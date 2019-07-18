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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Дорога дорога, а ехать некуда — Впервые вводимый штраф за попытку бесплатно проехать по платной трассе составит 5–10 тыс. руб. Постановление будет вынесено в течение пяти дней с момента нарушения — за этот срок можно будет самостоятельно и без последствий оплатить задолженность.

— А ведь были же свои в школьную доску — В отношениях между Москвой и Вашингтоном появился новый раздражитель. Посол США Джон Хантсман в среду обвинил Москву в "использовании детей как заложников в дипломатических спорах".

— Частнокалиберная артиллерия — "Трансмашхолдинг" проводит аудит активов ПАО "Мотовилихинские заводы", одного из крупнейших в стране производителей артиллерийских систем. Источники "Ъ" утверждают, что "Ростех", который контролирует основную часть долга предприятия, планирует продать около 50% его акций и выйти из состава кредиторов.

— Пациентам прописали отхакерское — "Лаборатория Касперского" обнаружила серию целевых атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в южных регионах России.

— Электронные паспорта выдадут досрочно — Правительство определилось с параметрами внедрения в РФ электронных паспортов. Вчера на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева было решено, что выдача документов нового типа начнется в июле 2020 года на территории Москвы, а предоставление бумажных паспортов будет полностью прекращено в течение 2022 года — на два года раньше, чем изначально планировалось.

— Страхование жилья выводят на старт — До вступления в силу закона о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций (ЧС) осталось меньше месяца, и страховое лобби уже говорит об опасности срыва начала его полномасштабного применения.

— Деньги чуть дешевле прайс-листа — Аналитики "ВТБ Капитала" опубликовали работу, оценивающую возможный уровень равновесной ключевой ставки Банка России, исходя из динамики ее в схожих экономиках, применяющих политику инфляционного таргетирования.

— Внутреннего спроса для улучшения ВВП нет — В июне и во втором квартале 2019 года годовые темпы роста основных показателей, характеризующих доходы граждан и внутренний спрос, не показывают заметных улучшений.

— Мосгоризбирком прибавил в безотказности — Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва, выборы которых пройдут в единый день голосования 8 сентября.

— Гражданских активистов позвали в наблюдатели — В России завтра стартует набор членов в 44 региональные общественные наблюдательные комиссии (ОНК), которые следят за соблюдением прав человека в местах заключения.

— Промышленные выбросы задушат квотами — Госдума приняла закон, который впервые вводит в России механизм квотирования загрязняющих атмосферу выбросов. В порядке эксперимента с 2020 года квоты должны быть введены в 12 самых неблагополучных с точки зрения качества воздуха городах.

— В Ингушетии вслед за светской сменилась духовная власть — Совет алимов Ингушетии вчера избрал новым руководителем муфтията кадия Абдурахмана Мартазанова.

— Дагестанские ополченцы приблизились к льготам — В среду комитет Госдумы по труду и социальной политике одобрил ко второму чтению законопроекта о статусе ветеранов поправки, устанавливающие материальные льготы для дагестанцев, воевавших с боевиками в 1999 году.

— 136 миллионов оформляют с повинной — В среду стало известно о том, что свою вину, частично или полностью, признали пятеро из семи арестованных сотрудников ФСБ, которым военное следствие Следственного комитета России (СКР) инкриминирует участие в разбое в банке.

— Студентов проверили на онлайн-прилежание — В центре психометрических исследований в онлайн-образовании НИУ ВШЭ разработали модель, позволяющую прогнозировать активность студентов онлайн-курсов.

— Сильнодействующая таможня — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность очередным задержанием матери ребенка-инвалида при получении посылки с не зарегистрированным в России психотропным лекарством для сына.

— Потенция не устояла перед следствием — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) закончил расследование уголовного дела бизнесмена Игоря Воробья, сделавшего состояние на производстве и торговле препаратами "Сиалекс" и "Аликапс", якобы усиливавшими потенцию.

— Президенты прошли по пути валаамских старцев — В Санкт-Петербурге 18 июня пройдут переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

— Разграничение стратегических вооружений — Полное несовпадение позиций по вопросам контроля над вооружениями стало очевидно после встречи в Женеве в среду делегаций РФ и США.

— Владимир Путин ждет новых донбасских — Президент Владимир Путин расширил географию украинских регионов, жители которых могут стать россиянами в упрощенном порядке.

— Бюджету выставили энергосчет — Минэкономики разработало радикальный сценарий ликвидации перекрестного субсидирования в энергетике — механизма, при котором одни потребители энергорынка платят за других.

— Железные дороги ищут гаранта — Минтранс предложил Кузбассу выработать механизм солидарной ответственности угольщиков за выполнение условий потенциальной "сделки" с ОАО РЖД.

— Юрлицам ускорили идентификацию — Пилотный проект, позволяющий компаниям получать банковские услуги дистанционно после сдачи их уполномоченными сотрудниками биометрии, планируется запустить уже до конца года.

— Ускользающие льготы — Казалось бы, ипотека под 6% годовых — мечта любой российской семьи с детьми. Для тех, у кого два ребенка, государство субсидирует ставки до нужного уровня, а с апреля льготная ставка закреплена на весь срок действия кредита, а не на несколько лет, как раньше.

— ВЭБу помогут госдолгом — Долг ВЭБ.РФ перед ЦБ в размере более 200 млрд руб., образовавшийся у госкорпорации из-за санации Связь-банка и банка "Глобэкс", будет списан при помощи облигаций федерального займа (ОФЗ).

— Эксперты оценили квалификацию инвесторов — Специалисты экспертного управления президента поддержали концепцию законопроекта о регулировании категорий инвесторов-физлиц. Однако не согласились, что содержание проекта отвечает этой концепции.

— Тонкосуконная фабрика не примет гостей — На территории бывшей тонкосуконной фабрики в границах усадьбы Михалково на севере Москвы петербургская Sun Development построит апартаменты.

— Аптеки подкосили траву — Обилие на российском рынке дешевых быстродействующих препаратов привело к рекордному падению продаж лекарственных травяных сборов. По итогам пяти месяцев 2019 года объем их реализации сократился на 11,5% и составил менее 10 млн упаковок.

— Абоненты зашли на кофе — Партнерство с кофейнями помогло трафику и продажам сотовой розницы. Так, в салонах "Вымпелкома", где продают кофе, трафик вырос в полтора раза, а у Tele2 продажи таких точек опережают показатели обычных в 1,5–2 раза.

— Skolkovo Digital подтянет школьников — Фонд Skolkovo Digital вместе с партнерами инвестировал 390 млн руб. в компанию Maximum Education. Ее основной профиль — подготовка школьников к ЕГЭ и ОГЭ, в том числе онлайн.

— Pazolini переобувается — Основанная в ОАЭ Surya Group может стать одним из самых активных игроков на российском fashion-рынке. Вслед за покупкой мастер-франшизы Superdry и договоренности о приобретении контрольной доли Jeans Symphony компания может получить магазины Pazolini.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— В Москве побит рекорд по продажам квартир — С начала года в Москве зарегистрировано на 32% больше договоров долевого участия на покупку квартир (59 266), чем за первое полугодие прошлого года, сообщило столичное управление Росреестра.

— Реальные располагаемые доходы замедлили падение — Реальные располагаемые доходы населения во II квартале снизились на 0,2% в годовом выражении, сообщил Росстат. Это существенно лучше результатов предыдущего квартала, когда было зафиксировано падение на 2,5% (в первоначальной оценке – на 2,3%).

— Минобороны обещает с осени поднять денежное содержание контрактникам — На прошедшей во вторник коллегии Минобороны обсуждался вопрос о повышении денежного содержания рядовым и сержантам контрактной службы. Как сообщила в среду газета "Красная звезда", министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания сообщил, что президент Владимир Путин одобрил соответствующие предложения военного ведомства.

— Верховный суд задумался о добросовестности — Недобросовестные действия участников судебных процессов, которые вводят в заблуждение не только друг друга, но и суд, – это серьезная проблема для устойчивости гражданского оборота и правовой защищенности граждан, заявил в среду на заседании клуба им. Замятнина секретарь пленума Верховного суда Виктор Момотов.

— Пентагон беспокоит российское тактическое ядерное оружие — Кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер выступил во вторник на сенатских слушаниях в комитете по вооруженным силам. Он был назначен врио главы Пентагона 24 июня, а до этого занимал должность министра армии (во главе трех видов Вооруженных сил США стоят гражданские министры).

— Минэкономразвития хочет ликвидировать перекрестное субсидирование в электроэнергетике — Министерство экономического развития предложило ликвидировать перекрестное субсидирование в электроэнергетике – за счет федерального бюджета: на regulation.gov.ru министерство в среду опубликовало проект указа президента об этом. Регулирующее воздействие проекта оценено в 402 млрд руб.

— Больше половины российских семей не могут купить квартиру — Цены на жилье в реальном выражении, как и ставки ипотеки, за последние 10 лет снизились, но жилье доступно менее чем для половины российских семей. Об этом пишут президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева и исполнительный директор фонда Татьяна Полиди в июльском номере "Вопросов экономики".

— Банковский сектор установил рекорд по прибыли — Банковский сектор в первом полугодии заработал 1 трлн руб. чистой прибыли, сообщил ЦБ. Это самый высокий результат за всю историю наблюдений. За тот же период 2018 г. банки заработали 634 млрд руб. прибыли.

— Технологическая "дочка" Сбербанка пытается отсудить домен — "Сбербанк технологии" ("Сбертех") с февраля судятся с зарегистрированной в Белизе компанией Datahost за доменное имя Sbertech.ru, следует из картотеки арбитражных дел.

— Холодное лето отразилось на покупках россиян — "По народному календарю [июль] называют "жарником", макушкой лета, но прогноз на ближайшие две недели говорит, что все будет наоборот и на большей части европейской России хорошего лета не будет", – констатировал 8 июля главный специaлист центрa "Фобос" Евгений Тишковец (цитата по Национальной службе новостей).

— Volkswagen может подписать новый инвестконтракт — Минпромторг обсуждает возможность подписания трех специальных инвестиционных контрактов (спик) по производству автокомпонентов – с компаниями Volkswagen (VW), Faurecia и ZF, рассказал "Ведомостям" представитель министерства. Подробности он не раскрыл.

— Структура "Реновы" с партнерами запустила крупный завод алюминиевых сплавов — Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ, Свердловская обл.) завершил строительство комплекса по производству полуфабрикатов из алюминиевых и алюминиево-литиевых сплавов, рассказал представитель завода.

— Миллиардер Игорь Рыбаков откроет коворкинги в Израиле и США — SOK откроет первый гибкий офис в Израиле, рассказали "Ведомостям" три консультанта, работавших с участниками сделки. Коворкинг общей площадью более 3000 кв. м появится в декабре 2019 г. в башне Nitsba Tower в самом центре Тель-Авива, подтвердил представитель компании.

— В России закрываются кинотеатры, открытые за счет бюджета — На начало июля в России работало 690 кинотеатров с 755 залами, открытыми по государственной программе кинофикации в регионах, – таковы данные аналитической компании "Невафильм Research".

— Как увольнять сотрудников правильно и без сожалений — Долгое время в корпоративном мире было распространено мнение, что увольнение подобно смертной казни. Ничего глупее быть не может. Если увольнение – это смертная казнь, неудивительно, что менеджеры до последнего тянут, лишь бы не увольнять работника, который не справляется.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Притяжение Луны — Завершился эксперимент по имитации полета на Луну. Так нужен ли он был и зачем проводился?

— Кривая линия — Журналистам телеканала "Якутия 24", приехавшим в Вилюйск для съемки сюжетов о жизни города, пришлось объяснять в полиции, кто они такие и что здесь вообще делают с камерой.

— Нефть на пороге падения — Цена нефти европейской марки Brent во вторник проседала более чем на 4,5 процента на фоне информации о возможном потеплении в отношениях между США и Ираном. Котировки сорта начали понемногу восстанавливаться.

— Назовите себя — В Росгвардии корреспонденту "РГ" рассказали, что в Федеральном законе "О войсках национальной гвардии РФ" нет прямого указания сотрудникам этой службы представляться гражданам.

— В школу к брату — Госдума готовит к рассмотрению в первом чтении проект поправок в Семейный кодекс, дающий младшим детям семьи преимущество при поступлении в школу, где учатся их старшие братья и сестры.

— На Северном Афоне — Президенты России и Беларуси посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь — побывали на службе и во Всесвятском скиту.

— Льготно-списочный состав — Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), получающих господдержку — субсидии, льготные кредиты, гарантии и так далее.

— Доступ к делу — Нужно законодательно изменить порядок возбуждения уголовных дел по запросу граждан. С таким предложением обратилась к депутатам Госдумы Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

— По нормам и правилам — Вид на жительство, а также разрешение на временное проживание в России можно будет получить гораздо проще широкому кругу иностранцев.

— Считайте, завидуйте — В 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Им на смену придет электронный документ. Его первыми обладателями смогут стать жители Москвы, где внедрение нового формата паспорта в пилотном режиме начнется в июле следующего года.

— Максимум для кандидата — В ЦИК рассказали о подготовке к выборам, которые пройдут в России 8 сентября 2019 года. В этот день в 16 регионах россияне выберут новых губернаторов, в 4 регионах пройдут довыборы депутатов Госдумы, во многих субъектах также состоятся выборы депутатов заксобраний.

— Правила въезда — Россия и Беларусь должны как можно скорее унифицировать визовый режим, чтобы для граждан третьих стран правила въезда на территорию Союзного государства были едиными, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Угрозы и прогнозы — Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел заседание межведомственной комиссии, на котором обсудили меры по повышению эффективности прогнозирования рисков социально-экономического развития и угроз национальной безопасности России.

— Прокурор в мобильном режиме — Генеральный прокурор Юрий Чайка в среду провел в иркутском Тулуне личный прием пострадавших от наводнения граждан.

— С видом на новую жизнь — Получить российское гражданство в упрощенном порядке теперь смогут украинцы, бежавшие от конфликта в Россию не только из республик Донбасса, но со всей территории Донецкой и Луганской областей, включая подконтрольные Киеву районы.

— Топорная работа — Власти разработают для Дальнего Востока механизмы контроля за освоением лесных участков и оценки эффективности проектов в сфере деревообработки.

— Надбавки спецам — Министр обороны Сергей Шойгу объявил, что осенью планируется ввести новые преференции для нескольких категорий контрактников. Причем это касается не только их материального положения.

— Хорошо и очень хорошо — Большинство россиян заявили, что в целом хорошо относятся к Украине. Почти треть опрошенных по-прежнему считают ее братской страной. Такие данные приводятся в опросе ВЦИОМ.

— Банка рубль сбережет — В супермаркетах появились фандоматы — автоматы, принимающие ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки любых цветов и размеров для переработки.

— Решили до суда — Впервые в нашей стране спор между автовладельцем и страховой организацией разрешен в досудебном порядке финансовым уполномоченным.

— Лихач заплатит больше — При расчете стоимости полиса ОСАГО не будут учитываться коэффициенты по мощности двигателя и территориальному использованию автомобиля. Зато появится коэффициент за правонарушения.

— Остались в "Лефортово" — Лефортовский районный суд Москвы во вторник рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста 24 украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.

— Вышла на работу — Следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего бухгалтера проекта "Платформа" Нину Масляеву.

— Штраф или блок — Мосгорсуд признал законным назначение штрафа Twitter по иску Роскомнадзора о непредоставлении информации о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории РФ.

— Звездная пыль — Проиграли ли мы американцам лунную гонку? Об этом "РГ" беседует с бывшим ведущим конструктором по пилотируемым ракетно-космическим комплексам для экспедиции на Луну и "Энергия-Буран" Владимиром Бугровым.

— Экспертиза в следствие — В третьем, окончательном, чтении принят президентский законопроект, который наделил Следственный комитет своими экспертными учреждениями. Этим документом на СК РФ возлагаются полномочия по организации и производству практически всех видов судебных экспертиз — молекулярно-генетической, компьютерно-технической, фоноскопической, медико-криминалистической, баллистической и прочих.

— Печем дома — Магазины автозапчастей и ритуальные конторы ни в коем случае нельзя размещать в жилых домах. Зато там можно печь торты на продажу. Такие правила содержатся в изменениях в Жилищный кодекс, которые недавно вступили в силу.

— Стало слаще — Оптовые цены на сахар в России существенно снижаются, хотя обычно к лету они идут вверх, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). В магазинах продукт дешевеет не так сильно.

— Игры разума — Ученые из Калифорнийского университета разработали искусственный интеллект, который мыслит совершенно по-другому, нежели человек. DeepCubeA использует принципиально отличный от человеческой логики метод, двигаясь от обратного.

— Контракт с Триумфом — Очередной, тринадцатый по счету, грузовой самолет с компонентами зенитной ракетной системы С-400 в среду приземлился на турецкой авиабазе Мюртед близ столицы Анкары, сообщило министерство обороны Турции.

— Тайная бомба — Европейские СМИ сообщили о том, что якобы по чистой случайности была разглашена секретная информация о точном расположении американского ядерного арсенала в Европе.

— Вижу — не вижу — Не успели украинские власти опровергнуть заявление итальянской полиции об участии задержанных в Турине неонацистов в боевых действиях на Донбассе среди "побратимов" из числа военнослужащих Незалежней, как пришла новая беда. Причем оттуда, откуда ее никто не ждал.

— Ориентиры туманны — Выдвижение и последующее утверждение министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен в должности главы Еврокомиссии для большинства наблюдателей стало неожиданностью. О том, что означает такой выбор для Европы, "Российской газете" рассказал немецкий политолог Александр Рар.

— День Ангелы — Ангеле Меркель исполнилось 65 лет. 14 из них она празднует в офисе федерального канцлера Германии.

— Вернули лапы — Сибирские ветеринары и инженеры впервые в России создали бионические протезы сразу для четырех кошачьих лап. Отморозившие конечности кот Рыжик и кошка Дымка успешно перенесли несколько операций и смогли вернуться к нормальному образу жизни.

— Краски неба — В Братеевском каскадном парке 17 и 18 августа в пятый раз пройдет Международный фестиваль фейерверков "Ростех". На шумный во всех смыслах праздник приедут лучшие пиротехники из восьми стран мира.

— Екатеринбург: крестный ход — В Екатеринбурге прошел ночной Царский крестный ход. Паломники из разных уголков страны и даже из-за рубежа преодолели более 20 километров.

— Выборная компания — Определились имена всех кандидатов, которые примут участие в выборах в Мосгордуму 8 сентября. Среди них 171 партиец и 62 самовыдвиженца, заявил на пресс-конференции глава столичной избирательной комиссии Валентин Горбунов.

— Горечь "Лучистого" — Вспышка неизвестной пока инфекции стала причиной госпитализации 56человек, в том числе 51 ребенок и пять вожатых, из детского оздоровительного лагеря "Лучистый" в поселке Заозерный.

— Республика КИД — Побратимскому движению городов в этом году исполняется 75 лет. Начало такой народной дипломатии положили Сталинград и английский Ковентри.

— Запрет сняли — Это стало возможным после того, как депутаты Заксобрания приняли изменения в региональный закон "Об охране здоровья населения Краснодарского края".

— Имя на ложке — В Ленинградской области недалеко от поселка Медянка под Выборгом в урочище Гороховое поисковики обнаружили 113 останков красноармейцев, погибших в годы советско-финской войны.

— Охота в Охотск — Добраться в самый северный район Хабаровского края — Охотский — теперь можно почти в три раза дешевле: заработала пилотная программа по продаже льготных билетов.

— Сквер вместе с домом — В Санкт-Петербурге скверы станут обязательной частью инфраструктуры при строительстве нового жилья наряду со школами и детскими садами. Соответствующие изменения внесены в городские Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), на днях документ утвердит правительство Северной столицы.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Грузия ответственности — Россия по-прежнему рассматривает возможность отмены виз для граждан Грузии. Об этом "Известиям" заявил статс-секретарь — замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

— Считают ваши денежки — Компания "Яндекс" разработала способ определения доходов пользователей своих сервисов. Корпорация уже зарегистрировала соответствующий патент, с которым ознакомились "Известия".

— Подконтрольная закупка – В половине страховых компаний и в трети банков, проверенных ЦБ во время контрольных закупок, нарушались права клиентов при оформлении электронных полисов ОСАГО и кредитов. Результатами первых ревизий регулятора, проведенных в таком формате, с "Известиями" поделился глава службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута.

— Расставят по полочкам – В Подмосковье могут появиться механизированные многоуровневые парковки, сообщили "Известиям" в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Сейчас прорабатывается вопрос о размещении комплекса из десяти таких систем, уточнили в компании-разработчике.

— Паспорт из будущего — Электронные паспорта у россиян могут появиться раньше запланированного времени — в 2023 году. Об этом заявил на совещании председатель правительства Дмитрий Медведев.

— На службе и в дружбе — Лидеры России и Белоруссии встретились на Валааме. Их беседа была неформальной — такой характер разговора связан с необходимостью в спокойной обстановке обсудить ключевые вопросы двусторонних отношений перед официальными мероприятиями в Санкт-Петербурге.

— "Будем одной семьей — выдержим" — Контактная группа по урегулированию на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с 21 июля. Об этом по окончании заседания в Минске 17 июля сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

— Метро 2023 — Столичная транспортная система к 2023 году прирастет 117 км линий метрополитена и 47 новыми станциями, сообщили "Известиям" в департаменте строительства Москвы.

— Вдох-выход — Замерзшему человеку можно продлить жизнь, не прибегая к экстренному согреванию, утверждают российские физиологи. На данный момент эксперименты проведены на лабораторных животных.

— Шрамы в прошлом — Ученые МГУ ищут лекарство от фиброза — рубцевания после повреждения органов. В своих поисках они обратили внимание на многократную регенерацию эндометрия — слизистой оболочки матки.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Вячеслав Володин сформировал правительственное предложение — Вячеслав Володин предложил позволить думе влиять на состав правительства. В идеях спикера Госдумы, как изменить конституцию, эксперты увидели продолжение дискуссии о транзите власти и его попытку усилить свои позиции.

— "Слуга народа" не рассчитывает на коалицию — Сможет ли Владимир Зеленский получить свое правительство и возможность проводить реформы? РБК изучил возможные сценарии развития событий на предстоящих выборах в Раду.

— Реальные доходы не выдерживают кредитного давления — Реальные денежные доходы россиян в первом полугодии 2019 года снизились на 1,3%, отчитался Росстат. С небольшим перерывом доходы населения падают с 2014 года. Выйти на рост доходов по итогам текущего года не удастся, считают эксперты.

— Из санации вышел рекорд — банки показали рекордную за полугодие прибыль — 1 трлн руб., и она сравнима с показателем за весь прошлый год. Аналитики считают, что рост прибыли обеспечили одномоментные факторы.

— РЖД попросили покинуть Вагоны — Работа РЖД на рынке грузовых вагонов ограничивает конкуренцию и провоцирует рост цен, считает глава ФАС Игорь Артемьев. Ранее суд не признал ставки на перевозки вагонами "дочки" РЖД монопольными.

— Подмывает не страховаться — Страховки покроют чуть более 1 % ущерба от наводнения в Иркутской области — 350–400 млн из 31 млрд руб. Похожая ситуация была в 2010 году, когда 20 регионов пострадали от пожаров. Страховать жилье россиянам мешают низкие доходы.

— Производители деликатесов широко открывают створки – В России растет спрос на устрицы. В прошлом году выросли и производство моллюска на специальных фермах, и вылов в открытом море, и импорт.

— Железнодорожник встал на путь строительства — Компания "РВМ Капитал" Сергея Орлова подала ходатайство о покупке доли в девелоперской компании "РГ-Девелопмент", основанной Аркадием Ротенбергом. Новый актив позволит Орлову зарабатывать и на финансовых инструментах.

— Частники достают прибыль из "ржавого пояса" — Чтобы вывести из затянувшейся депрессии северо — восточный Китай, некогда бывший образцом экономического развития, власти КНР призвали на помощь частный бизнес. Торговля и сфера услуг оказались полезнее, чем инновации.