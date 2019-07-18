МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Федеральное агентство по туризму впервые поддержало благотворительной акции "Весь мир — в подарок детям", участники которой за 15 лет безвозмездно отправили на отдых в России и за рубежом более 2 тысяч детей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Благотворительная акция "Весь мир – в подарок детям" проводится ежегодно с 2003 года по инициативе Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии. За 15 лет её существования туристские организации и другие партнеры на полностью безвозмездной основе отправили на отдых в России и за рубежом более 2 тысяч детей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Впервые акция "Весь мир — в подарок детям Санкт-Петербурга" была проведена в 2003 году по инициативе Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии (РСТ – Северо-Запад) в качестве вклада социально-ответственного туристского бизнеса Санкт-Петербурга и России в празднование 300-летия города, после чего стала проводиться ежегодно.

"Нельзя не поддержать такую инициативу, потому что речь идет о детях. Мы благодарны всем организаторам и участникам благотворительной акции, тем туроператорам, круизным судоходным компаниям, общественным объединениям, и всем, кто не остался в стороне и открыл для детей и их родителей познавательные маршруты, подарил им такую возможность. Федеральное агентство по туризму и в дальнейшем планирует оказывать всестороннюю поддержку подобным проектам, и мы надеемся, что петербургскую инициативу подхватят и другие регионы России", — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на торжественном вручении благодарственных грамот ведомства организаторам и партнерам благотворительной акции.

В Ростуризме пояснили, что целью акции является оказание помощи и обеспечение социальной защищенности, интеграции в общество и адаптации за счет организации познавательного и запоминающегося отдыха семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями и детей-сирот. Также участниками путешествий становились дети членов семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных, спасательных ведомств, погибших или пострадавших при исполнении служебных обязанностей, подопечные благотворительных фондов.