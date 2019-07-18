МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 10 октября разработать дополнительные механизмы обеспечения жильем граждан с невысокими доходами, сообщается на сайте Кремля.

Ряд поручений дан по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам жилищного строительства.

"Правительству РФ… обеспечить разработку дополнительных механизмов обеспечения жильем граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности", — говорится в тексте поручений.