ВЛАДИВОСТОК, 18 июл /ПРАЙМ/. Инвесторы получили доступ к 20 тысячам гектаров акваторий в Приморье, которые ранее были недоступны для них из-за действия статуса особо охраняемых территорий, сообщает пресс-служба Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ).

Ранее правительство РФ разрешило проводить электронные аукционы на рыбоводные участки и участки для аквакультуры. ФРДВ разработал онлайн-сервис для инвесторов, позволяющий выбрать участок и участвовать в электронных аукционах.

"В Приморском крае были приняты изменения в региональный закон об ООПТ (особо охраняемые природные территории – ред.), согласно которым на таких территориях разрешается рыбоводство. Около 20 тысяч гектаров морской акватории в Приморском крае … могут быть открыты для ведения хозяйственной деятельности. Предложение участков под аквакультуру на Дальнем Востоке возрастет на 25%", — говорится в сообщении.

По данным фонда, из более чем 360 миллионов гектаров моря потенциально подходят для выращивания аквакультуры порядка 65 миллионов гектаров, их еще предстоит вовлечь в хозяйственный оборот.