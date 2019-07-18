МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Крупнейший российский оператор платного телевидения "Триколор" приступил к формированию собственной экосистемы сервисов, в рамках которой займется производством киносериалов и запустит онлайн-кинотеатр, говорится в сообщении оператора.

"В рамках экосистемы "Триколор" будет активно развивать контентное наполнение. В октябре оператор запустит онлайн-кинотеатр, который через 3 года должен войти в топ-3 российских онлайн-кинотеатров. Компания также займется собственным киносериальным производством", — говорится в сообщении. Компания уточняет, что уже ведутся переговоры с российскими и зарубежными компаниями-производителями контента.

Как отмечает компания, ее экосистема станет пространством сервисов, отвечающих запросам клиентов: развлечения, развитие, обучение и т.д. Ключом для входа в эту цифровую среду является уникальный идентификатор клиента "Триколор ID", который уже есть у действующих абонентов оператора (более 12 миллионов домохозяйств). "С помощью "Триколор ID" пользователи могут потреблять контент удобным для них способом — через спутник или через интернет", — отмечается в сообщении.

С октября "Триколор" откроет доступ к экосистеме российским пользователям, не являющимся абонентами оператора. "Триколор" впервые откроет доступ к своим ОТТ-сервисам (Over the Top — метод предоставления видеоуслуг через интернет – ред.) для неклиентов. К концу года компания планирует увеличить количество OTT пользователей до 2 миллионов, в первую очередь, за счет новых подключений", — говорится в сообщении.

В компании также отмечают, что экосистема "Триколора" открыта для партнерских сервисов разного профиля, уже ведутся переговоры о сотрудничестве с компаниями-лидерами из различных отраслей.