "Коммунисты России" — Вслед за главой муниципального округа Красносельский Ильей Яшиным окружные избиркомы во вторник сняли с выборов в Мосгордуму большинство независимых кандидатов. Отказы в регистрации получили, в частности, сторонники Алексея Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, муниципальные депутаты Константин Янкаускас и Юлия Галямина, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев, члены "Яблока" Сергей Митрохин, Елена Русакова, Кирилл Гончаров. Почти всех сняли из-за превышения максимально допустимой доли недействительных подписей избирателей (10%).

— Бывшая министр обороны Германии стала председателем Еврокомиссии — Урсула фон дер Ляйен представила свою программу депутатам Европарламента — 16 июля депутаты Европарламента избрали нового председателя Еврокомиссии. Для того чтобы занять этот пост, 60-летней Урсуле фон дер Ляйен необходимо было заручиться поддержкой абсолютного большинства и получить не менее 374 голосов. Согласно результатам голосования, она получила поддержку 383 депутатов, против проголосовали 327, а 22 воздержались. Чтобы подтвердить серьезность своих намерений, первая женщина – министр обороны Германии заявила, что независимо от принятого европарламентариями решения она откажется от поста министра.

— Промышленность продемонстрировала неожиданно стремительный рост — Но откуда этот рост появился, эксперты понять не могут — Промышленность продолжила движение по "американским горкам", комментирует в обзоре последние данные главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Выпуск вырос на 3,3% годовых в июне после 0,9% в мае, сообщил во вторник Росстат. С начала года рост был нестабильным: из четырех первых месяцев два месяца промышленность росла на 1% в годовом выражении, а два других ускорялась до более чем 4%.

— "Гринпис" предупредил об угрозе повторных наводнений в Иркутской области — К этому может привести активная вырубка защитных лесов горной системы в Южной Сибири — В последние годы активно вырубаются защитные леса Восточного Саяна (горная система в Южной Сибири) – даже на крутых горных склонах вдоль рек и ручьев, сообщает "Гринпис" в письме в Генпрокуратуру. Официально это делается в санитарных целях. "Ведомости" ознакомились с документом, его подлинность подтвердил представитель "Гринписа". Экологи считают, что вырубка леса могла стать одной из причин крупного наводнения в Иркутской области. Представитель Генпрокуратуры не ответил на запрос "Ведомостей".

— Ипотека массово дешевеет — Некоторые банки опустили ставки ниже 10% годовых — 15 июля ставки ипотеки на 0,3–0,6 процентного пункта (п. п.) уменьшил банк "ФК Открытие", теперь они начинаются от 9,9% годовых на новостройки и готовое жилье. В Альфа-банке снижение составило 0,4–0,8 п. п. С 10 июля ставка на готовое и строящееся жилье в банке – от 9,69% годовых, на рефинансирование – от 9,79% годовых.

— Ледокол "Виктор Черномырдин" за время строительства подорожал в 1,5 раза — Стоимость самого большого в мире неатомного ледокола достигла 12 млрд рублей — Строящийся с 2011 г. ледокол "Виктор Черномырдин" будет передан ФГУП "Росморпорт" (осуществляет проводку судов по Северному морскому пути) в декабре 2019 г. Такая договоренность была достигнута в начале июля на встрече руководителя Росморречфлота Юрия Цветкова и президента государственной Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова. Информацию подтвердил представитель ОСК и заместитель гендиректора "Росморпорта" Василий Стругов.

— Сингапурская Olam стала единственным владельцем "Русмолко" — Основатель компании Наум Бабаев продал остававшиеся 25% — Основатель и председатель совета директоров крупного производителя молока – Русской молочной компании ("Русмолко") Наум Бабаев вышел из бизнеса. Согласно договоренностям в июне он продал остававшийся у него блокпакет сингапурской Olam International, рассказали "Ведомостям" представители Olam, "Русмолко" и подтвердил сам бизнесмен. Таким образом, стороны исполнили опцион, о котором договорились семь лет назад, когда Olam приобрела контроль (75%) в российском производителе за $75 млн.

— Mail.ru передала киберспорт автогонщикам — Холдинг обменял контроль в Esforce на акции игровой Modern Pick — Mail.ru Group договорилась о передаче 51% в киберспортивном холдинге Esforce производителю гоночных компьютерных игр Modern Pick, сообщили компании. Совет директоров Mail.ru Group уже одобрил сделку, она будет закрыта в ближайшие месяцы, говорится в сообщении. Это безденежная сделка, в обмен на контрольный пакет Esforce интернет-холдинг увеличит свой пакет в Modern Pick до 19% акций, уточнил представитель Mail.ru.

— Крупнейший акционер Petropavlovsk продаст всю свою долю в компании — 22,4% золотодобывающей компании купит Роман Троценко — Кенес Ракишев продаст свой пакет в Petropavlovsk Роману Троценко, сообщила компания. Сумма сделки не раскрывается. Petropavlovsk – пятый производитель золота в России, на его долю приходится 6%. Оформление сделки может занять до 1,5 месяца, но договоренности уже достигнуты, уточнил представитель Ракишева.

— Сбербанк объединит разработчиков стратегии искусственного интеллекта — В их числе "Газпром нефть", отвечающая за развитие технологии в промышленности — Сбербанк займется развитием искусственного интеллекта (ИИ) в России вместе с "Яндексом", Mail.ru Group и "Газпром нефтью", сообщил журналистам президент госбанка Герман Греф. Роль банка он назвал "координирующей", а каждая из корпораций получит "объем своей ответственности", отметил Греф (цитата по "Интерфаксу"). Россия, по его словам, должна быстро войти в пятерку лидеров по развитию технологии.

— Популярный трейдер решил судиться с ЦБ — Элвис Марламов добивается снятия обвинений в инсайдерской торговле — Трейдер Элвис Марламов, которого Центробанк год назад обвинил в инсайдерской торговле, подал иск против самого ЦБ. Об этом "Ведомостям" рассказал адвокат Марламова, управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыдённов: иск подан в Советский районный суд Красноярска 12 июля (запрос туда остался без ответа, ЦБ это не прокомментировал).

— Российские компании отменяют дресс-код для сотрудников — И для этого есть веские основания — Сотрудники консалтинговой компании "Делойт СНГ" тяготились дресс-кодом. Консультантам рекомендовалось приходить в офис в пиджаках, рубашках и строгих ботинках сдержанных цветов, джинсы можно было надевать только по пятницам, рассказывает лидер по развитию персонала компании Анастасия Лебедева. На внутреннем сайте компании сотрудники писали, что строгий деловой стиль в одежде уже устарел и многие крупные компании – клиенты "Делойта" отказываются от дресс-кода, продолжает она. Некоторые сотрудники вовсе бойкотировали правила.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Фуга бака — Новое предложение — сколько вывезли мусора контейнерами, столько и заплатили. Главное слово — "вывезли" — Правительство рассматривает новый способ расчета стоимости вывоза мусора — по факту, а точнее, по числу контейнеров. Сколько мусора произвели жильцы многоквартирного дома или члены садового товарищества, за столько и заплатят.

— Покупатель прав. Теперь на русском — Верховный суд заставит иностранные интернет-магазины выплачивать штрафы россиянам — "Российская газета" публикует постановление пленума Верховного суда России "О применении норм международного частного права судами РФ".

— Домик у озера подешевел — В регионах России начали падать цены на частные домовладения — С начала 2019 года цены на частные дома в стране выросли едва заметно — на 1,2 процента. Эксперты портала "Мир квартир" отметили падение стоимости индивидуального жилья в 29 регионах. Доступнее, чем полгода назад, стали дома в Мордовии (-6,8%), Псковской области (-5,4%), ЕАО(-5,3%), а также в Орловской (-5,2%) и Омской (-4,9%) областях. Корреспонденты "РГ" выяснили, почему дешевеет домик у озера.

— Курс на декабрь: 69 к 1 — Ярослав Косаты предсказал цену рубля — Валютный стратег PKO Bank Polski Ярослав Косаты, ранее наиболее точно предсказавший текущее укрепление рубля среди опрошенных агентством Bloomberg прогнозистов, теперь ожидает значительного снижения его курса — до 69 рублей за доллар к концу года. Аналитики, опрошенные "Российской газетой", по крайней мере в базовом сценарии ждут чуть менее драматичного удешевления российской валюты.

— Найти баланс — Владимир Путин отметил важность сдерживания цен на авиакеросин — О точках роста и проблемах Республики Алтай президент поговорил с временно исполняющим обязанности главы региона Олегом Хорохординым.

— Страх взносов — КС РФ дал толкование случаям придания обратной силы закону — Конституционный суд РФ разрешил смягчение наказания по уголовной статье за неуплату налогов, которое стало возможным после вступления в силу новой редакции статьи 199 УК РФ. После того, как в перечень необходимых платежей попали страховые взносы, возникла коллизия, которую КС разрешил отдельным постановлением. Текст решения публикуется в "РГ".

— Расплата кликом — Взыскать долги можно будет удаленно — Правительство России внесло в Госдуму законопроект, упрощающий процедуру взыскания долга. Если договор был оформлен нотариально, можно будет в удаленном доступе получить у нотариуса исполнительную надпись и переправить документы судебным приставам. Без суда.

— От службы не бегут — Сергей Шойгу представил нового заместителя и рассказал об итогах призыва — Генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, на прошлой неделе указом президента РФ назначенный заместителем министра обороны, будет осуществлять руководство Главным управлением боевой подготовки и Службой безопасности полетов авиации. Об этом во вторник на совещании в Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

— Депутаты дали прикурить — Госдума поддержала возвращение курилок в аэропортах — Аэропорты могут получить право открывать курительные комнаты. Госдума после долгих споров поддержала законопроект на эту тему в первом чтении.

— Коммунальные угрозы — Одобрен закон, о принятии которого избиратели давно просили депутатов. Вводится прямой запрет на передачу коллекторам накопившихся долгов граждан по ЖКХ — При этом сделано исключение для профессиональных участников рынка. В их числе управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы. Должник при этом должен получить уведомление в течение 10 дней в письменной форме.

— Вынести на суд — В ЦИК прошла встреча с выдвиженцами в Мосгордуму — Трое кандидатов, выдвинутых на выборы в Мосгордуму и недовольных ходом избирательной кампании, встретились во вторник в Центризбиркоме с рабочей группой комиссии под руководством зампреда ЦИК Николая Булаева. Глава ЦИК Элла Памфилова находится на больничном, она выразила готовность встретиться с кандидатами, "которые считают себя независимыми", в понедельник 22 июля.

— Комфорт с плюсом — Дмитрий Медведев призвал учитывать мнение людей при благоустройстве городов — При благоустройстве российских городов важны даже самые малые проекты, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев. Люди хотят жить в нормальных условиях здесь и сейчас, а не через 15 лет, обратил он внимание региональных властей и архитекторов.

— Двойник исключен — Верховный суд разъяснил, как проводить реформу кассаций и апелляций — Пленум Верховного суда России утвердил два постановления, разъясняющие тонкости проведения судебной реформы.

— Накопил внуку — Наследникам пенсионеров станет легче получить деньги — Заявление о распределении среди наследников средств пенсионных накоплений теперь можно подать в любой территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР), а не только по месту жительства. Постановление правительства об этом вступает в силу на этой неделе, 19 июля. По эстерриториальному принципу подавать заявления на выплаты в отделения ПФР могут и наследники.

— Мотивация к доходу — Малоимущим семьям помогут найти работу — В Москве запустят пилотную программу по повышению доходов малоимущих семей с детьми. Она предусматривает помощь в трудоустройстве, получении новой профессии, устройстве ребенка в детский сад в приоритетном порядке и многие другие меры поддержки. Постановление о реализации программы приняли на заседании президиума столичного правительства, которое провел мэр Сергей Собянин.

— Защита прав пациентов и медработников — Во вторник Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законы, ужесточающие ответственность за нападения на медицинских работников при оказании помощи пациентам и за непредоставление преимущества в движении машинам "скорой помощи".

— Здоровый образ — ФАС оценила идею использования животных в рекламе алкоголя — В России могут разрешить рекламировать алкоголь с товарными знаками, в которых использованы образы людей и животных. Такой законопроект внесен в Госдуму.

— Три ствола при деньгах — Оружие для инкассаторов узаконят — Владение и применение при необходимости работниками Сбербанка боевого ручного стрелкового оружия должно быть узаконено. До сих пор инкассаторы руководствовались специальным постановлением правительства. Теперь же предложено уточнить в законе правовой статус вооруженных перевозчиков ценностей.

— Опасный сезон — ГАИ посчитала количество аварий с мотоциклами — В самый пик мотосезона Госавтоинспекция проанализировала количество аварий с двухколесным транспортом. Результаты оказались нерадужными.

— Неслыханное дело — Граждане рассказали о планах по накоплениям на старость — Большинству граждан или нечего копить, или они чересчур осторожны либо слишком мало осведомлены о своих возможностях, чтобы подготовить себе к старости источник пассивного дохода. Такой вывод можно сделать из результатов исследования ВЦИОМ о готовности пользоваться различными финансовыми инструментами для прибавки к трудовой пенсии.

— Невыносимые отходы — Корреспонденты "Российской газеты" посмотрели, что сделано в регионах за полгода мусорной реформы — Реформе, которую с первых дней назвали "мусорной", — полгода. По масштабам она сродни экологической революции — в технологическом, в организационном плане, а главное, — по тому, что у каждого в головах. Что удалось сделать за эти 180 дней, а чего — нет, выясняли корреспонденты "Российской газеты".

— Клирнинг на воде — На Москве-реке начали мыть мосты — К Автозаводскому мосту утром пришвартовалась слегка ржавая, но вполне рабочая баржа с мешками, подъемными установками и какими-то странными приборами на палубе. Так начиналась подготовка к мытью мостов на Москве-реке.

— Дорогие полномочия — Бывшего новгородского вице-губернатора осудили за взятку — Новгородский районный суд Новгородской области вынес приговор бывшему вице-губернатору региона Арнольду Шалмуеву. Многомиллионная взятка, переданная бывшему сенатору от области, обернулась для экс-чиновника десятью годами колонии строгого режима. Это уже второе резонансное уголовное дело, возбужденное в отношении Шалмуева и доведенное до суда. Ранее Фемида приговорила его к 8 годам 10 месяцам лишения свободы за хищение бюджетных денег, выделенных на ремонт дорог.

— Туда клади, сюда клади — Москвичей приглашают на лекции по раздельному сбору — В Москве стартуют лекции по раздельному сбору мусора. Первую прочтет ректор Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) Михаил Балыхин, затем эстафету подхватят преподаватели университета, представители "мусорной отрасли" и экологи Москвы.

— Тайна на диске — Верховный суд РФ признал приговор за госизмену законным — Коллегия по военным делам Верховного суда РФ признала приговор за госизмену экс-сотруднику ФСБ Дмитрию Докучаеву законным.

— Британцы разгулялись — Хорваты пожаловались на бесчинства военных с Альбиона — Устраивали драки, приставали к официанткам, уходили из кафе, не расплатившись, справляли нужду у всех на виду и даже свалили колонну у церкви XI века — эти "подвиги" британских военных, решивших отдохнуть недельку на хорватском курорте Задар после окончания учений НАТО "Быстрый ответ-2019", местные жители будут вспоминать долго.

— Елена из дворца — Во Франции вышла книга о дружбе Жака Ширака с Владимиром Путиным — Елена Перру проработала в Елисейском дворце девять лет с 1996 по 2005 годы, когда президентом был Жак Ширак. "У меня один глаз французский, а другой русский", — шутит Елена. И этому есть вполне логичное объяснение: родилась в Москве в смешанной семье, где отец француз работал переводчиком в издательстве "Прогресс", выпускавшем литературу на иностранных языках. До семи лет прожила в СССР, а в 1978-ом семья переехала во Францию. Оба языка для нее родные, а по-русски говорит так, что не отличишь от москвички. Русский был в обиходе дома, а за его пределами, естественно, французский.

— Лобби идет в Пентагон — Трамп назвал нового министра обороны США — Президент США Дональд Трамп выбрал нового министра обороны страны. Им станет Марк Эспер, сейчас занимающий должность министра сухопутных войск. Кресло главы оборонного ведомства формально пустует рекордно долгий срок — уже семь месяцев, с тех пор, когда в отставку ушел Джеймс Мэттис. Заменивший его Патрик Шанахан так и не избавился от приставки и.о., а недавно снял свою кандидатуру из-за подозрений о бытовым насилии в семье. Белый дом направил документы по Эсперу в сенат, где в ближайшее время претендента заслушают, а потом проголосуют по его кандидатуре.

— Железная Урсула — Министр обороны Германии избрана новой главой Европейской комиссии — Еврокомиссию впервые возглавила женщина. На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге большинство депутатов поддержали кандидатуру 60-летней Урсулы фон дер Ляйен, последние шесть лет занимавшей пост министра обороны ФРГ. К слову, на этой должности к одной из ближайших соратниц канцлера Ангелы Меркель у немцев накопилось немало претензий. В частности, ей вменяют в вину неудачи в модернизации бундесвера, который в последнее время сотрясало множество скандалов, связанных с самыми разными проблемами — от признанных военными экспертами брешей в обороноспособности до роста правоэкстремистских настроений в рядах немецких военных.

— Ложь правит бал — Западные СМИ записали неонацистов в ополченцы — Операция итальянской полиции, в ходе которой у местных неонацистов был изъят запас оружия, включая ракету "воздух-воздух", получила продолжение: ведущие западные СМИ утверждали, что арестованные ультраправые воевали в Донбассе на стороне "сепаратистов". Но эти сообщения оказались типичными фейк-ньюс — ведь итальянская полиция сразу же объявила, что задержанные участвовали в боях против народных республик Донбасса.

— Чьей будет "Афродита" — Турция пожертвовала из принципа отношениями с Евросоюзом — Турция отказалась в дальнейшем играть по невыгодным для себя правилам Евросоюза. Решение Анкары продолжить буровые работы у побережья Северного Кипра и реакция на этот шаг брюссельских чиновников окончательно похоронили долгоиграющую одиссею с вступлением Турции в единую Европу. При этом президент Реджеп Тайип Эрдоган дополнительно укрепил свои позиции в качестве лидера влиятельной региональной державы Средиземноморья, тогда как официальный Брюссель, напротив, оказался заложником корпоративной дисциплины и вопреки стратегическим интересам ключевых стран ЕС был вынужден плясать под дудку скромного Кипра.

— Из палаты на выход — В Германии предложили сократить вдвое число больниц — Результаты проведенного под патронатом немецкого фонда Bertelsmann исследования о ситуации с медицинскими учреждениями в Германии привели местных специалистов к неожиданным выводам.

— Что может суд присяжных?— Тема с социологом Екатериной Ходжаевой — По статистике Судебного департамента при Верховном суде, в делах публичного обвинения, то есть с участием прокурора, оправдательные приговоры в 2018 году составили 0,2 процента и еще 0,17 процента пришлось на другие реабилитирующие подсудимого решения. Но как только в деле участвуют граждане, не имеющие аффилированных интересов с судебной или правоохранительной системой, картина резко меняется. Присяжные гораздо строже подходят к оцениванию доказательств, убедительности аргументов, приводимых стороной обвинения — и выносят оправдательные приговоры почти в 40 раз чаще, чем профессиональные судьи.

— Не дотянул до поля — В Чечне рухнувший самолет оставил местных жителей без света — Настоящим потрясением начался вторник для жителей одного из частных домов в станице Новощедринской, которая расположена в Шелковском районе Чечни. Примерно в семь часов утра им во двор рухнул самолет Ан-2, зацепив крышу. "Кукурузник", как его принято называть в народе, на взлете задел линию электропередачи. Что и стало причиной крушения.

— Спрос на колесо — Растет популярность самокатов: крутить педали лень — Москвичи все чаще выбирают самокаты в качестве основного "летнего транспорта". Такой вывод сделали аналитики "Яндекс. Маркета", изучив спрос горожан перед началом сезона. А вот личные велосипеды уже не так популярны.

— Приближая окраины — На юго-востоке столицы откроют крупнейший транспортно-пересадочный узел — Второй участок розовой ветки московского метро — от "Авиамоторной" до "Косино" — планируют достроить в конце текущего года. Об этом вчера сообщил мэр столицы Сергей Собянин, осмотрев строящуюся станцию "Нижегородская".

— Сцена в подарок — Любительским театрам дадут бесплатные площадки для репетиций — Актеры из независимых театров смогут репетировать, а потом и показывать свои спектакли на профессиональных сценах Москвы. Арендную плату с коллективов взимать не будут.

— С интервалом накоротке — Как Московский метрополитен обогнал Сингапурский — Это лето вновь выдалось урожайным на новые станции метро в Москве: сначала открылся первый участок новой Некрасовской линии, а буквально вслед за ним — еще один — продление Сокольнической ветки. Что дало это пассажирам подземки, какие еще новшества под землей ожидают москвичей, рассказал "РГ" Роман Латыпов, первый замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе.

— Погода грозит — Иркутской области угрожает новый паводок из-за ливневых дождей — В пострадавшей от паводка Иркутской области гидрологи снова отмечают рост уровня воды. Повышение пока не критичное, но заметное. И прогнозы, по крайней мере краткосрочные, не обещают улучшения ситуации. На гидрологических постах водных объектов Иркутской области ведется непрерывный мониторинг.

— По-французски не хотели — В Петрозаводске жители через суд заставили ремонтников восстановить снесенные балконы — В Петрозаводске завершился суд жителей одного из домов с организацией, проводившей в нем капитальный ремонт. Не получив согласия владельцев квартир, ремонтники уничтожили стационарные балконы и вместо них смонтировали французские. Жильцы дома не согласились. И дело выиграли.

— Обман не удался — Автовладелец полгода уклонялся от штрафов, следуя советам интернета — Желание обмануть фискальные органы сыграло дурную шутку с жителем Челябинской области. Воспользовавшись интернет-советами о том, как уйти от оплаты штрафов ГИБДД, он попал в список злостных неплательщиков и вынужден был погасить не только сумму долга, но и исполнительский сбор.

— Картель на ладони — В регионах начали борьбу со сговорами при закупках по новым правилам — В России начали внедрять новые правила проведения электронных торгов. Об этом "РГ" рассказал замруководителя ФАС России Михаил Евраев. Нормы Федерального закона N 71-ФЗ вступили в силу с 1 июля 2019 года. Они ужесточают требования к участникам закупок. По словам Михаила Евраева, регионы сами попросили об этом, а сейчас "звонят и благодарят за весенний пакет поправок".

— Квартира для первенца — В Вологодской области расширили программу льготного кредитования — Программы, помогающие семьям приобрести жилье, существуют во многих регионах России, но в Вологодской области их условия максимально демократичны. Сейчас здесь расширили список участников и условия льготной ипотечной программы. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что регион обладает для этого достаточными ресурсами.

— Простите, сантехник ваш — В Петербурге появился сервис для борьбы с лжекоммунальщиками — В Санкт-Петербурге появился новый барьер для мошенников в сфере ЖКХ. Теперь каждый горожанин, в дверь которого позвонил человек, представившийся работником, например, "Водоканала" или "Петроэлекросбыта", может узнать, не мошенник ли пытается попасть к нему в квартиру под видом коммунальщика. Для этого достаточно позвонить по телефону 004 или 576-40-04 и сообщить, что у вас под дверью стоит сотрудник той или иной службы.

— Негде присесть — В Риме туристам запретили приближаться к фонтану Треви — Власти Рима, сетующие на то, что город задыхается от чрезмерного наплыва туристов, превзошли сами себя, дополнив правила для иностранных туристов новыми, еще более неожиданными запретами.

— Окуните кисти — Москвичей приглашают на бесплатные уроки живописи — Районы Москвы глазами их жителей — тема очередного "Московского пленэра". Жители столицы выйдут 27 июля на улицы, парки и площади города с красками и мольбертами, чтобы изобразить любимые места своего района.

— Битва за жизнь — Британские врачи провели уникальную операцию — Врачи больницы Грейт Ормонд Стрит в Великобритании провели уникальную операцию по разъединению сиамских близнецов, двухлетних Сафы и Марвы Улла, которые родились в результате кесарева сечения с черепами и кровеносными сосудами, слитыми вместе. Такие случаи, когда близнецы рождаются со сросшимися черепами, крайне редки (примерно один на 2,5 миллиона), и большинство из новорожденных живут не больше суток.

— Граница в убытке — Чиновника будут судить за злоупотребления — Стало известно, что в Мещанский районный суд столицы направлено уголовное дело одного из заместителей главы "Росгранстроя".

— Волны не сошлись — Почему Нобелевская премия обошла российского ученого — Почему президент РАН Александр Сергеев считает, что российский ученый должен был получить Нобеля за открытие гравитационных волн? Как академик Гинзбург поймал на ошибке академика Ландау? Как можно осуществлять навигацию без космических спутников? Об этом "РГ" беседует с академиком Владиславом Пустовойтом, который награжден Государственной премией РФ за участие в открытии гравитационных волн.

— Подлог не пройдет — Заграничный паспорт оформит машина — Еще недавно получение загранпаспорта было долгой и муторной процедурой, а теперь речь уже идет о том, чтобы доверить это очень ответственное дело машине. Концерн "Автоматика" Госкорпорации "Ростех" создал серийный образец автоматизированного комплекса "КриптоБиоКабина" для оформления и выдачи заграничных паспортов.

— Знакомьтесь: прелестный барион — Физики из Новосибирска стали участниками открытия на Большом адронном коллайдере — Международная коллаборация LHCb, в которую входят российские физики и которая является частью Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), объявила об открытии двух новых возбужденных состояний прелестного бариона. Весьма вероятно, что они являются новой элементарной частицей.

— Компьютер открыл таблицу Менделеева — Ученых оставят без работы?— Казалось бы, компьютер уже не может удивить ученых. Он не только моделирует сложнейшие процессы, но и превзошел человека в игре в шахматы, го и покер. Но совершать научные открытия? Вроде бы подобные прозрения под силу только человеку. Однако ученые из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (США) в журнале Nature утверждают обратное.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Курсовая забота: центробанки ЕАЭС согласуют валютную политику — Это позволит избежать дисбаланса в торговле между странами союза — Центральные банки стран ЕАЭС начнут согласовывать друг с другом действия, влияющие на курсы национальных валют, рассказали "Известиям" в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Для этого создадут отдельный наднациональный совет, в состав которого войдут руководители регуляторов стран союза.

— Получено авиасообщение: Путину доложили о развитии туризма на Алтае — Врио главы региона назвал три точки роста республиканской экономики — Снижение цен на авиационный керосин позитивно скажется на турпотоке в Республику Алтай. Об этом временно исполняющий обязанности главы региона Олег Хорохордин заявил президенту Владимиру Путину на встрече в Кремле. Главное, чтобы они больше не повышались, согласился российский лидер, отметив большой туристический потенциал региона.

— Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза — На погашение займа гражданам требуется в среднем 11 зарплат — Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза. Такой вывод содержится в обзоре закредитованности населения, подготовленном СРО НАПКА специально для "Известий".

— "Во что бы то ни стало спасти государя императора Николая II" — Как судьба последнего русского царя попала в сферу германских интересов — Сегодня исполняется 101 год со дня убийства царской семьи. В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвале дома Ипатьева погибли император Николай II, члены его семьи, а также доктор, повар, камердинер и горничная. Споры по поводу событий вековой давности не утихают до сих пор.

— Эпидемиологическая остановка: в Иркутскую область направили биоспецназ — Специалисты Минобороны завершили анализ проб воды, грунта и биоматериалов павших животных в районе наводнения — В зону наводнения в Иркутской области для выявления возбудителей опасных болезней прибыло уникальное военное подразделение — Центр биологической защиты специального назначения Минобороны, сообщили источники "Известий" в военном ведомстве. С начала июня военнослужащие "биологического спецназа" круглосуточно мониторили эпидемиологическую обстановку в регионе. Как заявил "Известиям" замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ полковник Андрей Марченко, за время работы военные биологи взяли 266 проб воды, грунта и биоматериалов павших животных.

— Полярный день десантника: ВМФ отработает высадку на базы Севморпути — Минобороны проверит возможность оперативной переброски подкрепления в отдаленные гарнизоны — В 2019 году ВМФ России проведет специальные учения, которые проверят способность флота снабжать военные базы, развернутые вдоль Северного морского пути. В их рамках большой десантный корабль (БДК) "Александр Отраковский" совершит переход от Североморска на Дальний Восток. Эти маневры позволят отработать возможность в предельно короткие сроки перебрасывать технику, вооружение и личный состав в самые отдаленные гарнизоны.

— ПВО в кармане: флот получит контейнерные зенитные комплексы — В первую очередь их начнут размещать на корветах и патрульных кораблях — Для корветов-невидимок "Дерзкий" проекта 20386 и патрульных кораблей проекта 22160 "Василий Быков" разработаны уникальные контейнерные зенитные комплексы, которые получили названия "Редут" и "Панцирь-М". Контейнеры с этими комплексами ПВО можно доставить транспортным судном или самолетом в любой район Мирового океана и там за считаные часы установить на борту, превратив корабль в "зенитного ежа".

— Винтокрылые "лошадки": вертолеты Ка-29 возвращаются в строй — Отдельные отряды многофункциональных транспортно-боевых машин появятся в составе всех флотов — В составе каждого военного флота будут развернуты отдельные отряды вертолетов Ка-29, которые могут перевозить десант, доставлять грузы с корабля на берег и обратно. Ка-29 также незаменим при штурмовых действиях морской пехоты. По своему боекомплекту и бортовому залпу "боевые улитки", как их еще называют во флоте, превосходят даже новейшие Ми-28 и Ка-52. При необходимости эти машины могут войти в состав авиагрупп боевых кораблей. Все четыре военно-морских флота получат по отдельному отряду, оснащенному Ка-29, до конца текущего года,рассказали "Известиям" в военном ведомстве.

— Мозг взломаешь: вредоносное ПО захватывает интернет вещей — Число вирусных атак на умную электронику выросло в четыре раза — Умные устройства –– часы, смарт-телевизоры, детские игрушки, видеорегистраторы и холодильники –– во всем мире в 2018 году подверглись вирусным атакам в четыре раза чаще, чем в 2017-м. Такие данные "Известиям" предоставила антивирусная лаборатория "Доктор Веб". В этом году атак будет еще больше: только в первые шесть месяцев зарегистрировано 71,5 млн таких инцидентов, а к концу декабря их количество может перевалить уже за 100 млн, уверены аналитики. Вредоносные программы могут блокировать работу интернета вещей (IoT) и передавать контроль над ними злоумышленникам. В России таких гаджетов пока не много, но интенсивность атак на них растет, предупреждают эксперты.

— Разрешите воротиться: после выборов рады русский восстановят в правах —Новая власть в Киеве скорректирует закон о государственном языке — Вступивший в силу закон о государственном языке на Украине будет скорректирован после выборов в Верховную раду. Об этом "Известиям" рассказали источники в Киеве, знакомые с ситуацией.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— У оппозиции не вышло начать с чистого листа — Пять вопросов о ситуации с выборами в Мосгордуму — Окружные избиркомы окончательно отказали в регистрации большинству кандидатов от несистемной оппозиции, претендовавших на мандаты Мосгордумы. РБК разбирался, можно ли оспорить эти отказы и как скандал скажется на итогах выборов.

— Марк Эспер объявил кибервоенное положение — Кандидат в министры обороны США представил свою программу в Сенате —Кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер заявил, что США находятся в состоянии кибервойны С Россией и Китаем, но высказался за сотрудничество с Москвой в сфере борьбы с терроризмом.

— Эхо чернобыльского взрыва затихло до минимума — Левада-Центр выяснил отношение россиян к атомной энергетике — Около 30% россиян опасаются повторения катастрофы, подобной аварии на ЧАЭС 1986 года, следует из исследования Левада-центра. Социологи говорят про выпадение этой трагедии из повестки государства и сознания россиян.

— Продэмбарго встало в лозу — Аналитики DELOITTE назвали наиболее инвестиционно-привлекательные сегменты российского АПК — После введения продэмбарго наиболее привлекательными для инвесторов в сельском хозяйстве оказались виноградарство и свиноводство. в этих секторах, по подсчетам Deloitte, зафиксирована самая высокая рентабельность по чистой прибыли.

— ВТБ предлагает рискнуть на триллион — В России утверждена первая программа выпуска структурных облигаций — ВТБ утвердил программу выпуска структурных облигаций объемом до 1 трлн руб. Объем программы "огромен", но это лишь рамочная величина.

— Лояльность теряет рублевый эквивалент — Почему розничные банки отказываются от прямого кешбэка — Почему розничные банки отказываются от прямого кешбэка — Всего четыре из 12 крупнейших розничных банков возвращают своим клиентам кешбэк в рублях, а не в бонусах. Годом ранее их было шесть. От рублевого вознаграждения отказались ВТБ, "ФК Открытие" и Промсвязьбанк.

— Роман Троценко пополнил золотой запас — У горнодобывающей компании Petropavlovsk сменился акционер — Владельцем 22% золотодобывающей компании Petropavlovsk стало НПО "АЛЬТАИР" Романа Троценко. Продавцом выступил казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, который называл Petropavlovsk "жемчужиной" своего портфеля.

— ESforce усиливается ненасильственным путем — Mail.Ru Group расширяет активы в сфере киберспорта — Интернет-компания обменяет контролирующую долю в киберспортивном холдинге ESforce на долю в Modern Pick. Последняя позиционирует себя как европейского производителя компьютерных игр, но, как выяснил РБК, создана россиянином.

— "Между победой над смертью и религией нет конфликта — Главный борец со старением Обри Ди Грей, обещающий, что первый бессмертный человек уже родился, объяснил, почему богатые не смогут жить дольше бедных, а диктаторы—править вечно, и рассказал, отчего основатели Google вряд ли подарят миру эликсир бессмертия.